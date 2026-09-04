Новое – это хорошо забытое старое в японском стиле
Уже не раз отмечал, насколько японцы даже через десятки лет боготворят свой флот. Преемственность названий кораблей, программы образования, повествующие о событиях на море, множество клубов любителей флотской тематики – всё это в Японии есть. Соответственно, служить во флоте, которые сами японцы упорно все эти годы не признавали как «морские силы самообороны», престижно и почетно.
Ну и то, что из себя представляет японский военный флот, никак не тянет на «силы самообороны». Такими, простите, силами можно запросто устроить проблемы основному большинству соседей, за исключением Китая.
4 «эсминца-вертолетоносца», каждый из которых может принять 12 F-35В… Да и вообще, если говорить об «Идзумо» — это где вы видели эсминец водоизмещением 27 000 тонн? Да и вертолетоносец, способный запускать и принимать самолеты, пусть и специфические?
Больше 30 эсминцев, из которых только 8 признаются ракетными эсминцами, а у остальных УВП Mk.41 исключительно для оборонительных ракет? Ну да, конечно.
Но вообще у японцев испокон веков всё с двойным или тройным дном. Достаточно вспомнить фортель, который японцы устроили перед самой войной с переделкой крейсеров из легких в тяжелые.
Перед войной, в середине 30-х годов, в Японии были построены четыре легких крейсера типа «Могами»: «Могами», «Судзуйя», «Микума» и «Кумано». Крейсера наделали шума и реально довели до истерики британских лордов Адмиралтейства: каждый крейсер был вооружен 15 орудиями калибром 155-мм, в то время как британские колониальные крейсера типа «Даная», «Эмеральд» и «Линдер» несли от 6 до 8 орудий калибром 152-мм. И встреча в Тихом или Индийском океанах двух таких крейсеров с «Могами» не гарантировала ровным счетом ничего хорошего.
И британцы, а вслед за ними американцы бросились строить легкие крейсера большего водоизмещения и с более мощным вооружением. Гонка была очень напряженной, но это предмет отдельного рассмотрения.
В итоге, с удовлетворением увидев, как США и Великобритания в срочном порядке строят новые классы кораблей, японцы в 1939-40 годах загнали все четыре крейсера в доки и сменили на них башни. В результате получились четыре тяжелых крейсера с вооружением из десяти орудий калибром 203-мм.
Так что легкий крейсер, который можно превратить в тяжелый за четыре месяца упорного (а иначе японцы и не умели) труда, — это нормально. Десантный вертолетоносец, на который вместо десанта принимаются самолеты укороченного взлета и вертикальной посадки, — это тоже очень даже по-японски.
Но у нас еще один очень интересный пример из истории японского Императорского флота, который имеет самое прямое отношение к сегодняшнему повествованию.
Итак, знакомимся: один из четырёх тяжёлых крейсеров типа «Takao» японского Императорского военно-морского флота, «Maya».
Вошел в строй Императорского флота в начале 30-х годов, и всё бы ничего, служил бы, как все остальные систер-шипы, и с честью бы погиб, но так вышло, что «Майя» был очень кардинально переделан.
К 1943 году стало ясно, что американская палубная авиация – это очень серьезный противник, и японский флот несет огромные потери именно от ее действий. Зенитное вооружение крейсеров этого типа было не просто слабым. Через 10 лет после постройки кораблей оно вообще не отвечало никаким требованиям. Четыре универсальных орудия 120-мм, два одиночных зенитных автомата «Тип В» калибром 40-мм и два 7,7-мм пулемета. Такое слабое вооружение объяснялось тем, что для борьбы с авиацией планировалось использовать и главный калибр, но 10 орудий 203-мм со скорострельностью 4 выстрела в минуту – это очень так себе.
«Майя» в 1943 году
И в 1943 году было принято решение перестроить «Майя» в крейсер ПВО. После модификаций 1943-44 годов крейсер получил новые РЛС «Тип 21» и «Тип 22», новую СУАЗО «Тип 94». А с 5 декабря 1943 по 9 апреля 1944 года в Йокосуке были произведены следующие работы:
- вместо поврежденной башни ГК №3 установили две спаренные 127-мм зенитные пушки «тип 89»;
- вместо четырёх 120-мм зенитных пушек «тип 10» установили четыре спаренные 127-мм зенитные орудия «тип 89».
- вместо 8 спаренных устанавливались 13 строенных и 9 одиночных 25-мм автоматических зенитных пушек «тип 96», а также 36 одиночных 13,2-мм пулемётов «тип 93»;
- проводился демонтаж торпедных аппаратов и установка вместо них четырех счетверённых зенитных пулемётов «тип 92» калибром 13,2-мм;
- две СУАЗО «тип 91» заменялись двумя новыми «тип 94»;
- установлена РЛС «тип 22» для обнаружения надводных целей.
