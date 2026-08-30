Рейтинги для меня не главное - Мерц с показателем одобрения в 13 процентов

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Рейтинги для меня не главное - Мерц с показателем одобрения в 13 процентов

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал свой падающий политический рейтинг. Он заявил, что его низкие рейтинги одобрения являются платой за необходимые стране перемены.

Мерц с пафосом:



Мне приходится принимать решения, которые мы в Германии действительно должны были принять годы, если не десятилетия, назад. Посмотрите хотя бы на наши системы социальной защиты. Например, пенсионная система в её нынешнем виде больше не устойчива с учётом демографических тенденций.

Он объявил, что его политика ориентирована на будущее:

Тот, кто просит страну принять перемены, естественно, не пользуется популярностью в начале.

При этом Мерц заявил, что рейтинги не являются для него главным мерилом. По словам пока ещё действующего канцлера ФРГ, ему важна работа на результат. Вот только какой? Результат в том, что Германия теряет показатели промпроизводства, а главные технологические гиганты страны её покидают, подыскивая более подходящие для ведения бизнеса территории? Или результат в том, что рядовых немцев заставляют раскошеливаться на поддержку деструктивного киевского режима, через который идёт фактическая деградация немецкой экономики?

Реальные показатели популярности канцлера остаются на рекордно низком уровне. Согласно опросу Forsa, работой Мерца довольны лишь 13% немцев, а недовольны — 85%. Это худший результат в истории опросов для действующего канцлера. Даже среди избирателей его собственного блока ХДС/ХСС 56% оценивают его работу негативно.

По данным свежего опроса в ФРГ, если бы выборы в бундестаг состоялись в это воскресенье, наибольший рейтинг (29%) получила бы партия «Альтернатива для Германии» . Блок ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц, едва набрал бы 20% . Разрыв между ними достиг рекордных девяти-десяти процентных пунктов, что является антирекордом для главной партии правительственной коалиции Германии.
34 комментария
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  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +3
    Вчера, 21:53
    А современная западная демократия (власть народа), она совершенно абстрагированна от избирателей.
    1. Див Дивыч Звание
      Див Дивыч
      +1
      Вчера, 22:49
      Народ понятие растяжимое, он тоже часть народа, просто никому не рассказывают что демократия это власть меньшинства над большинством. Людям нравятся зрелища, поэтому политики дают людям поголосовать, люди голосуют за тех, кого им прорекламирует сми. У кого в руках сми, те управляют информацией. Но интернет все поменял, Трамп выиграл у демократов с помощью соц сетей, а самые крупные сми были у демократов в подчинении.
      1. Vitaly.17 Звание
        Vitaly.17
        +2
        Сегодня, 02:06
        Цитата: Див Дивыч
        Людям нравятся зрелища, поэтому политики дают людям поголосовать, люди голосуют за тех, кого им прорекламирует сми

        Эти зрелища по сути ни чем не отличаются от обычного уличного мошенничества. Что может быть проще наобещать и ни чего не выполнить.
        Пока не будет закона об уголовной ответственности за предвыборные обещания СМИ и Интернет так и останутся инструментом мошенников, убийц, нацистов и другого отребья с моральными ценностями ниже плинтуса.
    2. ВАМ Звание
      ВАМ
      0
      Вчера, 23:06
      Еще в школе а это 70 и до81 года нас учили что на западе есть избирательный ценз. На самом деле люди там жили относительно не плохо, в те времена, не будем сейчас обсуждать по чему. А потом появились некие технологии. И мы их в том числе опробовали на себе. Но при всех технологиях, " от слова сахар и становиться потом всё равно горько", вот она и демократия. Там в верхах думают что знают, что нам лучше, или всё таки им. Хотелось бы чтобы все люди на земле, что то да поняли.
  2. jack-no Звание
    jack-no
    +3
    Вчера, 22:01
    "" politique était tournée vers l'avenir "".
    Tout dépend de quel avenir, Merz a comme objectif.
    Les allemands avaient voté pour lui, donc, taisez vous et payez.
    Les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
    La Hongrie va droit dans le mur, avec Magyar, qu'ils ont élu.
  3. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +2
    Вчера, 22:01
    Например, пенсионная система в её нынешнем виде больше не устойчива с учётом демографических тенденций
    - особенно при нашествии мигрантов всех цветов... - какой бред!
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Вчера, 22:05
    При этом Мерц заявил, что рейтинги не являются для него главным мерилом.

