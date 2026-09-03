Лавров: В ответ на закрытие Русского дома в Берлине закроем институт Гёте в РФ

8 589 84
Лавров: В ответ на закрытие Русского дома в Берлине закроем институт Гёте в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут закрыты. Это зеркальный ответ на решение германских властей прекратить деятельность Русского дома в Берлине и закрыть генконсульство России в Бонне.

Министр подчеркнул, что Германия сознательно пошла на этот шаг, который"означает окончание их культурного присутствия в России, сохранявшееся даже в период украинского кризиса.

Поводом для немецких мер стал инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, где в начале августа обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Сергей Лавров, как и ранее президент Владимир Путин, назвал обвинения в адрес России бездоказательными:

Нашли в Лейпциге какой-то упавший дрон. Решили, что дрон похож... На основании вот этого допущения, предположения, догадки они решили закрыть Русский дом в Берлине.

1 сентября правительство ФРГ денонсировало соглашение о деятельности Русского дома, а с 18 сентября будет закрыто генконсульство России в Бонне. В посольстве РФ в Берлине инцидент назвали наспех состряпанной провокацией.

Институт Гёте работал в России с 1992 года, проводя языковые курсы, культурные мероприятия и образовательные программы. Какую параллельную деятельность осуществлял этот институт в России, вопрос открытый.
84 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +17
    Сегодня, 08:42
    Оставьте в покое Гете, закройте посольство Германии, посла отправьте домой. От снижения уровня дипотношений - нам не тепло не холодно. Можем решать вопросы через любого велена ЕС.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +15
      Сегодня, 08:43
      Может вкупе?............ Всех скопом....
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        -3
        Сегодня, 08:47
        Василий hi в чём вина Гёте, в том что нация у немцев выродилась? Так он умер 22 марта 1832 года в Веймаре, а произведения его живы, и его Фауста весь мир читает и любит!
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +12
          Сегодня, 08:50
          Дело- то не в Гете... Дело в тех, кто сейчас мульку мутит....
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            +1
            Сегодня, 08:53
            Цитата: Mouse
            Дело- то не в Гете... Дело в тех, кто сейчас мульку мутит....

            Как раз и в Гёте дело, самое смешное, в России его произведения знают даже лучше чем в Германии.
            Ну а тех кто мутит - на родину возвращать, без права въезда в Россию!
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +5
              Сегодня, 09:12
              Цитата: Охотовед 2
              Как раз и в Гёте дело, самое смешное, в России его произведения знают даже лучше чем в Германии.
              а что, у нас запретили его проищведения?!
              1. alex-defensor Звание
                alex-defensor
                +20
                Сегодня, 09:36
                Прочитал всю ветку обсуждений. Люди, вы чего? Ну речь не идет же о запрете немецкого философа Гёте и его трудов, речь идет о закрытии НКО "Институт Гёте" в России...
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  0
                  Сегодня, 09:51
                  так вопрос не ко мне, это охотовед ставит знак равенства между Гёте как человеком и институтом им. Гёте
                  1. alex-defensor Звание
                    alex-defensor
                    +1
                    Сегодня, 10:24
                    Так а я и отвечал не Вам. Просто добавил свой комментарий в конец ветки.
                    1. Василенко Владимир Звание
                      Василенко Владимир
                      -1
                      Сегодня, 10:37
                      за 10 лет можно было бы понять как работает сайт, ответили вы на МОЙ пост, а не на первый
                      1. alex-defensor Звание
                        alex-defensor
                        +1
                        Сегодня, 10:40
                        Да, конечно, формально ответил на ваш пост, но вы же сами знаете, что именно так многие и делают, что бы не нарушать линейность ветки сообщений.
                        Потому я вначале и написал: "Прочитал всю ветку обсуждений" и даже обратился ко множеству: ". Люди, вы чего?".

