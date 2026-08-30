Депутат Журавлёв высказался о возможности применения ВС РФ ядерного оружия

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Депутат Журавлёв высказался о возможности применения ВС РФ ядерного оружия

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв, лидер списка партии «Родина» высказался о возможности применения ядерного оружия. Слова прозвучали на фоне заявлений из Хельсинки о том, что Китай чуть ли не гарантировал, что якобы «не позволит России применять ядерное оружие».

По словам Журавлёва, российская армия бьёт хорошо и сильно, но, по его словам, нужно бить ещё сильнее, чтобы враг понял – иного, кроме капитуляции, пути у него нет.



Алексей Журавлёв:

Идут дискуссии: можем ли мы применять тактическое ядерное оружие, не можем. Слушайте, такой дискуссии даже быть не может. В случае необходимости мы его обязаны применять.

При этом депутат от «Родины» не пояснил, возникла ли на текущий момент та самая необходимость в применении ТЯО или всё же нет.

Журавлёв напомнил о том, что в годы существования СССР ВВП многих республик был высоким, но это не мешаем их сейчас поливать Россию грязью. По словам депутата ГД, «американцы сбросили в своё время атомные бомбы, а теперь японский премьер возлагает цветы на могилу американского лётчика, который это сделал».

42 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +19
    Сегодня, 14:54
    А данный депутат имеет какое-то отношение к лицам принимающих решения о применении Я.О. ? Если нет то это пожелания частного лица и не более,с таким же успехом любой гражданин России может написать нечто подобное. Выборы они такие выборы laughing
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +9
      Сегодня, 15:00
      А данный депутат имеет какое-то отношение к лицам принимающих решения о применении Я.О.

      Так то "Родина" даже в тройку лидеров не входит. Чем ближе выборы тем больше интересного услышим, все хотят быть ближе к "кормушке" .
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +10
      Сегодня, 15:01
      Это ж черепахолюб, он у Скабеевой такие "корки" мочил и до сих пор мочит. fool Вот кого точно лечить надо!
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +10
      Сегодня, 15:24
      Цитата: Ропот 55
      А данный депутат имеет какое-то отношение к лицам принимающих решения о применении Я.О. ? Если нет то это пожелания частного лица и не более,с таким же успехом любой гражданин России может написать нечто подобное. Выборы они такие выборы laughing

      Предлагаю сотню депутатов ГД отправить в командировку в штурмовые отряды, чтобы они там определили пора или не пора применять ЯО. А то им из Думы ничего не видно fool fool fool
      1. Пур Наволок Звание
        Пур Наволок
        +5
        Сегодня, 16:54
        Он на интервью у Миронова истерику устроил с матами когда тот предложил ему отправится на СВО. Политическая проститутка.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 17:15
          Цитата: Пур Наволок
          Он на интервью у Миронова истерику устроил с матами когда тот предложил ему отправится на СВО. Политическая проститутка.

