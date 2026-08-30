В Борисполе под удар Вооружённых сил РФ попали два логистических центра
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Прилёт российского беспилотника-камикадзе «Герань» был зафиксирован сегодня днём в Обухове Киевской области. Там местные жители слышали взрыв.
Об этом сообщают украинские СМИ и паблики.
Также в столичном регионе в Борисполе под удар Вооружённых сил РФ попали два крупных логистических центра – «Ашан» и «Аврора».
Прилёты российских «Гераней» зафиксированы также сегодня днём в самом Киеве. Там не обошлось без последствий. Там в одном из зданий по улице Загоровской произошло возгорание.
В то же время сегодня после обеда зафиксированы взрывы авиабомб с УМПК в Сумской области.
Ранее сегодня утром оборонное ведомство России отчиталось об ударах, нанесённых по целям на территории Украины нашими военными. Среди поражённых объектов – цех по выпуску боеприпасов, место запуска крылатых ракет «Фламинго», несколько логистических центров и объекты топливно-энергетической сферы.
То, что происходит сейчас в Киеве и столичном регионе, а также в других частях Украины, является адекватным ответом на атаки украинских беспилотников на гражданские объекты на российской территории, который давали и продолжат давать наши военные. Именно так их охарактеризовал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину:
Сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ. Даже более чем адекватно, и у меня нет сомнений, что так и будет происходить.
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