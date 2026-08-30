США отказались возглавить военную кампанию против хуситов

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США отказались возглавить военную кампанию против хуситов

США отклонили просьбу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о том, чтобы Вашингтон возглавил возможную военную кампанию против йеменских повстанцев-хуситов. Отмечается, что соответствующая просьба была передана в середине августа во время встречи бин Салмана с командующим Центральным командованием ВС США Купером.

По информации израильской прессы, в ответ на просьбу саудитов в Вашингтоне заявили, что не намерены брать на себя руководство этой кампанией, поскольку хуситы сейчас не атакуют американские суда в Красном море. Однако США дали Эр-Рияду понять, что, если саудиты начнут военную кампанию против хуситов, Вашингтон ее поддержит.

Ранее Саудовская Аравия заявила о подготовке к возобновлению масштабной войны против повстанческого движения «Ансар Аллах». Несмотря на то, что Эр-Рияд предпочел бы сохранить мир, однако в случае дальнейшей эскалации со стороны хуситов готов к военному сценарию и может нанести авиаудары.

В свою очередь, хуситы планируют усилить военное давление на Саудовскую Аравию, расширив морскую блокаду этой страны. Также повстанцы планируют провести серию операций, направленных на подрыв саудовской экономики и полную остановку поставок нефти через Красное море. Кроме того, хуситы включили в список целей саудовские нефтеналивные терминалы, удары по которым будут нанесены, если Эр-Рияд откажется выполнить требования повстанцев.
5 комментариев
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  1. алек Звание
    алек
    +3
    Сегодня, 15:46
    Зас сали. Они не знают, как выйти из противостояния с Ираном без потери морды, а тут хуситы, за которых опять же Иран впряжется.
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Сегодня, 15:48
    Иран хороший учитель для прибуревших пиндocoв. winked
  3. jack-no Звание
    jack-no
    0
    Сегодня, 16:14
    Trump, est comme un chat, échaudé par l'Iran, il ne va pas aller dans la bouilloire yéménite.
    Il est con, mais pas à ce point.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:18
    Вяликие емериканцы испугались бедуинов в китайских тапочках.
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 17:12
    США отклонили просьбу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о том, чтобы Вашингтон возглавил возможную военную кампанию против йеменских повстанцев-хуситов.
    Уже Израилю помогли разгромить Иран. До сих пор не знают как трусы отстирать и следы берц с лица свести. А тут ведь совсем безбашенные парни в тапках.... laughing laughing laughing