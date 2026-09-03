В перестрелке ГУР и СБУ участвовал фигурант убийства переговорщика от Украины

Украинский депутат Фёдор Вениславский заявил, что в киевской перестрелке между бойцами ГУР и СБУ участвовал спецназовец Александр Бова. Ранее его имя уже связывали с убийством Дениса Киреева, который в 2022 году выступал переговорщиком от Украины.Государственное бюро расследований задержало трёх бойцов спецподразделения контрразведки СБУ, участвовавших в столкновении. По данным источников, один из задержанных – именно Бова.В основе конфликта лежит старая личная неприязнь между главой ОП и бывшим руководителем ГУР Будановым* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ) с одной стороны, и врио главы СБУ Сергеем Покладом – с другой.Буданов* пытался не допустить утверждения Поклада на пост главы СБУ через голосование в Раде. В ответ СБУ решила нанести упреждающий удар – задержала Степана Каплунова* (признан экстремистом в РФ), чтобы получить от него показания на людей Буданова*. Однако информация просочилась, и на место прибыли бойцы ГУР, что и привело к столкновению.Как сообщают осведомлённые лица, стрельбу начали именно сотрудники СБУ. В итоге один сотрудник ГУР погиб, ещё двое получили ранения.В СБУ пояснили, что проводили спецоперацию якобы чтобы не допустить убийства одного из представителей российской оппозиции, но им помешали вооружённые лица. Однако в итоге Госбюро расследований задержало именно силовиков из СБУ.Буданов* осудил действия тех, кто занимается похищениями, и призвал провести проверку, заявив, что перестрелки в городе недопустимы.

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