Уничтожение тыловой логистики противника: ВС РФ поразили склады под Киевом
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Минувшей ночью ВС РФ снова нанесли массированные удары по объектам военной и логистической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях. Были атакованы цели в Киевской, Одесской, Хмельницкой, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях, а также оккупированных Украиной Запорожье и Славянске. Применялись реактивные «Герани», крылатые ракеты «Бандероль» и другие средства поражения.
Помимо прочего, реактивные «Герани» поразили склад крупнейшей украинской фармацевтической компании «Биокон». По данным источников, объект мог использоваться для хранения грузов военного назначения. Также в Триполье поражена крупная ТЭС, обеспечивавшая энергоснабжение региона. В Одессе после атаки «Бандеролями» повреждена портовая инфраструктура. В Хмельницком уничтожен склад и стоянка большегрузных автомобилей. Кроме того, в результате ночных ударов поражены логистические центры «Эридон» и «ФМ Логистик Днепр», складские помещения которых использовались для хранения комплектующих БПЛА и других грузов военного назначения. Помимо этого, традиционно досталось «Новой Почте» в Днепропетровске.
Примечательно, что в минувшие сутки реактивные «Герани» не обошли своим вниманием логистические объекты в западной части Украины, в том числе в Житомире, Виннице и Хмельницком.
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