Чтобы компенсировать вес устанавливаемых зениток, кроме башни №3, убрали все четыре двухтрубных торпедных аппарата, ангар для гидросамолётов, сократили размер авиагруппы, оставив два гидроплана вместо трёх.
В итоге комплект вооружения «Майя» выглядел следующим образом:
127-мм стволов – 12
25-мм стволов – 66
13,2-мм стволов - 36.
Летом 1944 года дополнительно установили восемнадцать одиночных 25-мм автоматических зенитных пушек тип 96 и дополнительную РЛС «Тип 13».
То есть на уровне 1944 года японские адмиралы прекрасно понимали, в каком направлении нужно идти, чтобы эффективно противостоять авиации. Да, у Японии не было возможностей вооружить в плане ПВО все корабли по образу и подобию того, как это сделали американцы, у которых даже эсминцы представляли собой очень серьезную силу. Так, например, эсминцы типа «Флетчер» в 1945 году, кроме 5 универсальных орудий 127-мм, несли две счетверенные и три спаренные установки «Бофорс» калибром 40-мм и четыре спаренные и три одноствольные установки «Эрликон» 20-мм.
Итого:
- 5 стволов 127-мм;
- 14 стволов 40-мм;
- 11 стволов 20-мм.
Не крейсер ПВО, конечно, но таких эсминцев в американском флоте было больше сотни.
И вот история повторяется: японский флот ударными темпами достраивает свой новый крейсер ПВО. Вообще флот планирует построить и получить два таких корабля, по одному для Северного и Южного направлений. Морские силы самообороны Японии разделены на четыре эскортных флотилии, думается, что один крейсер будет в распоряжении 1 и 4 флотилий (Йокосука и Майдзуру), а второй — в распоряжении 2 и 3 флотилий (Сасебо и Куре).
Но это дело будущего, а пока первый из двух новых японских кораблей с системой «Иджис» (Aegis System Equipped Vessel, ASEV) продолжает обретать форму. Недавно на нем установили огромную главную мачту, которая придала кораблю весьма внушительный силуэт. Четыре очень больших неподвижных антенных решетки для мощного радара AN/SPY-7(V)1 корабля в конечном итоге будут интегрированы в эту конструкцию. Основная заявленная задача корабля — противоракетная оборона, но японские власти планируют в будущем наделить его дополнительными возможностями для борьбы с беспилотниками, противокорабельными и наземными атаками. Крылатые ракеты «Томагавк» также планируется добавить в арсенал корабля: они не жадные, они домовитые и запасливые, как говаривал один персонаж мультфильма.
Боевые корабли ASEV (промежуточное название, классификация также будет проведена позже) будут иметь длину около 190 метров, ширину в самом широком месте корпуса около 25 метров и стандартное водоизмещение 12 000 тонн.
Для сравнения: самые крупные надводные боевые корабли Японии, эсминцы типа «Майя», имеют длину чуть более 170 метров, ширину около 22 метров и стандартное водоизмещение около 8200 тонн.
Здесь стоит отметить, что размеры новых эсминцев, оптимизированных для противовоздушной обороны, в последние годы имеют тенденцию к увеличению. Причем во всем мире. Это, в свою очередь, привело к тому, что граница между эсминцами и кораблями, которые исторически относились к классу крейсеров, в некоторых случаях стала размытой. Ярчайший пример – китайский эсминец «Тип 055», имеющий водоизмещение 13 000 тонн, и советский/российский ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант» с водоизмещением 11 500 тонн.
Первый корабль ASEV, строящийся в Нагасаки, вид с кормы. Эта фотография была сделана в начале августа
Первый корабль ASEV был заложен на верфи Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагасаки в июле 2025 года. Второй корабль был заложен в феврале этого года на верфи Japan Marine United Isogo, расположенной в городе Иокогама недалеко от Токио. Министерство обороны Японии в настоящее время стремится ввести в эксплуатацию первый из этих кораблей до марта 2028 года. Второй корабль, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2028 финансовом цикле, который продлится до 2029 года.
Еще один вид на первый строящийся комплекс ASEV в Нагасаки
Визуализация того, как, предположительно, будет выглядеть готовый корабль ASEV
Только в этом году был достигнут значительный прогресс в строительстве первого корабля. Особое внимание в последние недели привлекает установка главной мачты на вершине основной надстройки, как показано на фотографиях в начале этой статьи.
Особенно большие размеры интегрированной мачты ASEV обусловлены размерами радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) AN/SPY-7(V)1 производства Lockheed Martin. Каждая из четырех прямоугольных антенных решеток радара имеет, по имеющимся данным, высоту почти 4,3 метра. Таким образом, они будут относиться к той же категории по размеру, что и антенные решетки для радара противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1 (AMDR — еще один крупный радар, оптимизированный для противоракетной обороны) компании Raytheon, установленного на эсминцах типа «Арли Бёрк» ВМС США класса Flight III. Тем не менее имеющиеся у нас фотографии заставляют задуматься о том, не больше ли антенные решетки AN/SPY-7(V)1, чем предполагалось ранее.
