«Добрый» хан, или Парадокс Джанибека



Хан Джанибек в исполнении Иннокентия Дакаярова в фильме «Орда»

Ход в литовской партии Джанибека

Ольгерд улусы твои все высек и в полон вывел.



Изображение Ольгерда на гравюре XVI в.



Великое княжество Литовское, Великое княжество Московское и Золотая Орда

Гордый князь и «добрый» хан



Фреска из Архангельского собора с изображением Симеона Гордого

После антиордынского восстания в 1327 г. в Твери, — отмечал медиевист В.А. Кучкин, — правитель которой властвовал и во Владимире, хан Узбек, чтобы ослабить нараставшее влияние великого князя Владимирского, разделил великое княжество Владимирское на две части. Опасаясь усиления Москвы, он же в 1341 г. отнял у московских князей Нижний Новгород и передал его суздальским князьям.



Митрополит Киевский и всея Руси Феогност

В трудах русских монахов-летописцев упоминается как «добрый царь».

Справедливость, святость и великодушие его известны, не было в стране Дешт-и-Кипчак подобного ему правосудного, благочестивого и могущественного государя.

Не только «добрый», но и «святой»

По словам неизвестного автора персоязычного сочинения «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме» начала XVI в., – писала историк Е.В. Ерофеева, – хана Джанибека его приверженцы называли Азиз-Джанибеком, т.е. «Святым Джанибеком».

Не случайно именно Джанибек, а не его более знаменитый отец (хан Узбек — И.Х.), стал впоследствии одним из самых популярных персонажей степного фольклора. Именно ему кочевники-казахи посвятили целый цикл преданий, легенд, былин и сказок о своем историческом прошлом. В одном из преданий о Джанибек-хане, письменно зафиксированном капитаном И.Г. Андреевым в 1782–1785 гг. в районе Тарбагатая «по словесным объявлениям» родовых старшин племени найман Среднего жуза, говорится о том, что он был после Чингиз-хана и его ближайших потомков «всех знаменитее» в «Большой и Малой Бухариях» и смежных с ними степных регионах.

Огромное пространство Дешт-и-Кипчака, – писал В.В. Трепавлов, – стало безопасным для передвижений. Вдоль торговых магистралей выросли вереницы караван-сараев – постоялых дворов и складов, поставленных на расстоянии дневного перехода друг от друга. Развалины этих однотипных построек до сих пор сохранились в Средней Азии и Казахстане. Однако в экономике Золотой Орды накапливались и предпосылки будущих потрясений. Отдельные районы становились всё более замкнутыми экономически. Это в дальнейшем способствовало развитию сепаратизма у местных улусных правителей.

Золотоордынский Азиз-Джанибек-хан (то есть, другими словами, «святой хан» Джанибек – И. Х.) относительно хорошо запомнился многим кочевникам Дешт-и Кыпчака благодаря в основном своей активной организационной деятельности по стабилизации общественных отношений на территории всего бывшего Улуса Джучи, распространению новой веры среди мультикультурных подданных и особенно за свои весомые заслуги в деле создания исламской культовой и мемориально-культовой архитектуры в восточной части огромной империи.

Тревожный звонок на Востоке

По ту стороны триумфа

Золотая Орда в период своего рассвета, на карте видны северные рубежи державы Хулагуидов

Царь Чанибекъ посади тоу на царьство сына своего Бердибека, а самъ оуверноуся въсвояси и отъ некоего привидения на поути разболеся и възбесися. И послаша рядьци по Берьдебека, онъ же пришедъ отца оудави, а братью изби, а самъ седе на царств.

Истреблены были главным образом царевичи из рода Узбека. Эмиры, по-видимому, мало пострадали.



Тайдула в исполнении Розы Хайруллиной в фильме «Орда»