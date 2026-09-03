Атаки на Москву, Ростов, Геленджик - противник направил десятки дронов вглубь РФ
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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России отражали очередную атаку украинских беспилотников, направленных на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО под утро сбила десять летевших на город дронов. По итоговым данным, общее число уничтоженных на подлёте к Москве беспилотников за ночь достигло 27.
Экстренные службы работают на местах падения обломков, серьёзных разрушений и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.
Украинские войска продолжают использовать в подобных налётах дальнобойные беспилотники самолётного типа, в том числе модификации вроде «Морок» и «Лютый». Эти аппараты способны преодолевать сотни и даже тысячи километров, неся боевую нагрузку от 30 до 100 кг, и часто запускаются смешанными группами, чтобы перегружать системы ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Параллельно противник бил по югу страны. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки уничтожено около двух десятков БПЛА в Таганроге и семи районах области. Пострадавших нет.
Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Рязанской области, угроза атаки БПЛА - в Саратовской области.
Введена опасность нанесения ударов БПЛА и БЭКами в Геленджике.
Ранее так называемый президент Украины открыто угрожал нарушить гражданское авиасообщение в России, включая рейсы иностранных авиаперевозчиков, заявляя о намерениях сделать российское небо «всё более небезопасным» с помощью массированных атак дронов. Безусловно, угроза имеет под собой определённую почву. Ведь в своё время во время атаки БПЛА ВСУ на Грозный произошёл известный инцидент с самолётом азербайджанской авиакомпании. Поэтому чем-то принципиально новым угрозы Зеленского не стали, так как и раньше ВСУ использовали террористические методы против гражданской авиации.
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