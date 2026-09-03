Реактивные «Герани» нанесли повторный удар по предприятию ООО «Полисан» в Сумах

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Реактивные «Герани» нанесли повторный удар по предприятию ООО «Полисан» в Сумах


Вечером 2 сентября российский реактивный беспилотник «Герань-4» нанёс повторный удар по территории предприятия ООО «Полисан» в промышленной зоне города Сумы.



По данным источников, удар был нанесён в 19:45 по координатам 50.877833, 34.863508. В результате попадания на территории объекта возник масштабный пожар с обильным выделением густого чёрного дыма. Задымление наблюдалось на большом удалении от места удара.

Это уже второй удар по предприятию за сутки. Первая серия ударов была нанесена в ночь на 2 сентября в период с 23:20 по 00:10. Тогда также использовались реактивные БПЛА «Герань-4». В результате ночной атаки на территории объекта возник масштабный пожар, зафиксированы разрушения и повреждения зданий.

ООО «Полисан» – украинская компания, которая занимается производством водно-дисперсионной и алкидной продукции. Внимание со стороны ВС РФ предприятие привлекло из-за того, что её складские помещения активно применялись военными ВСУ для собственных нужд, включая хранение вооружения.

Помимо удара по предприятию в Сумах, в ночь на 3 сентября российские беспилотники поразили логистический центр «Биокон» в населённом пункте Великая Александровка Киевской области. По данным Минобороны РФ, объект использовался для хранения и распределения военных грузов.

В Одесской области, недалеко от Сычавки, под обстрел попала АЗС сети UKRNAFTA, расположенная на 52-м километре автодороги Одесса – Николаев. По данным источников, эта заправка поставляла горючее для военной техники. В результате удара на станции вспыхнул пожар.

Удары по «Полисану» продолжают серию планомерных атак российских войск на украинские промышленные и логистические объекты, которые используются в интересах ВСУ. Ранее такие же удары наносились по складам и производствам, задействованным в военных целях.
6 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 11:47
    Алкидная продукция, это лакокрасочные материалы (для тех кто не знает). Гореть будет хорошо и долго! good
    ООО «Полисан» – украинская компания, которая занимается производством водно-дисперсионной и алкидной продукции
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 12:26
      Алкидные смолы - в том числе для производства пластиковых деталей или БПЛА. Пусть горит ярче.
      Добрейшего! hi
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 12:40
      Ланцеты так же не подкачали.

      . Расчёт РУК ZALA «Ланцет» 50-й отдельной бригады «Варяг» нанёс удар по зенитному ракетному комплексу IRIS-T SLM. Запуск барражирующего боеприпаса выполнен с расстояния почти 200 километров, сообщает ZALA в своём Telegram-канале.


      https://www1.ru/news/2026/09/02/lancet-nanes-udar-s-200-kilometrov-na-pole-boia.html

      Главная деталь опубликованного российской стороной ролика — не различимый на земле силуэт, а маршрут боеприпаса. На экране указано расстояние 196 километров, а точка запуска отнесена в акваторию Чёрного моря. 50-я отдельная бригада беспилотных систем «Варяг» сообщила, что с расстояния почти 200 километров уничтожила машину из состава IRIS-T SLM в районе порта «Южный» Одесской области. Компания ZALA, производитель комплекса «Ланцет», затем повторила заявление об ударе и связала распознавание замаскированной техники с системой ИРРА.

      Достоверно определить цель по опубликованным кадрам невозможно, отметил канал «Военный Осведомитель». Он же обратил внимание на отображённые на записи 196 километров и пуск из Чёрного моря.


      https://warfiles.ru/272584-lancet-s-morja-na-196-kilometrov-chto-izvestno-o-zajavlennom-udare-po-iris-t-pod-odessoj.html

      Видать после уничтожения ЗРК IRIS-T SLM и появилась возможность работать ФАБ-250 с УМПК по Одессе.
    3. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 15:33
      Цитата: Охотовед 2
      Гореть будет хорошо и долго! good

      Ну тогда могу только сказать
      Гори, гори ясно, чтобы не погасло
  2. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +1
    Сегодня, 12:30
    "Заглянули на огонек",как говорится.
  3. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 14:42
    Вечером 2 сентября российский реактивный беспилотник «Герань-4» нанёс повторный удар по территории предприятия ООО «Полисан» в промышленной зоне города Сумы.
    Жалко что Львов и прочие подобные западенские поселения изредка мелькают в сводках....