Откровенный Порошенко: Нам нужно полное прекращение огня, чтобы усилить армию

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Откровенный Порошенко: Нам нужно полное прекращение огня, чтобы усилить армию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко раскрывает карты. Он заявил, что мирные переговоры с Россией должны начинаться с требования немедленного, безусловного и всеобъемлющего прекращения огня по всей линии фронта. При этом он подчеркнул, что Украине не нужен «Минск-3» – такой формат, по его словам, «не может существовать».

Порошенко вполне откровенно говорит, что прекращение огня по всей ЛБС даст Украине время для того, чтобы усилить армию, восстановить экономику и получить членство в ЕС и НАТО.



Примечательно, что политики на Украине и не скрывают: им нужен не мир, а время, чтобы перевооружить и доукомплектовать потрёпанную армию, добиться нового финансирования и поставок оружия извне. Напомним, ранее правительство Украины официально утвердило программу привлечения 101 млрд долларов международной помощи на 2026–2027 годы, а также планирует взять у ЕС 60 млрд евро кредита на закупку вооружения и техники.

Заявление делает человек, который через Минские соглашения добивался именно этого – и теперь фактически пытается повторить свой «хитрый ход». Тот факт, что Минские договорённости использовались лишь как ширма для подготовки Украины к войне, в своё время открыто признавали и бывший канцлер Германии Ангела Меркель, и экс-президент Франции Франсуа Олланд. Они ведь и были гарантами исполнения Украиной своей части обязательств в рамках договорённостей.

Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, эти признания стали «явкой с повинной» западных лидеров, которые никогда не собирались выполнять соглашения, а лишь давали Киеву время на подготовку к столкновению с Россией.
38 комментариев
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  1. kamakama Звание
    kamakama
    +11
    Вчера, 20:53
    Да в принципе любые договора исполняются сторонами до тех пор, пока это выгодно обоим. Как только стало невыгодно - все, хватит
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +5
      Вчера, 21:02
      Порошенко заявил, что мирные переговоры с Россией должны начинаться с требования немедленного, безусловного и всеобъемлющего прекращения огня по всей линии фронта.


      Шоколадный зайчик Петруша, а может тебе ещё и булку маслом намазать!?
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        +6
        Вчера, 21:37
        Обе булки скипидаром. На крайняк - вазелином.
        1. БМС Звание
          БМС
          +2
          Вчера, 22:41
          Между булками и скипидаром и вазелином чередуя
        2. abrakadabre Звание
          abrakadabre
          +4
          Вчера, 22:47
          Цитата: кот Краш
          На крайняк - вазелином.

          Ну уж нет. Вазелин ещё надо заслужить. Этот поц пока что заслужил занозистый кол без всякой смазки.
          1. Napayz Звание
            Napayz
            +1
            Вчера, 22:57
            ....поставят по клизме... На полведра скипидара с патефонными иголками...


            (с) Владимир Богомолов. Момент истины. В августе сорок четвертого ::
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 00:41
        Цитата: Ясная
        Порошенко заявил, что мирные переговоры с Россией должны начинаться с требования немедленного, безусловного и всеобъемлющего прекращения огня по всей линии фронта.


        Шоколадный зайчик Петруша, а может тебе ещё и булку маслом намазать!?

        А нам нужно, чтобы украинцы сидели в подвалах, как крысы. drinks
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Вчера, 22:58
      Все просто. Кондитер оказался наглей и умней,некоторых наших шахматистов. Мало того,что обманул так ещё весь Донбасс в бетон закатал. А наши умники- ушами хлопали.
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +4
        Вчера, 23:25
        умнее???? странный вывод ей ей.... умнее это когда ты без вазелина прошмыгнул и тебе ничего за это не приключилось..... а этот поц и следующий поц втащили страну в войну.....уже потеряли суммарно территории по объему равные Болгарии (а сколько еще потеряют), потеряли энергетику и промку, сейчас им схлопнут порты и сельское хозяйство....... не очень они умные, совсем не умные даже
    3. ВАМ Звание
      ВАМ
      -3
      Вчера, 23:44
      да не о чём была бы статья в принципе. От этого каптена очевидность, ничего не зависит и всё и так понятно. Но давайте подумаем. Визит в Москву Рэтклиффа, заявления Стубба о гарантиях Китая о не применении ЯО, молчание по этому поводу и Кремля и Пекина. А ведь это заявление по сути, что Китай, указывает Кремлю, как ему распоряжаться своим ЯО. И до этого "Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей официально отстранил генерала Чжан Юся от должности заместителя председателя Центральной военной комиссии".. Так то сопоставлении этих данных, много вопросов, должно бы возникнуть.
  2. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +5
    Вчера, 20:54
    Tento nebezpečný člověk nemá právo rozhodovat o budoucnosti Ukrajiny, nezná slovo mír!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +18
      Вчера, 20:54
      Этот опасный человек не имеет права решать будущее Украины, он не знает слова «мир»!
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +4
        Вчера, 21:04
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        он не знает слова «мир»!

