Антуан-Шарль-Луи Лассаль. Знаменитый кавалерист армии Бонапарта
Люсьен Руссело. Лассаль в Египте
Французского генерала Лассаля многие помнят лишь по одной хлесткой фразе (которую, впрочем, иногда несправедливо приписывают другим его современникам):
Однако у нас обычно переводят более экспрессивно, используя слово, которое, на самом деле, по-французски пишется как la merde.
Утверждение, кстати, очень спорное, ведь в любом роде войск нужны ветераны, которые составляют костяк армии, обучают новобранцев и знакомят их с традициями своих частей и соединений.
Но Лассаль все же стоит того, чтобы поговорить о нем более подробно.
Происхождение и молодость героя статьи
Революционный, а затем имперский генерал Антуан-Шарль-Луи Лассаль (Antoine-Charles-Louis Collinet Lasalle) родился в городе Мец 10 мая 1775 года. Он был лотарингским дворянином, и его отец честно служил монарху на должности королевского комиссара. Следуя традициям семьи, герой статьи выбрал военную карьеру. В возрасте 11 лет в чине суб-лейтенанта он был приписан к Эльзасскому пехотному полку, но реально служить начал, когда ему исполнилось 16.
В мае 1791 года был переведен в 24-й кавалерийский полк, однако через год, 4 мая 1792 года, отправлен в отставку на основании декрета Конвента об изгнании из армии офицеров дворянского происхождения. Отказавшись от офицерского звания, он вступил в парижский батальон секции Пик, а 20 февраля 1794 года стал волонтёром 23-го полка конных егерей, который вошёл в состав Северной Армии. Через месяц его повысили до сержанта, ещё через год (в 1795 г.) он стал лейтенантом.
Как видите, начало карьеры Лассаля не слишком впечатляет, и некоторые начинавшие службу с самых низов выходцы из третьего сословия уже значительно опережали его. Бывший ученик красильщика Жан Ланн уже в 1793 году был подполковником и командиром бригады. Сын адвоката Бартелеми Жубер и Эдуард Мортье, отец которого торговал сукном, в 1795 г. были полковниками. Как и Сульт, который в том же чине занимал тогда должность начальника штаба дивизии Франсуа Лефевра. Мишель Ней, отец которого был сержантом, стал полковником годом раньше. Упоминавшийся выше сын мельника Лефевр звание бригадного генерала получил в 1793 г., дивизионным генералом стал в 1794-м. В 1793 году дивизионными генералами стали выходец из парижских трущоб Шарль Пьер Ожеро и бывший контрабандист Андре Массена. Бывший сержант королевской армии Николя-Шарль Удино первое генеральское звание получил в 1794 году.
Но вернемся к герою статьи, который благодаря дружбе с Франсуа Этьенном Келлерманом в мае 1795 года стал адъютантом его отца, который еще при старом режиме дослужился до генеральского звания, а затем стал самым «возрастным» из маршалов Бонапарта. Во Франции его называли «Нестором армии» (имеется в виду Нестор Геренианский – легендарный мудрый царь Пилоса, один из героев поэмы Гомера «Одиссея»).
Ж. Руже. Командующий Мозельской армией генерал Франсуа-Кристоф Келлерман. В этой должности он в 1792 году принял участие в знаменитом сражении при Вальми
Незадолго до этого Келлерман был обвинен в недостаточном «революционном рвении» при подавлении восстания в Лионе, арестован и отправлен в тюрьму Аббэ (как и его единственный сын, также участвовавший в осаде Лиона). После Термидорианского переворота 1794 года оба были освобождены. Келлерман получил под командование армию Италии и Альп, но потерпел поражение в битве у Сан-Джиакомо и был заменен Бонапартом, который позже так оценивал действия этого генерала:
Прибывший к войскам Бонапарт в то время был равен по званию другим генералам его армии. Массена, Ожеро, Лагарп, Серюрье встретили его очень холодно, однако будущий император быстро поставил всех «на место». Шарлю Ожеро он заявил:
И Массена сказал, выходя из палатки командующего:
Первые сражения Лассаля
После отставки Келлермана герой статьи перешел под начало его сына, который именно во время Итальянской кампании и получил звание бригадного генерала (25 июля 1797 года).
