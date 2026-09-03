Бойцы ГрВ «Север» ВС РФ сомкнули «Волчанский котёл» в Харьковской области

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Бойцы ГрВ «Север» ВС РФ сомкнули «Волчанский котёл» в Харьковской области

Российская армия продолжает создание зоны безопасности в приграничных украинских регионах. В ходе наступательных действий ВС РФ применяют тактику блокирования вражеских сил на укрепленных позициях обороны. Зачастую это приводит к частичному либо полному окружению подразделений ВСУ, которые до последнего не получают приказ на отход.

Именно такая ситуация для противника сложилась на одном из наиболее сложных участков Харьковского фронта. Штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской дивизии группировки войск «Север» ВС РФ в ходе ожесточенных боев сломили оборону 1-го батальона 159-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и освободили села Васильевка и Благодатное. В свою очередь, объединенные силы 18-й 69-й мотострелковой дивизии и 344-го мотострелкового полка выбили противника из населенных пунктов Должанка и Слизнево.

В результате успешных наступательных действий «северян» произошло смыкание так называемого «Волчанского котла» на данном участке фронта на северо-востоке Харьковской области. В окружении, центром которого стало небольшое село Резниково к югу от Волчанска, попали до двух тысяч военнослужащих ВСУ. Об очередном успехе наших бойцов в ходе создания буферной зоны в приграничье с Белгородской областью РФ сообщает телеграм-канал «Северный ветер».



Ожидается, что украинское командование теперь предпримет максимальные усилия для того, чтобы прорвать окружение. Скорее всего, с этой целью на данный участок фронта будут переброшены дополнительные силы, снятые с других направлений. Наверняка возрастет количество атак ВСУ с применением дронов. Зачистка окруженной территории переведет под контроль ВС РФ порядка 700 кв. км.
59 комментариев
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  1. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +18
    Сегодня, 10:52
    прямо приятно читать, как наши наступают дивизиями (!) 71, 18, 69
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +13
      Сегодня, 11:04
      Вдвойне приятно, что в окружении оказались остатки 21 корпуса ВСУ вместе с командиром (бригадным хенералом Курач В). Там ещё остатки 155-й бригады им. Анны Киевской (во Франции стажировавшейся, с французами инструкторами), петух Макарон сильно расстроется good
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +7
        Сегодня, 11:18
        Цитата: Охотовед 2
        Вдвойне приятно

        Приятно втройне, потому что получился успешный тактический прорыв с окружением. Буду надеяться, что таких операций на фронте станет много!
        Там ещё остатки 155-й бригады

        31 августа прошла новость, что командный состав 159-й бригады ВСУ был уничтожен при попытке бегства из котла. Т.е. части еще одной бригады плюсом!
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +9
          Сегодня, 11:22
          Я вот надеюсь, что французских инструкторов из 155 в этот раз не будут живыми отпускать, а передадут тушками ну или чучелами Макрону ! drinks пусть объясняет французам - что они забыли в Харьковской области.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            0
            Сегодня, 12:55
            Я вот надеюсь, что французских инструкторов из 155 в этот раз не будут живыми отпускать, а передадут тушками ну или чучелами Макрону !

            Ваши бы слова да в нужные уши. Конечно лучше бы эту мерзоту пожгли "Солнцепеками" да РСЗО чтоб наверняка.
          2. сайгон Звание
            сайгон
            0
            Сегодня, 14:58
            Простите а каким образом можно проконтролировать грохнет пехота франков или нет? Так то хрен такое проконтролишь перебьют под настрой или в плен возьмут там как свезет франкам.
            1. Konnick Звание
              Konnick
              0
              Сегодня, 15:16
              Цитата: сайгон
              Простите а каким образом можно проконтролировать грохнет пехота франков или нет? Так то хрен такое проконтролишь перебьют под настрой или в плен возьмут там как свезет франкам.

              Какие франки?
              "В северо-восточной части Харьковской области завершено ещё одно окружение ещё одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла 460 квадратных километров", – заявил накануне русский президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
              Украинская бригада с приданными ей бразильскими и испанскими наёмниками пытается отойти к Харькову уже примерно месяц. Но наши не дают. Пути отступления поставлены под огненный контроль, попытка врага прорваться или пробить брешь с юга были пресечены.

              https://tsargrad.tv/news/svodka-s-frontov-svo-3-sentjabrja-otstupaem-pod-sumami-u-harkova-kotjol-chto-tvoritsja-na-severe_1850359
              Французов уже нет, остались бразильцы и испанцы....а завтра и тех не найдут...сусликов не видно
        2. Konnick Звание
          Konnick
          -1
          Сегодня, 13:32
          Цитата: rytik32
          31 августа прошла новость, что командный состав 159-й бригады ВСУ был уничтожен при попытке бегства из котла.