    Ещё один молодец и умница! laughing Переводя с немецкого на простой русский: мне пополам с прибором на избирателя Германии.
    Нечто подобное заявляла спортсменка-батудистка Бербик, что избиратель Германии еë не волнует. Она вообще сейчас где? А она покинула, Германию и мужа и теперь в Генассамблее ООН, так что ей до дел Германии вообще пополам, она теперь за мир во всем мире, естественно для особо избранных с "цветущим садом". А у человека, между прочим большие проблемы, как с английским, так и немецкими языками.
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +2
      Вчера, 22:37
      У Анналены не только с языками проблемы, но вообще с головой. Видать очень прыгучая была, а потолок в спортзале оказался низковат.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +4
        Вчера, 22:43
        Аналена- профессиональная проститутка. В силу специфики своей работы,она не на том прыгала,о чем вы подумали.
        1. Пленник Звание
          Пленник
          +2
          Сегодня, 00:04
          Похоже они там все не на том прыгали, о чем я думал. laughing
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 01:05
      Вот тут вы не правы
      она покинула, Германию и мужа и теперь в Генассамблее ООН, так что ей до дел Германии вообще пополам, .... А у человека, между прочим большие проблемы, как с английским, так и немецкими языками.
      Она уже будущий профессор, в Колумбийском университете будет преподавать, на факультете экономики, кажись, что-то по социологии и ее проблемы с языками, мозгами и отсутствие образования никого не трогают laughing
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 01:41
        Так будет почетным профессором, у нас были такие - прочитал напутственную лекцию и всё - весь год свободен fellow
      2. alexputnik17 Звание
        alexputnik17
        0
        Сегодня, 03:41
        Хм... Завидую Бербок, точнее еë проворству и умению входить в нужные места к тому, к кому надо входить. И сочувствую студентам, абитуриентам или кто там они. Хотя никогда не считал западное образование чем то великим и сильным. Нормальный маркетинг и сильные игрища в рейтинги... Такое себе. Ну а студенты, пусть учатся у АнныЛены разворачиваться от России на 360 градусов. Бедолаги. lol
        Виноват, ушёл от темы. Фишка в том, что все или почти все они, кто у власти, выращены вот такими Бербоками из одной пробирки. Ну откуда взяться мозгам и особенно, разуму и трезвомыслию.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 22:07
    Рейтинги для меня не главное
    так всегда говорят те кто проигрывает
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 01:40
      Так он и так выиграл. Он человек богатый, свой самолёт имеет. Раньше он был миллионером, а завершит правление скорее всего миллиардером и умотает во Флориду, будет где-нибудь возле Яценюка жить, рылом они сильно похожи
      1. alexputnik17 Звание
        alexputnik17
        0
        Сегодня, 03:48
        Если его немцы на костре не сожгут.
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +4
    Вчера, 22:16
    При этом Мерц заявил, что рейтинги не являются для него главным мерилом.