Крупный план основной надстройки и интегрированной мачты первой станции ASEV, строящейся в Нагасаки слева, и изображение антенной решетки AN/SPY-7(V)1 справа
Размер и расположение мачты обеспечивают центральное расположение на возвышении больших антенных решеток AN/SPY-7(V)1, и оно обеспечивает беспрепятственный обзор до горизонта. Помимо задач по противоракетной обороне, такой обзор за горизонтом будет важен для отслеживания и уничтожения низколетящих беспилотников и крылатых ракет, которые могут быть нацелены на сам корабль.
В Минобороны Японии считают, что AN/SPY-7(V)1 обладает в пять раз большей способностью к отслеживанию, чем SPY-1, эффективно противостоит баллистическим ракетам, летящим по настильной траектории, и одновременному запуску нескольких баллистических ракет.
Пассивная фазированная антенная решётка (ПФАР) AN/SPY-1 была первым радаром, установленным в паре с боевой информационно-управляющей системой «Иджис», и оба они были впервые представлены в 1970-х годах. Варианты SPY-1 до сих пор используются на различных военных кораблях США и других стран, оснащённых системой «Иджис», в том числе на японских эсминцах «Конго», «Атаго» и «Майя».
Первый в своем классе эсминец JS «Майя»
AN/SPY-7(V)1 также является модификацией американской стационарной наземной радиолокационной станции дальнего обнаружения (Long Range Discrimination Radar, LRDR) на Аляске. Изначально Япония также планировала использовать AN/SPY-7(V)1 на суше в рамках системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Однако эти планы впоследствии были отменены, и на освободившееся место пришел ASEV.
Версии AN/SPY-7 с антеннами гораздо меньшего размера устанавливаются на новые фрегаты F110 типа «Бонифач» для ВМС Испании и на строящиеся для Королевского военно-морского флота Канады эсминцы типа «Ривер». Использование AN/SPY-7(V)1 на ASEV может повлиять на решения о новых радарах для других будущих и существующих японских военных кораблей. Согласно недавнему сообщению Naval News, компания Raytheon также предлагает версии своего набирающего популярность семейства AN/SPY-6 для использования на кораблях-преемниках класса «Конго», эсминцах класса «Майя».
Что касается ASEV, то, как уже отмечалось, AN/SPY-7(V)1 играет ключевую роль в выполнении основной заявленной задачи корабля по противоракетной обороне. Как следует из названия, на корабле также будет установлена боевая система «Иджис». Согласно последнему ежегодному отчету Министерства обороны Японии, корабль будет способен «дистанционно вступать в бой и наводить средства поражения на зенитные цели, отслеживаемые другими кораблями» с помощью «возможности совместного боевого применения» (Cooperative Engagement Capability, CEC).
Что касается вооружения, то, когда противоракетные корабли встанут в строй, ожидается, что их основным вооружением станут различные варианты ракет Standard Missile SM-3 и SM-6.
Семейство SM-3 предназначено для перехвата баллистических ракет на средней траектории их полета, когда они находятся за пределами земной атмосферы. SM-3 обладает доказанной способностью поражать спутники. SM-6 — это многоцелевая ракета, изначально разработанная как противовоздушная. Она может использоваться для поражения входящих в атмосферу баллистических ракет на завершающем этапе полета, а также теоретически обладает некоторой способностью поражать гиперзвуковое оружие. SM-6 может использоваться в режиме «земля — земля», в том числе против кораблей.
Япония также является партнером США в разработке нового перехватчика на глиссирующей траектории (Glide Phase Interceptor, GPI), который разрабатывается специально для перехвата беспилотных, но высокоманевренных гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов.
Информационный слайд с подробным описанием различных существующих вариантов SM-3
Работа над усовершенствованным вариантом Block IIB, представленным здесь, была прекращена в 2013 году.
Ракета SM-6, запущенная с американского военного корабля
SM-3, SM-6 и будущие гиперзвуковые противокорабельные ракеты будут загружаться в одну из двух вертикальных пусковых установок (Vertical Launch System, VLS) на борту ASEV: одну в носовой части, другую — в кормовой. На каждом из кораблей будет в общей сложности 128 ячеек VLS.
Для сравнения: японские эсминцы типа «Майя», а также эсминцы класса «Арли Бёрк» ВМС США, построенные по проектам Flight IIA и Flight III, имеют по 96 ячеек вертикального пуска. На каждом из американских крейсеров класса «Тикондерога» имеется по 122 ячейки вертикального пуска, а на будущих линкорах типа «Трамп» класса «Трамп» их будет 128.