          Вот упертые, командиров нет, а они не сдаются...странно
          1. Сергей Дымский Звание
            Сергей Дымский
            0
            Сегодня, 15:09
            Это меня и удивляет. Их насильно мобилизовали, но они не сдаются! Боятся своих нациков? Так залезь в блиндаж и не стреляй. Может найдут и в плен заберут.
            1. ОлегEKB Звание
              ОлегEKB
              0
              Сегодня, 15:16
              вот именно, может и не заберут
              так что выбор не велик, что стреляй, что не стреляй
      2. griboedov09 Звание
        griboedov09
        +5
        Сегодня, 11:30
        Правда? генерал тоже в окружение попал, что то слабо верится что он не в тылу был всегда, надеюсь это так
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +2
          Сегодня, 11:33
          Цитата: griboedov09
          Правда? генерал тоже в окружение попал, что то слабо верится что он не в тылу был всегда, надеюсь это так

          Штаб точно в окружении! Учитывая, что вестей от хенерала нет - будем надеяться в то, что уже и не будет wink
      3. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 15:37
        Цитата: Охотовед 2
        в окружении оказались остатки 21 корпуса ВСУ вместе с командиром (бригадным хенералом Курач В). Там ещё остатки 155-й бригады им. Анны Киевской

        Очень надеюсь, что никто из них живым от туда не выйдет, черти в аду их уже давно ждут. am
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 11:17
      34 горная бригада там, с востока действует.
    3. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +4
      Сегодня, 12:05
      Будем надеется, что "жаркое" вкусное получится. Это первый котел такого масштаба.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -2
        Сегодня, 13:13
        Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
        Это первый котел такого масштаба.

        Да нет там котла, выдаем желаемое за действительное
        1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
          Дмитрий Михайлович Серегин
          0
          Сегодня, 13:35
          Понятно, что полноценный котел с нынешней разреженностью личного состава на передовой невозможен, но даже в данной ситуации это должно привести к серьезным негативным последствиям для противника.
        2. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 15:40
          Цитата: Konnick
          Да нет там котла, выдаем желаемое за действительное

          Вы прямо с той местности пишите? Откуда так осведомлены?
    4. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Romario_Argo
      прямо приятно читать, как наши наступают дивизиями (!) 71, 18, 69


      Никто уже давно дивизиями не воюет. Штурмовые группы дивизий. Даже в статье это указано.
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        -1
        Сегодня, 13:58
        а чтобы было еще интереснее читать,
        то это тема внедрения КАЗ на бронетехнику
        хотя бы 20 мортир Афганит от ПТУРов и 100 мортир по 4 выстрела ВОГ-30 или ГО-50 от дронов
        тогда вернутся колонны бронетехники с танками, БМПТ с живучестью в часах а не минутах
        и наступит новая реальность СВО с глубокими прорывами до 50 км
  2. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +5
    Сегодня, 10:52
    Излюбленная привычка свиней - прожарка в котлах. Теперь надо включить огненные конфорки на полную катушку. Браво, парни!
  3. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +4
    Сегодня, 10:56
    Главное, что бы потом в рамках "Доброй воли и стремления к миру" данную , политую обильно кровбью землю не передали обратно.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 15:11
      Цитата: Zaurbek
      Главное, что бы потом в рамках "Доброй воли и стремления к миру" данную , политую обильно кровбью землю не передали обратно.

      Не передадут.
      Что в бою взято, то свято.
      Если бы бандерлоги до сих пор удерживали за собой часть Курской области, то вариант обмена территориями вероятно был бы рабочим, но поскольку у бандерлогов нашей земли в активе нет, то пусть cocyт лапу или прочие другие конечности на выбор, т.е.в ассортименте.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        0
        Сегодня, 15:23
        В теории Херсон
        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  4. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 10:58
    Надеюсь это реально так. Ю.П. утверждал, что там ситуацию противник стабилизировал более менее. Впрочем Ю.П. может и не знать всего. Полагаю там вряд ли менее 1000 рыл оказались в мешке, учитывая площадь.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 11:05
      Цитата: Антоний
      Впрочем Ю.П. может и не знать всего.

