Атаки на Москву, Ростов, Геленджик - противник направил десятки дронов вглубь РФ

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Атаки на Москву, Ростов, Геленджик - противник направил десятки дронов вглубь РФ

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны России отражали очередную атаку украинских беспилотников, направленных на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ПВО под утро сбила десять летевших на город дронов. По итоговым данным, общее число уничтоженных на подлёте к Москве беспилотников за ночь достигло 27.

Экстренные службы работают на местах падения обломков, серьёзных разрушений и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.



Украинские войска продолжают использовать в подобных налётах дальнобойные беспилотники самолётного типа, в том числе модификации вроде «Морок» и «Лютый». Эти аппараты способны преодолевать сотни и даже тысячи километров, неся боевую нагрузку от 30 до 100 кг, и часто запускаются смешанными группами, чтобы перегружать системы ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Параллельно противник бил по югу страны. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки уничтожено около двух десятков БПЛА в Таганроге и семи районах области. Пострадавших нет.

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Рязанской области, угроза атаки БПЛА - в Саратовской области.

Введена опасность нанесения ударов БПЛА и БЭКами в Геленджике.

Ранее так называемый президент Украины открыто угрожал нарушить гражданское авиасообщение в России, включая рейсы иностранных авиаперевозчиков, заявляя о намерениях сделать российское небо «всё более небезопасным» с помощью массированных атак дронов. Безусловно, угроза имеет под собой определённую почву. Ведь в своё время во время атаки БПЛА ВСУ на Грозный произошёл известный инцидент с самолётом азербайджанской авиакомпании. Поэтому чем-то принципиально новым угрозы Зеленского не стали, так как и раньше ВСУ использовали террористические методы против гражданской авиации.
13 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +14
    Сегодня, 08:11
    Когда начнут уничтожать всё, что проходит пограничные переходы с Польшей, вместе с самими переходами? Одной блокадой морской и речной логистики нужного результата по блокировке хoхлов не достигнуть.
    Ещё практику непрекращающихся ударов нужно перенести на западенцев, чтобы не скучали йододефицитные.
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +6
    Сегодня, 08:13
    И все таки наши удары не отбивают желание врага наносить нам удары. Стратегию надо менять, сегодня мы бьем по гаражам и сараям где производится конечная сборка ракет и БПЛА, а это борьба с ветряными мельницами, рубить надо корни, а это ж/д пути и станции Западной Украины........ и логистические центры и заводы Запада. Для тех кто слышал, но не читал про 5-ю статью НАТО отвечаю идет агрессия открытая и наглая против России, по другому нельзя победить врага.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +7
      Сегодня, 08:18
      Так ведь заявляется, что нету украинцев, что они тоже русские, следовательно тоже упрямые и стойко переносят тяготы и лишения. Вот желание и не отбивается. Ну может тяо поможет, наверно. В комментах народ пишет рабочее средство.
      1. faterdom Звание
        faterdom
        +11
        Сегодня, 09:00
        Ну вот, на Ростовсую область, где я вспоследние три месяца обитаю уже не по 30-40+ БПЛА летит, а 20.
        И, сдается мне, на Москву больше налетов по 600-800 будет не повторить.
        Если, конечно, мы продолжим зотя бы тем же темпом бить логистику и энергетику.
        Думаю, результат и дальше будет двигаться в эту же сторону, если...
        Если мы опять не полезем в какие-то "перемирия", "зерновые сделки", "анкориджи" и "стамбулы".
        Вель кроме наших круглосуточных ударов по Одессе и Киеву, как раз то, что мы больше не ведемся на стенания гуттаперришей и эрдоганов, не говоря уж пр прочих Бюзгальтеров и многозначительных "бизнесменов" Абрамовичей-Янусов - вот это огорчает западных "партнеров" и "весь цивилизованный мир".
        Потому как именно этот рычаг давления на нас и был основным все годы СВО, а поставки и совершенствование оружия и тактики - вынужденная мера, как для них, так и для нас
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 10:48
        Цитата: Копчёный
        Ну может тяо поможет, наверно. В комментах народ пишет рабочее средство
        Это очень хорошее средство! Помогает на все сто! Вот только надо решиться его применить
    2. kolian Звание
      kolian
      +3
      Сегодня, 08:24
      это фантастика бить по заводам на западе, надо что нибудь более реальное
    3. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +3
      Сегодня, 08:30
      Судя по дёрганью просроченного зелёного опарыша дела у хохлопитеков идут всё хуже и хуже, похоже на начало агонии. Дай Бог, чтоб так и было, победа будет за нами!
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 08:57
        Вы можете как угодно называть Зеленского, но для Путина он является вполне подходящей "высокой переговаривающейся стороной"

        Путин: Как вы видите, мы не наносим таких ударов [по руководству Украины]. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди, действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени, наносить нам очередное стратегическое поражение, какие-то там нам переговорщики нужны


        И если вы забыли, то СВО идет дольше Великой Отечественной, так что не такие уж плохие на Украине дела, да и заявление Путина ясно даёт понять, что никаких надежд на победу у него нет.
      2. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        0
        Сегодня, 10:02
        Судя по дёрганью просроченного зелёного опарыша дела у хохлопитеков идут всё хуже и хуже, похоже на начало агонии.

        И парад нацистов с участием НАТО в Киеве это очередной раз показал. И плевать они хотели на все эти высказывания. Они спокойно приезжают на поезде, обсуждают планы ударов по России, поставки оружия, проводят парад на глазах всего мира в прямом эфире и спокойно уезжают назад. Всё.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 08:27
    Вот , ни хрена не понимаю что ответка будет кратно больше.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +3
      Сегодня, 08:32
      Да хватит уже ответок, это позиция слабого. Надо навязать свою линию поведения, а не ответкать.
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 09:37
        согласен, нужно сухопутные войска увеличивать, наращивать производство бронетехники
        чтобы в каждой армии было по 6-8-10 дивизий
        а не как сейчас по 2 дивизии или 3-4 бригады
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 08:35
    Новак: нефтяные компании выделили средства на защиту НПЗ.
    По его словам, защита НПЗ обошлась нефтяникам дорого. «Это большие затраты для нефтеперерабатывающих заводов, для объектов энергетики. Но это стоит того, потому что простой заводов в случае остановки — это большие убытки для предприятий», — сказал он.