В украинских магазинах будут штрафовать за съёмку пустых полок

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В украинских магазинах будут штрафовать за съёмку пустых полок

Системные удары российской армии по крупным украинским торгово-логистическим объектам ожидаемо создали проблемы с поставкой в розничные сети множества товаров, в том числе продуктов из категории первой необходимости. Около 90% логистической инфраструктуры продуктовых торговых сетей на Украине уничтожено российскими ударами, заявил 28 августа министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

Власти убеждают население, что ситуация эта носит временный характер. Якобы ритейлеры, лишившиеся оптовых транзитных хабов, перестраивают логистику, переходя на прямые поставки от производителей. Некоторые украинские эксперты утверждают, что вскоре всё наладится, даже цены вырастут не более чем на пять процентов.

Другие, более здравомыслящие, призывают население запастись товарами первой необходимости минимум на пару недель. Им украинцы верят больше. Вспомнив пандемийные времена, сметают с полок гречку, туалетную бумагу, бутилированную воду, консервы и прочие товары длительного хранения.



В рамках борьбы с ажиотажным спросом крупнейший украинский ритейлер «АТБ-Маркет» установил ограничения на отпуск ряда социально значимых продуктовых товаров в магазинах своей сети и даже при онлайн-заказах. В компании заявили, что из-за последствий ударов ВС РФ расходы на логистику выросли на 75%, а затраты на топливо — на 50%.



Оригинальный способ борьбы с распространением информации об отсутствии товаров установили некоторые украинские сетевые супермаркеты. На пустых полках появились таблички с запретом на ведение видео- и фотосъемки. Нарушителям угрожают штрафом в размере 3000 гривен (почти 6000 рублей). Объявления появились в магазинах Одессы, Киева и других городов. Объясняют запрет тем, что подобные кадры якобы «помогают врагу».

36 комментариев
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  1. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 11:58
    До талонов на продукты очень скоро дойдут.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 12:04
      Пустые головы властей хутора порождают пустые полки магазинов.... Правда уловить эту связь для селюков невозможно, по причине той же пустой башки..... laughing
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 12:25
      До талонов на продукты очень скоро дойдут.

      На рынке будут больше торговать. А продовольствия на Украине достаточно. Напряг только по импортному.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        -2
        Сегодня, 14:45
        Цитата: Алексей Лантух
        До талонов на продукты очень скоро дойдут.

        На рынке будут больше торговать. А продовольствия на Украине достаточно. Напряг только по импортному.

        А так это было фото полок с импортной гречей и хлебом?
        1. Netl Звание
          Netl
          +1
          Сегодня, 14:49
          Цитата: Fitter65
          это было фото полок с импортной гречей

          Наши выбили около 20% складов у нацистов.
          Для масштабного дефицита этого недостаточно, однако, население, естественно, начало массово скупать наиболее ходовые товары.

          То есть имеется как реальный дефицит, так и эффект паники. Последний нацистские власти пытаются уменьшить путем введения подобных запретов. В целом - разумно, но если наши продолжат успешно выносить склады, то не поможет yes
          1. Fitter65 Звание
            Fitter65
            0
            Сегодня, 14:52
            Цитата: Netl
            Для масштабного дефицита этого недостаточно, однако, население, естественно, начало массово скупать наиболее ходовые товары

            Для масштабного дефицита и хорошей паники хватает...
    3. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      +1
      Сегодня, 12:37
      Забавно, что у бандеро - нациков т.н. "ритейлеры" обрели право штрафовать обывателя. Вообще-то, это дело исключительно полиции...
  2. Konnick Звание
    Konnick
    -7
    Сегодня, 11:58
    Не знаю что лучше пустые или полные полки...пустые могут значить что были дешевые товары и их смели, а полные то, что цены высокие и никто не покупает. Это как с бензином, на коммерческих заправках бензин есть и нет очередей, а на сетевых нет бензина, а когда есть дешевый бензин очередь...
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 12:19
      Цитата: Konnick
      Не знаю что лучше пустые или полные полки...пустые могут значить что были дешевые товары и их смели