      Когда он говорил? - вчера утром, а информация об окружении пошла позже.
      Несколько дней назад, они пытались вывезти из котла на технике офицеров, командование, - наши все пожгли.
    2. trromar Звание
      trromar
      +4
      Сегодня, 11:21
      Посмотрел на лостаморе, там уже тоже прерисовали этот мешок. Село Чёрное там чуть севернее, мешок затянут чуть южнее - т.е., вроде двойной толщины на юге затяжка!
  5. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 11:00
    Армия воюет как надо, главное теперь, чтобы не было переговоров и договорняков. А то тут где-то читал Силуанов ведет переговоры в США. Опять за старое? Эх, кадры-кадры, не беда, а бедища. Сплошная либеральная колонна в РФ на всех постах окопались, чистка давно перезрела.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +9
    Сегодня, 11:00
    История складывается из всех, малых и больших эпизодов, происходящих прямо сейчас...
    Главные страницы "пишутся" на полях сражений!!!
    Удачи нашим воинам... soldier
  7. trromar Звание
    trromar
    +2
    Сегодня, 11:10
    О, быстро - там 2 недели назад разрыв был км в 12; село Чёрное ещё.
  8. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 11:15
    Надеюсь есть резерв, теперь держать и внутренний рубеж и внушений. Очень хочется, чтобы наглухо закрыли
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:16
    А 404ым в Россию сдаваться не вариант .Скорее не вариант ,слишком замараны. Это ещё один котёл .
  10. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 11:17
    Новость конечно - хорошая. Но, есть одно НО. Жизненный опыт подсказывает, не верить победным рапортам об окружениях и котлах, пока колонна пленных не пройдет, понуря голову, по площадям разбитых ими городов. А, щатем- на восстановление этих городов. И, тольуо так.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +5
      Сегодня, 11:23
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      пока колонна пленных не пройдет, понуря голову

      Да нет колон после Мариуполя, часть просачивается, часть уничтожается, хотя пленные есть, но не колоннами.
  11. Konnick Звание
    Konnick
    -6
    Сегодня, 11:33
    В окружении, центром которого стало небольшое село Резниково к югу от Волчанска, попали до двух тысяч военнослужащих ВСУ. Об очередном успехе наших бойцов в ходе создания буферной зоны в приграничье с Белгородской областью РФ сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

    А Северный ветер опубликует репортаж о двух тысячах пленных? Или на слово поверить надо? Их же, я так понял, уже пересчитали...а то раньше этот тгканал уже уничтожил командный состав 159-й бригады ВСУ
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 11:45
      Цитата: Konnick
      Северный ветер опубликует репортаж о двух тысячах пленных?

      Не пленных, а окруженных, а командный состав действительно уничтожили, при попытке выскочить из котла на технике, - всю пожгли, ещё несколько дней назад, до полного захлопывания.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -7
        Сегодня, 11:53
        Цитата: Andobor
        Цитата: Konnick
        Северный ветер опубликует репортаж о двух тысячах пленных?

        Не пленных, а окруженных, а командный состав действительно уничтожили, при попытке выскочить из котла на технике, - всю пожгли, ещё несколько дней назад, до полного захлопывания.

        Ну хоть бы показали технику ...мы бы порадовались, а то один треп. Когда в 14-м были котлы мы видели и пленных и сгоревшую технику...ВСЮ
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Сегодня, 12:03
          Цитата: Konnick
          Ну хоть бы показали технику ...мы бы порадовались, а то один треп

          В интернете забанили, или кроме ВО ничего не знаете?
          https://max.ru/dmitrydegtyarev1
          Несколько дней назад командование ВСУ попыталось вывезти из котла в Харьковской области офицерский состав. Передвигались они на ББМ. Технику по итогу распетушили наши дронщики. Выйти из окружения офицерам ВСУ не удалось.
          1. Konnick Звание
            Konnick
            -7
            Сегодня, 12:05
            Цитата: Andobor
            В интернете забанили, или кроме ВО ничего не знаете?

            Вы нормальную ссылку сбросьте, а не на макс канал. сколько не искал ни одного подтверждающего фото, а текст одинаково скопированный
            1. Andobor Звание
              Andobor
              +2
              Сегодня, 12:11
              Цитата: Konnick
              Вы нормальную ссылку сбросьте, а не на макс канал

              Западло битую кaклятину смотреть на Максе? - так это твоя проблема.
            2. rytik32 Звание
              rytik32
              -1
              Сегодня, 12:18
              Цитата: Konnick
              сколько не искал ни одного подтверждающего фото

              Ловите
              https://lostarmour.info/mraps?id=&bn=&armtype=&familytype=&armclass=&flag=&location=Резниковка%2C+Харьковская+область&addupdate=&date_from=&date_to=
              1. Konnick Звание
                Konnick
                -5
                Сегодня, 12:23
                Цитата: rytik32
                Цитата: Konnick
                сколько не искал ни одного подтверждающего фото

                Ловите
                https://lostarmour.info/mraps?id=&bn=&armtype=&familytype=&armclass=&flag=&location=Резниковка%2C+Харьковская+область&addupdate=&date_from=&date_to=

                Ну это с украинских источников...зашибись ссылка. два грузовика с разных ракурсов
                1. rytik32 Звание
                  rytik32
                  +2
                  Сегодня, 12:27
                  Цитата: Konnick
                  Ну это с украинских источников...зашибись ссылка

                  С каких пор Lostarmour стал украинским источником?
                  Есть еще ссылка на видео в ТГ канале "Северный ветер".
                  Кто хочет - тот найдет ссылки.
                  1. Konnick Звание
                    Konnick
                    -3
                    Сегодня, 12:28
                    Цитата: rytik32
                    С каких пор Lostarmour стал украинским источником?