    Сразу придумался анекдот:
    -Шарлота, у твоего Мерца рейтинг упал!
    -Бриджит, ты лучше за своим Макроном следи.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Вчера, 22:18
    Островок волос на лбу Мерца это вовсе не чуб,а усики одного австрийского художника поднятые на соответствующую высоту. . . hi
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Вчера, 22:40
      Цитата: андрей мартов
      Островок волос на лбу Мерца это вовсе не чуб,а усики одного австрийского художника поднятые на соответствующую высоту. . . hi

      Нет. Это просто работа клиники по пересадке волос "Реал Транс Хайр".
      Кстати да, у него эти волосы реально кучерявятся!
  8. poquello Звание
    poquello
    +2
    Вчера, 22:33
    рейтинги не главное, главное ФРГ они с Шольцем прокакали конкретно, сидела себе страна на попе ровно, жирела на российском газе, имела вес в мировом сообществе, теперь тьфу оголтелое
  9. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Вчера, 22:34
    Простыми словам- немцы, иди лесом. Я такой- сякой крутой канцлерюга- гитлерюга и мне плевать на ваши вопли и недоверие. Рейтинг ничто, порошочек, ложечка и салфеточка - всё!
  10. moneron Звание
    moneron
    +1
    Вчера, 22:38
    Мерц последователен в помощи украине даже с нулевым личным рейтингом..а при современном антироссийском европейском психозе, этот господин вполне может быть избран канцлером на второй срок.
  11. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Вчера, 22:40
    Крутит задом,отрыжка фашистская. С таким то рейтингом действительно ничего " главного" уже,нет.
  12. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 22:45
    Вашингтон будет считать голоса и Мерц это знает.
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +2
      Сегодня, 01:11
      Да дело даже не в этом, у АДГ 29%, у ХДС 20, но правительство коалиционное, в любом случае, они объединяются в коалицию с теми-же СДПГ, если не хватит, подключат "зеленых" и пр. И АДГ в любом случае пролетает, на коалицию с ней там "табу".
      Правые только во Франции могут прийти, они там явное большинство набирают, Мари Ле Пен вообще самый высокий рейтинг, если не пересадят перед выборами, у них там все "демократично".
      1. Слово Звание
        Слово
        +1
        Сегодня, 02:34
        Таки, это всё понятно, но как всегда есть нюанс в его деятельности. Это работа в проекте"Атлантический мост" (укрепление связей с Америкой) и в германской инвестиционной компании BlackRock.
  13. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Вчера, 22:54
    Мерц- самый тупой канцлер за всю историю Германии
    Таких кретинов во главе ведущей экономики Европы еще не было
    1. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      0
      Сегодня, 03:53
      Так у них +/- всех по нисходящей идет.
      Возьмите Тетчер и кто там у них теперь, я запутался.
      Де Голль, даже Олланд чуть умнее был и Макрон в своих действиях. Ну и т.д.
  14. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +4
    Вчера, 23:27
    то есть проще говоря: "мне на*рать на избирателей и их мнение")))))))) шикарно ей Богу))))
  15. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Вчера, 23:57
    Кто бы сомневался что с вашей дерьмократией можно и при нулевом рейтинге победить главное быть шл.й капиталистических свиней.
  16. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 00:19
    Мерц выполнил главную задачу своей жизни! Он протянул в основной закон Германии увеличение потолка госдолга, тут же был взят кредит в 500 ярдов, в том числе и у Black Rock, которым он руководил до канцлерства, и вуаля! Немцы будут десятилетия его выплачивать, украина получит из него солидный шмат 3/4 которого украдёт, Мерц получит свою комисси в размере десятков лямов и все довольны. Кроме немцев, конечно. Но кому они, немцы, интересны. А рейтинги, что рейтинги, их на хлеб не намажешь.
    1. alexputnik17 Звание
      alexputnik17
      0
      Сегодня, 03:58
      Он делает, ровно то, что делают матрасы. Иного эти деБилы придумать не могут. Здравствуй, инфляция и потом депрессия. РФ надо подальше отходить от расчетов в долларах и евро, так как, в противном случае, к нашей инфляции будет добавляться их. А оно нам надо?
  17. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 01:36
    Главное что его работодатель из-за океана доволен
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 04:58
    Цитата: alexputnik17
    Если его немцы на костре не сожгут
    Он худой и невкусный