Разрушая мрии Киева: премьер Венгрии против ускоренного принятия Украины в ЕС

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Разрушая мрии Киева: премьер Венгрии против ускоренного принятия Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой подтвердил, что Будапешт не поддерживает ускоренную процедуру вступления в Евросоюз для Украины. Мадьяр заявил, что ни для одной из стран-кандидатов такая процедура неприемлема. Это заявление стало очередным подтверждением того, что надежды Киева на смену венгерского курса после ухода Виктора Орбана не оправдались.

Мадьяр, разрушая украинские мрии:



Я подтвердил, что Венгрия не поддерживает ускоренную процедуру вступления какой-либо страны-кандидата, включая Украину. Наша трана продолжит охранять внешние границы ЕС и сохранит физические заграждения для сдерживания нелегальной миграции, особенно с учётом летних событий в Сеуте.

Ранее, после победы партии «Тиса» на парламентских выборах в апреле, Зеленский поздравил Петера Мадьяра и выразил надежду на сотрудничество «на благо обоих народов». Однако уже тогда первые заявления нового премьера заставляли усомниться в смене курса. Мадьяр выступил против отправки оружия Украине и заявил, что не намерен отказываться от закупок российской нефти.

Эксперты отмечают, что по стратегическим вопросам новый глава правительства занимает позицию, аналогичную позиции Орбана. Таким образом, Будапешт продолжает блокировать ускоренное вступление Украины в ЕС, сохраняя прежнюю политическую линию.
12 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +5
    Сегодня, 09:12
    Туркам норм.
    ""Турция ждет вступления в Европейский союз почти 40 лет с момента подачи официальной заявки в 1987 году (или около 27 лет с момента получения статуса кандидата в 1999 году)""
    1. solar Звание
      solar
      +3
      Сегодня, 09:48
      Там как раз все просто. Есть список условий, которые страна должна выполнить для присоединения к ЕС. Турки их выполнять не хотят.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 10:23
        Наверно из логики "Это мы Вам больше нужны, а не Вы нам". Вна Украине думаю так же мыслят.
        1. solar Звание
          solar
          +1
          Сегодня, 10:28
          Сложно себе представить, что в ЕС как-то особо заинтересованы в присоединении Турции. Скорее наоборот.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 09:16
    Дали поносить кружевные труселя и хватит.
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      +5
      Сегодня, 09:19
      Причем до того кем то сильно ношеные.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 09:23
    Мадьяр повышает ставки в игре верни Закарпатье,с одной стороны хоронит выгодные отношения с Россией и прикрываясь этим от гнева Брюсселя давит на Киев условиями по вступлению в Е.С. как только Зеленский даст согласие на условия Будапешта по Закарпатью и тамошних венгров Мадьяр с распахнутыми объятиями встречать будет Украину в Е.С.
  4. Амиго. Звание
    Амиго.
    -1
    Сегодня, 09:27
    Самое ес того гляди ласты склеит
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 09:33
    Венгрия, цену себе набивает. Кто Украину возьмет в ЕС, если она и сейчас - ЧВК. Воюет с Россией и ладно. Большего, от Украины и не требуется. Да и нищая Украина и ее храмадяне, особо Европе не нужны.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:35
    А что такого... они торгуются за то, что считают своим...
    Эка невидаль... wink
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 10:29
    Мадьяр выступил против отправки оружия Украине и заявил, что не намерен отказываться от закупок российской нефти
    Короче, щёлкнул по носу киевского клоуна wink
  8. роман66 Звание
    роман66
    -1
    Сегодня, 10:55
    не намерен отказываться от закупок российской нефти.

    А то, что мы можем быть не намерены им продавать, за плохое поведение, речи нет?