      Ага... Внезапно все товары взяли и подешевели)
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 12:27
        На рынке будут больше торговать. А продовольствия на Украине достаточно. Напряг только по импортному.
        1. ABC-schütze Звание
          ABC-schütze
          -1
          Сегодня, 12:56
          Чем будут на рынке "больше торговать"?.. И кто?... Крестьяне - селяне, т.н. "фермеры"?..

          Никак хлебопродуктами, булками, батонами, ржаным хлебом всех видов, "печивом", галетами, кои В УПАКОВКАХ, на полках ТЦ СОТНЯМИ лежат?.. А откуда это всё у "крестьян" на рынке возьмётся?.. Может консервами всех видов?.. И т.д и т.п. ...

          Да нет... "На рынке" только картошка на "развес" или в мешке. Томаты - огурцы, капуста квашеная или свежая. Яблоки, груши, вишни - сливы ... Ну и мясо, в ограниченных объёмах...

          Короче, - на рынке с его ничтожным потенциалом к переработке и хранению, много не "наторгуешь"
      2. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 12:49
        В т.н. "европе", зимним сезоном, будет нечто подобное. Повсюду была засуха. Урожай зерновых плохой. А то, что собрали или собирают, - сильно невысокого качества...

        Россияне собрались "переориентировать" транзит зерновых своего нехилого урожая на Балтику. А хуторские дураки - лимитрофы, как мне сообщают оттуда, уже громко обсуждают тему "запрета" российского транзита зерновых через свои порты - Ревель, Виндава, Либава, Рига. Тем самым, лишая нехилого заработка за обработку и перегрузку российских зерновых своих же портовиков. А т.н. "европейцев", лишая возможности сформировать необходимые запасы для своего обывателя. Для последующей реализации изделий по мало-мальски приемлемым ценам...

        Пожелаем "евро"-хуторским дурачкам успеха в этом полезном деле, - создании дефицита и дороговизны в т.н. "европе". А Россия для экспорта своих зерновых, по любому, вовремя подходящую "дырочку" найдёт...
      3. Fitter65 Звание
        Fitter65
        0
        Сегодня, 14:50
        Цитата: Володин
        Цитата: Konnick
        Не знаю что лучше пустые или полные полки...пустые могут значить что были дешевые товары и их смели

        Ага... Внезапно все товары взяли и подешевели)

        Ну, не подорожали ведь, дорогие товары при отсутствии дешёвой альтернативы ведь ни кто не берёт laughing laughing laughing
  3. bbb Звание
    bbb
    +6
    Сегодня, 12:01
    Пустые полки имеют разрушающее воздействие наравне с БПЛА.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:02
    На пустых полках появились таблички с запретом на ведение видео- и фотосъемки.

    Еще одна статья дохода... Чтоб не срубить по легкому... wink стрелки на Россию перевести...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:03
    Надо было спросить у Зе ,он же там придумал 40 дневный период принуждения атаками по России. Принудил русских или нет ,чего в Украине продукты пропали тогда ?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 12:18
      Цитата: APASUS
      Надо было спросить у Зе ,он же там придумал 40 дневный период принуждения атаками по России. Принудил русских или нет

      на эту тему можно коменты на цензоре почитать
  6. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    -1
    Сегодня, 12:11
    Объявления появились в магазинах Одессы, Киева и других городов.

    Почитал , вернее попытался прочитать их объявления. В школе немецкий учил, и то не так язык сломал, как от ихней мовы! laughing
  7. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    -5
    Сегодня, 12:14
    Хочу остудить радующихся. Любое государство будет бороться с информацией о своих проблемах, если оно проигрывает войну или уверено, что такая информация может навредить настроениям в тылу. Если бы в СССР в 1941 году были смартфоны, то за такие снимки могли бы "привлечь" как за распространение панических настроений.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 12:19
      Цитата: Юрась_Беларусь
      Если бы в СССР в 1941 году были смартфоны, то за такие снимки могли бы "привлечь" как за распространение панических настроений.

