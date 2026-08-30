В Киеве опасались «Орешника», но при верном целеполагании его заменяют и дроны

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В Киеве опасались «Орешника», но при верном целеполагании его заменяют и дроны

Информация об уничтожении украинского ракетного арсенала к западу от Киева, в селе Милая, расходится под иностранным СМИ. Напомним, что изначально сообщалось о том, что на складах в районе автодороги Киев-Житомир хранились недавно поставленные на Украину зенитные ракеты к ЗРК Patriot. После была добавлена информация о хранении там ударных ракет компании Fire Point.

Арабские СМИ акцентируют внимание на том, что российские удары по целям в украинской столице и её окрестностях наносятся фактически беспрерывно. Отмечается, что несколько БПЛА «Герань» и «Бандероль» теперь уничтожают имущество, которое в тысячи раз дороже, чем сами эти средства огневого поражения.

Defense Arab:

Под Киевом и спустя больше суток продолжаются работы на месте нанесения российскими войсками удара.

Добавляется, что «Бандероли» и реактивные «Герани» заставляют Украину отказываться от прежних темпов и объёмов эксплуатации черноморских портов, что ведёт к серьёзному удару по экономике Киева.

Испанский блогер El Fantasma:

Большинство складов в Киеве, столице Украины разрушено. Не исключено, что будет введено нормирование основных продуктов питания. В своё время это переживал регион Донбасс.

Отмечено, что ранее в Киеве заявляли об опасениях ударом российским «Орешником», но теперь становится понятно, что и нескольких десятков дронов при верном целеполагании хватает, чтобы уничтожать крупные объекты, включая арсеналы ВСУ как те, что располагались в Вишнёвом и Милой Киевской области.

Украинские медиа пишут, что с начала недели по объектам на Киевщине было направлено не менее тысячи дронов ВС РФ.
6 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +5
    Сегодня, 16:38
    Да была сегожня статья о системе "Рассвет". Да и разведка работает. Скоро у них будет ну совсем жаркю. Еще бы и все погран переходы и мосты с тоннелями порушить.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Сегодня, 17:07
      Орешник пригодится для евроспонсоров хутора в случае чего. При желании селюковские схроны оружия можно долбить разными, более дешевыми средствами, главное желание с которым иногда возникают проблемы..... request
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +6
    Сегодня, 16:53
    В Киеве опасались...

    А кого интересует чего там они опасались? Вы купили билеты на этот спектакль,сели в первый ряд партера, вот и наблюдайте за его ходом. Можете апладировать,можете освистывать от вас теперь уже ничего не зависит. Вы как статисты принимаете участие в реалити-шоу "Конец украины"
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:59
    Чем хотим тем и бомбим , для братского народа нам ничего не жаль.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 17:12
    . что и нескольких десятков дронов при верном целеполагании хватает, чтобы уничтожать крупные объекты, включая арсеналы ВСУ

    Бац, бац и в точку! yes
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 17:22
    Примеры, как делаются сенсационные набросы на украинских инфоканалах - сегодня прошло сообщение, что "русня" не пожалела "Искандера" для удара по патриотическому забегу (сразу в переводе):
    Русня ударила баллистикой по месту проведения забега в честь погибших военных на Харьковщине: погибли три человека — - прокуратура

    Вчера проходил ежегодный забег "почитаю воинов, бегу за Героев Украины". Около 09: 30 россияне ударили ракетой «Искандер-М» по территории, где проходило мероприятие.

    Все поняли? Баллистикой по какому-то забегу! Естественно, выясняется, что прилёт был по складским помещениям, расположенным вдоль стратегически важной трассы из Харькова в Днепропетровск, но вой поднялся изрядный.

    И ещё, позавчера Зеленский поздравил некую спецгруппу героев с уничтожением ТУ-95 на аэродроме "Энгельс".
    спецподразделение СБУ «Альфа» могло поразить самолёт Ту-95МС дальнобойными дронами MICH 2000, о чём свидетельствуют опубликованные в сети кадры. Этот дрон, внешне напоминающий «шахед», способен преодолевать расстояние до 2000 км и нести боевую часть весом 60 кг. Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что подразделение «Альфа» СБУ поразило российский Ту-95МС. Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных повреждениях самолёта.

    «В российском Энгельсе воины „Альфы“ СБУ поразили ракетоносец Ту-95МС. Именно такие самолёты наносят удары по Украине».

    И что произошло на самом деле:
    По данным мониторинговых ресурсов, тот самый Ту-95МС, который ранее повредили дроны-камикадзе на авиабазе «Энгельс-2», впервые разместили в том районе 25 июля 2025 года. С тех пор на протяжении более года он постоянно перемещался по территории авиабазы, играя роль приманки, что позволило дезориентировать космическую разведку.

    Канал Fighterbomber прокомментировал этот случай (извиняюсь за лексикон smile )
    украинцы выложили фотку Ту-95, который по их заявлению они поразили в Энгельсе.

    украинцев не смутило отсутствие винтов у самолета, а судя по мотогондолам и двигателей.

    Я еще раз повторяю, с Энгельса вся авиация способная летать выведена еще пару лет назад.
    Думаю, техники за....лись катать этих представителей железного ряда самолётов по аэродрому, но раз мы видим эти фото - все не зря.

    Все участники в итоге получили благодарность от командования. Все довольны.