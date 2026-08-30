Медиа ФРГ: РФ дождалась тотальных проблем с ЗУР у Украины - результат налицо

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Медиа ФРГ: РФ дождалась тотальных проблем с ЗУР у Украины - результат налицо

Обозреватель американского издания военной тематики TWZ Тайлер Роговэй комментирует ситуацию с российскими ударами по объектам на территории Украины. По его словам, Россия теперь добивается не «амплитудных» ударов, а просто увеличивает их частоту.

Американский обозреватель:



Это изматывает как украинское население, так и ПВО.

Добавляется, что при той частоте ударов по Киеву и черноморским портам Украины никакие поставки вооружённым силам противоракет не способны даже на 50% прикрывать объекты от ударов.

В немецкой экспертной среде говорится о том, что Россия «дождалась, когда у Украины возникнут тотальные проблемы с ЗУР, после чего начала интенсивные удары по украинской столице»:

Результат налицо. Его видят все.

Если ранее представители иностранной дипломатии заявляли, что не собираются покидать Киев после российских предупреждений, то теперь появляются свидетельства того, что целый ряд посольств снижает численность своих сотрудников в Киеве.

Официально озвучиваемые причины больше похожи на отговорки. Всё в стиле: «идёт рутинная работа по ротации кадрового состава». Только почему-то до увеличения интенсивности российских ударов европейские посольства «ротацией» были озабочены в гораздо меньшей степени.



На этом фоне появляется информация о том, что в Киеве начинают работу особые патрули, в которые входят как сотрудники полиции, так и спецслужбы - для «выявления возможных агентов России». Нечто подобное было в феврале-апреле 2022 года.
41 комментарий
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +36
    Вчера, 18:11
    Россия не дождалась, Россия добилась. Не чего было проверять Россию на вшивость.
    1. ratfly Звание
      ratfly
      -10
      Вчера, 18:33
      Сразу нельзя было? Не? Как заявляли американцы "Эта война с некими договорённостями."
      1. Ампифрион
        Ампифрион
        +11
        Вчера, 18:35
        Цитата: ratfly
        Сразу нельзя было? Не? Как заявляли американцы "Эта война с некими договорённостями."

        Вы верите американцам? Безоговорочно?
        1. ratfly Звание
          ratfly
          +4
          Вчера, 19:41
          А вы не видите договорённостей? Аэропорты. До недавнего времени сухогрузы. Зеля везде шарахается как хочет. Что там ещё чего не знаю...?
      2. Слесарь Звание
        Слесарь
        +2
        Вчера, 20:24
        Цитата: ratfly
        Сразу нельзя было?

        " Сигизмунд , что ты делаешь !! Шутки ,шутками но могут быть и дети !!" (С)
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +13
      Вчера, 19:03
      Цитата: ВАМ
      Россия не дождалась, Россия добилась. Не чего было проверять Россию на вшивость.

      Просто ЗУР на западе закончились быстрее российских ракет. laughing
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +8
        Вчера, 19:47
        Цитата: Бородач
        Цитата: ВАМ
        Россия не дождалась, Россия добилась. Не чего было проверять Россию на вшивость.

        Просто ЗУР на западе закончились быстрее российских ракет. laughing

        Не просто ракет, а ракет собранных из стиральных машинок и холодильников. Они не учли то обстоятельство, что каждый уважающий себя российский пионер имеет в заначке три, а то и пять сломанных стиральных машинок, чтобы сдать их в металлолом! Про пенсионеров можно вообще не говорить. Если они просто отдают излишки стиралок пионерам, то сколько их тогда находится на гаражном хранении!?
  2. rytik32 Звание
    rytik32
    +20
    Вчера, 18:11
    Новый министр обороны Украины Хмара заявил, что дефицит бюджета на военные расходы составляет 27 млрд $. Он добавил, что эти средства были предназначены на второе полугодие, но были израсходованы прошлым министром на покупку беспилотников
    Получается, что Украина пошла ва-банк, вложив все средства в беспилотники и оголив остальные направления, включая ракеты для ПВО.
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      +13
      Вчера, 18:29
      Цитата: rytik32
      Новый министр обороны Украины Хмара заявил, что дефицит бюджета на военные расходы составляет 27 млрд $. Он добавил, что эти средства были предназначены на второе полугодие, но были израсходованы прошлым министром на покупку беспилотников
      Получается, что Украина пошла ва-банк, вложив все средства в беспилотники и оголив остальные направления, включая ракеты для ПВО.

      Украина пошла " ва-банк" ещё в 2022,когда пошла на войну с РФ.

      Сейчас у них ничего и некого.