                    Так фото и видео этот сайт взял с украинских источников
                    1. rytik32 Звание
                      rytik32
                      +1
                      Сегодня, 12:31
                      Цитата: Konnick
                      Так фото и видео этот сайт взял с украинских источников

                      Вы хотя бы видео посмотрели. Специально для вас обвел места, на которые надо смотреть
                      1. Konnick Звание
                        Konnick
                        -4
                        Сегодня, 12:32
                        Цитата: rytik32
                        Цитата: Konnick
                        Так фото и видео этот сайт взял с украинских источников

                        Вы хотя бы видео посмотрели. Специально для вас обвел места, на которые надо смотреть

                        Ну коптер облетел две стоящие поврежденные машины, но командиров ВСУ там не увидел....зато музыку наложили прямо Шостакович в Александре Невском
          2. Konnick Звание
            Konnick
            -6
            Сегодня, 12:09
            Цитата: Andobor
            Цитата: Konnick
            Ну хоть бы показали технику ...мы бы порадовались, а то один треп

            В интернете забанили, или кроме ВО ничего не знаете?
            https://max.ru/dmitrydegtyarev1
            Несколько дней назад командование ВСУ попыталось вывезти из котла в Харьковской области офицерский состав. Передвигались они на ББМ. Технику по итогу распетушили наши дронщики. Выйти из окружения офицерам ВСУ не удалось.

            Ну и что? Верить вам на слово? Очередной транслятор слухов
  12. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +1
    Сегодня, 11:33
    У вырусей нет мотострелковых бригад. 159-я у всу числиться механизированной.
  13. Klim95
    Klim95
    +1
    Сегодня, 11:54
    Если это так, то это просто шикарно.
  14. rosomaha Звание
    rosomaha
    -1
    Сегодня, 11:59
    Никого в плен не брать..всех под нож..в прямом смысле..за Шебекино!!! Или колоть и резать их или сжигать заживо..устроить показательную казнь/порку. Обязательно аудиовоздействие - через громкоговорители синтезированным под Путина голосом (для большего издевательства)...мол сдаётесь - казним быстро, возьмём в бою - будем делать это медленно..но живыми вы не уйдёте..ваши трупы пойдут на съедение свиньям..это месть за страдания и страх РУССКИХ граждан.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 12:03
      Цитата: rosomaha
      Или колоть и резать их или сжигать заживо..

      Даже тех кого принудительно забрили? Живодерством русские не отличались...
      1. rosomaha Звание
        rosomaha
        0
        Сегодня, 12:11
        а им должно было уже дойти..что они все погибнут..у них осталось только право выбрать за кого...за нас - саботаж, партизаны, восставшие на лбс и т.п. или за амеров, и тогда мы их укатаем..или свои при отступлении...так что какая разница когда оно сдохнет..а так можно отдать садистам в усладу на растерзание ..это будет праведная кара и месть за Белгородчину...
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 12:21
      Все таки самый лучший вариант: если бы все или хотя бы значительная часть бросила оружие и сдалась в плен. Зачем нам лишние потери.
    3. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 15:05
      Господин полковник вас в не туда несет однако . Если что то делать - делать молча и не орать о таком . Так как в надзирающе бдящих органах тоже медалёв хоца А вы прямо на воинское преступление агитируете .
  15. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 12:19
    Зачистка окруженной территории переведет под контроль ВС РФ порядка 700 кв. км.

    Надеюсь, что резервов у наших войск в данном месте будет достаточно и ВСУ не удастся деблокада. Будем ждать.
  16. Владимир Еремеев Звание
    Владимир Еремеев
    0
    Сегодня, 12:20
    Приятная новость! Продолжать в том же духе!
  17. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 13:46
    "В северо-восточной части Харьковской области завершено ещё одно окружение ещё одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла 460 квадратных километров", – заявил накануне русский президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

    Здесь читаем
    Зачистка окруженной территории переведет под контроль ВС РФ порядка 700 кв. км.

    Оказывается уже доложили главнокомандующему, причем доложили уже о завершении окружения или это для красного словца...окружили одно село, а котел назвали Волчанским...сколько уже было таких "котлов" ради пропаганды
  18. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 14:32
    159-й отдельной моторизированной бригады ВСУ
    Моторизованная... Как у старых хозяев их дедов из Вермахта и СС.А вот
    объединенные силы 18-й 69-й мотострелковой дивизии и 344-го мотострелкового полка
    берут свои корни от тех стрелковых частей которые разгромили европейских нацистов и японских милитаристов.
  19. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 15:04
    Надеюсь пленных там не будет, нет им места в мире этом.