          В Думе - хорошо, кормят вкусно и очень дёшево. Там на сто рублей можно лопнуть в столовке.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 17:18
        Цитата: Бородач
        ...... Предлагаю сотню депутатов ГД отправить в командировку в штурмовые отряды, чтобы они там определили пора или не пора применять ЯО. А то им из Думы ничего не видно fool fool fool
        hi Ниже Вадим сообщил про истерику этого депутата. Но ....... вспомним Тимура Иванова, который побывал на СВО , быстро вернулся и получил медаль, грамоту как участник и на суде показывал, как свою заслугу. Сколько таких поездок было ради карьеры? И Киркоров после скандалов хотел на СВО, но его не пустили. Так что туда надо настоящих специалистов и патриотов отправлять, а не для перевоспитания чиновников
    4. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +6
      Сегодня, 15:24
      В канун выборов популизм как отдельных депутатов, так и партий в целом просто зашкаливает! Пройдут выборы и всё забудется как страшный сон.
      1. jack-no Звание
        jack-no
        +2
        Сегодня, 16:05
        C'est le charme des campagnes électorales, ou plutôt des prospectus publicitaires. Zelensky, Magyar & Co ont été élu sur un programme, mais, ils réalisent autres choses qui puent.
        Chacun y va dans la surenchère, il en est de même partout, France, comprise.
        Ils s'intéressent aux électeurs pendant la campagne, et une fois les décomptes de votes effectués, les peuples retournent dans la naphtaline, jusqu'au prochain scrutin.
    5. Седов Звание
      Седов
      +5
      Сегодня, 15:34
      А данный депутат имеет какое-то отношение к лицам принимающих решения о применении Я.О. ?
      Как же много у нас в России таких "псевдодепутатов", которые, не имея возможности учавствовать в реальной политической и законотворческой деятельности, желают хоть как-то похайпиться, особенно на злободневных для людей темах.. На фото - лицо у него, как у удава. Костюмчик, галстук дорогой.. Хоть бы чего-то полезного для людей сделал..
      1. Офицер запаса Звание
        Офицер запаса
        +1
        Сегодня, 16:02
        Депутат, значит? А вот дикий прапор из фильма ДМБ говорил другое: "Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом."
        И кому верить?
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +12
    Сегодня, 14:56
    Обычное бессистемное предвыборное бла бла бла
  3. x.andvlad Звание
    x.andvlad
    +5
    Сегодня, 14:56
    Да выберут тебя, Журавлев... Найдутся "горячие патриоты"
    По словам депутата ГД, «американцы сбросили в своё время атомные бомбы, а теперь японский премьер возлагает цветы на могилу американского лётчика, который это сделал».
    Не, мы так не умеем... Нужно знать что и кого покупать в стане врага, и играть "вдолгую". А мы, обычно слишком быстро успокаиваемся...
  4. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Сегодня, 14:57
    Так я не понял о чем Журавлев, что применим или не применим ЯО, типа решать только нам. Но вот о чём говорил Китаец и Финн не понятно. Это Финн всё переиначил, чтоб себя успокоить, или всё таки Китай пытается как то порулить Россией. И почему Журавлев, а не Лавров, или Песков, заявление то не простое от Финна.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 15:02
      ВАМ hi ,так этот финн завтра ещё и не такое загнет и что теперь на каждый его закидон реагировать? Вот ежели китайцы подтвердили БЫ,тут совершенно другие расклады. А так Сашка финский ляпнул для предания собственного веса,мол смотрите сами китайцы мне докладывают и на нашей стороне играют. Какие мы (финны) "мощные и значимые"!!! laughing
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 15:04
        Не совсем так, на такие заявления следуют ответы. И тогда финнский саня полный идиот.
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          0
          Сегодня, 15:06
          Да и тем более Выже сами говорили, Китай не опроверг.
  5. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +3
    Сегодня, 14:59
    Что-то нет информации о применении" этими" снарядов с урановым сердечниками . Если применяли то видимо можно и в них пулять подобными но помощнее.
    1. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      0
      Сегодня, 15:08
      Воеводами какими-нибудь. Мы же на Сарматы переходим медленно. А зачем разбирать то, что можно использовать?
      1. Комментарий был удален.
  6. Million Звание
    Million
    +5
    Сегодня, 15:00
    Депутаты- пустомели.
    Если сказать коротко,
  7. poquello Звание
    poquello
    +4
    Сегодня, 15:01
    в общем сказал, что ничего не сказал
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 15:06
    Журавлёв хоть разговаривать чуть научился, станочник и вожак ВЛКСМ. lol
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +4
      Сегодня, 15:13
      Зато, таких "орущих" очень любят на федеральном канале у Скабеевой.
      Таких бы "активных", да в штурма по Красный Лиман! на месяцок
      1. alexputnik17 Звание
        alexputnik17
        +2
        Сегодня, 15:24
        Да он ездит, чего то там волонтерит на Донбассе. Вот чего он в ГД делает с таким мыслеизложением, я не понимаю.
        А такие как Скабеева тоже надо, ИМХО, так как пропаганда и укры, поверьте, всех наших пропагандистов лучше нас с Вами знают.
  9. Kunich Звание
    Kunich
    +3
    Сегодня, 15:13
    Больше всех заявлений делает тело, от которого меньше всего зависит что-либо.
  10. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +1
    Сегодня, 15:16
    Можно поставить себя на его место ,что бы сказал сам глупо или умно , грамотно или не очень.Все мы люди и каждый понимает по своему , видимо так.
    1. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      0
      Сегодня, 16:29
      Я же не против, что мы думаем, говорим, да ещё и понимаем друг друга по разному. Я говорю, что в органах власти, тем более в высших должны служить умные, образованные, мудрые и взвешенные люди. У этого образование второе вроде юридическое, но как он его получал, я не знаю. Того же Валуева, несколько интервью послушал, там по глубине материала и мысли антагонизм Кличко. winked
      1. tatra Звание
        tatra
        0
        Сегодня, 16:37
        Я говорю, что в органах власти, тем более в высших должны служить умные, образованные, мудрые и взвешенные люди