Франсуа Этьен Келлерман, портрет работы неизвестного художника
С самого начала службы Лассаль обратил на себя внимание исключительной смелостью — а ведь недостатка в храбрецах во французской армии тогда не было. Это качество он сохранил и в высоких чинах, и об отличившихся офицерах во французской армии говорили: «храбр, как Лассаль». А в России «русским Лассалем» иногда называли гусарского ротмистра Алексея Бурцова, который стал героем нескольких стихотворений Дениса Давыдова (в одном из них Давыдов называет его «гусаром гусаров»), упоминается в повести Пушкина «Выстрел» и рассказе Куприна «Брегет». Впрочем, больше он был известен любовными похождениями и пьяными скандалами и погиб не в бою, как герой статьи, а по глупости – «вследствие пари, заключённого в пьяном виде». В 1813 г. во время Заграничного похода Русской армии Бурцов поспорил, что перепрыгнет верхом на лошади через забор, и «наскакал со всего бегу на околицу и раздробил себе череп».
Еще один претендент на звание «русского Лассаля» – генерал Яков Кульнев, который 20 июля (1 августа) 1812 года был смертельно ранен в сражении при Клястицах (между корпусами русского генерала П. Витгенштейна и французского маршала Удино). На момент смерти ему еще не исполнилось 49 лет.
Я. П. Кульнев на посмертном портрете работы Доу и его помощников, Военная галерея Зимнего дворца
А вот самого Лассаля, кстати, иногда называют «французским Зейдлицем» – это знаменитый кавалерийский генерал прусского короля Фридриха Великого.
Антон фон Вернер. Генерал Зейдлиц в битве при Россбахе
Однако начало службы героя статьи в Италии едва не обернулось конфузом, потому что 29 июля 1796 года в сражении при Брешии он попал в плен к австрийцам. Сам Лассаль утверждал, что выручила его тогда находчивость – когда австрийский фельдмаршал Вурмзер поинтересовался у него, сколько лет его «коллеге» Бонапарту, он ответил:
Вурмзеру польстило сравнение с великим карфагенским полководцем, и он отпустил Лассаля «под честное слово» не сражаться с австрийцами.
Отпущенные «под честное слово» обязаны были не участвовать в боевых действиях до тех пор, пока противнику не предоставят равного им по чину офицера или генерала их армии. В такой же ситуации оказался, например, Мишель Ней, который, попав 17 апреля 1797 года в плен под Нойвидом, был отпущен «под честное слово» и «отдыхал» в течение месяца, пока его начальник Лазар Гош не передал представителям противника пленного австрийского генерала.
7 ноября 1796 года герой статьи стал капитаном. А в декабре 1796 года снова едва не попал в плен. С 18 драгунами он отправился в тыл к австрийцам, причем многие утверждали, что истинной причиной этой вылазки было страстное желание встретиться с любовницей – маркизой де Сали.
Любопытно, что в похожей ситуации оказался тогда и генерал Массена, который едва не попал в плен, будучи застигнут австрийцами врасплох в каком-то уединенном домике в обществе оставшейся неназванной дамы.
Но вернемся к Лассалю.
На обратном пути французы столкнулись с сотней австрийских гусар, однако им удалось прорваться к реке Бакильоне и перебраться на другой берег. При этом сам Лассаль вступил в схватку с четырьмя вражескими гусарами, ранив каждого из них. Явились как раз в момент смотра, который проводил сам Бонапарт. Наполеон обратил внимание на потрепанный вид Лассаля, и, ничтоже сумняшеся, герой статьи заявил, что вернулся с рекогносцировки. И действительно, доложил ценные сведения о расположении одной из австрийских частей. В результате Наполеон повысил его в чине и перевел в 7-й гусарский полк.
П. Курсель. Лассаль в Италии в 1796 г.
Еще больше прославило Лассаля знаменитое сражение при Риволи (14 января 1797 года), в котором он во главе всего 200 гусар опрокинул в овраг одну из австрийских колонн. После боя Наполеон даже предложил ему отдохнуть на захваченных австрийских знамёнах. Позже Бонапарт сказал:
Лассаль продолжал успешно сражаться и отличился также в боях при Пиаве и Тальяменто.
Лассаль во время Египетской экспедиции Бонапарта
В 1798 году герой статьи оказался в составе Восточной армии Бонапарта, которая отправилась на завоевание Египта.
