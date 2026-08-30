В офисе заместителя главы саксонского отделения партии «Альтернатива для Германии» Ханса-Томаса Тильшнайдера во время съёмок репортажа о выборах заметили кружку с военной символикой России. На чёрной кружке были красная звезда и надпись «Армия России» на русском языке.Журналист Пауль Ронцхаймер обратил внимание на сувенир, стоявший среди других вещей в кабинете. На вопрос, откуда она, Тильшнайдер ответил, что кружка просто стоит там, не придаёт этому значения и её подарили некоторое время назад, добавив, что пора уже не обращать внимания на неё. Других сувениров с военной символикой, включая немецкую, в кабинете не было.После интервью политик через адвоката попытался запретить публикацию материалов, снятых в его кабинете, но кадры всё равно попали в СМИ.Это не первый случай, когда Тильшнайдера замечают в связях с Россией – он регулярно бывает в российском посольстве, посещал Россию, в том числе осенью 2022 года, а в октябре 2025 года присутствовал на приёме в честь дня рождения Путина.АдГ, которая сейчас лидирует в опросах с поддержкой 28%, не раз подвергалась критике за пророссийскую риторику. Партия выступает за отмену санкций и восстановление связей с Москвой. Другие депутаты АдГ уже сталкивались с угрозами после визитов в Россию.На фоне предстоящих выборов некоторые немецкие политики опасаются, что доступ АдГ к секретным документам ЕС может привести к утечкам информации в Россию или Китай. Чтобы сдержать партию, в Германии даже обсуждают возможность введения федерального принуждения.

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