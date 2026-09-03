Президент на ВЭФ: Дефицит бюджета некритичный

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Президент на ВЭФ: Дефицит бюджета некритичный

На пленарной сессии XI Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инвестициями. По его словам, в последнее время они действительно снизились в силу целого ряда причин, в первую очередь из-за сознательно проводимой политики ЦБ и Правительства, направленной на подавление инфляции.

Путин:



Мы не могли допустить никакого гипервсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику, мы это прекрасно понимаем. Но наша главная задача — это создать условия для частного инвестирования.

Дефицит бюджета он назвал некритичным, отметив, что у России один из самых низких уровней госдолга в мире. По словам президента, колебания между дефицитом и профицитом идут «волнами».

Среди других заявлений Путина на форуме можно выделить следующие. Например о том, что за 11 лет в Дальний Восток привлечено около 25 трлн рублей капитальных вложений, а ВРП региона вырос более чем втрое. Безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза и составляет 2,2% — рекордно низкий уровень, соответствующий общероссийскому.

Президент подчеркнул, что регион демонстрирует высокую экономическую активность, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Он также отметил, что Россия продолжит развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов на востоке и севере страны с применением «зелёных технологий», а в Арктике необходимо строить новые энергомощности, включая малые АЭС, не имеющие аналогов в мире.

Азиатско-Тихоокеанский регион Путин назвал мощным центром роста мировой экономики, подчеркнув равноправный характер сотрудничества России с партнёрами из АТР.
48 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +9
    Сегодня, 10:26
    Хоть предупредите, когда критичный будет.... winked
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 11:18
      Вы о чём? belay Скажут, что теперь точно всё «своевременно»!!! А раньше было «не своевременно», понимать нужно, что вы как маленький! lol
    2. APASUS Звание
      APASUS
      -1
      Сегодня, 12:37
      Цитата: Mouse
      Хоть предупредите, когда критичный будет....

      Сами то догадаться не сможете ? Путин редко делает заявления ,на тему внутренних денег и тут вдруг затронул дефицит бюджета
  2. Konnick Звание
    Konnick
    +3
    Сегодня, 10:30
    Дефицит бюджета он назвал некритичным, отметив, что у России один из самых низких уровней госдолга в мире.

    Ну с таким утиль-сбором немудренно
    1. topol717 Звание
      topol717
      -19
      Сегодня, 11:01
      Цитата: Konnick
      Ну с таким утиль-сбором немудренно
      А что случилось? почему вам вдруг стало интересно сколько богатенькие буратины платят за новенькие автомобили? Автомобиль это роскошь, кому надо средство передвижения тот купит ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. А по сему не буду против если его поднимут еще в 2 или в 3 раза. Те фирмы которые захотят заработать откроют производства в стране. Ну и уплату НДС на ввезенный авто то же неплохо бы ввести.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 11:04
        Цитата: topol717
        Автомобиль это роскошь, кому надо средство передвижения тот купит ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.

