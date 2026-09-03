Что получает Россия от гибкой ШОС — и где заканчиваются её гарантии

Общий знаменатель для несхожих государств

Почему десять превращаются в восемь

Банк для заинтересованных

Где кончается координация

На 26-м заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке утвердили 28 документов. Но устройство организации точнее объясняет другая арифметика. В той же Бишкекской декларации поддержку китайской инициативы «Один пояс, один путь» подтвердили не все десять членов, а восемь. Это не случайная оговорка редактора и не тайное голосование. Это схема сборки ШОС.ШОС часто описывают через масштаб: огромная территория, население, торговые потоки, ядерные державы, большие армии. Из этих величин легко собрать образ нового центра силы — почти готового блока, которому недостаёт только вывески. Сама организация, однако, в Бишкекской декларации ещё раз подчеркнула: военно-политическим блоком она не является и против третьих государств не направлена.Это не дипломатическая скромность. Так устроен механизм принятия решений. По Хартии органы ШОС договариваются без голосования: решение считается принятым, если ни один участник не возразил. Когда за столом десять государств с разными союзами, конфликтами, транспортными маршрутами и отношениями с Западом, общий текст неизбежно становится поиском знаменателя, а не приказом из единого штаба.Отсюда двойственность бишкекского пакета. Двадцать восемь документов — не пустота. В него вошли поправки к Хартии, положения о новых центрах безопасности, многолетние программы и дорожные карты с разными горизонтами исполнения. Но это и не двадцать восемь запущенных механизмов. Под одной цифрой лежат документы разного веса: совместные позиции, нормативные рамки, планы и решения, исполнение которых ещё предстоит подтвердить бюджетами, штатами, операторами и результатами.Именно здесь привычная критика ШОС промахивается в обе стороны. Одни принимают количество подписей за готовую силу. Другие — отсутствие командной вертикали за доказательство бесполезности. Между тем организация решает иную задачу: удерживает общую площадку для государств, которые не собираются передавать ей свою внешнюю политику. Это меньше, чем блок. Но заметно больше, чем протокольная фотография.Самый наглядный фрагмент Бишкекской декларации посвящён инициативе «Один пояс, один путь». Поддержку инициативы подтвердили Беларусь, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Индии в этом перечне нет. Формально документ принят всеми, но внутри общего текста точно указано, кто именно поддерживает конкретный проект.В тот же день премьер-министр Индии Нарендра Моди сформулировал индийскую границу транспортного сотрудничества: связность должна уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Китай и отдельные спорные маршруты он в этой фразе не называл. Если отбросить привычную политическую скороговорку, вывод точнее: Нью-Дели не отвергает связность, но ставит условием уважение суверенитета и территориальной целостности.Если читать декларацию как манифест монолитного лагеря, отсутствие Индии среди сторонников ОПОП выглядит трещиной. Если смотреть на ШОС как на систему пересекающихся согласий, получается другое. Десять участников сохраняют общий политический документ. Восемь из них отдельно поддерживают китайскую инициативу. Индия остаётся внутри организации и фиксирует собственный предел. Никому не требуется изображать единодушие там, где его нет.Такая конструкция не устраняет противоречия. Она делает их управляемыми — во всяком случае, пока спор не касается вопроса, без которого общий документ вообще невозможен. Консенсус создаёт нижний этаж ШОС. Над ним возникают проектные этажи. В транспортной повестке это видно по ОПОП, в финансовой — по Банку развития: состав участников меняется от проекта к проекту.В этом смысле дробь «десять к восьми» важнее громких определений многополярности. Она показывает не идеологию, а процедуру. Многополярный мир здесь начинается с права не присоединяться к отдельной формуле и при этом не покидать общую площадку. Удобно? Не всегда. Зато похоже на реальное устройство Евразии гораздо больше, чем очередная схема двух противостоящих лагерей.В 2025 году заинтересованные государства достигли политического согласия учредить Банк развития ШОС. В 2026-м шли консультации; в конце июня в Шэньчжэне состоялся уже четвёртый раунд. Бишкекская декларация отметила прогресс и предписала продолжить работу.Глаголы здесь важнее торжественных существительных. Политическое согласие есть. Переговорный процесс есть. Действующего банка в опубликованных документах пока не видно: не названы капитал и доли участников, руководство, окончательная штаб-квартира, дата начала операций и утверждённый портфель проектов. Следовательно, банк нельзя ни объявлять работающим, ни хоронить. Он остаётся между признанной потребностью и согласованной конструкцией.На этом этапе уже заметны национальные ставки. Владимир Путин говорил о банке, независимом от внешних финансовых систем. Касым-Жомарт Токаев поддержал китайскую инициативу и предложил специализировать банк на инфраструктурных проектах, а при наличии консенсуса разместить его штаб-квартиру в Казахстане. Шавкат Мирзиёев призвал переходить к практическому запуску и формировать портфель проектов. Эти предложения не доказывают конфликта. Но они показывают, что за словом «банк» стоят разные ответы на простые вопросы: кто вносит капитал, кто выбирает проекты, где находится центр решений и какую задачу банк будет решать первой.Поэтому и появляется формула «заинтересованных государств». Она позволяет проекту двигаться, не дожидаясь одинаковой готовности всех десяти участников. Одновременно она ограничивает политический масштаб результата: институт, созданный частью членов, ещё не становится общей финансовой машиной ШОС только потому, что работает под её зонтом.На саммите Владимир Путин сообщил, что российский товарооборот со странами ШОС в 2025 году превысил 400 миллиардов долларов, а доля национальных валют в операциях России с участниками организации составляет более 98 процентов. Это сильный показатель перестройки российских расчётов. Но его знаменатель — операции России с партнёрами, а не все взаимные расчёты внутри ШОС. Двусторонние контуры уже могут обходиться без доллара; общей платёжной инфраструктуры организации из этого автоматически не возникает.В этом и состоит цена вопроса. Политическая многополярность может существовать как совокупность национальных решений. Финансовая требует скучных реквизитов: капитала, правил риска, клиринга, контроля и ответственности. На декларационной сцене они смотрятся бледно. Зато именно там заканчивается символ и начинается институт.Бишкекский саммит был конкретнее всего в сфере безопасности. Участники утвердили положения об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам и об Исполнительном комитете Антинаркотического центра. Это уже нормативная рамка постоянно действующих органов, а не общая фраза о необходимости сотрудничества.Однако следующий тест остаётся прежним: бюджет, штат, дата запуска, полномочия и первые совместные операции. В открытом пакете подтверждения практического запуска пока нет. Принятое положение — необходимый шаг. Просто не последний.Ещё показательнее совместное заявление о помощи государствам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Оно создаёт механизм взаимодействия, но отдельно оговаривает: дополнительных обязательных взносов и специального бюджета не возникает. Получается почти лабораторная модель ШОС. Координация — да. Общее финансовое обязательство — только если участники специально на него согласятся.Можно возразить, что подобная осторожность обрекает организацию на вечный подготовительный период. Риск реален: если центры не получат штат и не начнут операции, а банк — капитал и портфель проектов, гибкость может остаться лишь красивым названием задержки. Но пока такой приговор преждевременен: поправки к Хартии, новые положения, программы и четыре раунда банковских консультаций показывают институциональное накопление. Его результат ещё предстоит измерить.