В Борисполе под удар Вооружённых сил РФ попали два логистических центра

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В Борисполе под удар Вооружённых сил РФ попали два логистических центра


Прилёт российского беспилотника-камикадзе «Герань» был зафиксирован сегодня днём в Обухове Киевской области. Там местные жители слышали взрыв.

Об этом сообщают украинские СМИ и паблики.

Также в столичном регионе в Борисполе под удар Вооружённых сил РФ попали два крупных логистических центра – «Ашан» и «Аврора».

Прилёты российских «Гераней» зафиксированы также сегодня днём в самом Киеве. Там не обошлось без последствий. Там в одном из зданий по улице Загоровской произошло возгорание.

В то же время сегодня после обеда зафиксированы взрывы авиабомб с УМПК в Сумской области.

Ранее сегодня утром оборонное ведомство России отчиталось об ударах, нанесённых по целям на территории Украины нашими военными. Среди поражённых объектов – цех по выпуску боеприпасов, место запуска крылатых ракет «Фламинго», несколько логистических центров и объекты топливно-энергетической сферы.

То, что происходит сейчас в Киеве и столичном регионе, а также в других частях Украины, является адекватным ответом на атаки украинских беспилотников на гражданские объекты на российской территории, который давали и продолжат давать наши военные. Именно так их охарактеризовал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину:

Сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ. Даже более чем адекватно, и у меня нет сомнений, что так и будет происходить.
7 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:16
    Значит это конфеты пол дня взрываются.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 16:36
    Если б такие приятные новости приходили 3-4 года назад, мы бы уже давно жили мире.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:13
      Цитата: pudelartemon
      Если б такие приятные новости приходили 3-4 года назад, мы бы уже давно жили мире.

      Не сглазьте.
      Надеюсь, хоть на этот раз коты Леопольды будут бить до конца без всяких договорняков.
  3. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 17:08
    А разве "Ашан" не торгует в России?
    1. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 17:24
      Торгует в полный рост. У него давно нет заграничных собственников.
      "Ашан ритейл Россия" лет 15 уже "незалежный" hi
  4. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 17:19
    Ну что ты будешь делать! Как только какая-нибудь кладовка-сразу ракетой накрывают, кляти москали. Нэма где и кусок сала сховать, бедному хАхлу. Ото ж, наскакалы.)
  5. Ампифрион
    Ампифрион
    0
    Сегодня, 17:44
    Цитата: pudelartemon
    Если б такие приятные новости приходили 3-4 года назад, мы бы уже давно жили мире.

    А что, уже тогда существовали реактивные "Герани"?