        Он ещё много не знает русских выражений и названий из трёх букв winked
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +5
          Вчера, 21:20
          Он ещё много не знает русских выражений и названий из трёх букв

          Да всё он знает и открыто глумится. Его давит "жаба" завод его в Липецке тог нацианализировали.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +8
        Вчера, 21:04
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Этот опасный человек не имеет права решать будущее Украины, он не знает слова «мир»!

        Слово "человек" тут лишнее, поскольку эта нелюдь Порошенко, по всем канонам(человеческим и божьим) должен быть повешен, как Иуда, без права войти в царство божие. Удивительно, почему до сих пор черти его не прибрали. Видимо даже им он противен.
        1. ANB Звание
          ANB
          +4
          Вчера, 21:08
          . должен быть повешен, как Иуда

          Иуду не повесили, он сам повесился.
          В данном случае должно быть так же.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +4
            Вчера, 21:49
            Цитата: ANB
            . должен быть повешен, как Иуда

            Иуду не повесили, он сам повесился.
            В данном случае должно быть так же.
            Я в курсе, hi
            но в данном случае говорю не столько об исполнении, сколько о карме, финалом его жизненного пути должна стать петля.
        2. Андрей К Звание
          Андрей К
          +2
          Вчера, 21:12
          Цитата: Ныробский
          Слово "человек" тут лишнее, поскольку эта нелюдь Порошенко, по всем канонам(человеческим и божьим) должен быть повешен, как Иуда, без права войти в царство божие. Удивительно, почему до сих пор черти его не прибрали. Видимо даже им он противен.

          Бесы (прости Господи) им тоже брезгуют - во первых об этот навоз рода человеческого испачкаются, во-вторых он и их с потрохами продаст.
      3. Zhan Звание
        Zhan
        +2
        Вчера, 21:35
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Этот опасный человек не имеет права решать будущее Украины, он не знает слова «мир»!

        hi
        Как не странно, я понял даже то, что написано на вашем языке. Добро пожаловать, братья славяне.. drinks
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          0
          Вчера, 21:46
          Jsem rád za vaše slova!! Také já vás moc zdravým.
          1. Jsem_CZEKO68 Звание
            Jsem_CZEKO68
            +2
            Вчера, 21:46
            Я очень рада вашим словам! Желаю вам всего наилучшего!
  3. topol717 Звание
    topol717
    +4
    Вчера, 21:06
    Напомним, ранее правительство Украины официально утвердило программу привлечения 101 млрд долларов международной помощи на 2026–2027 годы
    Кто же им даст? МВФ 5 ярдов не дает, а тут сразу на 100. Госдолг уже больше 100% ВВП, проценты по этому долгу огромны, а экономика не растет, а падает. Ибо население уменьшается, стремительными темпами.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Вчера, 21:10
      правительство Украины официально утвердило программу привлечения 101 млрд долларов международной помощи на 2026–2027 годы

      Чёт они скромненько. С их исторической жадностью можно было и триллион доллларов утвердить.
    2. rytik32 Звание
      rytik32
      0
      Вчера, 23:54
      Цитата: topol717
      Ибо население уменьшается, стремительными темпами

      За границей живут примерно 25 млн украинцев. Почти столько же, сколько в самой Украине, — Павел Грод, президент Всемирного конгресса украинцев
  4. Антоний Звание
    Антоний
    +4
    Вчера, 21:06
    Ни в ЕС ни в НАТО без территориального урегулирования ситуации, не примут. Тут в европе их лишь хлопают по плечу, когда они заводят разговор о членстве, и на этом все.
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +4
    Вчера, 21:07
    Вот все они ( Залужный ,Федоров , Кулеба ...а теперь и Порошенко не договаривают) .А за счет чего они намереваются добиться прекращения огня ?

    Естественно за уступки России по Донбассу, а иначе никак

    Легко им рассуждать в правильном направлении, а каково принимать решения Зеленскому ?

    После такого решения его выведут из власти под белы ручки и посадят на нары власти новые, поэтому Зеленский на эти уступки не пойдет ни при каких обстоятельствах ,что на самом деле России и нужно

    Вот такая вот интересная коллизия, Путин сказал что Россия готова прекратить огонь на своих условиях и 'коалиция желающих " подхватила этот призыв завербовав своих влиятельных агентов влияния ,а Зеленский вместе со своей кодлой нациков просто на это не пойдет ,что в РФ прекрасно понимают

    В 1945 году была такая же история .Немецкий генералитет и множество финансистов и дипломатов не связанные с СС вели сепаратные переговоры с западом ,но Гитлер их приструнил и воевал до последнего в конце концов разрушив свою страну потерял территории с громадными людскими потерями и миллионами немецких беженцев

    Зеленский это современный Гитлер , а чем хуже как известно ,тем лучше
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Вчера, 21:07
    На фото позади Дона Педро ля Рошена мост нерушимый стоит анжанерной работы из чистейшего несокрушимого бетона. . . hi
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 05:02
      Цитата: андрей мартов
      На фото позади Дона Педро ля Рошена мост нерушимый стоит анжанерной работы из чистейшего несокрушимого бетона. . .
      Это непорядок что он стоит. Непорядок и стоящий, а не лежащий Порошенко
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Вчера, 21:08
    Порошенко вполне откровенно говорит, что прекращение огня по всей ЛБС даст Украине время для того, чтобы усилить армию, восстановить экономику и получить членство в ЕС и НАТО.

    Умница и большой молодец! Такое украми должно чаще произноситься, чтобы весь мир понимал и в наших башнях тоже, зачем этим людям нужны всякие Мински, Стамбулу и прочаЯ.
    Про последнее он зря сказал. Никуда их не примут. Хотя я не против, чтобы их и в ЕС и НАТО приняли, чтобы эти конторы из нутри разорвало к чертовой матери.
  8. Dimassz Звание
    Dimassz
    +2
    Вчера, 21:09
    давно понятно что украинцы подлая нация и будут гадить а реванш брать это естественно попрут с новой силой и новой армией если им дать фору пару лет,плюс будут всякие ноухау за это время новинки в бою,там уже они будут захватывать земли с их спонсорами
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 21:41
    Цитата: Порошенко
    Нам нужно полное прекращение огня, чтобы усилить армию

    парася знает о чем гутарит, он "минск" подписывал, дважды
  10. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Вчера, 21:44
    То, что Порош сказал, понятно всем, кроме некоторых учащихся школы умственно отсталых.
    Поэтому даже разговоры руководящих лиц России про перемирия, замирения и приостановку бд, как минимум, выглядят неуместно...
  11. Goto Звание
    Goto
    0
    Вчера, 22:01
    Главное, что бы "за нос" опять не водили. )
  12. moneron Звание
    moneron
    -4
    Вчера, 22:32
    Этот шоколадный зайчик на раз обвел кагэбэшника путина вокруг пальца...и теперь мы имеем бесконечное сво.
    Так что не стОит презрительно с намешкой относиться к словам пороша...мавр и так уже сделал свое дело.
  13. Слово Звание
    Слово
    +1
    Вчера, 22:38
    Ждёт одно нагретое место для этого деятеля с шарфиком в ванной.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:00
    Цитата: Ясная
    Шоколадный зайчик Петруша, а может тебе ещё и булку маслом намазать!?
    Я бы ему чем-нибудь другим намазал 💩
  15. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 05:19
    Он ещё собирается требовать полного прекращения огня. Да в вашем положении не требовать а на коленях просить надо.
  16. Prometey Звание
    Prometey
    +1
    Сегодня, 05:32
    Нужно было делать с Украиной в 2014 году тоже самое, что турки с северным Кипром - тихо ввести войска, пока восток Украины был пророссийским. Но бездарности вроде Лаврова напугали кремль западными карами.