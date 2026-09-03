Иран атаковал американскую базу в Кувейте и штаб Пятого флота США в Бахрейне

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Иран атаковал американскую базу в Кувейте и штаб Пятого флота США в Бахрейне

Цены на нефть продолжают оставаться в нескольких шагах от психологической отметки в 100 долларов за баррель. Биржевая стоимость фьючерсов на Brent на данный момент составляет 95 долларов за «бочку». Высокие цены на «чёрное золото» связаны с возобновлением боевых действий в регионе Персидского залива.

Так, армия Кувейта официально заявила о перехвате ракет и беспилотников, запущенных Ираном рано утром в четверг. Системы ПВО страны были приведены в действие для отражения того, что власти назвали «иранской агрессией». Видимо, удары американских войск по Ирану с кувейтской территории власти страны агрессией не считают.



В заявлении иранских военных говорится, что атака на объекты в стране, где дислоцированы американские силы, была ответом на преступления Америки против иранского народа. Иранские государственные СМИ подтвердили, что удары наносятся по американским базам в регионе.

Одновременно Тегеран заявил об успешном ударе по инфраструктуре базы Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Зафиксировано попадание иранского беспилотника-камикадзе Shahed-136 в здание в Манаме, идентифицируемое как командование Пятого флота. Иранские источники утверждают, что были атакованы радиолокационные системы и центр управления силами США на Ближнем Востоке. Причём с марта это уже как минимум третий удар по главному штабу Пятого флота США.

Обмен ударами стал продолжением эскалации, начавшейся в воскресенье после более чем месяца относительного затишья. Поводом послужила новая волна американских авиаударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в южной части Ирана. Американская сторона заявляет, что атаки были ответом на попытки Ирана блокировать судоходство в Ормузском проливе и обстрелы американских военных.
19 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 08:28
    Доня спит и ни ухом не рылом ,что победа над Ираном ускользает. Определились бы чья победа .Вариант чётные и не чётные дни .
  2. Комментарий был удален.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +6
    Сегодня, 08:35
    В Кувейте по сути последние американские базы в регионе где можно сосредоточиться для вторжения … склады на формирование и вооружение прибывающих бригад … оперативные запасы … амеры недооценили свою уязвимость
    Сейчас им осталось отползти в эсраэль под дырявый купол политических иудейцев
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 08:49
      Цитата: silberwolf88
      В Кувейте по сути последние американские базы в регионе где можно сосредоточиться для вторжения … склады на формирование и вооружение прибывающих бригад … оперативные запасы … амеры недооценили свою уязвимость
      Сейчас им осталось отползти в эсраэль под дырявый купол политических иудейцев

      Непонятно, почему персы не атакуют флот США, тогда бы они точно сбежали от туда.
      1. Cartograf Звание
        Cartograf
        +1
        Сегодня, 09:00
        Вот это очень интересно.
      2. faterdom Звание
        faterdom
        +8
        Сегодня, 09:28
        Потому что сами флоты без баз -почти пустое место. Так что, правильно выносят базы. И заодно "союзникам и партнерам" показывают "светлое будушее". Кувейту, Иордании, ОАЭ, Катару. Пусть думают, есть о чем...
  4. Million Звание
    Million
    -2
    Сегодня, 08:38
    Наши так не могут.Что то им мешает наносить такие удары.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      -1
      Сегодня, 09:11
      Цитата: Million
      Что то им мешает наносить такие удары.

      Беззубое руководство. У иранцев есть железные яйца, а у наших рукамиводителей только протухшая яичница.
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 09:18
        Цитата: kventinasd
        Цитата: Million
        Что то им мешает наносить такие удары.

        Беззубое руководство. У иранцев есть железные яйца, а у наших рукамиводителей только протухшая яичница.

        Не такие уж и железные, корабли то не подбили и не потопили.
        1. kventinasd Звание
          kventinasd
          +5
          Сегодня, 09:22
          Цитата: ARIONkrsk
          корабли то не подбили и не потопили.

          Ещё не вечер. Главное что иранцы не церемонятся с врагами, потому что давно поняли, что с дьяволами не может быть никаких договорняков.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 09:39
      Цитата: Million
      Наши так не могут.Что то им мешает наносить такие удары.