        Утиль сбор идет и за отечественные автомобили
        1. topol717 Звание
          topol717
          -11
          Сегодня, 11:05
          Цитата: Konnick
          Утиль сбор идет и за отечественные автомобили
          Ну и дальше, умный вы наш, продолжайте, сказав А говорите и Б.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +9
        Сегодня, 11:05
        А можно еще ходить летом в лаптях, а зимой в валенках. А хрен ли?
        1. topol717 Звание
          topol717
          -11
          Сегодня, 11:06
          Можно если вы так хотите то ходите. У нас это не запрещено.
          1. роман66 Звание
            роман66
            +7
            Сегодня, 11:08
            Не хочу. Ни лаптей, ни валенок, ни отечественного автопрома.
            1. topol717 Звание
              topol717
              -13
              Сегодня, 11:14
              Цитата: роман66
              ни отечественного автопрома.
              Ну и вали нафиг с отечества и покупай хоть кроссовки хоть мерседесы.
              1. роман66 Звание
                роман66
                +7
                Сегодня, 11:16
                Сам вали. А я хочу, чтоб наш автопром был не хуже зарубежного. А пока этого нет - буду ездить на фольксвагене.
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  -5
                  Сегодня, 11:21
                  О как, а как же торговля с западом, по которую тут в каждой ветке орут, что олигархи все ради выгоды на все готовы, чем вы от них отличаетесь?
      3. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        0
        Сегодня, 11:15
        Народ на Дальнем Востоке процентов 90 на японских автомобилях. Автотазы давно на металлолом ушли, и не берёт их никто. Ибо субстанция которая не тонет-с.
        1. topol717 Звание
          topol717
          -5
          Сегодня, 11:17
          Ну да, ну да, то вам Япония враг, то Капиталисты торгуют с западом, с врагами, а как у них металлолом покупать так первые в очередь встали. Вы уж определитесь, Япония нам друг и партнер или ...
          1. Дербенев Антон Звание
            Дербенев Антон
            0
            Сегодня, 11:21
            Мне до лампочки. Людям на японских автомобилях комфортно, хоть и стоит она в Японии в три-четыре раза дешевле. Но берут и будут брать японцев. А про эти поделки от эффективных менеджеров лучше не пишите, есть с чем сравнивать, в каком-то далеком прошлом веке отечественный автопром остался.
      4. Мурзик Звание
        Мурзик
        0
        Сегодня, 13:14
        Довели страну до того что патриот называет авто роскошью.
        Единственно в чем согласен так это в том что уаз, газ и ваз это средство передвижения но не как не авто
  3. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +11
    Сегодня, 10:32
    Дефицит бюджета некритичный, а поднятие тарифов на услуги ЖКХ это сущий пустяк.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +4
      Сегодня, 10:36
      Это другое!
      lol
      Тут о стране думают, а вы, о своем кармане.... wassat
      1. Дербенев Антон Звание
        Дербенев Антон
        +2
        Сегодня, 10:43
        Все очень преувеличено, максимум одна сосна горит.
      2. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 11:09
        Где-то как-то все это связано. Уж не из нашего ли кармана дефицит гасится? Или это " Список Форбс" Встал грудью за страну?
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 10:37
    Тут ведь как про пресловутый стакан воды, наполненный наполовину - взгляд оптимиста и пессимиста разный. Дефицит бюджета может и небольшой, но он есть, причём спасибо Ирану, что цену на нефть поднял. Хотя это не будет длиться вечно. Плюс рубль вниз попёр с 72 до 87 за доллар, возможно не предел. Слабым рублём платить бюджетникам проще, только цены растут не по детски. И это ещё выборы не прошли.
    1. al3x Звание
      al3x
      +6
      Сегодня, 10:47
      А у нас разницы нет, будь хоть 10р за доллар, хоть 100р. Один овощ цены будут расти всё быстрее и быстрее.
    2. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +9
      Сегодня, 10:50
      Тут ведь как про пресловутый стакан воды, наполненный наполовину - взгляд оптимиста и пессимиста разный
      Есть еще один взгляд, назовем его взгляд реалиста - стакан наполовину в Ж...
      1. Гиперион Звание
        Гиперион
        +4
        Сегодня, 11:02
        Цитата: kosmozoo
        стакан наполовину в Ж...

        ...елезном подстаканнике.
    3. topol717 Звание
      topol717
      -11
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Pharmacist
      И это ещё выборы не прошли.
      Мне вот очень интересно, что вы все так к выборам все привязываете? Вы что в США живете? Или американские методички так велят?
    4. Вадим С Звание
      Вадим С
      +3
      Сегодня, 11:37
      Не, тут скорее третий вариант: обьём стакана черезмерно большой для содержимого!
      1. Всеименазаняты Звание
        Всеименазаняты
        -2
        Сегодня, 12:31
        Чертов гений!
        Вам явно нужно в Росстат!
  5. Комментарий был удален.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:47
    Какой дефСыт может быть в стране, у которой ВСЁ ЕСТЬ, по сути... а по факту, да грабки разные, загребущие, обкорнать и будет ВООБЩЕ ВСЕ, ЧТО НАДО!
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +9
    Сегодня, 10:48
    У нас всё не критично. Война пятый год - не критично. НПЗ разбомбили - не критично, Дефицит бюджета - не критично, а что критично?
    1. Гиперион Звание
      Гиперион
      +9
      Сегодня, 10:52
      Цитата: Jacques Sekavar
      а что критично?

