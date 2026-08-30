Песков: теории заговоров вокруг контактов спецслужб – это известная забава
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Теории заговоров и их построение вокруг контактов спецслужб – это известная забава. Не обошлось без нее и после визита в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, беседуя с известным журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.
Чиновник сказал:
Строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб – это такая известная забава.
Дмитрий Песков добавил, что контакты представителей российских специальных ведомств с зарубежными коллегами осуществляются на регулярной основе и носят конструктивный характер. По его словам, такое общение спецслужб продолжается даже тогда, когда прерываются межгосударственные отношения на дипломатическом уровне. Песков сказал:
Спецслужбы зачастую продолжают контакты, даже когда этого не делают дипломаты. Такое тоже бывает. Это нужно рассматривать с большим знаком плюс. А слухов всегда было много и будет много.
Глава президентской пресс-службы также отметил, что вчерашние переговоры между президентами России и Белоруссии не имели никакого отношения к посещению Москвы главой ЦРУ.
Ранее ряд СМИ выдвигали версию, что Рэтклифф приехал в нашу страну, чтобы отговорить российское руководство от нападения на страны НАТО. Впрочем, это предположение уже опровергнуто американским президентом Дональдом Трампом.
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