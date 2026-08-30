Узбекистан впервые показал кадры с китайскими J-10CE на вооружении своих ВВС

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Узбекистан впервые показал кадры с китайскими J-10CE на вооружении своих ВВС

В ходе мероприятий, посвященных 35-летию независимости республики, государственное телевидение Узбекистана впервые продемонстрировало кадры с новыми китайскими истребителями J-10CE на вооружении узбекских ВВС. На видео запечатлены как минимум шесть самолётов, вылетевших с авиабазы Карши-Ханабад. Таким образом, Узбекистан стал вторым после Пакистана официально подтверждённым иностранным владельцем этих машин. По тому же пути решил идти Бангладеш.

Ранее сообщалось, что Ташкент заключил контракт на поставку 24 истребителей J-10CE общей стоимостью около 1 миллиарда долларов. Таким образом, цена одного самолета в рамках этой сделки оценивается примерно в 40 миллионов долларов. В Минобороны Узбекистана подчеркнули, что это «современные истребители на охране воздушного пространства страны». Показ J-10CE подтверждает, что официальный Ташкент в закупках боевой авиации делает ставку именно на китайские истребители.





По данным ряда источников, соглашение на поставку 24 истребителей было подписано ещё летом 2025 года. Министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов тогда впервые официально подтвердил заключение контракта. Первые два самолёта прибыли в страну в июле 2025 года, а вторая партия из четырёх машин - в июле 2026-го. При этом ни Ташкент, ни Пекин официально не раскрывали полные детали контракта.
26 комментариев
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  1. Антоний Звание
    Антоний
    +13
    Вчера, 20:41
    Окончательная потеря Средней Азии очевидна уже давно. Да в военном отношении формально существует известная организация, но для "друзей" она лишь возможность подоить самизнаетекого в части получения полубесплатных вооружений.
    1. Дмитрий Смирнов_2 Звание
      Дмитрий Смирнов_2
      +7
      Вчера, 21:57
      А пусть эта средняя Азия едет зарабатывать в Китай? Или устроились жирно зарабатывать у нас а тратить Китае? Пора наводить порядок это уже достало.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      +2
      Сегодня, 00:22
      Цитата: Антоний
      Да в военном отношении формально существует известная организация, но для "друзей" она лишь возможность подоить самизнаетекого в части получения полубесплатных вооружений.

      То, узбекистан в ОДКБ не входит, кроме того, он дважды выходил из нее...
  2. Alexet
    Alexet
    -1
    Вчера, 20:42
    Лучше бы эти деньги в свою экономику пустили, мигранты,для чего вам эти шесть самолётов?что вы ими собрались делать?не смешите.
    1. Reklastik Звание
      Reklastik
      +1
      Вчера, 20:50
      - Турецкий: Зачем тебе пистолет, Томми? - Томми: Чтобы защищаться! - Турецкий: От кого защищаться, Томми? От фашистов, что ли?
    2. faiver Звание
      faiver
      +5
      Вчера, 21:23
      читать не пробовали? - Контракт на 24 самолета....
  3. Пенза мстит Звание
    Пенза мстит
    -5
    Вчера, 20:46
    Это к тому что МиГ-21 Китай рулит и довел до совершенства, а мы могли бы довести МиГ-23-98 до совершенства с АЛ-31/41 и штамповать сотнями, считаю ошибкой запуск МиГ-29 таки уменьшенный Су-27 negative
    1. SAG Звание
      SAG
      +4
      Сегодня, 00:20
      Смешно читать, когда человек, совсем не разбирающийся в теме, дает советы космического масштаба и такой же космической глупости😂
    2. abc_alex Звание
      abc_alex
      0
      Сегодня, 02:11
      Цитата: Пенза мстит
      Это к тому что МиГ-21 Китай рулит и довел до совершенства, а мы могли бы довести МиГ-23-98 до совершенства с АЛ-31/41 и штамповать сотнями, считаю ошибкой запуск МиГ-29 таки уменьшенный Су-27 negative


      Самолёты и изменяемой стреловидностью не просто так сошли с конвейеров во всех странах мира. Это техническое решение просто устарело. ЕГо главная задача -- добиться всережимности, то есть устойчивого поведения как на дозвуке, так и на сверхзвуке. Такое крыло дорого и сложно. В поколении 29\27 от этого решения отказались за счёт более простых и надёжных решений.
      Миг-29 не уменьшенный Су-27. Это разные машины, для разных задач. Именно Миг-29 должен был стать основой ВВС СА. Су-27 это машина ПВО страны ил машина качественного усиления. СССР был просто не способен произвести Су-27 в таком количестве, да и такая дурная мысль никому в голову не приходила тогда. Там люди головой думали о интересах страны, а не кошельком об интересах фирмы.
  4. лесничий Звание
    лесничий
    +7
    Вчера, 20:47
    Приобрели - пусть летают, кто против? Нам бы все равно пришлось в кредит, который потом спишут, да еще и задарма продавать. Это был бы странный бизнес - найти ящик водки, по дешёвке продать, в деньги пропить.
  5. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -8
    Вчера, 20:52
    Басмачи за штурвалами ? Или кто ?
  6. faiver Звание
    faiver
    0
    Вчера, 21:24
    интересно, сколько будет стоит Шах/Мат?
    1. abc_alex Звание
      abc_alex
      +1
      Сегодня, 02:14
      Цитата: faiver
      интересно, сколько будет стоит Шах/Мат?

