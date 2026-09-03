Что получает Россия от гибкой ШОС — и где заканчиваются её гарантии

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Что получает Россия от гибкой ШОС — и где заканчиваются её гарантии


На 26-м заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке утвердили 28 документов. Но устройство организации точнее объясняет другая арифметика. В той же Бишкекской декларации поддержку китайской инициативы «Один пояс, один путь» подтвердили не все десять членов, а восемь. Это не случайная оговорка редактора и не тайное голосование. Это схема сборки ШОС.



Общий знаменатель для несхожих государств


ШОС часто описывают через масштаб: огромная территория, население, торговые потоки, ядерные державы, большие армии. Из этих величин легко собрать образ нового центра силы — почти готового блока, которому недостаёт только вывески. Сама организация, однако, в Бишкекской декларации ещё раз подчеркнула: военно-политическим блоком она не является и против третьих государств не направлена.

Это не дипломатическая скромность. Так устроен механизм принятия решений. По Хартии органы ШОС договариваются без голосования: решение считается принятым, если ни один участник не возразил. Когда за столом десять государств с разными союзами, конфликтами, транспортными маршрутами и отношениями с Западом, общий текст неизбежно становится поиском знаменателя, а не приказом из единого штаба.

Отсюда двойственность бишкекского пакета. Двадцать восемь документов — не пустота. В него вошли поправки к Хартии, положения о новых центрах безопасности, многолетние программы и дорожные карты с разными горизонтами исполнения. Но это и не двадцать восемь запущенных механизмов. Под одной цифрой лежат документы разного веса: совместные позиции, нормативные рамки, планы и решения, исполнение которых ещё предстоит подтвердить бюджетами, штатами, операторами и результатами.

Именно здесь привычная критика ШОС промахивается в обе стороны. Одни принимают количество подписей за готовую силу. Другие — отсутствие командной вертикали за доказательство бесполезности. Между тем организация решает иную задачу: удерживает общую площадку для государств, которые не собираются передавать ей свою внешнюю политику. Это меньше, чем блок. Но заметно больше, чем протокольная фотография.

Почему десять превращаются в восемь


Самый наглядный фрагмент Бишкекской декларации посвящён инициативе «Один пояс, один путь». Поддержку инициативы подтвердили Беларусь, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Индии в этом перечне нет. Формально документ принят всеми, но внутри общего текста точно указано, кто именно поддерживает конкретный проект.

В тот же день премьер-министр Индии Нарендра Моди сформулировал индийскую границу транспортного сотрудничества: связность должна уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Китай и отдельные спорные маршруты он в этой фразе не называл. Если отбросить привычную политическую скороговорку, вывод точнее: Нью-Дели не отвергает связность, но ставит условием уважение суверенитета и территориальной целостности.

Если читать декларацию как манифест монолитного лагеря, отсутствие Индии среди сторонников ОПОП выглядит трещиной. Если смотреть на ШОС как на систему пересекающихся согласий, получается другое. Десять участников сохраняют общий политический документ. Восемь из них отдельно поддерживают китайскую инициативу. Индия остаётся внутри организации и фиксирует собственный предел. Никому не требуется изображать единодушие там, где его нет.

Такая конструкция не устраняет противоречия. Она делает их управляемыми — во всяком случае, пока спор не касается вопроса, без которого общий документ вообще невозможен. Консенсус создаёт нижний этаж ШОС. Над ним возникают проектные этажи. В транспортной повестке это видно по ОПОП, в финансовой — по Банку развития: состав участников меняется от проекта к проекту.

В этом смысле дробь «десять к восьми» важнее громких определений многополярности. Она показывает не идеологию, а процедуру. Многополярный мир здесь начинается с права не присоединяться к отдельной формуле и при этом не покидать общую площадку. Удобно? Не всегда. Зато похоже на реальное устройство Евразии гораздо больше, чем очередная схема двух противостоящих лагерей.

Банк для заинтересованных


В 2025 году заинтересованные государства достигли политического согласия учредить Банк развития ШОС. В 2026-м шли консультации; в конце июня в Шэньчжэне состоялся уже четвёртый раунд. Бишкекская декларация отметила прогресс и предписала продолжить работу.

