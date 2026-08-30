Рейтинги для меня не главное - Мерц с показателем одобрения в 13 процентов

Мне приходится принимать решения, которые мы в Германии действительно должны были принять годы, если не десятилетия, назад. Посмотрите хотя бы на наши системы социальной защиты. Например, пенсионная система в её нынешнем виде больше не устойчива с учётом демографических тенденций.

Тот, кто просит страну принять перемены, естественно, не пользуется популярностью в начале.