В Киеве опасались «Орешника», но при верном целеполагании его заменяют и дроны
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Информация об уничтожении украинского ракетного арсенала к западу от Киева, в селе Милая, расходится под иностранным СМИ. Напомним, что изначально сообщалось о том, что на складах в районе автодороги Киев-Житомир хранились недавно поставленные на Украину зенитные ракеты к ЗРК Patriot. После была добавлена информация о хранении там ударных ракет компании Fire Point.
Арабские СМИ акцентируют внимание на том, что российские удары по целям в украинской столице и её окрестностях наносятся фактически беспрерывно. Отмечается, что несколько БПЛА «Герань» и «Бандероль» теперь уничтожают имущество, которое в тысячи раз дороже, чем сами эти средства огневого поражения.
Defense Arab:
Под Киевом и спустя больше суток продолжаются работы на месте нанесения российскими войсками удара.
Добавляется, что «Бандероли» и реактивные «Герани» заставляют Украину отказываться от прежних темпов и объёмов эксплуатации черноморских портов, что ведёт к серьёзному удару по экономике Киева.
Испанский блогер El Fantasma:
Большинство складов в Киеве, столице Украины разрушено. Не исключено, что будет введено нормирование основных продуктов питания. В своё время это переживал регион Донбасс.
Отмечено, что ранее в Киеве заявляли об опасениях ударом российским «Орешником», но теперь становится понятно, что и нескольких десятков дронов при верном целеполагании хватает, чтобы уничтожать крупные объекты, включая арсеналы ВСУ как те, что располагались в Вишнёвом и Милой Киевской области.
Украинские медиа пишут, что с начала недели по объектам на Киевщине было направлено не менее тысячи дронов ВС РФ.
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