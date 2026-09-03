Разрушая мрии Киева: премьер Венгрии против ускоренного принятия Украины в ЕС
2 33412
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам встречи с председателем Европейского совета Антониу Коштой подтвердил, что Будапешт не поддерживает ускоренную процедуру вступления в Евросоюз для Украины. Мадьяр заявил, что ни для одной из стран-кандидатов такая процедура неприемлема. Это заявление стало очередным подтверждением того, что надежды Киева на смену венгерского курса после ухода Виктора Орбана не оправдались.
Мадьяр, разрушая украинские мрии:
Я подтвердил, что Венгрия не поддерживает ускоренную процедуру вступления какой-либо страны-кандидата, включая Украину. Наша трана продолжит охранять внешние границы ЕС и сохранит физические заграждения для сдерживания нелегальной миграции, особенно с учётом летних событий в Сеуте.
Ранее, после победы партии «Тиса» на парламентских выборах в апреле, Зеленский поздравил Петера Мадьяра и выразил надежду на сотрудничество «на благо обоих народов». Однако уже тогда первые заявления нового премьера заставляли усомниться в смене курса. Мадьяр выступил против отправки оружия Украине и заявил, что не намерен отказываться от закупок российской нефти.
Эксперты отмечают, что по стратегическим вопросам новый глава правительства занимает позицию, аналогичную позиции Орбана. Таким образом, Будапешт продолжает блокировать ускоренное вступление Украины в ЕС, сохраняя прежнюю политическую линию.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация