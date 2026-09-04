Парадный транспортер для эмира
Часть I. Загадочное фото в старом журнале
Когда-то я гостил у своего приятеля в Дамаске и обратил внимание на находящийся в столовой книжный шкаф, заполненный какими-то толстыми фолиантами в зеленых переплетах с витиеватой арабской вязью. Оказалось, что когда семья друга жила в Кувейте, его отец в конце 50-х начал выписывать популярный в арабском мире журнал «Аль-Араби». И, будучи человеком аккуратным, прочитанные номера не выбрасывал, а складывал в стопочку и раз в год отдавал переплетчику, который подшивал их в единый том. И вот ваш покорный слуга, благо свободного времени было с избытком, решил полистать эти ежегодные подшивки, зафиксировавшие различные эпизоды жизни арабского мира за несколько десятилетий.
И тут я словно попал даже не в прошлый век, а в иное измерение, настолько необычными при взгляде из сегодняшнего дня показались мне картины той давно ушедшей эпохи, запечатленные на фотографиях, размещенных в издании. Множество никогда мной не виданных автомобилей в сочетании с красивейшими пейзажами вольготно разместились на чуть пожелтевших от времени журнальных страницах.
Создавалось впечатление, что это не изображения сцен из обычной жизни середины прошлого века, а иллюстрации к каким-то восточным сказкам, настолько велик показался мне визуальный разрыв между той и нынешней эпохами.
Склоны горного хребта Антиливан. Люди в выходной день приехали отдохнуть от изнуряющей летней жары
И вдруг в одном из номеров начала 60-х годов я обнаружил коротенькую заметку, где сообщалось, что верховный главнокомандующий эмир (король) Кувейта Его Высочество Абдалла аль-Салем ас-Сабах в сопровождении высокого гостя короля Саудовской Аравии Фейса́ла ибн Абду́л-Ази́з недавно принял парад своих войск. Ниже был приведен фотоснимок, изображающий двух импозантных мужчин, одетых в белоснежные абаи, которые ехали стоя в кузове какого-то пикапа, а вокруг них вытянулись в струнку вымуштрованные солдаты.
Мне стало любопытно: а что за автомобиль-то такой, в котором разъезжали столь уважаемые люди?
Нужно признать (хоть это и неловко), что я плохой знаток пикапов начала 60-х. Ну конечно, старину Дефа и легендарную «Тойоту-сороковку» мне приходилось встречать на Ближнем Востоке, но это был явно какой-то другой автомобиль. Чем дольше я всматривался в этот пикап, тем больше он мне начинал нравиться. Особенно любопытным показалось большое круглое отверстие под правым подфарником, напоминающее дыру от попадания снаряда-болванки. Кургузый кузов машины с выпирающими боками и с поручнями тоже выглядел каким-то странным инородным телом, ну никак он не сочетался с клинообразным капотом.
Первые полноприводные пикапы конца 40-х
Возвратившись домой, я первым делом включил электронный чемоданчик, где в одной из папок у меня хранятся изображения доисторических чудищ с колесной формулой 4х4, и к своему стыду обнаружил, что на черно-белом фото из журнала «Аль Араби» изображен знакомый каждому американскому ребенку «Jeep Willis Pickup».
Тут необходимо вспомнить малоизученную историю рождения пикапов с колесной формулой 4х4, которая все еще ждет своего исследователя.
После окончания II мировой войны в США скопилось огромное количество джипов, произведенных за военные годы фирмами «Willys Overland Motors» и «Ford» в общем количестве более 600 000 экземпляров. Часть выпуска была отправлена военным союзникам США, но все равно после войны в американской армии их оставалось слишком много. Численность армии в послевоенные годы значительно сократилась, многие бойцы ушли на гражданку, и одновременно с ними были демобилизованы десятки тысяч джипов. Бывшие солдаты, ставшие фермерами, прекрасно знали неприхотливость и отличную проходимость этих машин, охотно выкупали их из армии и приспосабливали к мирной деревенской жизни. Джипы оказались незаменимым транспортным средством в сельской местности, где в те времена, как и у нас сейчас, с дорогами обстояло не очень хорошо.
