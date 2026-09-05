Антуан-Шарль-Луи Лассаль. Знаменитый кавалерист армии Бонапарта



Люсьен Руссело. Лассаль в Египте

Un hussard qui a vécu jusqu'à 30 ans n'est pas un hussard, mais un jean-foutre.

Гусар, доживший до 30 лет не гусар, а Жан-Простофиля (деревенский дурачок или что-то в этом роде).

Происхождение и молодость героя статьи



Ж. Руже. Командующий Мозельской армией генерал Франсуа-Кристоф Келлерман. В этой должности он в 1792 году принял участие в знаменитом сражении при Вальми

Келлерман был храбрым солдатом, чрезвычайно активным, обладал многими хорошими качествами; но он был полностью лишен средств, необходимых для управления главной армией. Он допускал ошибки в ведении этой войны.

Генерал, вы ростом выше меня как раз на одну голову, но если будете грубить мне, то я немедленно устраню это отличие.

Ну и нагнал же на меня страха этот парень.

Первые сражения Лассаля



Франсуа Этьен Келлерман, портрет работы неизвестного художника



Я. П. Кульнев на посмертном портрете работы Доу и его помощников, Военная галерея Зимнего дворца



Антон фон Вернер. Генерал Зейдлиц в битве при Россбахе

Ему столько же лет, сколько было Сципиону, когда он победил Ганнибала.



П. Курсель. Лассаль в Италии в 1796 г.

Битву при Риволи выиграли Массена, Жубер, Лассаль и я.

Лассаль во время Египетской экспедиции Бонапарта

Массена обладает таким военным талантом, перед которым надо преклоняться и не вспоминать о его недостатках, поскольку они есть у всех людей.



Plan of Alexandria according to Otto Puchstein 1890



Схема сражения при Абукире



П. Курсель. Лассаль в сражении при Пирамидах

Снова в Италии