                        Из контекста становится ясным, что я обращался к тем, кто непосредственно обсуждал "запрет на философа".
                      2. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        -2
                        Сегодня, 10:41
                        да нет, не так написали бы ответить на первый пост и все было бы нормально, ни кай линейности тут нет
                      3. alex-defensor Звание
                        alex-defensor
                        0
                        Сегодня, 10:44
                        Хм... странно, думал за более чем 10 лет на сайте вы в курсе...
                        Ладно, поясню: Ответом таким образом, мой комментарий строго зафиксировался на 7-й позиции в комментариях сверху.
                        Уже никакие писульки никого после не сможет изменить это.
                        Ну вот так организовано отображение комментариев на этом сайте.
                2. carpenter Звание
                  carpenter
                  +1
                  Сегодня, 10:29
                  Цитата: alex-defensor
                  речь идет о закрытии НКО "Институт Гёте" в России...

                  Тем более, что эта некоммерческая организация политизирована.
                  В 2023 году, в связи с изменением политической ситуации, Министерство иностранных дел Германии приняло решение о прекращении деятельности Гёте-Института на территории Российской Федерации. Работа филиалов была свёрнута, а культурное взаимодействие переведено в ограниченные дистанционные форматы.
                  Так что её нужно было закрывать давно.
            2. Mouse Звание
              Mouse
              +2
              Сегодня, 09:17
              Откуда им знать? Посожгли всё....
        2. Andobor Звание
          Andobor
          +16
          Сегодня, 08:54
          Цитата: Охотовед 2
          в чём вина Гёте

          Следует понимать что Институт Гете это не Фауст, это "Коля с Уренгоя".
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            -15
            Сегодня, 09:00
            Цитата: Andobor

            Следует понимать что Институт Гете это не Фауст, это "Коля с Уренгоя".

            Вам не стыдно ставить имя гениального человека рядом с имбецилом?
            1. Andobor Звание
              Andobor
              +17
              Сегодня, 09:01
              Цитата: Охотовед 2
              Вам не стыдно ставить имя гениального человека рядом с имбецилом?

              "Коля с Уренгоя" это и есть результат работы Института Гёте.
              1. Охотовед 2 Звание
                Охотовед 2
                -1
                Сегодня, 09:10
                Цитата: Andobor
                "Коля с Уренгоя" это и есть результат работы Института Гёте.

                Это результат работы тех, кто в Россию вообще попадать не должен, Гёте тут совершенно не виноват. Задачи у института: популяризация немецкого языка и содействие международному культурному сотрудничеству, помощь людям изучать немецкий и знакомиться с немецкой культурой. Там не слова про политику. У меня сын дистанционно там немецкий учит, на робкую попытку мягкой «вербовки» ответил жёстко, больше попыток не было. Всё зависит от человека, от его морального стержня.
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  +9
                  Сегодня, 09:12
                  Цитата: Охотовед 2
                  на робкую попытку мягкой «вербовки» ответил жёстко, больше попыток не было.

                  Да, так они и работают, потому "мягкая сила" и называется.
                2. stankow Звание
                  stankow
                  +3
                  Сегодня, 09:30
                  Нет, ихные курсы - прямая подготовка к эммиграции. Измена Родины. И не видать вам внуков !
                3. Буравчик Звание
                  Буравчик
                  0
                  Сегодня, 10:00
                  Задачи у института: популяризация немецкого языка и содействие международному культурному сотрудничеству, помощь людям изучать немецкий и знакомиться с немецкой культурой. Там не слова про политику.

                  Вроде все красиво, чинно и благородно! И совсем не понятно - почему такой институт закрывают? Еще и некоторые комментаторы тут сие намерение поддерживают? Да, Охотовед 2?
                  ..на робкую попытку мягкой «вербовки» ответил жёстко, больше попыток не было.

                  Пока или еще не было? Вы уверены, что вы или ваш сын точно умеете различать все методы вербовки? И почему вы не включили "мягкую вербовку" в список задач института?
                  Всё зависит от человека, от его морального стержня

                  Ну вам с вашим сыном повезло. "Из него бы гвозди делать!".
                  А как быть другим? У кого стержень еще не сформирован? А как быть тем, кто не умеет различать попытки мягкой вербовки? Дайте совет...
                  Как-то странно у вас получается, Охотовед: На "Коля с Уренгоя" и "..Гете" вы заявили, что: "где Гете и где Коля!?" А Гете и "мягкая вербовка" вас не смущает? Не удивляет? Все норм, да?
                  P.S. Я разделяю Гете и институт имени Гете..
                4. carpenter Звание
                  carpenter
                  0
                  Сегодня, 10:36
                  Цитата: Охотовед 2
                  У меня сын дистанционно там немецкий учит, на робкую попытку мягкой «вербовки» ответил жёстко, больше попыток не было.

                  Выходит что некоммерческая организация, под именем великого Гёте, занималась "мягкой вербовкой". Гёте здесь не причём и никто его не осуждает, а вот вина тех кто присвоил ей такое имя и тех кто разрешил на территории своей страны, создавать НКО.
                  Почему то в Германии нет института имени Пушкина.
          2. Баюн Звание
            Баюн
            +2
            Сегодня, 11:17
            В семье, не без "Коли".

            На 10% организации такого рода - "про шпионов". Но на 90% - они о взаимопроникновении культур и о житейском человеческом общении людей, которые "языкам обучены".
            1. Andobor Звание
              Andobor
              0
              Сегодня, 11:20
              Цитата: Баюн
              В семье, не без "Коли".

              Да, не все по звонку перечисляют свои деньги на "безопасный счёт" но есть и "Коли", иначе они бы и не работали.
              1. Баюн Звание
                Баюн
                +1
                Сегодня, 11:33
                Еще вопрос, они больше "Колей" тут навербовали через Институт, или мы "Гансов". Полагаю, те-кто-надо, БЕЗ ЭМОЦИЙ оценят ситуацию и поправят товарищей из МИД, в случае чего)
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  0
                  Сегодня, 11:38
                  Цитата: Баюн
                  Еще вопрос, они больше "Колей" тут навербовали через Институт, или мы "Гансов"

                  В 2025 году 1334 человека выехали из Германии в Россию по государственной программе добровольного возвращения, информирует немецкий журнал Stern со ссылкой на Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев Германии.
                  конечно это "наши" немцы, но там они под их информационным колпаком были.
                  1. Баюн Звание
                    Баюн
                    +1
                    Сегодня, 11:53
                    Не удивлюсь, если через некоторое время белое население из ЕС массово поедет на Русь. Во времена еврореволюций 19 века такой "исход" уже был.
                  2. Amin_Vivec Звание
                    Amin_Vivec
                    +2
                    Сегодня, 11:55
                    Это не просто "наши немцы", это и работа "Русского Дома" в частности.
        3. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +16
          Сегодня, 09:10
          Цитата: Охотовед 2
          чём вина Гёте, в том что нация у немцев выродилась?

          ну между Гете и институтом Гете есть существенная разница
        4. bober1982 Звание
          bober1982
          +2
          Сегодня, 09:10
          Цитата: Охотовед 2
          а произведения его живы, и его Фауста весь мир читает и любит!

          Как мне кажется,Вы сильно преувеличиваете.
          Был такой известный в своё время русский философ Хомяков,он - Алексей Степанович,справедливо называл Гёте грязным немцем.
        5. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +13
          Сегодня, 09:12
          Охотовед2, вы зря так,институт НОСИТ имя Гёте а чем там под этой вывеской занимаются современные дойче,вопрос. Еслиб институт носил имя Моцарта, Баха или ещё кого а под этой эгидой велась вербовка нашей молодежи или пропаганда их ценностей то тоже не следовало бы закрывать? Или у нас без этого "института" некому объяснить кто такой Гёте и что Германия Родина многих выдающихся деятелей культуры?
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            -2
            Сегодня, 09:31
            а чем там под этой вывеской занимаются современные дойче,вопрос

            То есть институт функционирует с 1992 года, а вопрос чем он занимается у власти РФ появился только сейчас? Можно предположить, что на эту деятельность и дальше бы закрывали глаза (глубоко плевать на "тлетворное влияние" Запада), если бы не нынешняя конъюнктура. Все тут шито белыми нитками, "товарищ" министр иностранных дел
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 09:49
              Ате _ист hi ,тут вы правы,но есть но,все знают что под вывеской Посольство зачастую ведётся деятельность совсем не дипломатического плана,и ничего все до поры до времени прикрывают глазики,и никто не мешал и нам открывать институты Толстого, Достоевского,Пушкина и вести деятельность выгодную НАШЕЙ стране.
              1. Ате_ист Звание
                Ате_ист
                0
                Сегодня, 10:04
                никто не мешал и нам открывать институты Толстого, Достоевского,Пушкина и вести деятельность выгодную НАШЕЙ стране

                Вопрос не в том, что деятельность общественных организаций (не диппредставительств) выгодна нашей стране. Вопрос в том, противоречит ли эта деятельность интересам страны назначения. Бывает так, что в некоторых случаях интересы могут совпадать. Я вас уверяю, что любая общественная организация РФ на территории иностранного государства, деятельность которой противоречит интересам последнего, будет прикрыта незамедлительно
            2. Amin_Vivec Звание
              Amin_Vivec
              +3
              Сегодня, 12:02
              Между РФ и ФРГ было соглашение о культурном обмене. По соглашению немцы открыли Институт Гёте в Москве, мы открыли Русский дом в Берлине.
              Они закрыли Русский дом - значит разорвали соглашение, институт значит тоже едет домой. Все просто.
              Все власти РФ видели, просто тем же самым занимался и Русский Дом.
              1. Ате_ист Звание
                Ате_ист
                0
                Сегодня, 14:21
                Все просто

                Таким образом, вы утверждаете, что обе общественные организации занимались противоправной деятельностью на территории иностранного государства и власти закрывали на это глаза? Очень сомнительно, т.к. это не диппредставительства, обладающие особым статусом
        6. lego2 Звание
          lego2
          +3
          Сегодня, 10:07
          Дык к Гёте претензий никаких, к институту претензии.
        7. Венд Звание
          Венд
          0
          Сегодня, 10:36
          Цитата: Охотовед 2
          Василий hi в чём вина Гёте, в том что нация у немцев выродилась? Так он умер 22 марта 1832 года в Веймаре, а произведения его живы, и его Фауста весь мир читает и любит!

          В Доме Гёте, уже давно нет никакого Гёте, одна русофобская политика. Это прикрытие для врага. А произведения Гёте у нас в России никто не запрещал и не сжигал
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +5
      Сегодня, 09:09
      Так Гете ни кто и не трогает
    3. topol717 Звание
      topol717
      -2
      Сегодня, 09:18
      Цитата: Охотовед 2
      закройте посольство Германии, посла отправьте домой.
      Они точно так же закроют наше посольство.
      Цитата: Охотовед 2
      От снижения уровня дипотношений - нам не тепло не холодно.
      Любое посольтсво/консульство это в первую очередь разведка. А нам она нужна.
    4. Amin_Vivec Звание
      Amin_Vivec
      +3
      Сегодня, 11:45
      Институт Гёте открыт по взаимному соглашению. Русский Дом и институт Гёте изначально идут в связке по этому соглашению.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 08:43
    Зашёл к ним на сайт ,хотел написать напутственное послание. Но не судьба.Благодпря Мерцу , закроются филиалы институтов Гёте в Санкт Петербурге ,Москве и Новосибирске.Базовое знание немецкого языка у русских на геном уровне.Зачем нам их преподаватели ,чему они нас научат ? Кстати как там судьба у " Коли с Уренгоя" ?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +6
      Сегодня, 08:48
      По логике, должно быть нормально всё у Коли. Мама же была успешным адвокатом с хорошей практикой, папа в Роснефти работал. Мне кажется за него не надо переживать.
    2. sanja.grw Звание
      sanja.grw
      +4
      Сегодня, 08:49
      Цитата: tralflot1832
      Кстати как там судьба у " Коли с Уренгоя" ?

      Вы меня опередили, этот ушлепок случайно не там курсы прроходил( институтов Гёте)
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +5
      Сегодня, 08:51
      Цитата: tralflot1832
      как там судьба у " Коли с Уренгоя"

      Закрыли, "Коля с Уренгоя" это и есть результат работы Института Гёте.
    4. ohka Звание
      ohka
      +3
      Сегодня, 09:05
      Базовые знания это Hände hoch и Hitler kaputt? smile
    5. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 10:27
      Судьба Николая Десятниченко (получившего известность как «Коля с Уренгоя» после резонансного выступления в Бундестаге в 2017 году) сложилась спокойно, несмотря на массовую общественную дискуссию и информационную травлю, с которой он столкнулся в одиннадцатом классе.После окончания школы Николай полностью ушел из публичного пространства и ведет закрытый образ жизни:Поступление в вуз: Несмотря на слухи в соцсетях о том, что он якобы сразу уехал в Германию, Николай остался в России. Он успешно сдал экзамены и поступил на один из престижных факультетов Сургутского государственного университета (СурГУ).Смена места жительства: Позднее Николай и его семья переехали из Ямало-Ненецкого автономного округа на юг России — в Краснодарский край.Закрытость: Профиль Николая во «ВКонтакте» и других социальных сетях полностью скрыт от посторонних. Он принципиально не дает интервью, не комментирует события 2017 года и не выходит на связь с журналистами, стараясь жить обычной жизнью.
  3. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +19
    Сегодня, 08:48
    Ещё Ельцин-центр закройте, и Горбачева признайте иноагентом(посмертно).
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +6
      Сегодня, 09:13
      Горбачева нужно признать изменником
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        -1
        Сегодня, 09:22
        Горбачева нужно признать изменником
        К этому нужно идти поэтапно, если сразу признать изменником нужно будет проводить расследование и тут может возникнуть ситуация когда входе следственных действий могут выйти на самих себя. laughing
      2. commbatant Звание
        commbatant
        -2
        Сегодня, 11:22
        Цитата: Василенко Владимир
        Горбачева нужно признать изменником

        Почему только Горбачева? Таки он не один изменник для СССР (а в первую очередь для РСФСР), его надо судить вместе с Шеварнадзе и всеми членами КПСС, Политбюро, Правительством СССР и РСФСР, которые виновные в разбазаривании земель и иного имущества РСФСР.
        Ну а если глубже копнуть то придется судить и всех политических деятелей РСФСР / СССР начиная с 1918 года, которые нанесли вред РСФСР...
  4. Сержант Звание
    Сержант
    0
    Сегодня, 08:48
    Лучше бы упала ракета,можно даже без заряда.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 08:49
    Закрыли в своё время British Counsil в России. И что, кто-то заметил "потерю бойца"? Ещё одно шпионское гнездо в России.
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +6
    Сегодня, 08:49
    Мелко, Хоботов!
    Давно пора закрыть любые представительства и органы ЕС, отозвав заодно своих.
    ЕС это не государство де-юре, а мы им помогаем четвертый Рейх легитимизировать. Ну и немецкое посольство ужать ло временноповаренного + 5 человек на обслуживание унитазов, автомобиля и подготовки батарей к зимнему периоду.
  7. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 08:56
    Цитата: tralflot1832
    Зашёл к ним на сайт ,хотел написать напутственное послание. Но не судьба.Благодпря Мерцу , закроются филиалы институтов Гёте в Санкт Петербурге ,Москве и Новосибирске.Базовое знание немецкого языка у русских на геном уровне.Зачем нам их преподаватели ,чему они нас научат ? Кстати как там судьба у " Коли с Уренгоя" ?

    Вроде в Австрии и давно уже.
    1. даэтоя Звание
      даэтоя
      -1
      Сегодня, 09:53
      интернеты говорят преподает историю там же в Уренгое.
  8. Kuziming Звание
    Kuziming
    +1
    Сегодня, 08:56
    Как раз классическая культура Германии нам нужна, просто передать эти центры под управление нашим кадрам. А они в Германии пусть развивают толерантность и мульти-культи.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 09:02
    Ещё один филиал БНД в России закроем.
  10. Комментарий был удален.
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 09:06
    Лавров: В ответ на закрытие Русского дома в Берлине закроем институт Гёте в РФ

    Вот это правильно, действие этого принципа надо всемерно расширять и углублять, на мировой арене. А в ответ на захват судна Норвегией... -?
  12. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:10
    Потихоньку пора прикрывать все эти лавочки, я бы и семьи дипломатов вывозил и до них дойдут провокации. При этой власти нам в Европе делать нечего.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:11
    Сопутствующий ущерб...
    Пока так, а дальше... все решится на полях сражений и только так! soldier
  14. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +1
    Сегодня, 09:12
    Интересный ответ?
    С одной стороны эти учреждения совершенно не влияют на жизнь россиян, ибо там ежегодно проходят квалификацию не более 18 тыс граждан. И это дает им возможность улучшить свои навыки в немецком языке.

    С другой стороны, можно смело подозревать всех штатных сотрудников этих филиалов скрытыми агентами БНД ФРГ. Причём - гарантировано!
    Плюс они работают и по вербовке наших граждан 😀.

    Так, что ответ - зеркальный, и это правильно.
    А, вот убивать консульство, это крайне невыгодно, прежде всего и нам.
    Значит надо искать такие условия, чтобы ФРГ завизжали.
    К сведению, в России работают более 1600 немецких компаний.
    Есть и торговые: Metro AG (сеть гипермаркетов Metro Cash & Carry) — крупнейший оставшийся немецкий бизнес. Центральный офис расположен в Москве, а 93 торговых центра работают по всей России.Globus (сеть продуктовых гипермаркетов) — продолжает полноценно развивать сеть. Штаб-квартира в Москве, крупные магазины работают в Московской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Ярославской областях. Про заводы, вообще молчу. Убивать их нам нельзя, не выгодно. А, вот изменить правила игры, можно.
    Ну, и углеводороды, они идут в ФРГ, обходными маршрутами.
    Что касается БпЛА, если нас обвиняют, значит нужно ударить открыто, с предупреждением.
    Сегодня прилетели ваши дроны, а завтра официально - наши!
  15. GueST90 Звание
    GueST90
    +5
    Сегодня, 09:14
    Да просто закройте Ельцин центры в Ёбурге . Вам тысячи россия скажут спасибо
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +4
      Сегодня, 09:26
      По слухам, при руководстве Путина Ельцин центр закрыть не получится - он давал личные обещания/гарантии Наине. А вот сменщик может с чистым сердцем закрыть эту змеино-крысиную лавочку.
      1. ZnachWest Звание
        ZnachWest
        -2
        Сегодня, 10:49
        Судя по стагнации государства, он много кому надавал обещаний.
        1. Комментарий был удален.
          1. ZnachWest Звание
            ZnachWest
            -2
            Сегодня, 13:06
            Охранитель? ) ........ Ларс тоже с большой пишется...
            1. убей фашиста Звание
              убей фашиста
              -1
              Сегодня, 13:07
              Клиент Верхнего ларса?
    2. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 09:49
      Ну, насчёт "тысяч спасибо", не уверен. А вот миллионы россиян точно скажут.
    3. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      +1
      Сегодня, 10:51
      Во-первых, в Москве тоже появился, во вторых - достаточно переименовать. И памятник снести. Ходить в это гнездо перестанут. А само здание вполне себе приличное.
  16. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 09:25
    И опять очередные "ответы". Т.е заранее закрывать всякие мутные конторы нельзя было? Все тешите себя иллюзиями о возврате в западный мир?
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      +1
      Сегодня, 12:51
      Вас походу заминусовали "абитуриенты" института Гёте.
  17. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 09:34
    И чо?
    Типа детских соперничеств.
    Они показали свой орган. Здесь пообещали выложить показать свой, мол. не хуже...
    или по анекдоту "давайте вдарим по Воронежу"

