Узбекистан впервые показал кадры с китайскими J-10CE на вооружении своих ВВС
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В ходе мероприятий, посвященных 35-летию независимости республики, государственное телевидение Узбекистана впервые продемонстрировало кадры с новыми китайскими истребителями J-10CE на вооружении узбекских ВВС. На видео запечатлены как минимум шесть самолётов, вылетевших с авиабазы Карши-Ханабад. Таким образом, Узбекистан стал вторым после Пакистана официально подтверждённым иностранным владельцем этих машин. По тому же пути решил идти Бангладеш.
Ранее сообщалось, что Ташкент заключил контракт на поставку 24 истребителей J-10CE общей стоимостью около 1 миллиарда долларов. Таким образом, цена одного самолета в рамках этой сделки оценивается примерно в 40 миллионов долларов. В Минобороны Узбекистана подчеркнули, что это «современные истребители на охране воздушного пространства страны». Показ J-10CE подтверждает, что официальный Ташкент в закупках боевой авиации делает ставку именно на китайские истребители.
По данным ряда источников, соглашение на поставку 24 истребителей было подписано ещё летом 2025 года. Министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов тогда впервые официально подтвердил заключение контракта. Первые два самолёта прибыли в страну в июле 2025 года, а вторая партия из четырёх машин - в июле 2026-го. При этом ни Ташкент, ни Пекин официально не раскрывали полные детали контракта.
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