      Нисколько, вероятность его запуска в серию ничтожна. Нашим ВВС это не нужно, а покупать машину, которая не облётана страной-производителем, никто не будет. К тому же у США полным полно F-16 хоть старых, хоть новых сделают. Нафига покупать "кота в мешке" если в классе одномоторных ИД и без того есть отличное предложение.
  7. faiver Звание
    faiver
    0
    Вчера, 21:28
    цена одного самолета в рамках этой сделки оценивается примерно в 40 миллионов долларов
    - сомневаюсь, скорее всего меньше - добавьте стоимость обучения пилотов, несколько тренажеров, первоначальное обслуживание бортов, самолет чай не велик - купил и поехал....
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    +13
    Вчера, 21:30
    Думаю сейчас многие порвутся от моего комментария.
    А у кого узбекам еще приобрести однодвигательный серийный истребитель? Штатники вряд ли продадут F-16 или F-35 ибо дорого. Gripen тоже дорогой. Остаются только китайцы. Su-75 "Checkmate" (пишу латынью ибо Ростех именно такое "русское" название и присвоил данному макету) еще даже не летает и не в статусе прототипа, и неизвестно будет ли доведен до серийного состояния. Вот и остаются китайцы. И откровенно говоря недавняя перепалка между индусами и паками сделала неплохую рекламу данному аппарату. А вот ВКС РФ пятый год делают антирекламу российскому авиапрому. Это лишь констатация очередного провала ВТС РФ.
    1. Алексей Т.
      Алексей Т.
      +1
      Вчера, 21:53
      Цитата: Vulpes
      Думаю сейчас многие порвутся от моего комментария.
      А у кого узбекам еще приобрести однодвигательный серийный истребитель? Штатники вряд ли продадут F-16 или F-35 ибо дорого. Gripen тоже дорогой. Остаются только китайцы. Su-75 "Checkmate" (пишу латынью ибо Ростех именно такое "русское" название и присвоил данному макету) еще даже не летает и не в статусе прототипа, и неизвестно будет ли доведен до серийного состояния. Вот и остаются китайцы. И откровенно говоря недавняя перепалка между индусами и паками сделала неплохую рекламу данному аппарату. А вот ВКС РФ пятый год делают антирекламу российскому авиапрому. Это лишь констатация очередного провала ВТС РФ.

      Думаю, представители ВКС били бы вас, скорее всего ногами. И за дело, это правильно.
    2. d1975 Звание
      d1975
      0
      Вчера, 22:27
      Согласен с вами полностью ! Идеологии 0 . Чёткой политики, кто нам и что нам 0. Да и нельзя одной ногой думать как Союз , другой как АО.
    3. abc_alex Звание
      abc_alex
      +3
      Сегодня, 02:17
      Цитата: Vulpes
      А вот ВКС РФ пятый год делают антирекламу российскому авиапрому. Это лишь констатация очередного провала ВТС РФ.

      Это не антиреклама авиапрому, а последствия погосяновщины. Расплата за высоколобый идиотизм и местечковое рвачество. Нельзя было идти на поводу у Погосяна и принимать решение о "унификации парка". НИ унификации в итоге не получилось, ни парка. Заодно и КБ угробили. Все.
  9. Дмитрий Смирнов_2 Звание
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Вчера, 21:55
    Плохая перспектива, теряем влияние на Азию, какие шаги будут от наших политиков ?
  10. moneron Звание
    moneron
    +5
    Вчера, 22:52
    Затяжное сво сильно подмочило репутацию россии как претендента на великодержавность. Мож правильно вещал покойник исаков.....сосредоточиться в границах страны и заняться плотно собой. Сейчас мы политически и экономически слабы....
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +2
      Вчера, 22:58
      Всегда тянутся к сильным и богатым. Это закон и данность.
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Вчера, 22:53
    Каждый покупатель вправе решать у кого и что ему,покупать. Купили- пусть летают. Если бы у нас решили покупать,то как всегда- у " братского народа" и за " братскую халяву". Нет уж " умерла,так умерла".
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      0
      Сегодня, 04:16
      Цитата: Андрей Николаевич
      Каждый покупатель вправе решать у кого и что ему,покупать. Купили- пусть летают.
      Логично. Еще не понятно как они себя покажут в эксплуатации, хотя бы в промежутке лет в пятнадцать ... ?! winked
  12. alberigo Звание
    alberigo
    0
    Сегодня, 00:27
    А можно провести операцию по перегону одного j-10 в Россию, для изучения? Вдруг что-то новенькое узнаем, а если нет, то тоже результат.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:03
    официальный Ташкент в закупках боевой авиации делает ставку именно на китайские истребители.
    А Узбекистан тоже наш партнёр?
  14. Семенов Звание
    Семенов
    +1
    Сегодня, 05:28
    Очередной шах и мат России. Деньги здесь зарабатывают, тратят в Китае, прям олигархи отечественные!