Медиа ФРГ: РФ дождалась тотальных проблем с ЗУР у Украины - результат налицо
15 81441
Обозреватель американского издания военной тематики TWZ Тайлер Роговэй комментирует ситуацию с российскими ударами по объектам на территории Украины. По его словам, Россия теперь добивается не «амплитудных» ударов, а просто увеличивает их частоту.
Американский обозреватель:
Это изматывает как украинское население, так и ПВО.
Добавляется, что при той частоте ударов по Киеву и черноморским портам Украины никакие поставки вооружённым силам противоракет не способны даже на 50% прикрывать объекты от ударов.
В немецкой экспертной среде говорится о том, что Россия «дождалась, когда у Украины возникнут тотальные проблемы с ЗУР, после чего начала интенсивные удары по украинской столице»:
Результат налицо. Его видят все.
Если ранее представители иностранной дипломатии заявляли, что не собираются покидать Киев после российских предупреждений, то теперь появляются свидетельства того, что целый ряд посольств снижает численность своих сотрудников в Киеве.
Официально озвучиваемые причины больше похожи на отговорки. Всё в стиле: «идёт рутинная работа по ротации кадрового состава». Только почему-то до увеличения интенсивности российских ударов европейские посольства «ротацией» были озабочены в гораздо меньшей степени.
На этом фоне появляется информация о том, что в Киеве начинают работу особые патрули, в которые входят как сотрудники полиции, так и спецслужбы - для «выявления возможных агентов России». Нечто подобное было в феврале-апреле 2022 года.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация