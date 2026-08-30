Откровенный Порошенко: Нам нужно полное прекращение огня, чтобы усилить армию
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко раскрывает карты. Он заявил, что мирные переговоры с Россией должны начинаться с требования немедленного, безусловного и всеобъемлющего прекращения огня по всей линии фронта. При этом он подчеркнул, что Украине не нужен «Минск-3» – такой формат, по его словам, «не может существовать».
Порошенко вполне откровенно говорит, что прекращение огня по всей ЛБС даст Украине время для того, чтобы усилить армию, восстановить экономику и получить членство в ЕС и НАТО.
Примечательно, что политики на Украине и не скрывают: им нужен не мир, а время, чтобы перевооружить и доукомплектовать потрёпанную армию, добиться нового финансирования и поставок оружия извне. Напомним, ранее правительство Украины официально утвердило программу привлечения 101 млрд долларов международной помощи на 2026–2027 годы, а также планирует взять у ЕС 60 млрд евро кредита на закупку вооружения и техники.
Заявление делает человек, который через Минские соглашения добивался именно этого – и теперь фактически пытается повторить свой «хитрый ход». Тот факт, что Минские договорённости использовались лишь как ширма для подготовки Украины к войне, в своё время открыто признавали и бывший канцлер Германии Ангела Меркель, и экс-президент Франции Франсуа Олланд. Они ведь и были гарантами исполнения Украиной своей части обязательств в рамках договорённостей.
Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, эти признания стали «явкой с повинной» западных лидеров, которые никогда не собирались выполнять соглашения, а лишь давали Киеву время на подготовку к столкновению с Россией.
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