      Вопрос в другом . Почему американцы и израильтяне не могут разгромить Иран ? Две высокотехнологичные страны с сильнейшими армиями мира . Израиль так точно . Евреи сами об этом писали , говорили , хвалились . И супер пупер военно морской флот штатов .. Прячется где то в шхерах от Ирана . Аки заяц от волка . Импотенты израильтяне и американцы .
  5. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 09:00
    И, что делает Америка так далеко от своей страны. и еще кого бомбит..
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +3
    Сегодня, 09:17
    Всегда считал, что базы по всему миру это не только проецирование силы в регионе, но и уязвимость. Особенно если у противника есть дальнобойные средства доставки и тем более если есть ЯБЧ. Например, таже КНДР своими ударами по окинаве и южной корее обнуляет силы пин дос тана в регионе.
  7. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    -1
    Сегодня, 10:06
    Пара вопросов к ценителям иранских яиц: 1) почему эти самые яйца не срабатывали, когда противники Ирана годами истребляли его учёных и генералов? когда наносили удары стратегическими бомбардировщиками? 2) нынешние действия Ирана имеют перспективу территориальных приобретений?
    1. Modya Звание
      Modya
      -1
      Сегодня, 10:59
      Ответы на Ваши вопросы на поверхности.
      1) Раньше у иранцев яиц было в недостатке, поскольку руководство было дряхлое и местами продажное, но его удачно ликвидировали: где-то сами иранцы, а где-то амеры подсобили.
      2) Нынешние действия Ирана имеют вполне очевидную перспективу приобретения не формального а фактического контроля над Ормузским проливом и легитимизации пошлин за проход через него. Да и много чисто имиджевых плюшек (которые можно конвертировать в финансовые) связанных с тем, что потрепали 2 сильнейшие армии мира.
      1. Жеребливый Звание
        Жеребливый
        +1
        Сегодня, 12:36
        Ну так расскажите иранцам, что почитаемый ими покойный аятолла Хаменеи был продажным и не имел яиц. Иран получит не фактический контроль, а временную иллюзию контроля, потому что вдолгую это работать не будет. По вашей логике, Турчинов тоже показал пресловутые яйца, когда начал АТО, да и Зеленский для вас достойный пример для подражания, ибо при нём назрело "окончательное решение донбасского вопроса". Эх, мигранты, всё бы вам в драку лезть.
      2. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        0
        Сегодня, 15:21
        Цитата: Modya
        Нынешние действия Ирана имеют вполне очевидную перспективу приобретения не формального а фактического контроля над Ормузским проливом
        belay Да ладно вам.
        - "Так не доставайся же ты никому !" (с), Это не контроль со своей стороны, а больше - отчаянье. smile

        Цитата: Modya
        ...что потрепали 2 сильнейшие армии мира.
        ну как потрепали ? request Действительные потери американского флота или ВВС Израиля, по вашему мнению, понесли колоссальные и значительные потери ? Может американских военных (и не рядовых солдат, а офицеров высшего командного состава) погибло больше, чем высокопоставленных лиц КСИР и республики Иран ? Чем сотни мирных граждан (начиная от Иранской школы, и всех живших рядом с командованием КСИР, куда прилетали ракеты и дроны), погибло ? Так вроде тоже маловероятно. no Может Персам удалось разрушить вдвое больше десятки мостов и предприятий на территории сша или Израиля, чем противник повредил и уничтожил их важных объектов инфраструктуры ?! no
        Какими именно действиями Ирана вы гордитесь ? Запуском ракет в сторону противника, не обращая внимание на то, а были ли достигнуты цели этих запусков. Для вас как в фейерверке, важен только запуск ? Или вы гордитесь лозунгами и демагогией сродни кремлевских ?
        вот только врага бравадой не победить. no

        По факту и на российские и на Иранские, торговые суда, идёт уже почти безнаказанная охота (подрезание крыльев), и благодаря таким деятелям например в ОСК как Рахманов, теперь защищать полноценно торговый флот, у ВМФ почти что не чем (!). У Персов, возможностей защитить свои танкеры, и того меньше. Обе страны занимаются наполнением бюджета в основном за счёт торговли сырьевыми энергоресурсами (даже не продуктами их переработки, с высокой добавочной стоимостью !)

        Так где и в чём собственно победа "потрепавших" ? А так называемые "имиджевые потери" ... , Ну благодаря и захваченной нефти Венесуэлы, и роста цен на нефть на мировых рынках (за счёт войны в заливе !), и плюс к тому, что покупателей удалось загнать к себе, а конкурентов (как Саудиты, Эмираты, Катар, Оман, Россия, Иран ...), напротив лишить возможности спокойного сбыта нефти. Так что эти - "имиджевые потери", янки как-нибудь думается согут себе позволить пережить. yes
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:24
    Цитата: ARIONkrsk
    Непонятно, почему персы не атакуют флот США, тогда бы они точно сбежали от туда
    Флот находится далеко. Как раз для того, чтобы его не атаковали персы wink
  9. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    -1
    Сегодня, 11:26
    Пупок может скоро надорваться у рыжего черта!
  10. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 14:25
    Цены на нефть продолжают оставаться в нескольких шагах от психологической отметки в 100 долларов за баррель. Биржевая стоимость фьючерсов на Brent на данный момент составляет 95 долларов за «бочку»
    Как так-то? Ведь весёлый клоун "Рыжий Донни" сказал, что за одну ночь, благодаря США проходят танкеров "стоко" много,что нефть уже и девать некуда. А ту вон оно как.