Что мы строим в России?
Любое государство стремится построить общество в интересах своих граждан или в интересах одной из привилегированных групп. В зависимости от выбранной цели определяются и механизмы ее реализации, но в любом случае правящий класс стремится не обострять противоречия в обществе и действовать как бы в интересах всего населения.
Для успешного государственного строительства необходима консолидация общества и гражданский консенсус, при котором свое будущее одинаково видят как правящий класс, так и население. В любом государстве власть формируют правящие элиты, и от их качества и эффективности зависит устойчивость государства и благосостояние его граждан.
Правящая элита при приходе к власти формирует государственные структуры, задача которых — обеспечивать безопасность и достойные условия жизни для всех категорий своих граждан. В развитых обществах помимо правящей элиты, как правило, существует еще контрэлита и антиэлита. При этом правящая элита имеет свой проект развития государства и средства для его реализации, контрэлита имеет свой проект и не имеет средств, а антиэлита не имеет ни проекта, ни средств и выступает в основном как деструктивная сила.
В такой политической системе соревновательность проектов различных элитных групп предоставляет обществу возможность выбрать из них лучший и поддержать конкретную элитную группу. Каждая группа представляет свой образ будущего страны, к которому она стремится. При отсутствии такого соперничества устанавливается монополия одной из групп далеко не с лучшим проектом, ведущая к загниванию, деградации элиты и кризису последней с последующей ее заменой эволюционным или революционным путем.
С этой точки зрения посмотрим на структуру российской элиты, насколько она отвечает предъявляемым требованиям и существует ли в этой среде состязательность. Несомненно, на властном олимпе есть правящая элита с определенной политической ориентацией, а контрэлиты и антиэлиты как-то совсем не просматривается, отсюда и полное отсутствие состязательности. Нельзя же назвать парламентские и непарламентские как бы оппозиционные партии контрэлитой, они давно встроились в сложившуюся систему и никаких альтернативных проектов не предлагают, их всё вполне устраивает. Была у нас суперлиберальная антиэлита, но как только стало горячо с началом СВО, она быстро слиняла на Запад.
Какой же проект предлагает нам правящая элита? Самое интересное, что его нет, мы живем в обществе без конкретного будущего, и непонятно, что и зачем мы строим. По утвержденной в начале 90-х Конституции в России не может быть государственной идеологии, а если нет идеологии и вектора развития, то и спрашивать с правящей элиты как бы нечего.
В этой связи непонятно, какие ценности мы отстаиваем и к чему стремимся, какое общество строим и чем должна гордиться страна, кто ее герои и кто предатели, как будем возрождать свою былую мощь и встраиваться в новый мир. И всё это при том, что в России есть основополагающая традиционная ценность – стремление к справедливости, которое в идеале определяет устойчивость российского общества и государства. А сегодня у большинства народа ощущение несправедливости, откуда же взяться стремлению построить сильное государство непонятно в чьих интересах.
Казалось бы, страна движется без руля и ветрил в неизвестном направлении, но это не так, в России реализуется либеральный проект с неуемным стремлением части элиты встроиться на равных в западную цивилизацию, которая в упор нас не видит, считая, что наше место в их предбаннике.
Для обоснования своих устремлений элита добивается признания российским населением порочности и ошибочности советского этапа развития, как манкурт, не помнящий родства, проклинает советское прошлое, при котором Россия стала одной из двух мировых сверхдержав. Они забывают пример Франции, для которой день самой кровавой в ее истории Французской революции является самым главным и почитаемым национальным праздником, а мы сегодня стараемся вычеркнуть из нашей истории не очень-то удобную для сегодняшнего правящего класса Октябрьскую революцию, перевернувшую мир и ставшую эпохой великих свершений.
Советский период нашей истории был далеко не однозначным, но мы были для всего мира примером построения справедливого общества, точкой сборки и притяжения многих народов. К сожалению, советская элита, без учета сложившихся реалий, внедряла командно-административную систему управления, извращая суть социализма, навязывала не подкрепленные практикой идеалы и построила в итоге далеко не совершенный государственный социализм со всеми его недостатками. В 1991 мы рухнули не потому, что нас кто-то завоевал, народ просто перестал верить в навязываемое элитой общество будущего, а без веры построить будущее невозможно.
К тому времени страна уже шла к своему разрушению, ее раздирали глубинные противоречия, связанные с отсутствием механизмов реализации навязываемых идей, превращением партии в бюрократический государственный механизм и стремлением номенклатуры конвертировать свою власть в собственность. Партийная элита во главе с Горбачевым из-за своего скудоумия решила на равных встроиться в Запад, широко распахнув перед ним двери, и страна рухнула под ворохом неразрешимых противоречий.
Далеко не лучшим был и период сталинских репрессий 30-х, унесший немало достойных людей, но мы собрали все силы в кулак и сделали колоссальный индустриальный рывок, ворвавшись в число мировых лидеров, победили в жесточайшей войне гитлеризм и, создав атомную и водородную бомбы, стали сверхдержавой. В каком-то безумном мессианстве мы кормили и содержали полмира, а второй половине показывали кулак, при этом нас уважали и боялись, зная нашу историческую несокрушимость. В противостоянии с Западом мы надорвались и проиграли, так что обо всем хорошем и плохом всегда надо помнить, ничего не утаивая и не проклиная своего прошлого, иначе не будет будущего.