      Тело,живущие от "капельниц".
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +15
        Вчера, 18:39
        Цитата: ЛМН
        Сейчас у них ничего и некого.
        Тело,живущие от "капельниц"

        Сейчас надо дожимать, чтобы и капельницы уже не помогали!
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          +3
          Вчера, 18:49
          Цитата: rytik32
          Цитата: ЛМН
          Сейчас у них ничего и некого.
          Тело,живущие от "капельниц"

          Сейчас надо дожимать, чтобы и капельницы уже не помогали!

          Так кто же спорит...
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +15
          Вчера, 18:54
          Пора уже переходить от капельниц к ведёрным клизмам со скипидаром и патефонными иголками!
          1. роман66 Звание
            роман66
            +3
            Вчера, 19:39
            Имени капитана Таманцева lol
        3. Schneeberg Звание
          Schneeberg
          +1
          Вчера, 19:37
          Цитата: rytik32
          Сейчас надо дожимать, чтобы и капельницы уже не помогали!
          Капельницы кончатся, начнут ставить уколы или кормить таблетками
        4. Ракитин Звание
          Ракитин
          +2
          Вчера, 23:43
          В морг - значит, в морг! И нечего тут заниматься самолечением :-)
      2. кокосов тима Звание
        кокосов тима
        +8
        Вчера, 19:20
        Государственный долг Украины ежемесячно увеличивается в среднем на $4-5 млрд. На конец августа госдолг составляет около $218-219 млрд, а к концу 2026 года достигнет порядка $240 млрд, к концу 2027 года - не менее $290 млрд. В результате к концу 2026 года на одного украинца будет приходиться $8,5 тыс. задолженности, а к концу 2027-го - около $10,4 тыс. (ТАСС)
      3. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Вчера, 19:39
        Резать надо капельницы!!! Причем, с самого начала
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          +1
          Вчера, 19:48
          Цитата: роман66
          Резать надо капельницы!!! Причем, с самого начала

          Я что вам,хирург что ли?

          Хотя бы покажите где резать what
      4. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Вчера, 21:24
        Цитата: ЛМН
        Украина пошла " ва-банк" ещё в 2022,когда пошла на войну с РФ.

        Её на это подтолкнули западные союзники, не желающие терять доходов от пользования украинскими территориями. Пообещали поддерживать, снабжать что и делают am
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +8
      Вчера, 19:06
      Цитата: rytik32
      Новый министр обороны Украины Хмара заявил, что дефицит бюджета на военные расходы составляет 27 млрд $. Он добавил, что эти средства были предназначены на второе полугодие, но были израсходованы прошлым министром на покупку беспилотников
      Получается, что Украина пошла ва-банк, вложив все средства в беспилотники и оголив остальные направления, включая ракеты для ПВО.

      А что изменит наличие денег у Украины? Ничего. Физически нет Патриотов, чтобы продать Украине. Израиль отказался продавать ЗУР Украине, самому не хватает. Европейское ПВО тоже оголили по самое не балуйся.
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +6
        Вчера, 19:43
        Цитата: Бородач
        Физически нет Патриотов, чтобы продать Украине

        Вопрос не только в противобаллистических ЗУР для пэтриот. Основную "погоду" сейчас делают герани и бандероли, которые можно сбивать любым современным ЗРК. Сейчас же не видна работа даже этих ЗРК (Iris-T, NASАMS, SAMP/T и т.д.)
    3. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +5
      Вчера, 19:49
      Цитата: rytik32
      пошла ва-банк, вложив все средства

      Идут в ва-банк когда рискуют своими деньгами. Когда на кон ставят чужие это называется по другому. Но в части расходов на БПЛА здесь все было согласовано, а скорее всего разработано в штабах НАТО. Иначе в Европе не появилось бы столько предприятий по производству комплектующих.
    4. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      +5
      Вчера, 20:42
      Есть такой бизнес, который точно знает что он не прогорит ,собственно этот бизнес возглавил этот самый Федоров .Потратив все деньги на беспилотники, он намеревался потом просить у своих спонсоров еще, тем более что беспилотники эти были заказаны своим же спонсорам

      Хитрый был персонаж ,но просчитался не поделив деньги с ВСУ и самим Зеленским, который курировал укрокомпанию Fire Point, которая сама рассчитывала проглотить основное финансирование.