Глаголы здесь важнее торжественных существительных. Политическое согласие есть. Переговорный процесс есть. Действующего банка в опубликованных документах пока не видно: не названы капитал и доли участников, руководство, окончательная штаб-квартира, дата начала операций и утверждённый портфель проектов. Следовательно, банк нельзя ни объявлять работающим, ни хоронить. Он остаётся между признанной потребностью и согласованной конструкцией.

На этом этапе уже заметны национальные ставки. Владимир Путин говорил о банке, независимом от внешних финансовых систем. Касым-Жомарт Токаев поддержал китайскую инициативу и предложил специализировать банк на инфраструктурных проектах, а при наличии консенсуса разместить его штаб-квартиру в Казахстане. Шавкат Мирзиёев призвал переходить к практическому запуску и формировать портфель проектов. Эти предложения не доказывают конфликта. Но они показывают, что за словом «банк» стоят разные ответы на простые вопросы: кто вносит капитал, кто выбирает проекты, где находится центр решений и какую задачу банк будет решать первой.

Поэтому и появляется формула «заинтересованных государств». Она позволяет проекту двигаться, не дожидаясь одинаковой готовности всех десяти участников. Одновременно она ограничивает политический масштаб результата: институт, созданный частью членов, ещё не становится общей финансовой машиной ШОС только потому, что работает под её зонтом.

На саммите Владимир Путин сообщил, что российский товарооборот со странами ШОС в 2025 году превысил 400 миллиардов долларов, а доля национальных валют в операциях России с участниками организации составляет более 98 процентов. Это сильный показатель перестройки российских расчётов. Но его знаменатель — операции России с партнёрами, а не все взаимные расчёты внутри ШОС. Двусторонние контуры уже могут обходиться без доллара; общей платёжной инфраструктуры организации из этого автоматически не возникает.

В этом и состоит цена вопроса. Политическая многополярность может существовать как совокупность национальных решений. Финансовая требует скучных реквизитов: капитала, правил риска, клиринга, контроля и ответственности. На декларационной сцене они смотрятся бледно. Зато именно там заканчивается символ и начинается институт.

Где кончается координация


Бишкекский саммит был конкретнее всего в сфере безопасности. Участники утвердили положения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам и об Исполнительном комитете Антинаркотического центра. Это уже нормативная рамка постоянно действующих органов, а не общая фраза о необходимости сотрудничества.

Однако следующий тест остаётся прежним: бюджет, штат, дата запуска, полномочия и первые совместные операции. В открытом пакете подтверждения практического запуска пока нет. Принятое положение — необходимый шаг. Просто не последний.

Ещё показательнее совместное заявление о помощи государствам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Оно создаёт механизм взаимодействия, но отдельно оговаривает: дополнительных обязательных взносов и специального бюджета не возникает. Получается почти лабораторная модель ШОС. Координация — да. Общее финансовое обязательство — только если участники специально на него согласятся.

Можно возразить, что подобная осторожность обрекает организацию на вечный подготовительный период. Риск реален: если центры не получат штат и не начнут операции, а банк — капитал и портфель проектов, гибкость может остаться лишь красивым названием задержки. Но пока такой приговор преждевременен: поправки к Хартии, новые положения, программы и четыре раунда банковских консультаций показывают институциональное накопление. Его результат ещё предстоит измерить.
38 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 07:37
    и где заканчиваются её гарантии

    Не успев начаться......
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 08:03
      Ну, да. Когда вместо порядка и чётких правил некая свобода для участников, это прям гарантия будущей фронды, штрейкбрехерства и прочее вихлюнство. Но само собой экспертные предсказамусы расскажут, что именно когда нету вассалов, а только союзники, именно они понимаешь сковырнут доллар и все заживут.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    +6
    Сегодня, 07:57
    Обо всём и ни о чем 🤷‍♂️
    Смысл этого объединения непонятен, просто соседи собрались, попили кофе и каждый остался со своими проблемами. Учитесь у нато
  3. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    +5
    Сегодня, 08:02
    Международная организация сотрудничества, внутри которой единовременно находятся и Индия и Пакистан ... это уже очень похоже на партизанский отряд с предателем. what
    1. KCA Звание
      KCA
      -1
      Сегодня, 08:17
      Индия и Пакистан боле-мене спокойно живут, с КНР, бывает, грызутся, но ничего на совместных военных учениях ШОС никто не с кем не поцапался и даже не поругался
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 08:03
    Самое главное, это использовать эту площадку для продвижения интересов России, сначала нужно ввести внутренний запрет на уровне нашего законодательства, запрет на экспорт из России сырого сырья, необработанных природных ресурсов - нефти, газа, леса, металлов, и пусть инвестиции, и внутренние, и иностранные, направляются в переработку сырья и обрабатывающую промышленность. И чтобы главным принципом внешней торговли России было - хотите поживиться от ресурсов России - купите у российской промышленности то. что вы хотели сделать из нашего сырья. У нас нет технологий - дайте нам их, в составе ваших инвестиций в наше производство, дайте все ваши современные технологии, тогда получите 10%-й пакет акций российского предприятия. Например, вам нужны контакты из меди и медная проволока - закажите это российской промышленности, а экспорт сырой меди должен быть запрещен, и так во всем, чтобы прибыль и налоги от добычи и переработки сырья, и от обрабатывающих производств, оставались и вкладывались в России. Только на таких условиях, вот это Путину бы следовало продвигать в ШОС. Россия должна получать выгоду от внешней торговли, всю выгоду, которую можно выжать из мирового рынка, и чтобы на сыром сырье из России никто не наживался
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +6
      Сегодня, 08:08
      ""Самое главное, это использовать эту площадку для продвижения интересов России""

