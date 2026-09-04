Хранители ядерного щита: Россия отмечает День специалиста по ядерному обеспечению
4 сентября в России отмечается День специалиста по ядерному обеспечению — профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала, обеспечивающих боеготовность ядерных сил страны. Дата приурочена к годовщине создания Специального отдела при Генеральном штабе Вооружённых сил СССР, образованного 4 сентября 1947 года и ставшего первым военным органом управления ядерным арсеналом в истории отечественных вооружённых сил.
Праздник был учреждён в 2006 году на основании Указа Президента Российской Федерации № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых Силах Российской Федерации». Его появление стало официальным признанием заслуг тысяч специалистов — учёных, военных инженеров, испытателей, — которые десятилетиями, зачастую в условиях строжайшей секретности, создавали и поддерживали ядерный щит Отечества.
История отечественного ядерного обеспечения уходит корнями в военные годы. В сентябре 1942 года, когда страна вела смертельную борьбу на фронтах, Государственный Комитет Обороны принял распоряжение об организации работ по урану и обязал Академию наук СССР к 1 апреля 1943 года представить доклад о возможности создания атомной бомбы. Это решение, хранившееся под грифом «Совершенно секретно», заложило фундамент всей последующей ядерной программы страны.
Созданный в 1947 году Спецотдел при Генштабе ВС СССР принял на себя координацию подготовки и проведения испытаний ядерного оружия. Его деятельность, тесно переплетённая с работой ведущих учёных страны, принесла результат в кратчайшие сроки. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне было успешно испытано первое советское ядерное устройство — авиационная атомная бомба РДС-1 мощностью около 22 килотонн. Взрывная волна уничтожила опытные здания на расстоянии 800–900 метров от эпицентра, сорвала с места и отбросила стальной мост в километре от взрыва. Уровень радиации в эпицентре достигал 180 тысяч рентген в час. Испытание окончательно закрыло вопрос об американской монополии на ядерное оружие.
Именно ядерный паритет, достигнутый благодаря труду специалистов по ядерному обеспечению, сформировал новую архитектуру международной безопасности, при которой ни одна из держав не могла позволить себе безнаказанной агрессии. Этот баланс сдерживания сохраняется и сегодня. Российская Федерация располагает полноценной ядерной триадой: Ракетными войсками стратегического назначения, морскими стратегическими силами и стратегической авиацией.
В день профессионального праздника военное и политическое руководство страны чествует личный состав ядерных сил, их труд по поддержанию боеготовности стратегических вооружений и вклад в обеспечение суверенитета России.
Информация