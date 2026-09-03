Реактивные «Герани» нанесли повторный удар по предприятию ООО «Полисан» в Сумах
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Вечером 2 сентября российский реактивный беспилотник «Герань-4» нанёс повторный удар по территории предприятия ООО «Полисан» в промышленной зоне города Сумы.
По данным источников, удар был нанесён в 19:45 по координатам 50.877833, 34.863508. В результате попадания на территории объекта возник масштабный пожар с обильным выделением густого чёрного дыма. Задымление наблюдалось на большом удалении от места удара.
Это уже второй удар по предприятию за сутки. Первая серия ударов была нанесена в ночь на 2 сентября в период с 23:20 по 00:10. Тогда также использовались реактивные БПЛА «Герань-4». В результате ночной атаки на территории объекта возник масштабный пожар, зафиксированы разрушения и повреждения зданий.
ООО «Полисан» – украинская компания, которая занимается производством водно-дисперсионной и алкидной продукции. Внимание со стороны ВС РФ предприятие привлекло из-за того, что её складские помещения активно применялись военными ВСУ для собственных нужд, включая хранение вооружения.
Помимо удара по предприятию в Сумах, в ночь на 3 сентября российские беспилотники поразили логистический центр «Биокон» в населённом пункте Великая Александровка Киевской области. По данным Минобороны РФ, объект использовался для хранения и распределения военных грузов.
В Одесской области, недалеко от Сычавки, под обстрел попала АЗС сети UKRNAFTA, расположенная на 52-м километре автодороги Одесса – Николаев. По данным источников, эта заправка поставляла горючее для военной техники. В результате удара на станции вспыхнул пожар.
Удары по «Полисану» продолжают серию планомерных атак российских войск на украинские промышленные и логистические объекты, которые используются в интересах ВСУ. Ранее такие же удары наносились по складам и производствам, задействованным в военных целях.
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