      Само собой. Более того, эта площадка поможет, чтобы партнёры капиталисты последнее ради России снимут с себя и отдадут, а не дисконт будут требовать на сырьё, а потом с наценкой продавать обратно готовый продукт. Всё правильно, у страны же проблем нет и никто и не подумает пользоваться этим, ведь в организации все друзья.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -2
        Сегодня, 08:22
        ведь в организации все друзья.

        Если не друзья, так тем более зачем церемониться, надо играть на противоречиях, искать у них недостатки и проблемы, и делать акцент на них - если, мол, Россия будет не на вашей стороне, вам тоже будет плохо, так что делайте что вам говорят, покупайте готовую продукцию российской промышленности, да еще и сами в нашу промышленность вкладывайтесь. А то будем с Кореей и Японией работать, они опять станут гигантами мировой экономики, а вы вообще ничего не получите bully
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          0
          Сегодня, 08:27
          Нет смысла в российской промышленности для самого государства т.к в рамках капитализма дешевле купить у "друзей". Или же Вы лично банальную пуговицу из Китая за 1 рубль, будете покупать за 10 рублей из родного Зажопинска, где производителю зажопинскому будут из бюджета датировать разницу с китайской ценой, а бюджет с Вас потом налогами и сборами заберёт эти деньги.
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            0
            Сегодня, 08:31
            Или же Вы лично банальную пуговицу из Китая за 1 рубль, будете покупать за 10 рублей из родного

            Не совсем так прямолинейно, к примеру, пусть Россия производит пуговицы и продает их Китаю, а он производит одежду для всего мирового рынка, но в каждой китайской одежде будет пуговица, которую он купил у России, и так во всем. Китай производит электродвигатели? Оцен халасо, но пусть в каждом китайском двигателе будет медная обмотка из российской проволоки, именно проволоки, а не меди.
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              +3
              Сегодня, 08:32
              Фабрика по производству пуговицы будет частная, не государственная, после контрреволюции 91 года капитализм в стране. Соответственно, с учётом родного ЖКХ стоимость пуговицы будет не как в Китае. Вы вообще понимаете как работает экономика без дотаций и как она работает с дотациями?
              1. gribanow.c Звание
                gribanow.c
                -2
                Сегодня, 08:37
                Соответственно, с учётом родного ЖКХ стоимость пуговицы будет не как в Китае.

                Откуда такие данные?
                1. Копчёный Звание
                  Копчёный
                  +2
                  Сегодня, 08:37
                  Всё, извините, я понял с кем говорю. Хорошего Вам настроения.
            2. Skif32163216 Звание
              Skif32163216
              +3
              Сегодня, 11:11
              Цитата: gribanow.c

              Не совсем так прямолинейно, к примеру, пусть Россия производит пуговицы и продает их Китаю, а он производит одежду для всего мирового рынка, но в каждой китайской одежде будет пуговица, которую он купил у России, и так во всем. Китай производит электродвигатели? Оцен халасо, но пусть в каждом китайском двигателе будет медная обмотка из российской проволоки, именно проволоки, а не меди.

