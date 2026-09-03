Президент на ВЭФ: Дефицит бюджета некритичный

Мы не могли допустить никакого гипервсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем. Но наша главная задача — это создать условия для частного инвестирования.

На пленарной сессии XI Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инвестициями. По его словам, в последнее время они действительно снизились в силу целого ряда причин, в первую очередь из-за сознательно проводимой политики ЦБ и Правительства, направленной на подавление инфляции.Путин:Дефицит бюджета он назвал некритичным, отметив, что у России один из самых низких уровней госдолга в мире. По словам президента, колебания между дефицитом и профицитом идут «волнами».Среди других заявлений Путина на форуме можно выделить следующие. Например о том, что за 11 лет в Дальний Восток привлечено около 25 трлн рублей капитальных вложений, а ВРП региона вырос более чем втрое. Безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза и составляет 2,2% — рекордно низкий уровень, соответствующий общероссийскому.Президент подчеркнул, что регион демонстрирует высокую экономическую активность, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Он также отметил, что Россия продолжит развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на востоке и севере страны с применением «зелёных технологий», а в Арктике необходимо строить новые энергомощности, включая малые АЭС, не имеющие аналогов в мире.Азиатско-Тихоокеанский регион Путин назвал мощным центром роста мировой экономики, подчеркнув равноправный характер сотрудничества России с партнёрами из АТР.