      В СССР да, но в России за фото очередей на заправках не наказывают.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:09
        Так очереди то есть, то нет... поди успей, подгадай, про коментируй...
        Не везде одинаково, но в общем, страна едет...
        1. Andobor Звание
          Andobor
          +1
          Сегодня, 13:10
          Цитата: rocket757
          Так очереди то есть, то нет... поди успей, подгадай, про коментируй...

          Да, вот сфотографировал, а меня не штрафуют и даже не банят.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 13:12
            Так оно есть/бывает и никто этого не отрицает...
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 12:17
    ну это да пустые полки в магазинах "допомоги" не делает, а вот фото этих пустых полок сразу и помогло laughing
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 12:23
    Ну они наконец-то стали типичной "демократией" европейского образца. Там кружевные трусики на соседней полке хоть есть?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Vulpes
      Там кружевные трусики на соседней полке хоть есть?

      их разобрали еще при драпе в гейропу
  10. Joker62 Звание
    Joker62
    -2
    Сегодня, 12:25
    В украинских магазинах будут штрафовать за съёмку пустых полок

    Мдя.... что-то навеяло на лихих 90-х годов, во времена ЕБН, где полки тоже были пусты...
    А украинцы в этот времена смеялись над нами, мол, Россия нищебродка и помойка...
    Вот и бумерангом прилетела ответка. Получите и распишитесь молча.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 12:36
      Цитата: Joker62
      А украинцы в этот времена смеялись над нами, мол, Россия нищебродка и помойка...

      Я в 90-х через Украину регулярно на поезде ездил, они в окна на стоянках лезли что бы хоть что то за рубли продать.
    2. Жеребливый Звание
      Жеребливый
      +1
      Сегодня, 13:29
      Пустыми полки магазинов были не при ЕБН, а в Союзе накануне его развала. Началось в 89-м, когда потихоньку стали исчезать мыло и зубная паста, а летом 90-го пришлось уже выстаивать часовые очереди за мукой второго сорта - больше в магазине ничего уже не продавалось, всё разобрали.
      Году в 92-м однокурсник съездил с женой на Украину и рассказал, что жизнь там даже победнее, чем у нас.
  11. Casey_Ryback Звание
    Casey_Ryback
    0
    Сегодня, 12:26
    Остаётся только посмеяться. За что боролись так-то. Избыток пищи мешает тонкости ума. Может поумнеют? хотя вряд ли...
  12. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 12:35
    Правильно делают. Это во все поля раскачивание и шатание обстановки в помощь противнику. Если правильно помню, снимать прилёты там тоже первыми запрещали, теперь на данный момент это общепланетарный тренд. У всех запретят и контроль СМИ у всех тотальный будет. Ну останется, что нейронка генерит и норм.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      Сегодня, 13:11
      И вот тут будет полное преимущество у тех, у кого развита собственная нейронка и ИИ.
  13. Earl Звание
    Earl
    -1
    Сегодня, 13:04
    В украинских магазинах будут штрафовать за съёмку пустых полок
    А если на пустую полку предварительно кучу навалить? Если есть чем конечно.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 13:07
    А вспомним как люди на Донбассе выживали, когда на них лезла всякая нечисть... много ли теперешних "страдальцев" считали/заявляли, что так нельзя, это бесчеловечно...
    Таких Людей можно пересчитать легко ибо было их не много...
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 14:09
    Лично меня это радует! И ещё радовало бы больше, если бы за хлебом стояли огромные очереди. Да ещё и по талонам wink
  16. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 14:58
    Желуди пусть ищут, пока снег не выпал.