              То есть раньше локализация заводов VW, Toyota, выпуск двигателей и сапфирового стекла для Apple у нас назывались «позорной зависимостью и работой на западных хозяев». Зато теперь, пройдя через точку бифуркации под названием «вставание с колен», мы пришли к величайшему прорыву — мечте поставлять пуговицы и медную проволоку на китайские фабрики?

              Потрясающая эволюция: сменить статус партнера в сложном автопроме и микроэлектронике на роль пуговично-сырьевого подмастерья при Пекине и искренне гордиться этим «суверенитетом» как геополитическим триумфом.

              Но главный абсурд даже не в этом. Мечта диктовать условия Китаю и «заставлять» его строить у нас заводы с позиции 2% от мировой экономики — это чистая утопия. У Пекина под боком Чили, Конго и Австралия. Если выкатить им ультиматум «берите только наши пуговицы или уходите», Китай просто развернется и уйдет к другим поставщикам. Нельзя ставить условия 98% мирового рынка, находясь в абсолютной зависимости от единственного крупного покупателя.
              1. gribanow.c Звание
                gribanow.c
                0
                Сегодня, 11:27
                Китай просто развернется и уйдет к другим поставщикам.

                Ну значит Китай для нас не союзник, а чисто рыночный капиталистический конъюнктурный "партнер" как и западные страны в свое время, так значит и надо расставить точки над и, и не играть в эти игры, и не говорить то чего нет.
                Нельзя ставить условия 98% мирового рынка, находясь в абсолютной зависимости от единственного крупного покупателя.

                Это когда отношения чисто рыночные, страна стране - волк, а не друг и товарищ, но тогда так и надо говорить, нет никакой "дружбы", нет никаких "особых отношений", между Россией и Китаем, но зачем-то же говорят и говорят, и улыбаются и руки пожимают, на камеры, значит, так и надо сказать - это ложь.
                А вот в ЕС экономика строится на квотах, кто кому сколько и какого товара может продать - о ужас страшный для чистого незамутненного рынка - квоты! Если страны партнеры и друзья, ну хотя бы пытаются казаться, то у них квоты, вроде как по-честному. А где у нас в ШОС или БРИКС квоты? Не на сырье, а именно на сложные пром.товары - кто кому чего и сколько? Невзирая на экономическую целесообразность.
                1. Skif32163216 Звание
                  Skif32163216
                  +2
                  Сегодня, 12:21
                  Цитата: gribanow.c
                  Ну значит Китай для нас не союзник, а чисто рыночный капиталистический конъюнктурный "партнер" как и западные страны в свое время, так значит и надо расставить точки над и, и не играть в эти игры, и не говорить то чего нет.

                  Так в этом и заключается взрослая геополитика: здесь нет «друзей», «братьев» и «альтруистов». Есть прагматичные партнеры со своими национальными интересами. Дипломатические улыбки и фразы про «партнерство без границ» — это стандартная упаковка для прессы. Обижаться на то, что Пекин ставит во главу угла выгоду своего бизнеса и своего рабочего, — это детский сад. Китайцы защищают свой суверенитет, и делать подарки российской промышленности за свой счет они не обязаны.

                  Что касается вашего примера с ЕС — вы путаете принципиально разные вещи:

                  ЕС — это единый наднациональный орган, где страны сдали часть своего суверенитета Брюсселю. Там есть единый рынок, единый закон и единая валюта. Ни Китай, ни Индия, ни Россия никогда в жизни не передадут право регулировать свои производства какому-то «Совету ШОС».

                  Квоты — это не «дружба», а жестокая защита сильных. Квоты в ЕС создавались для борьбы с перепроизводством и защиты гигантов вроде Германии и Франции. Если прямо сегодня ввести промышленные квоты в ШОС или БРИКС пропорционально объемам экономик и производственным мощностям, то 90% квот на автопром, станки, микроэлектронику и сложную химию забьет себе Китай. А нам с барского плеча выделят квоту… правильно, на добычу нефти, газа и меди. То есть эти самые квоты юридически зафиксируют за нами статус сырьевого придатка Пекина.

                  Спуститесь на землю. ШОС и БРИКС — это не не СЭВ 1970-х годов. Это купеческий клуб, где каждый торгуется за свой рубль, юань или рупию. И если мы хотим, чтобы у нас были свои пуговицы, микрочипы и автомобили, делать их придется самим — создавая условия для своего бизнеса внутри страны, а не рассчитывая, что добрый дядя Си Цзиньпин волевым решением подарит нам квоту на производство.
                  1. gribanow.c Звание
                    gribanow.c
                    0
                    Сегодня, 12:38
                    Обижаться на то, что Пекин ставит во главу угла выгоду своего бизнеса и своего рабочего, — это детский сад. Китайцы защищают свой суверенитет, и делать подарки российской промышленности за свой счет они не обязаны.

