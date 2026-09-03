Бойцы ГрВ «Север» ВС РФ сомкнули «Волчанский котёл» в Харьковской области
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Российская армия продолжает создание зоны безопасности в приграничных украинских регионах. В ходе наступательных действий ВС РФ применяют тактику блокирования вражеских сил на укрепленных позициях обороны. Зачастую это приводит к частичному либо полному окружению подразделений ВСУ, которые до последнего не получают приказ на отход.
Именно такая ситуация для противника сложилась на одном из наиболее сложных участков Харьковского фронта. Штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской дивизии группировки войск «Север» ВС РФ в ходе ожесточенных боев сломили оборону 1-го батальона 159-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и освободили села Васильевка и Благодатное. В свою очередь, объединенные силы 18-й 69-й мотострелковой дивизии и 344-го мотострелкового полка выбили противника из населенных пунктов Должанка и Слизнево.
В результате успешных наступательных действий «северян» произошло смыкание так называемого «Волчанского котла» на данном участке фронта на северо-востоке Харьковской области. В окружении, центром которого стало небольшое село Резниково к югу от Волчанска, попали до двух тысяч военнослужащих ВСУ. Об очередном успехе наших бойцов в ходе создания буферной зоны в приграничье с Белгородской областью РФ сообщает телеграм-канал «Северный ветер».
Ожидается, что украинское командование теперь предпримет максимальные усилия для того, чтобы прорвать окружение. Скорее всего, с этой целью на данный участок фронта будут переброшены дополнительные силы, снятые с других направлений. Наверняка возрастет количество атак ВСУ с применением дронов. Зачистка окруженной территории переведет под контроль ВС РФ порядка 700 кв. км.
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