Вот только маловаты они были, да и максимальная грузоподъемность около 250 кг (включая вес водителя) была явно недостаточной для сельского хозяйства.
Фермерам явно требовался автомобиль побольше, но простой по конструкции, крепкий и неприхотливый, как джип, а самое главное — обладающий такой же хорошей проходимостью.
Эту потребность подметило руководство фирмы «Willys Overland Motors», для которой в первые послевоенные годы остро встал вопрос выживания. В 1947 году ее инженеры специально для местных фермеров разработали и наладили производство небольших автомобилей грузоподъемностью около 1 т. с двухместной кабиной и открытым кузовом, которые в те годы еще никто не называл пикапами, а именовали их единым термином «TRUCK», что означало «грузовик». А рекламировались они под названием «Jeep».
Машины базировались на модернизированном полноприводном шасси «CJ» («гражданский джип»), которое по сути являлось удлиненным вариантом шасси Willys МВ, колесная база пикапа составляла 2997 мм. Поэтому их надежность и простота технического обслуживания были не хуже, чем у старины Виллиса. В начале 50-х годов фирма провела небольшую модернизацию, в результате которой крылья и передняя часть капота стали заостренными, а на защитной решетке перед радиатором вместо прежних прорезей появились вертикальные прутья и три хромированные горизонтальные планки.
Именно на эту модель здорово походил парадный автомобиль эмира.
Действительно, сходство было налицо, а вернее, на лице — фронтальной части машины. Капот, заостренные крылья и защитная решетка радиатора, которую американцы называют «гриль», у машин были один в один. И даже круглое отверстие непонятного назначения под фарой имелось.
Но, присмотревшись внимательнее, я обнаружил, что пикап на фото из арабского журнала существенно отличается от Jeep. Кузов машины эмира значительно шире и не идет ни в какое сравнение со смешным кузовком пикапа Jeep.
4WD 1-Ton Jeep Pickup, 1954 год
Кроме того, у машины эмира поводки стеклоочистителей расположены вверху рамки ветрового окна, а у Jeep внизу под рамкой. Кабина у Jeep цельнометаллическая с железной крышей, а неизвестный «парадный» автомобиль на фото с открытым верхом.
Люди, занимающиеся исследованиями истории автомобилей, осведомлены, что иногда бывают машины схожие, словно две капли воды, но произведенные разными фирмами, да еще на разных континентах. И порой единственным отличием одной от другой являются сущие мелочи, например наличие вентиляционных жалюзи, а иногда количество шпилек на ступице колеса.
А тут сходство заключалось только в форме капота, крыльев да «гриля», а остальные элементы кузова у машин были разными.
Пытаясь найти отгадку, я перелопатил множество автокаталогов, но так и не нашел точного ответа на мучивший меня вопрос. Мои изыскания зашли в узкий темный тупик.
Ну, в принципе, можно было предположить, что какой-то рукастый кувейтский умелец, работающий в королевском гараже, взял стандартный джип-пикап, снял с него родной кузовок и прикрутил на его место свежесваренный здоровенный квадратный ящик с поручнями. А потом, движимый духовным подъемом творить без оглядки, схватил болгарку и срезал к Аллаху с кабины эту совершенно не нужную в жаркой пустыне железную крышу, которая только мешала шоферу любоваться ночью красивыми восточными звездами. И в завершении творческого процесса свершил финальный штрих, превращающий хорошую картину в настоящий шедевр: перенес поводки стеклоочистителей со штатного места на верх рамки ветрового окна.
Теоретически автоумелец такую модернизацию проделать мог, но спрашивается: а зачем???
Не проще ли было эмиру взять один из открытых стильных американских автомобилей, на которых он любил гонять по пустыне во время соколиных охот, и прямо на нем поехать принимать парад?
Например, такой:
Что-то тут не вязалось, автомобиль эмира явно был серийной моделью, но какая же фирма его изготовила?
Ответ на мучавший меня вопрос подсказал один из авторитетов отечественного форума автомоделистов.
Продолжение следует...
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