                    Эти слова надо тогда сделать девизом ШОС и БРИКС, и этот транспарант на всех языках вывешивать на всех форумах этих организаций.
                    Дипломатические улыбки и фразы про «партнерство без границ» — это стандартная упаковка для прессы.

                    Это не просто "упаковка" для прессы, тогда, это основополагающие принципы отношений всех дружественных стран, но если это так, то должны были бы так и говорить, все политики, всех стран, и наши в том числе - не верьте нам, все что мы говорим - это "упаковка" для прессы, это ложь, у нас, со всеми "партнерами", на словах одно, на деле же полная противоположность, на 100%! Как не хватает сейчас честных руководителей! laughing
                  2. gribanow.c Звание
                    gribanow.c
                    +1
                    Сегодня, 12:47
                    Ни Китай, ни Индия, ни Россия никогда в жизни не передадут право регулировать свои производства какому-то «Совету ШОС».

                    На что только не пойдет капитал ради прибыли в 300%!
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 11:14
          Цитата: gribanow.c
          А то будем с Кореей и Японией работать, они опять станут гигантами мировой экономики

          belay belay belay
          А они в курсе?что они не гиганты а вы готовы им что-то задорого поставлять?
          У Японии первое условие кстати будет - если вдруг вы забыли -"Отдайте острова, а там посмотрим!!"
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            +1
            Сегодня, 11:20
            "Отдайте острова, а там посмотрим!!"

            Островов чтоль в мире мало, на Курилах свет клином не сошелся, сотрудничество с Россией может дать, к примеру, той же Японии, гораздо больше, но не за счет территории России, там целые Филиппины с Малайзией и Индонезией в придачу, пусть японцы там референдум проведут
            1. свой1970 Звание
              свой1970
              0
              Сегодня, 11:39
              Цитата: gribanow.c
              с Россией может дать, к примеру, той же Японии, гораздо больше

              И что может дать Россия Японии такого что не делают в Японии да ещё не менее чем на 30 % дешевле чем произведенное в Японии( к нашей стоимости добавиться транспортировка и импортные таможенные пошлины)??
              1. gribanow.c Звание
                gribanow.c
                0
                Сегодня, 12:23
                И что может дать Россия Японии такого что не делают в Японии

                Военно-политическую поддержку и влияние в ООН, Россия ведь "великая и суверенная" страна, единственная в мире, как утверждает наше великое руководство. Значит, по теории нашего руководства, Япония не имеет "суверенитета" столько, сколько может иметь какая-то такая "уважающая себя" страна, (а Япония давно хотела быть такой, только все против России), а вот она может получить эту долю "суверенитета" в союзе с Россией, а не против России (опять же, я говорю в логике Владимира Путина и Лаврова)
                1. свой1970 Звание
                  свой1970
                  -1
                  Сегодня, 12:43
                  Цитата: gribanow.c
                  вот она может получить эту долю "суверенитета" в союзе с Россией, а не против России (опять же, я говорю в логике Владимира Путина и Лаврова)

                  Вы приписываете СВОЮ логику другим людям - которые НИКОГДА не говорили о возможном союзе с Японией.
                  Более того, России бессмысленно предлагать такой союз Японии - без передачи островов.
                  Это их идея фикс , их "#Крымнаш".
                  1. gribanow.c Звание
                    gribanow.c
                    +1
                    Сегодня, 12:53
                    которые НИКОГДА не говорили о возможном союзе с Японией.

                    Эти ситуативные союзы в мире вещь очень переменчивая, как и сами т.н. элиты, которые эти союзы создают. До войны были белокитайцы и белополяки, потом стали лучшими друзьями, а потом опять, а потом опять, и еще раз, и все это в 20 в., а по отношению к "клике Тито" концепция менялась еще быстрее, в пределах каких-то 15 лет
                    1. свой1970 Звание
                      свой1970
                      -1
                      Сегодня, 13:00
                      Цитата: gribanow.c
                      Эти ситуативные союзы в мире вещь очень переменчивая, как и сами т.н. элиты, которые эти союзы создают.