За тысячелетнюю историю России были трудные смутные времена, когда она с трудом сохраняла свою государственность, но выстояла. Достаточно вспомнить погром Руси Золотой Ордой, когда мы двести лет были под ордынцами, но нашли внутренние силы и изгнали их с русской земли. Или Смуту 1612 года, когда из-за предательства элиты пустили поляков в Кремль и отдали в их руки государство, а потом безапелляционно делили и рвали на куски Польшу.
Или Отечественную войну 1812 года, когда отдали французам и сожгли Москву, а потом торжественно вошли в Париж. Или 1917 год, когда из-за предательства элиты разорвали великую державу, а потом руками Сталина собирали ее воедино. Или 1941 год, когда из-за неготовности к войне откатились до Волги и Сталинграда, а потом водрузили знамя Победы над Рейхстагом.
А еще был у нас 1991 год, когда партийная элита разорвала страну по национальным квартирам, а мы ее до сих пор не собрали. Отсюда извечный вопрос наших потомков: как же мы оказались такими немощными, что позволили развалить страну, которую наши предки собирали веками.
После развала Союза, потеряв статус сверхдержавы, мы покатились вниз и лишились большинства советского наследия, где сейчас наши передовые самолеты, электроника, станки, автомобили, корабли, двигатели, медицинское оборудование, бытовая техника, всё это покупаем за рубежом. Мы первые прорвались в космос, и я отлично помню, как ликовал народ, восторгаясь полетом Гагарина, и как мы готовились к полету на Луну. А что мы достигли в космосе после развала Союза? Летаем на советских кораблях и не можем предложить ничего нового. Весь мир смотрит на нас как на отживший осколок прошлого, и мало кто хочет считаться с нами, только советский ядерный потенциал сдерживает наших противников от решительного удара по России.
Какие принципы общественного устройства мы собираемся реализовать в России? Советское прошлое проклинаем как ошибочное и несовершенное, пытаемся на равных встроиться в западный мир, а там нас видят только в качестве прислуги. За последние десятилетия мы стали классической сырьевой державой, ничего другого продавать мы не в состоянии, наукоемкого у нас почти ничего нет (только в мирной ядерной энергетике еще не выброшенный советский задел). Мы своими руками всё это уничтожили, а наша элита очень серьезно постаралась и опустила сверхдержаву до уровня сырьевого придатка Запада. Сегодняшняя Россия оказалась в историческом тупике своего развития, из которого пока не видно реальных путей выхода.
Системный политический и экономический кризис привел к серьезным противоречиям в обществе, а правящий класс пытается заглушить их и сгладить, представляя все в розовом свете, но людям нужна пусть и горькая, но правда. Если государство уходит от разъяснения происходящего, то это сделают другие и далеко не в интересах государства.
Часть российской элиты, выросшей из 90-х, кровно заинтересована в интеграции с Западом на любых условиях, поскольку они ментально живут там, где хранятся их капиталы. Это элита денежной идеологии и образа жизни по модели финансового спекулятивного капитализма, соответствующего принципу «Чего изволите?». Только у России и Запада принципиально разные цивилизационные коды, и они несовместимы, так что в развитии страны придется опираться только на собственные силы.
От качества правящей элиты и наличия контрэлиты зависит очень многое в управлении и развитии государства, к сожалению, этого качества у элиты не наблюдается, она слишком мелочна для этих целей, у нее главная задача — как можно больше урвать от распродажи ресурсов и советского наследия. К тому же нет единства элиты и народа во взглядах на наше будущее, народ разочарован в сегодняшнем состоянии российского общества и ждет конкретных предложений по путям выхода из исторического тупика.
Следует также отметить, что за последние годы мир серьезно изменился, мы вступаем в эпоху глобальных изменений, развала мира глобализма и потерю Западом своего влияния, формирования полицентричного мира, макроэкономических зон и перехода на новый технологический цикл со всеми вытекающими последствиями. Исходя из этого, российскому государству требуется перенастройка и модернизация под изменяющиеся условия существования.
Для успешного встраивания в новое мироустройство России нужен свой проект с четко сформулированным образом будущего, а это невозможно без гражданского консенсуса и одинакового видения его как элитами, так и народом. Для консолидации общества России необходим общественный договор о целях его развития, поддержанный как народом, так и элитами, и устанавливающий ответственность элит за его реализацию.
Вернуть России былое величие возможно, только обеспечив единство народа и элиты, возродив у всех гордость за свою страну и великие свершения наших предков. Нам есть чем гордиться, у нас славная история, на каждом этапе были великие победы и горькие поражения, и о них надо помнить, а не замалчивать. Для возрождения России она должна стать сильной, прежде всего, в идеях развития своего общества и интересной для других народов, подтвержденных сильной экономикой и мощной системой безопасности.
Конечно, можно ничего не менять, но тогда надо заказывать венки на собственную могилу. Времена разбрасывать камни давно прошли, и наступило время собирать их, а наша элита уже 35 лет не может никак сформулировать наш образ будущего, к чему мы должны стремиться, как обустраивать свой дом, как собирать разорванный Русский мир (Россия исторически без своего большого пространства жить не сможет, ее просто сметут и разорвут). Это безвременье вечно продолжаться не может, слишком силен настроенный веками русский цивилизационный код, чтобы смириться с бесславным исходом и остаться на задворках истории.
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