В настоящее время Египетский поход Наполеона многими воспринимается как заведомо безнадежная авантюра. Однако еще во времена правления Людовика XIV Лейбниц представил доклад о необходимости завоевания Египта. В июле 1797 года такой искушенный политик, как Талейран, в «Мемуаре о преимуществах новых колоний в современных условиях» также указывал на Египет как на перспективное направление для возмещения понесённых Францией колониальных потерь. И купцы, и промышленники Южной Франции, современники Бонапарта, были просто воодушевлены открывающимися перед ними перспективами. Правившие Египтом мамлюки явно не способны были оказать серьезное сопротивление французским войскам, ведомым лучшим французским полководцем. А Наполеон вынашивал планы по дальнейшему движению в Индию. Позже он решил зайти в нее с другой стороны и горячо поддержал Павла I, согласившись выделить для совместного Индийского похода 35-тысячную армию, которую должен был вести один из самых талантливых французских полководцев тех лет – Андре Массена. Бонапарт говорил о нем:
Наполеон прекрасно понимал, что поражение французского флота может привести к краху его армии, и потому сразу после высадки в Александрии приказал адмиралу Франсуа-Полю Брюэ расположить корабли в гавани этого города, а на Фаросе установить батарею тяжёлых артиллерийских орудий, либо и вовсе отвести суда на остров Корфу. Французские сапёры были готовы подорвать несколько подводных камней, чтобы в бухту Александрии смогли войти большие линейные корабли, которые, впрочем, могли разместиться и в порту Эвноста («Счастливого возвращения»).
Plan of Alexandria according to Otto Puchstein 1890
Адмирал Брюэ нарушил этот приказ, распорядившись отвести корабли на 32 км от Александрии и поставить их в широком (до 30 км) заливе Абукир, в который впадала река Розетта (Рашид, левый рукав дельты Нила). Здесь у англичан появилась возможность атаковать французский флот со стороны открытого моря, которой и не преминул воспользоваться Нельсон.
Схема сражения при Абукире
Но пока ничто не предвещало беды. 2 июля французами без боя занята Александрия, 21 июля, еще до появления эскадры Нельсона, мамлюки были разгромлены в битве при Пирамидах – именно кавалерийская атака Лассаля решила исход этого сражения. Уже 23 июля 1798 года герой статьи стал полковником и командиром 22-го полубригады конных егерей дивизии генерала Даву (будущий маршал). В дальнейшем Лассаль хорошо сражался в битвах при Суаже, Согейдже, Самхуде и Салахии. Сражение при Шебрейсе примечательно тем, что под героем статьи были убиты три лошади, а сам он в рубке одну за другой сломал семь сабель. А в бою при Ремедие (Remedieh) Лассаль спас окруженного вражескими всадниками генерала Даву. Утверждают, что тогда он буквально перерубил руки одного из мамелюков, выбил из седла многих других мамелюков и даже сломал свою саблю о голову Осман-Бея. Взяв вместо нее палаш раненого драгуна, долго преследовал разбитых мамелюков.
П. Курсель. Лассаль в сражении при Пирамидах
В июле 1800 года герой статьи возвратился во Францию, 5 августа был награждён Почётной саблей и пистолетами, 25 августа того же года стал командиром 10-го гусарского полка.
Снова в Италии
Между тем в Европе шла война Второй антифранцузской коалиции, в которой противниками Франции стали Австрия, Англия, Россия, Неаполитанское королевство и Османская империя. Боевые действия шли на территории Северной и Южной Италии, Голландии, Южной Германии, Швейцарии, а также на Северном, Средиземном и Адриатическом морях. Именно во время этой войны одержали свои громкие победы Суворов и Ушаков. Но к этому времени Павел I уже разочаровался в лицемерных союзниках. Вернувшийся из Египта Лассаль вновь оказался в Италии и 17 января 1801 года стал участником сражения при Вильнаделле (Vilnadella). Оно продолжалось целый день и носило исключительно упорный характер, решающими стали удары французских кавалерийских частей, а командовавший 10-м гусарским полком Лассаль в этом бою потерял трёх лошадей.
В следующей статье мы продолжим рассказ об Антуане-Шарле-Луи Лассале.
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