      В итоге беспилотники которых он накупил и наклепал на 27 млрд $ в значительной степени устарели, а деньги уже потрачены .Заказывали ? Получите -распишитесь. Проблемы тут чисто организационные, которые связаны с тем как производятся эти беспилотники. В ЕС производят комплектующие, на Украине их собирают в "гаражах"

      Нет единой гибкой системы как в РФ где конструктора, тыловые службы и производство работают сообща в пределах одного государства
  3. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +10
    Вчера, 18:14
    "Наших холуёв бьют!" Беда у западников, шум и стоны... Попричитают и заглохнут, своя рубаха ближе к телу, и раздастся: "Да и хрен с ними, с холуями, новых поищем..." laughing
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +11
    Вчера, 18:15
    Россия «дождалась, когда у Украины возникнут тотальные проблемы с ЗУР, после чего начала интенсивные удары по украинской столице»

    Как всегда тотальный обман и ввод в заблуждение своё население. Не дождалась, а додавила или довела эту ситуацию до такого состояния. США например так и не дождались когда у Ирана закончатся ЗУР.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      -1
      Сегодня, 01:44
      А у Ирана были какие-то серьёзные ЗУР?
  5. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +10
    Вчера, 18:17
    Горячий ветер подул в хвосте послов, и они решили поспешить домой.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Вчера, 18:42
      Цитата: Ivanhoe
      Горячий ветер подул в хвосте послов, и они решили поспешить домой.

      А ведь их ( послов) предупреждали!
      Не поверили..
      Ну что ж, смазывайте салом хо хлятским пятки и домой, в гейропу! laughing
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +9
    Вчера, 18:30
    "В Киеве начинают работу особые патрули, в которые входят как сотрудники полиции, так и спецслужбы - для «выявления возможных агентов России». "

    Это как себе представляют "агентов России?" belay Они разгуливают по улице, причём многие в будёновке или с кокошником?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 01:46
      В смысле как представляют агентов России? Видите, медведь идёт по улице? Вот если у него автомат Калашникова и водка, значит, агент России. Если какой-нибудь ароид и водка, то свой - чернобыльский мишка с горилкой вышел сало искать. Если ароид и без водки, то надо разбираться: мог и агент России так замаскироваться. А с автоматом Калашникова и без водки ещё ни разу не наблюдали.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +6
    Вчера, 18:31
    при той частоте ударов по Киеву и черноморским портам Украины никакие поставки вооружённым силам противоракет не способны даже на 50% прикрывать объекты от ударов

    Пусть немцы выдыхают и мечтают. Российский каток только только разгоняться стал.
  8. Грац Звание
    Грац
    +2
    Вчера, 18:34
    там вроде ес собирался в экстренном порядке выделить Зеле несколько средних комплексов пво SAMP/T
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +6
      Вчера, 19:07
      Цитата: Грац
      несколько средних комплексов пво SAMP/T

      Италия и Франция договорились отправить Украине четыре зенитных комплекса SAMP/T, https://topwar.ru/288688-italija-peredast-ukraine-rakety-aster-30-i-tehnologii-dlja-ih-proizvodstva.html
      сколько этим можно прикрыть и главный вопрос в количестве ракет - 50, 100.... на сколько дней их хватит если они начнут работать по реактивным Гераням - за август запущено около 2500 реактивных "Гераней".
      1. Грац Звание
        Грац
        0
        Вчера, 19:16
        это то что они объявили реальных поставок не скажут
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 18:40
    особые патрули, в которые входят как сотрудники полиции, так и спецслужбы - для «выявления возможных агентов России».
    . Вспомнил старый фильм "Зелёные цепочки"... для них это актуально, теперь... по другому, без видимых эффектов, но сути дела это не меняет...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Вчера, 21:30
      Цитата: rocket757
      особые патрули, в которые входят как сотрудники полиции, так и спецслужбы - для «выявления возможных агентов России».
      . Вспомнил старый фильм "Зелёные цепочки"... для них это актуально, теперь... по другому, без видимых эффектов, но сути дела это не меняет...

      Я не поняла, это типа кто-то фонариками подствечивает цели?
      На такой развод наши вряд-ли купятся.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 22:52
        Ну да, лазерным указками подсвечивают... бред, короче, полный...
        Просто нужных кадров поближе к себе держат, что б народец не разшалился...
  10. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Вчера, 18:41
    в Киеве начинают работу особые патрули, в которые входят как сотрудники полиции, так и спецслужбы
    сколько неотправленных на фронт прихвостней киевского режима. Надеюсь украинцы записывают и запоминают этих деятелей.
  11. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Вчера, 21:14
    Результат мы увидим только к ноябрю. Слишком пока мал ущерб. Вот если в октябре -ноябре ВС РФ КРАТНО увеличит темпы продвижения. Или Зелебоба прискачет с мировой. То это эффект. а пока просто некое временное преимущество.
  12. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Вчера, 21:27
    Немецкие эксперты. Результат налицо.

    Немецкие эксперты, а что у вас с лицом? winked
  13. Scaffold Звание
    Scaffold
    +2
    Вчера, 23:05
    Цитата: роман66
    Имени капитана Таманцева lol

    Капитаном был Алехин. Таманцев был старлей. drinks