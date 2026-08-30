Песков: теории заговоров вокруг контактов спецслужб – это известная забава

996 19
Песков: теории заговоров вокруг контактов спецслужб – это известная забава


Теории заговоров и их построение вокруг контактов спецслужб – это известная забава. Не обошлось без нее и после визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, беседуя с известным журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Чиновник сказал:

Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб – это такая известная забава.

Дмитрий Песков добавил, что контакты представителей российских специальных ведомств с зарубежными коллегами осуществляются на регулярной основе и носят конструктивный характер. По его словам, такое общение спецслужб продолжается даже тогда, когда прерываются межгосударственные отношения на дипломатическом уровне. Песков сказал:

Спецслужбы зачастую продолжают контакты, даже когда этого не делают дипломаты. Такое тоже бывает. Это нужно рассматривать с большим знаком плюс. А слухов всегда было много и будет много.

Глава президентской пресс-службы также отметил, что вчерашние переговоры между президентами России и Белоруссии не имели никакого отношения к посещению Москвы главой ЦРУ.

Ранее ряд СМИ выдвигали версию, что Рэтклифф приехал в нашу страну, чтобы отговорить российское руководство от нападения на страны НАТО. Впрочем, это предположение уже опровергнуто американским президентом Дональдом Трампом.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      0
      Сегодня, 15:01
      А чего прилетал то тогда. Ну сказали бы, обменялись информацией о террористах, ну или говорили об обмене какой то информацией. Ну как обычно общие слова. А то молчёк.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +1
        Сегодня, 15:03
        Не афишировали бы прилёт и не было разного рода домыслов. Делов то, только это видно кому то нужно было.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          0
          Сегодня, 15:10
          Ну чего вы? Песков ведь чеснейший человек, минестрель современности, ну а начальник его вообще - практически «святой»!
          МОСКВА, 13 сен 2022 года - РИА Новости. Российские власти не планируют объявлять мобилизацию из-за специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
          1. lubesky Звание
            lubesky
            -3
            Сегодня, 15:22
            Цитата: Охотовед 2
            МОСКВА, 13 сен 2022 года - РИА Новости. Российские власти не планируют объявлять мобилизацию из-за специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


            Сейчас очевидность необходимости пополнения через мобилизацию отвергают только совершенно далекие от фронта люди. Однако в заверениях перед выборами отметились уже и Песков, и Лавров, и Медведев ДВАЖДЫ - как и чем будут они объяснять свою позицию ПОСЛЕ выборов??? hi
            1. Дербенев Антон Звание
              Дербенев Антон
              -2
              Сегодня, 15:34
              Однако в заверениях перед выборами отметились уже и Песков, и Лавров, и Медведев ДВАЖДЫ - как и чем будут они объяснять свою позицию ПОСЛЕ выборов???

              Прошу отнестись с пониманием.
            2. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              +2
              Сегодня, 15:43
              Цитата: lubesky


              Сейчас очевидность необходимости пополнения через мобилизацию отвергают только совершенно далекие от фронта люди. hi

              Собственно не против, вопрос только, мы опять сформируем «рабоче - крестьянскую» армию, или дети внуки Путина, Пескова, Лаврова, Мишустина, Силуанова, Набиуллиной, Грефа и компании - тоже к нам присоединятся?
            3. Сарбоз Звание
              Сарбоз
              +1
              Сегодня, 15:47
              Цитата: lubesky
              как и чем будут они объяснять свою позицию ПОСЛЕ выборов???

              А вы чем? Ну если вдруг ваши "всем очевидные" прогнозы не сбудутся после выборов.
              1. lubesky Звание
                lubesky
                -2
                Сегодня, 16:02
                Цитата: Сарбоз
                А вы чем? Ну если вдруг ваши "всем очевидные" прогнозы не сбудутся после выборов.


                Для меня как для фронтовика реального очевидность необходимости ясна из личного наблюдения. А ваш наброс мне не интересен, диван не протрите! wassat
              2. lubesky Звание
                lubesky
                -2
                Сегодня, 16:03
                Цитата: Сарбоз
                А вы чем? Ну если вдруг ваши "всем очевидные" прогнозы не сбудутся после выборов


                Кстати заскриню Ваш наброс. После выборов посмотрим. Буду этот скрин к вашим всем комментариям прикреплять по теме и не по теме! hi
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 15:13
          Ну так прилетел бы на бизнес-джете никто бы и не заметил, а снижение военного американского транспортника для "рутинной работы спецслужб" местные жители активно снимали
      2. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 15:25
        Цитата: ВАМ
        А чего прилетал то тогда. Ну сказали бы, обменялись информацией о террористах, ну или говорили об обмене какой то информацией. Ну как обычно общие слова. А то молчёк.

        Он в стеклянной баночке привозил Дух Анкориджа. wink laughing lol drinks
  2. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    0
    Сегодня, 14:57
    Началось,ой, ну я то все знаю, а вот вам щас пурги балабольной нанесу.... laughing
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +4
    Сегодня, 14:58
    О чём они реально говорили не станет известно ни ког да ибо помимо протокола всегда существует формулировка обмен мнениями … на то они и спец службы … в прессу попадает то что нужно ну и различные домыслы
    1. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      +3
      Сегодня, 15:02
      Совершенно верно. Причем их службы льют всякое.... Наши мило молчат.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 15:11
        Цитата: alexputnik17
        Причем их службы льют всякое.... Наши мило молчат.

        Там то же льют только СМИ, как и у нас.
      2. Lako Звание
        Lako
        0
        Сегодня, 17:11
        Пескову, нужно было сразу, веником не прикидываться и не говорить, что в Кремле понятия не имеют о визите Рэтклиффа. Сказал бы, что это контакты, на уровне, спецслужб. А он только усилил домыслы.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 15:11
    Очень часто теории заговоров имеют под собой почву, а немалое число теорий заговора в итоге оказались правдивыми. Песков вот вообще веником сначала прикидывался и говорил что ничего не знает, теперь говорит что ничего не было
  5. oen214 Звание
    oen214
    -1
    Сегодня, 15:21
    Цитата: ВАМ
    А чего прилетал то тогда. Ну сказали бы, обменялись информацией о террористах, ну или говорили об обмене какой то информацией. Ну как обычно общие слова. А то молчёк.

    Ну сказали же, что это народная забава у прессекретаря, ни когда ни о чем не сообщать ни чего внятного, чтобы оставлять место для догадок.
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    +2
    Сегодня, 16:29
    я помню в СССР тоже вроде игрались спецслужбы а потом бац и нет СССР и спецлужбы даже не мявкнули а один генерал кей джи би даже на домик во Флориде наскреб это наверно ночными получил выходное ну и понятно за звание надбавка