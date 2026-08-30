Один из лидеров АдГ рассказал, откуда у него кружка «Армия России»

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Один из лидеров АдГ рассказал, откуда у него кружка «Армия России»


В офисе заместителя главы саксонского отделения партии «Альтернатива для Германии» Ханса-Томаса Тильшнайдера во время съёмок репортажа о выборах заметили кружку с военной символикой России. На чёрной кружке были красная звезда и надпись «Армия России» на русском языке.

Журналист Пауль Ронцхаймер обратил внимание на сувенир, стоявший среди других вещей в кабинете. На вопрос, откуда она, Тильшнайдер ответил, что кружка просто стоит там, не придаёт этому значения и её подарили некоторое время назад, добавив, что пора уже не обращать внимания на неё. Других сувениров с военной символикой, включая немецкую, в кабинете не было.

После интервью политик через адвоката попытался запретить публикацию материалов, снятых в его кабинете, но кадры всё равно попали в СМИ.

Это не первый случай, когда Тильшнайдера замечают в связях с Россией – он регулярно бывает в российском посольстве, посещал Россию, в том числе осенью 2022 года, а в октябре 2025 года присутствовал на приёме в честь дня рождения Путина.

АдГ, которая сейчас лидирует в опросах с поддержкой 28%, не раз подвергалась критике за пророссийскую риторику. Партия выступает за отмену санкций и восстановление связей с Москвой. Другие депутаты АдГ уже сталкивались с угрозами после визитов в Россию.

На фоне предстоящих выборов некоторые немецкие политики опасаются, что доступ АдГ к секретным документам ЕС может привести к утечкам информации в Россию или Китай. Чтобы сдержать партию, в Германии даже обсуждают возможность введения федерального принуждения.
16 комментариев
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  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 15:32
    Чтобы сдержать партию, в Германии даже обсуждают возможность введения федерального принуждения.

    Чего то в Германии уже похожее было, где то начиная с 1937-го года.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 16:40
      Гораздо раньше, всё началось уже в феврале- марте 1934. Нацисты долго не раскачивались и начали прополку политического ландшафта немедленно .
      1. alexputnik17 Звание
        alexputnik17
        0
        Сегодня, 16:50
        Началось, то началось. В 34-ом в Бундестаге их было под 30 %. В 36-ом, на Олимпиаде в Германии уже половина команд мира, проходя зиговала, от сердца к солнцу, а 37-ом нациков в Бундестаге было под 100%, все арийцы и с нордическим характером.
  2. Flashpoint Звание
    Flashpoint
    +4
    Сегодня, 15:33
    Одна кружка не считается, гранёный стакан и бутылка столичной должны быть!
    1. Трус Звание
      Трус
      +3
      Сегодня, 15:37
      Гранёный стакан без подстаканника - несчитово.
      1. Моторист Звание
        Моторист
        +4
        Сегодня, 15:43
        Получается, папиросы "Казбек", будёновку и парашют не заметили?
        1. Пленник Звание
          Пленник
          +4
          Сегодня, 15:52
          Он их плащ- палаткой накрыл, туда же и балалайку закинул.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 16:05
      Цитата: Flashpoint
      Одна кружка не считается, гранёный стакан и бутылка столичной должны быть!

      А ещё балалайка, шапка-ушанка и парашют. wink laughing lol drinks
    3. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      0
      Сегодня, 16:34
      laughing good + медведь, цыгане, шапка ушанка с серпом и молотом и телогрейка в шкафу кабинета.
      Эх не успел. Балалайка да, наше всë.
    4. Комментарий был удален.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 15:49
    . доступ АдГ к секретным документам ЕС может привести к утечкам информации в Россию или Китай

    Утечка из кружки... Утекай... В подворотне, вас ждет маньяк... wassat
  4. jack-no Звание
    jack-no
    +2
    Сегодня, 15:55
    Sur mon véhicule, j'ai mis les 3 bandes des couleurs russes sur le capot moteur, une tête de loup gris, inscription "armée russe", sur la malle arrière, et l'étoile sur l'arrière gauche.

    Tout le monde sait que l'AfD est pour le rapprochement avec la Russie, ainsi qu'une bonne partie des citoyens européens, muselés par les faucons anti russes, avec la complicité des médias occidentaux.
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +3
    Сегодня, 15:57
    На чёрной кружке были красная звезда и надпись «Армия России» на русском языке.
    Видать статью дальтоник писал. Звезда на фото , на чёрной кружке- белая...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:58
    Гейропейская дермократия она такая... могут и за кружку зсгнобить, подвести под цугундер... wink
  7. Горизонт
    Горизонт
    +1
    Сегодня, 16:06
    Ему еще сухпаек "Армия России" под камеру захомячить и все, можно смело сажать мужика...
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:19
    В эту кружку рация встроенна.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:38
    Цитата: Горизонт
    Ему еще сухпаек "Армия России" под камеру захомячить и все, можно смело сажать мужика


    Цитата: Ирек
    В эту кружку рация встроенна

    laughing laughing человек статью написал, а получился альманах в журнале "Крокодил".