        Ну так нет таковых среди врагов СССР ,захвативших СССР . Они всем ,что они сотворили ,говорили ,писали ,результатами своей высокооплачиваемой "работы ", которой они угробили все отрасли по сравнению с СССР ,именно это и доказали .
        И одних из главных качеств их свободы от коммунистов -это их чудовищная безответственность и безнаказанность
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:32
    у данного атупеда язык без костей
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 15:34
    Применять заряды малой и сверхмалой мощности всегда нужно в боевых действиях, 1-10 кт, уничтожать крупные скопления войск, особо укрепленные линии обороны, заглубленные командные пункты... мосты!
  13. Joker62 Звание
    Joker62
    +5
    Сегодня, 15:41
    Депутат Журавлёв высказался о возможности применения ВС РФ ядерного оружия

    Как надоел этот депутат, пиарщик недоделанный!
    Только и мечтает грохнуть ЯО, а о последствии напрочь не думает!!!
  14. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 15:42
    Идут дискуссии: можем ли мы применять тактическое ядерное оружие, не можем. Слушайте, такой дискуссии даже быть не может. В случае необходимости мы его обязаны применять.

    Обязаны...
    Ядерного удара не будет , так как Путину придётся покинуть свой бункер.
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:45
    В случае необходимости мы его обязаны применять.
    . Как бы да... но это не точно.
  16. Boton Звание
    Boton
    +2
    Сегодня, 15:51
    Алексей Журавлёв:
    Идут дискуссии: можем ли мы применять тактическое ядерное оружие, не можем. Слушайте, такой дискуссии даже быть не может. В случае необходимости мы его обязаны применять.

    Само принятое во всем мире разделение на тактическое и стратегической ядерное оружие может сыграть злую роль. Потому что многие тут же начинают убеждать, что тактический ядерный взрыв — это почти не больно. Можно тут же созвониться с перепуганным противником и остановиться по взаимному согласию на пути к апокалипсису.
    Ничего не получится. Потому что в действительности различие между тактическим и стратегическим ядерным оружием только в мощности удара. Политически применение и того, и другого для исхода войны и ее последствий будет выглядеть совершенно одинаково.
    В связи с этим в 2018 году на слушаниях в Конгрессе бывший министр обороны США Джеймс Мэттис вообще предложил термин «тактическое ядерное оружие» во всем мире отменить как вводящий политиков в крайне опасные заблуждения. Оставить только простое и умопомрачительное — «применить ядерное оружие». Это будет честнее и ответственнее.
  17. Комментарий был удален.
  18. Абрам кац Звание
    Абрам кац
    +2
    Сегодня, 16:14
    Печально , что эти слова на Западе будут использованы для дальнейшего формирования образа РФ как государства - агрессора и желания от него защитится , в т.ч. и наращиванием военной мощи и военной помощью Украине .
    На кого работаешь , Журавлев ?
    1. tatra Звание
      tatra
      +2
      Сегодня, 16:21
      Да врагам СССР плевать на то ,что они уже нанесли огромный геополитический и репутационный ущерб созданному ими Государству и его народу в мире . И сколько бы они старательно ни изображали из себя "человеколюбцев " в их лживой антисоветчине , вне её они доказали свою настоящую бесчеловечную сущность .
    2. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      0
      Сегодня, 16:48
      На кого работаешь , Журавлев ?

      Депутат Госдумы матом и криком ответил на вопрос об участии в СВО. После этого ему предложили сдать мандат и уйти на фронт.
      Депутат ГД Журавлев устроил скандал после вопроса юриста о его неучастии в спецоперации.
      "Лента.ру"
  19. Taurus1983 Звание
    Taurus1983
    0
    Сегодня, 16:17
    Возможно, нам следует наказать западных сионистов, таких как семья Ротшильдов.
  20. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:46
    Цитата: tatra
    Ну так нет таковых среди врагов СССР ,захвативших СССР

    Почему же, есть, но, к сожалению, мало.
    В своë время был знаком с Карповым А. Е., умнейший и скромнейший человек. Одевался, как правило, очень просто. А это первый миллионер в СССР. За чемпиона мира по шахматам, какую-то сумашедшую премию платили.
  21. stankow Звание
    stankow
    0
    Сегодня, 16:52
    Да какое тебе ТЯО, если плотность группировок упала до две щурмовые группы из 2 человека на деревню ? Для ТЯО нужен батальонный опорный пункт, или застать танковой батальон в лесу 1000x1000 метров или дивизия в наступлении. Где такое увидишь на СВО ?
  22. Dimassz Звание
    Dimassz
    0
    Сегодня, 17:20
    Этот долбоящер себя уже показал на ютубе в интервью что не уравновешенный как истеричка мужик такие не должны быть во власти петушки
  23. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 17:42
    Предвыборная гонка в действии, кто больше из царства больных напиарится за толстыми стенами кремля.