Турецкие и сирийские военные совместно восстанавливают переправы через Евфрат

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Турецкие и сирийские военные совместно восстанавливают переправы через Евфрат

В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть, как турецкие военные и сирийские инженеры устанавливают второй понтонный мост через реку Евфрат в районе города Маядин, расположенного примерно в 44 километрах к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Первая временная переправа через Евфрат была наведена месяцем ранее непосредственно в Дейр-эз-Зоре. Новый понтонный мост предназначен для восстановления гражданской и военной логистики, пока постоянные переправы через Евфрат остаются поврежденными или находятся на реконструкции.

Тем временем издание Türkiye Gazetesi отмечает, что Анкара не поддается на провокации Израиля и выжидает, чтобы воспользоваться ошибками еврейского государства. В частности, Турция намеренно избегает ответных действий на израильские удары по Сирии, делая ставку на выдержку и долгосрочную стратегию. При этом, по мнению издания, Израиль действует эмоционально и стремится спровоцировать Турцию на прямое вмешательство в сирийский конфликт. Главной целью Израиля газета называет стремление не допустить формирования новых военных альянсов в регионе и укрепления сотрудничества между Анкарой и Дамаском. В публикации также подчеркивается, что Анкара не рассчитывает на поддержку союзников по НАТО и самостоятельно выстраивает стратегию с учетом меняющегося регионального баланса.

В то же время Турция восстанавливает экономические связи с Сирией. Недавно в Дамаске состоялась встреча министра торговли Турции с главой Сирийского инвестиционного агентства Рамаданом. Стороны обсудили торговые и инвестиционные возможности, новые направления сотрудничества и перспективы совместных проектов.


1 комментарий
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  1. Сибиряк 66 Звание
    Сибиряк 66
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    Сегодня, 17:15
    Теперь это называется "сирийские военные". Ага. Толерантненько.