      Критично будет, когда косатки всех медведей сожрут. И когда половцы с печенегами возродятся и начнут свои набеги на Русь.
      1. даэтоя Звание
        даэтоя
        0
        Сегодня, 12:29
        если вы не заметили они уже начали свои набеги.и даже здесь капитально обосновались.
    2. al3x Звание
      al3x
      +10
      Сегодня, 10:53
      Критично долго некоторые у руля. От этого уже критично замылился взгляд на реальность.
  8. Гиперион Звание
    Гиперион
    +6
    Сегодня, 10:49
    Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается.

    Цель состоит в подтверждении существования параллельных миров? Тогда достигается, да... И весьма успешно.
  9. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +3
    Сегодня, 11:10
    Ему собственных экономических знаний не хватает, он разведчик по образованию, а правду ему помощники говорить боятся. А правда в чём? Очень просто. Дефицит бюджета сейчас по году 2026 вряд ли превысит 3-3,5% от ВВП. Сильно помогает внешняя конъюнктура, особенно нефть. Это много, но даже по меркам ЕС - приемлемо. Где же собака зарыта? В стоимости заимствования. Минфин сейчас занимает род 13-14% годовых, это очень дорого. В ЕС этот показатель не выше 2-3%, ну 4% максимум. При такой стоимости денег умеренный дефицит бюджета - это 1,5-1,7% от ВВП. Должен кто то ВВП объяснить про ВВП. Но видимо, все в окружении трусят. Занятые деньги в долг будут ежегодно обрастать этими дикими процентами и их все труднее будет выплачивать, ибо надо еще и гасить само тело долга. Пока пик платежей - это 30-ые годы, как бы далеко. Нашим детям оставим тяжелое долговое бремя.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 11:31
      Должен кто то ВВП объяснить про ВВП.
      Да, что ж это такое -то твориться! То западные партнёры надуют, то свои бояре царя-батюшку обманывают laughing
    2. даэтоя Звание
      даэтоя
      0
      Сегодня, 12:32
      тому кто до 30 года зачем думать что будет после.там счастливая старость в духе жены Б.Н.Е
  10. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +5
    Сегодня, 11:24
    Владимир Владимирович, раз уж Вы там рядом с Китаем, может у них спросите совета, как им удается сдерживать инфляцию у себя на очень низком уровне, раз ваши министры этого не умеют:
    По данным на 11 июля 2026 года, годовая инфляция в Китае за период с января по июнь 2026 года составила 1,0%
    По прогнозам Trading Economics, в долгосрочной перспективе уровень инфляции в Китае будет около 0,8% в 2027 году и 1,0% в 2028 году.
    В 2026 году базовая процентная ставка Народного банка Китая (центрального банка) составляет 3%. Это касается кредитов для первоклассных заёмщиков сроком на один год (LPR — Loan Prime Rate). Пятилетняя ставка при этом держится на уровне 3,5%.
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 11:35
    "Правительство на другой планете живёт, родной!" @
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      -1
      Сегодня, 12:50
      Оно в другой вселенной живет. Если бы жили на другой планете, то до них хоть крупица реальной обстановки доходила.
  12. позывной_53 Звание
    позывной_53
    -4
    Сегодня, 11:40
    Моя ложка дёгтя в бочку мёда на пленарной сессии XI Восточного экономического форума во Владивостоке.

    Правительство уже не один раз пыталось запретить праворульные машины. В январе 1993 года Виктор Черномырдин подписал постановление, запрещавшее эксплуатацию таких машин с 2001 года. Правда, уже в апреле того же года Борис Ельцин это постановление отменил. К идее запрета праворульных иномарок вернулись в 2002 году, одновременно с введением запретительных таможенных пошлин на ввоз семилетних иномарок. В сентябре 2002 года вице-премьер Илья Клебанов объявил, что в правительстве разрабатывается проект постановления о постепенном вытеснении с российских дорог праворульных автомобилей. Минэкономразвития тогда предложил постепенно «выдавливать» правый руль с нашего рынка, создавая для владельцев подержанных японок неприемлемые условия существования. В проекте МЭРТ шла речь о запрете на ввоз праворульных машин с 2003 года и запрете на эксплуатацию с 2005 года.
    Попытки чиновников «наехать» на праворульные иномарки вызвали волну недовольства на Дальнем Востоке, где такие машины составляют подавляющее число не только личного, но и служебного автопарка. По всей России владельцы машин с «неправильным» расположением руля устроили акции протеста – в определенное время суток ездили с включенными фарами. В итоге запретительное постановление так и не было выпущено.


