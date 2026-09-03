В украинских магазинах будут штрафовать за съёмку пустых полок

Системные удары российской армии по крупным украинским торгово-логистическим объектам ожидаемо создали проблемы с поставкой в розничные сети множества товаров, в том числе продуктов из категории первой необходимости. Около 90% логистической инфраструктуры продуктовых торговых сетей на Украине уничтожено российскими ударами, заявил 28 августа министр аграрной политики Тарас Высоцкий.Власти убеждают население, что ситуация эта носит временный характер. Якобы ритейлеры, лишившиеся оптовых транзитных хабов, перестраивают логистику, переходя на прямые поставки от производителей. Некоторые украинские эксперты утверждают, что вскоре всё наладится, даже цены вырастут не более чем на пять процентов.Другие, более здравомыслящие, призывают население запастись товарами первой необходимости минимум на пару недель. Им украинцы верят больше. Вспомнив пандемийные времена, сметают с полок гречку, туалетную бумагу, бутилированную воду, консервы и прочие товары длительного хранения.В рамках борьбы с ажиотажным спросом крупнейший украинский ритейлер «АТБ-Маркет» установил ограничения на отпуск ряда социально значимых продуктовых товаров в магазинах своей сети и даже при онлайн-заказах. В компании заявили, что из-за последствий ударов ВС РФ расходы на логистику выросли на 75%, а затраты на топливо — на 50%.Оригинальный способ борьбы с распространением информации об отсутствии товаров установили некоторые украинские сетевые супермаркеты. На пустых полках появились таблички с запретом на ведение видео- и фотосъемки. Нарушителям угрожают штрафом в размере 3000 гривен (почти 6000 рублей). Объявления появились в магазинах Одессы, Киева и других городов. Объясняют запрет тем, что подобные кадры якобы «помогают врагу».

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