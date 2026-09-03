Иран атаковал американскую базу в Кувейте и штаб Пятого флота США в Бахрейне
8 49719
Цены на нефть продолжают оставаться в нескольких шагах от психологической отметки в 100 долларов за баррель. Биржевая стоимость фьючерсов на Brent на данный момент составляет 95 долларов за «бочку». Высокие цены на «чёрное золото» связаны с возобновлением боевых действий в регионе Персидского залива.
Так, армия Кувейта официально заявила о перехвате ракет и беспилотников, запущенных Ираном рано утром в четверг. Системы ПВО страны были приведены в действие для отражения того, что власти назвали «иранской агрессией». Видимо, удары американских войск по Ирану с кувейтской территории власти страны агрессией не считают.
В заявлении иранских военных говорится, что атака на объекты в стране, где дислоцированы американские силы, была ответом на преступления Америки против иранского народа. Иранские государственные СМИ подтвердили, что удары наносятся по американским базам в регионе.
Одновременно Тегеран заявил об успешном ударе по инфраструктуре базы Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Зафиксировано попадание иранского беспилотника-камикадзе Shahed-136 в здание в Манаме, идентифицируемое как командование Пятого флота. Иранские источники утверждают, что были атакованы радиолокационные системы и центр управления силами США на Ближнем Востоке. Причём с марта это уже как минимум третий удар по главному штабу Пятого флота США.
Обмен ударами стал продолжением эскалации, начавшейся в воскресенье после более чем месяца относительного затишья. Поводом послужила новая волна американских авиаударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в южной части Ирана. Американская сторона заявляет, что атаки были ответом на попытки Ирана блокировать судоходство в Ормузском проливе и обстрелы американских военных.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация