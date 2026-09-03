Лавров: В ответ на закрытие Русского дома в Берлине закроем институт Гёте в РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут закрыты. Это зеркальный ответ на решение германских властей прекратить деятельность Русского дома в Берлине и закрыть генконсульство России в Бонне.
Министр подчеркнул, что Германия сознательно пошла на этот шаг, который"означает окончание их культурного присутствия в России, сохранявшееся даже в период украинского кризиса.
Поводом для немецких мер стал инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, где в начале августа обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Сергей Лавров, как и ранее президент Владимир Путин, назвал обвинения в адрес России бездоказательными:
Нашли в Лейпциге какой-то упавший дрон. Решили, что дрон похож... На основании вот этого допущения, предположения, догадки они решили закрыть Русский дом в Берлине.
1 сентября правительство ФРГ денонсировало соглашение о деятельности Русского дома, а с 18 сентября будет закрыто генконсульство России в Бонне. В посольстве РФ в Берлине инцидент назвали наспех состряпанной провокацией.
Институт Гёте работал в России с 1992 года, проводя языковые курсы, культурные мероприятия и образовательные программы. Какую параллельную деятельность осуществлял этот институт в России, вопрос открытый.
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