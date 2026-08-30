Рейтинги для меня не главное - Мерц с показателем одобрения в 13 процентов
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Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал свой падающий политический рейтинг. Он заявил, что его низкие рейтинги одобрения являются платой за необходимые стране перемены.
Мерц с пафосом:
Мне приходится принимать решения, которые мы в Германии действительно должны были принять годы, если не десятилетия, назад. Посмотрите хотя бы на наши системы социальной защиты. Например, пенсионная система в её нынешнем виде больше не устойчива с учётом демографических тенденций.
Он объявил, что его политика ориентирована на будущее:
Тот, кто просит страну принять перемены, естественно, не пользуется популярностью в начале.
При этом Мерц заявил, что рейтинги не являются для него главным мерилом. По словам пока ещё действующего канцлера ФРГ, ему важна работа на результат. Вот только какой? Результат в том, что Германия теряет показатели промпроизводства, а главные технологические гиганты страны её покидают, подыскивая более подходящие для ведения бизнеса территории? Или результат в том, что рядовых немцев заставляют раскошеливаться на поддержку деструктивного киевского режима, через который идёт фактическая деградация немецкой экономики?
Реальные показатели популярности канцлера остаются на рекордно низком уровне. Согласно опросу Forsa, работой Мерца довольны лишь 13% немцев, а недовольны — 85%. Это худший результат в истории опросов для действующего канцлера. Даже среди избирателей его собственного блока ХДС/ХСС 56% оценивают его работу негативно.
По данным свежего опроса в ФРГ, если бы выборы в бундестаг состоялись в это воскресенье, наибольший рейтинг (29%) получила бы партия «Альтернатива для Германии» . Блок ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц, едва набрал бы 20% . Разрыв между ними достиг рекордных девяти-десяти процентных пунктов, что является антирекордом для главной партии правительственной коалиции Германии.
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