Здесь необходимо добавить: на уходящих в историю крейсерах класса «Тикондерога» и, возможно, когда-то в будущем построенных линкорах класса «Трамп». Это важное уточнение, потому что «Тики» точно будут списаны и выведены из эксплуатации, а будут ли построены «Трампы» - это вопрос.
На момент написания статьи японские власти прямо не заявляли о планах вооружить противоракетные корабли-вертолетоносцы другими ракетами, когда они поступят на вооружение. Но по большому счету это и не обязательно: любая вертикальная пусковая установка, способная принимать SM-3 и SM-6, должна быть способна запускать и другие виды оружия, в том числе SM-2 и модернизированные ракеты Sea Sparrow (ESSM) с меньшей дальностью полета, которые корабль может использовать для более ближней противовоздушной и противоракетной обороны, а также для защиты самого корабля.
На рендерах и моделях ASEV видно, что корабль также вооружен 127-мм корабельным орудием в носовой башне, а также двумя системами ближнего боя Phalanx (CIWS) и другими средствами противовоздушной обороны.
Иллюстрация на японском языке из официального документа Министерства обороны Японии за 2026 год, в котором обсуждаются планируемые характеристики противоракетных кораблей
Как уже упоминалось, несмотря на то что противоракетная оборона является приоритетом для противоракетных кораблей, уже сейчас планируется значительно расширить их возможности по поражению других кораблей и наземных целей. Согласно последнему официальному документу Министерства обороны Японии, в 2032 году в арсенал этих кораблей войдут крылатые ракеты «Томагавк» и новая версия противокорабельной крылатой ракеты Type 12 с увеличенной дальностью.
Японские власти хотят, чтобы в конечном итоге корабли прибрежной зоны могли отражать волны вражеских беспилотников. В будущем на корабли планируется установить высокоэнергетическое оружие с лазерным наведением, которое поможет справиться с этими угрозами. Учитывая размеры кораблей и другие их характеристики, в будущем на них могут быть установлены мощные микроволновые излучатели и другое оборудование.
Вместе с SM-3, SM-6 и прочими системами вооружений, корабли станут важным дополнением к системе противовоздушной и противоракетной обороны вокруг основных островов и отдаленных территорий Японии.
Беспилотные летательные аппараты большой дальности, способные наносить удары только в одном направлении, — еще один растущий фактор, и продолжающийся конфликт на Украине и боевые действия на Ближнем Востоке в последние годы показывают, насколько реальную угрозу они представляют.
С появлением «Томагавков» японские эсминцы, как и другие японские военные корабли, получат дополнительную возможность наносить ответные удары по целям на суше (и, возможно, на море) на расстоянии не менее 1600 километров в любом направлении. В рамках более широкой стратегии сдерживания Силы самообороны Японии разрабатывают новые средства нанесения ударов большой дальности наземного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты.
Эсминец типа «Конго», «Чокай», запускает крылатую ракету «Томагавк» во время испытаний в начале этого года. Это был первый в истории запуск «Томагавка» с японского военного корабля
Стоит отметить, что, согласно текущим планам, Япония приобретет всего два корабля прибрежной зоны, которые будут представлять собой дорогостоящие, но малочисленные средства, которые для достижения максимального эффекта придется использовать очень осмотрительно. Кроме того, они станут приоритетными целями в любом будущем конфликте. Вполне очевидно, что для эффективного использования как пилотируемых, так и беспилотных средств противником необходимо будет нейтрализовать все возможные варианты противодействия.
Так что крейсера ПВО однозначно станут приоритетными целями, и их необходимо будет… защищать? Звучит очень неоднозначно: защищать корабли, которые призваны как раз для защиты от угроз с воздуха.
В целом, у японских адмиралов есть над чем поломать головы. Страна также расширяет свой военно-морской потенциал в других направлениях, ориентируясь на операции в открытом море. Это включает в себя расширение возможностей легких авианосцев за счет модернизации существующих кораблей класса «Идзумо».
В целом, Япония уверенно повторяет многие моменты из своего прошлого, и, возможно, в этот раз все получится успешнее, чем 110 лет назад: Япония снова в Антанте, США, Британия, Франция и Германия – снова союзники, с Россией точно можно не считаться, вот только Китай все портит. И КНДР постоянно чем-то таким швыряется через море.
Но, учитывая, сколь сильны откровенно реваншистские настроения в самой Японии, насколько смешна их пацифистская Конституция, абсолютно уверен, что мы снова будем наблюдать рост милитаризма в Японии, вполне сопоставимый с тем, что было в 20-30-х годах прошлого века. А остановить этот процесс сегодня ну совершенно некому.
Истории же свойственно повторяться?
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