    По большому - это не уровень мудрого руководства...
    ИМХО.
  18. Аскер Звание
    Аскер
    +1
    Сегодня, 09:40
    Мера не большая, министр не предложил жечь книги Гете на Старой Площади, а всего лишь поубавить площадки пропагандистов мягкой силы. Надежды на то что потом будет всё как прежде и нормализуется, всё ещё сильны на Олимпе.
  19. Voskolina Звание
    Voskolina
    -2
    Сегодня, 09:51
    Просто ЗАЗЕРКАЛЬНЫЙ ответ. Уже надоело слушать очередное ответное хныканье.
  20. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 10:30
    В ответ на закрытие Русского дома в Берлине закроем институт Гёте в РФ - неверное решение
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:36
    Цитата: Gomunkul
    Ещё Ельцин-центр закройте, и Горбачева признайте иноагентом(посмертно)
    Вот это надо сделать в первую очередь!
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      -1
      Сегодня, 12:59
      При незаменимом точно не закроют. Увы.
  22. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    +1
    Сегодня, 10:46
    Это решение в стиле "отстрелю себе ногу, чтобы у моей тёщи был зять хромой". А если в институте велась деятельность в ущерб России - то это вопрос как раз к государству российскому.
  23. commbatant Звание
    commbatant
    -2
    Сегодня, 11:04
    Это логичное решение МИД РФ, другое дело оно было навязано РФ и отвечает больше требованиям германии.
    Но до сих пор основным препятствием на пути к этому для немецкой стороны была юридическая увязка работы РДНК в ФРГ с функционированием его германского визави в России — Гёте-института. Или, как говорят дипломаты, принцип взаимности. Иными словами, если российский культурный центр прекращает свою работу, та же участь должна постигнуть и германскую организацию.

    https://dzen.ru/a/aph2fMSWjwEsgBcr?ysclid=mtl82al8nz130798684
  24. позывной_53 Звание
    позывной_53
    +1
    Сегодня, 11:18
    Наш ответ Ангеле Меркель: Переименовать Институт Гёте в Институт Гейне и всего делов.
    Для справки: С приходом к власти нацистов книги Гейне были демонстративно сожжены, сам он был запрещен и объявлен дегенератом.
  25. RockerMan Звание
    RockerMan
    -1
    Сегодня, 11:42
    Мелкобриты преуспевают в своем стремлении оторвать Германию от России, уже пройдены все точки невозврата. Немцы для мелкобритов были единственными стоящими конкурентами в Европе, поэтому методично и целенаправленно, не то чтобы разрушают, но давят Германию вниз.
  26. Костадинов Звание
    Костадинов
    +1
    Сегодня, 13:44
    Давно надо било закрит етот немецкий институт Гете и его место раскрит русский институт тем же именем. Шот ето могло битж демонструция полного идеологиюеского прешосходства.
  27. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 14:05
    Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут закрыты.
    "Гёте-Институт – мировой лидер в сфере повышения квалификации учителей и преподавателей немецкого языка как иностранного." Очень правильное решение, не надо учить немецкий, лучше - северокорейский диалект и абхазский язык.
    И налоги поднять и оплату ЖКХ, чтобы немцам стыдно стало.
    feel
    А про Воронеж, про Воронеж Лавров ничего не сказал?
    feel