Депутат Журавлёв высказался о возможности применения ВС РФ ядерного оружия
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Депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв, лидер списка партии «Родина» высказался о возможности применения ядерного оружия. Слова прозвучали на фоне заявлений из Хельсинки о том, что Китай чуть ли не гарантировал, что якобы «не позволит России применять ядерное оружие».
По словам Журавлёва, российская армия бьёт хорошо и сильно, но, по его словам, нужно бить ещё сильнее, чтобы враг понял – иного, кроме капитуляции, пути у него нет.
Алексей Журавлёв:
Идут дискуссии: можем ли мы применять тактическое ядерное оружие, не можем. Слушайте, такой дискуссии даже быть не может. В случае необходимости мы его обязаны применять.
При этом депутат от «Родины» не пояснил, возникла ли на текущий момент та самая необходимость в применении ТЯО или всё же нет.
Журавлёв напомнил о том, что в годы существования СССР ВВП многих республик был высоким, но это не мешаем их сейчас поливать Россию грязью. По словам депутата ГД, «американцы сбросили в своё время атомные бомбы, а теперь японский премьер возлагает цветы на могилу американского лётчика, который это сделал».
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