                      В данном случае такой союз невозможен без передачи островов - при нулевой выгоде.
                      Япония слишко контролируема США но даже если убрать контроль - как военный союзник они не обладают какой либо ценностью для России
      2. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +3
        Сегодня, 08:36
        Судя по этой статье, кто там допустит продвижение чужих интересов? Девиз ШОС - своя рубашка ближе к телу. Увы
        1. gribanow.c Звание
          gribanow.c
          -1
          Сегодня, 08:41
          Тогда что Россия делает в ШОС, если это международная организация на таких принципах?
          1. pudelartemon Звание
            pudelartemon
            +6
            Сегодня, 08:44
            Чисто для поболтать и показать, что Россия не в изоляции, ну, или накрайняк, а вдруг чё обломится
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -3
      Сегодня, 11:11
      Цитата: gribanow.c
      Например, вам нужны контакты из меди и медная проволока - закажите это российской промышленности, а экспорт сырой меди должен быть запрещен,

      Проблема заключается в том что эти контакты и проволока для них будут стоить дороже чем произведенныя у них - в силу больших затрат у нас, транспорта, и импортных таможенных пошлин
      Не если бы они были по пояс дубовыми - они может быть сделали бы по вашему- но это редкость.
      Будете вы сидеть с ресурсами и никому нафиг не нужными в таких объемах контактами.
      У вас перед глазами эталон - СССР - где старались продавать товар а не ресурсы. Кому он продавал товары? Мало и среднеразвитым странам и то сплошь и рядом в кредит.
      В итоге СССР вынуждено гнал ресурсы за копейки всем кому ни попадая.
      У нас нет особо конкурентоспособных товаров- кроме военки и атома.
      Чтобы захватить какой то рынок надо чтоб товар был качественным и дешёвым.
      Есть у нас такой товар? Нет....
  5. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 08:35
    Короче, если искать какие-то аналогии - ШОС - это не беззападное НАТО, не евразийский ЕС, а беззападный ООН. Без всяких там Юнеско и Магатэ. Но и без Совбеза . Место, где тебя хотя бы выслушают, и головой покивают, а не с разбегу слюной будут брызгать и не пущать.
    В том числе и позволяет многочисленные двусторонние встречи провести с членами и кандидатами ШОС.
    Одна из негласных целей государств ШОС, а тем более БРИКС выползание из долларовой системы, но аккуратно, чтобы не устроить мировой кризис, будучи к нему не готовыми. И это причина враждебности США к этим , даже не знаю... Не объединениям точно, конференциям, собраниям..
    Вот как-то так мне это видится.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +4
      Сегодня, 08:45
      Ага, напоминает профсоюзное собрание в советские времена
  6. Сержант Звание
    Сержант
    +3
    Сегодня, 08:47
    Практически бесполезная организация
  7. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 09:18
    С 1991 не вспомню ни одного созданного объединения (с участием страны), которое хотя бы ооочень отдаленно по эффективности и сплоченности напоминало бы НАТО или ЕС (даже при всей их рыхлости).
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -2
      Сегодня, 11:19
      Цитата: Антоний
      С 1991 не вспомню ни одного созданного объединения (с участием страны), которое хотя бы ооочень отдаленно по эффективности и сплоченности

      Ну да, а до этого эталон сплоченности belay - сказали чехи - 10 лет платить за газ не будем - дайте квоту!
      И СССР повздыхал, дал квоту и бесплатно гнал газ чехам.
      Зашёл СССР в Афган- а там откуда-то чешское оружие, немного, погоды не делало - но было....
      И так куда не ковырни, голимая сплочённость....
  8. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +3
    Сегодня, 09:44
    ШОС пришло на замену фактически развалившимся СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Очередная заставка, прикрывающая утрату Россией своего влияния.
  9. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 10:54
    Что получает Россия от гибкой ШОС - ширпотреб
  10. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    -1
    Сегодня, 12:05
    Прочитал в комментариях критику ШОС: несплочённая, не подчиняется российским интересам, не принимает Россию за лидера и т.д. Хочу спросить: готова ли Россия к лидерству в крупной международной организации? Или всё же для России организации типа ШОС сейчас то, что нужно?
  11. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 13:24
    Что получает Россия от гибкой ШОС
    Ничего, кроме "клуба по интересам" и возможности еще раз доложить товарищу Си об успехах по продаже ресурсов Китаю.
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