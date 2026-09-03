Уничтожение тыловой логистики противника: ВС РФ поразили склады под Киевом

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Уничтожение тыловой логистики противника: ВС РФ поразили склады под Киевом

Минувшей ночью ВС РФ снова нанесли массированные удары по объектам военной и логистической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях. Были атакованы цели в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях, а также оккупированных Украиной Запорожье и Славянске. Применялись реактивные «Герани», крылатые ракеты «Бандероль» и другие средства поражения.

Помимо прочего, реактивные «Герани» поразили склад крупнейшей украинской фармацевтической компании «Биокон». По данным источников, объект мог использоваться для хранения грузов военного назначения. Также в Триполье поражена крупная ТЭС, обеспечивавшая энергоснабжение региона. В Одессе после атаки «Бандеролями» повреждена портовая инфраструктура. В Хмельницком уничтожен склад и стоянка большегрузных автомобилей. Кроме того, в результате ночных ударов поражены логистические центры «Эридон» и «ФМ Логистик Днепр», складские помещения которых использовались для хранения комплектующих БПЛА и других грузов военного назначения. Помимо этого, традиционно досталось «Новой Почте» в Днепропетровске.

Примечательно, что в минувшие сутки реактивные «Герани» не обошли своим вниманием логистические объекты в западной части Украины, в том числе в Житомире, Виннице и Хмельницком.


16 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 11:35
    реактивные «Герани» поразили склад крупнейшей украинской фармацевтической компании «Биокон»

    Вот это Отлично! good Пусть подорожником лечатся! wink и «уринотерапией» - им не привыкать.
    1. Netl Звание
      Netl
      +1
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Охотовед 2
      Пусть подорожником лечатся! и «уринотерапией

      Меня тоже удивляет какая-то странная "стыдливость" наших комментаторов которые к любому удару пытаются приплести военную составляющую. Типа:

      По данным источников, объект мог использоваться для хранения грузов военного

      Да какая, нафиг разница! Сейчас вся экономика нацисткого режима на Украине работает на войну, чтобы убивать людей России.

      Даже если бы там были только плюшевые мишки, они их продадут, заплатят налоги, который пойдут на войну. Поэтому нанесение любого экономического ущерба нацистам- благое дело. yes
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:40
    Вопрос... а кого интересует, что на тех складах хранится... у них все работает на войну, тем или иным образом...
    Увы или ах, но таковы реалии как сегодня, так и завтра, пожалуй...
  3. кредо Звание
    кредо
    -3
    Сегодня, 11:44
    Минувшей ночью ВС РФ снова нанесли массированные удары по объектам военной и логистической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях. Были атакованы цели в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях, а также оккупированных Украиной Запорожье и Славянске...

    Конечно, только положительно можно оценить работу наших Вооружённых Сил по ликвидации производственных и складских комплексов противника, его логистики и прочих объектов жизнидеятельности.
    Не понятно только почему наше руководство дало добро на эти действия на пятом году СВО. Начали ли бы раньше, двигались бы быстрее скорей всего.

    Вразумительного ответа конечно мы не получим, поэтому остаётся радоваться за наших солдат и офицеров и пожелать им успехов в ратном бою и скорейшего возвращения домой живыми и невридимыми.
    И, с праздником Победы над милитаристской Японией. love
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      -2
      Сегодня, 11:51
      Стратег великий, кредо, тебе "Не понятно только почему наше руководство дало добро на эти действия на пятом году СВО" ? А ты четко представляешь себе весь геостратегический расклад и его динамику, начиная с 22-го года ? Какие, когда были условия, возможности страны, армии и т. д. ? Сколько же вас тут умников диванных .....
      1. bairat Звание
        bairat
        -1
        Сегодня, 12:34
        А ты какой, окопный?................
      2. кредо Звание
        кредо
        -1
        Сегодня, 12:39
        Стратег великий, кредо, тебе "Не понятно только почему наше руководство дало добро на эти действия на пятом году СВО" ? А ты четко представляешь себе весь геостратегический расклад и его динамику, начиная с 22-го года ? Какие, когда были условия, возможности страны, армии и т. д. ? Сколько же вас тут умников диванных


        — А где вы успели нажить себе так много врагов? — Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй — и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора. (В.Пикуль. "Честь имею.") soldier
        1. svarog77 Звание
          svarog77
          0
          Сегодня, 12:41
          По факту ответить нечего, приходится гуглить цитаты? laughing
  4. klev72 Звание
    klev72
    +1
    Сегодня, 11:45
    Огненным катком по западенщине каждый день, туда-сюда,, а не только изредка вспоминать до кучи надо!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 12:17
      Герани» не обошли своим вниманием логистические объекты в западной части Украины, в том числе в Житомире, Виннице и Хмельницком

      Западенцам надо в первую очередь!
      И конечно продолжать уничтожать осиное гнездо в куеве!
      Пусть бегут в гейропу за кавой и труселями. Гейропа вполне заслужила кормить всех этих бандерлогов!
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 11:47
    Уничтожение тыловой логистики противника

    Уничтожение склада это не уничтожение логистики, это один из многих составляющих логистики.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 12:29
      Цитата: Konnick
      Уничтожение склада это не уничтожение логистики, это один из многих составляющих логистики.


      Для того, чтобы уничтожить логистику, достаточно уничтожить один из этапов и вся цепочка рухнет. В логистике одно без другого не работает.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 12:31
        Цитата: kromer
        Цитата: Konnick
        Уничтожение склада это не уничтожение логистики, это один из многих составляющих логистики.


        Для того, чтобы уничтожить логистику, достаточно уничтожить один из этапов и вся цепочка рухнет. В логистике одно без другого не работает.

        Нет, уничтожение склада не нарушит снабжение, а вот блокирование путей поставки нарушит
  6. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:09
    Кохлы для сбития реактивных "Гераней" поднимают авиацию,а почему бы параллельно не заняться и этими самолётами?Заодно и протестировали бы вооружение 35-х и 57-х "Сушек"...
  7. polinet Звание
    polinet
    +1
    Сегодня, 12:32
    Цитата: HAM
    Кохлы для сбития реактивных "Гераней" поднимают авиацию,а почему бы параллельно не заняться и этими самолётами?Заодно и протестировали бы вооружение 35-х и 57-х "Сушек"...

    какая-то ПВо у них однозначно есть и ждёт перемоги, поэтому рисковать не надо нашими самолетами и людьми
  8. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 14:37
    По данным источников, объект мог использоваться для хранения грузов военного назначения
    зачем вот это ненужное уточнение-объект мог использоваться для хранения грузов военного назначения? И так понятно, что в воюющей стране любой склад предназначен для военных грузов, а в военное время любой груз становится военным.даже туалетная бумага на ЛБС имеет важное значение. Не говоря уж про трусы, стельки и носки...