    В России насчитывается примерно 4 миллиона легковых автомобилей с правым расположением руля, что составляет почти 10% всего автопарка. Посчитайте, сколько денег утекло за эти годы в недружественную нам Японию.
    1. Никита Че Звание
      Никита Че
      +3
      Сегодня, 12:03
      Ну люди сами голосуют рублём на чем им ездить.Недружественная Япония? Кому? Путину и его политике? Он мне не сват,не брат,не отец.Населению Дальнего Востока,она как была дружественная,так и осталась.Могу открыть секрет,получить визу в Япония прямо сейчас особо не составляет никакого напряга.И добраться до неё проще и дешевле чем до Москвы.По поводу автомобилей.Ну не пересядут массово люди на российские вёдра по 1,5-2 млн,потому что они не скот,которому сказали по телевизору что кругом враги.Праворульная Тайота,Хонда,Мазда,тот же Фольксваген за те же деньги из Японии это небо и земля.Я сам менял автомобиль пару лет назад,и пришлось привозить из Китая двухлетнию Хонду с 20 тысячами пробега с левым рулём..Цена чуть выше 2млн 200тысяч.Из Японии точно такую же я бы приволок на двести тысяч дешевле,но живу в Москве и правый руль тут пока не особо ликвиден.Но правого руля всё больше и больше на дорогах.Ладу Весту за 1,8 я даже в страшном сне не рассматривал,Китайцев у местных дилеров тоже.И таких как я 7 из 10 человек,а в Приморье,Дальнем Востоке и Сибири все 10 из 10
      1. позывной_53 Звание
        позывной_53
        -2
        Сегодня, 12:22
        А че ты в Москве голосишь за прулей? Слышал, что у вас уже и водку пить нельзя, ибо Аллах запрещает. Я из Иркутской губернии, если что :)
      2. Glagol1 Звание
        Glagol1
        0
        Сегодня, 12:40
        Никита Че, вы в точку. Я был недавно на Сахалине, много ездили с местными на японских праворульных джипах Ниссан и Тойота. Машинам по 15-20 лет, и даже более, все на ходу, бездорожье не проблема, запчасти в наличии, сервисом все давно освоено, годовые затраты на поддержание умеренные. Отзываются как о кормильцах. И в самом деле, машинки то старые, но добротные и удобные. Весь Дальний Восток на этом сидит - японцы никак не препятствуют проходу запчастей, и они не особо дорогие. Что то мы сами за последние десятилетия уже делаем. Клебанов то оказался по итогу супер коррупционером и агентом - получил пинка под зад, жаль, что не на отсидку. Где то на западе жирует…
        1. позывной_53 Звание
          позывной_53
          +1
          Сегодня, 13:07
          15-20 лет и даже более, добротная машина? Ну если критерий, что на ходу... Ты из какого аула, хлопец?
  13. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    Сегодня, 12:48
    Ну в общем его все устраивает. И загибающийся реальный сектор, и снижение уровня жизни простого населения. А потом вдруг наступает момент: "меня обманули". Правда многие подобные деятели такой момент в лучшем случае переживает в других стенах, отличных от их замков.
  14. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    -1
    Сегодня, 14:06
    Он также отметил, что Россия продолжит развивать добычу нефти, газа, угля, золота и редкоземельных металлов


    Вся эта болтовня про "таргетирование инфляции" и "переохлаждение экономики" и "частные инвестиции" (чем государственные хуже?) уже изрядно надоела. Характерно, что президент на 26-м году правления дальше "сырьевой иглы" и не мыслит.
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 14:10
    Цитата: роман66
    А можно еще ходить летом в лаптях, а зимой в валенках. А хрен ли?
    А можно и вообще босяком и прикрывшись фиговым листком wink