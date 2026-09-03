В перестрелке ГУР и СБУ участвовал фигурант убийства переговорщика от Украины

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В перестрелке ГУР и СБУ участвовал фигурант убийства переговорщика от Украины


Украинский депутат Фёдор Вениславский заявил, что в киевской перестрелке между бойцами ГУР и СБУ участвовал спецназовец Александр Бова. Ранее его имя уже связывали с убийством Дениса Киреева, который в 2022 году выступал переговорщиком от Украины.



Государственное бюро расследований задержало трёх бойцов спецподразделения контрразведки СБУ, участвовавших в столкновении. По данным источников, один из задержанных – именно Бова.

В основе конфликта лежит старая личная неприязнь между главой ОП и бывшим руководителем ГУР Будановым* (внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ) с одной стороны, и врио главы СБУ Сергеем Покладом – с другой.

Буданов* пытался не допустить утверждения Поклада на пост главы СБУ через голосование в Раде. В ответ СБУ решила нанести упреждающий удар – задержала Степана Каплунова* (признан экстремистом в РФ), чтобы получить от него показания на людей Буданова*. Однако информация просочилась, и на место прибыли бойцы ГУР, что и привело к столкновению.

Как сообщают осведомлённые лица, стрельбу начали именно сотрудники СБУ. В итоге один сотрудник ГУР погиб, ещё двое получили ранения.

В СБУ пояснили, что проводили спецоперацию якобы чтобы не допустить убийства одного из представителей российской оппозиции, но им помешали вооружённые лица. Однако в итоге Госбюро расследований задержало именно силовиков из СБУ.

Буданов* осудил действия тех, кто занимается похищениями, и призвал провести проверку, заявив, что перестрелки в городе недопустимы.
24 комментария
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  1. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    -5
    Сегодня, 12:24
    Что-то я не понимаю...
    В статье одни ссылки на лиц, которые у нас в стране считаются экстремистами и террористами.
    Вопрос... Как вообще мы в своих сми можем их цитировать и обсуждать?
    Как мы можем с ними поддерживать неформальные дипломатические отношения и почему они еще живы?
    Они же официально признаны террористами!!!!
    (Представляю себе заголовок статьи ПРАВДЫ на момент 1943 года. "Шелленберг провёл совещание на предмет неэффективности абвера против смерш") - ну как? Ничего не смущает?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 12:31
      Да ладно вам, мы «главнюка» террористов до сих пор террористом не признали, с Будановым (мразотой) вообще переговоры вели… а вы про каких-то «шестёрок».
      Вообще не понятно, почему бронетехнику не использовали в перестрелке? Как-то без «огонька» войнушку устроили, дилетанты laughing Искренне болею за обе стороны good
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 12:46
      Цитата: СергейСмирнов3663
      Как вообще мы в своих сми можем их цитировать и обсуждать?

      вот такие как вы и ввели идиотизм с блюриньем сигарет свастики и прочего
      их нужно не просто цитировать а громко с пояснением, что бы не получилось как раньше, хатынь сожгли немцы а бандерлоги в стороне стояли и курили
      1. СергейСмирнов3663 Звание
        СергейСмирнов3663
        -2
        Сегодня, 12:57
        Если вЫ не поняли смысла моего комментария, то не надо навешивать остальные клеше.
        Моя мысль - это то, что вся эта банда признана на уровне нашего государства террористами.
        Теперь вопрос - те кто цитирует террористов являются продвигателями их идеологии?
        А сами террористы, когда дают интервью не боятся, что их во время этого интервью уничтожат.
        Если их не уничтожают, то значит не такие уж и терористы.
        И не нужно поясенять их слова и цитаты.
        Их нужно уничтожать и только потом пояснять кого за что.
        А просваститки и сигареты - это к чему?
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +1
          Сегодня, 13:00
          Цитата: СергейСмирнов3663
          Если вЫ не поняли смысла моего комментария, то не надо навешивать остальные клеше.

          как написали так вас и поняли
          Цитата: СергейСмирнов3663
          Вопрос... Как вообще мы в своих сми можем их цитировать и обсуждать?

          как это еще можно понять?
          1. СергейСмирнов3663 Звание
            СергейСмирнов3663
            -3
            Сегодня, 13:05
            Что не понятного?
            Комментировать и печатать у себя интервью террористов нельзя!!!
            Терорист - это не мидийная личность, а преступник и изгой.
            Терорист должен быть уничтожен.
            Если он признан террористом, то судить его не обязательно.
            А тем более выставлять на показ его мысли.
            Или у вас другое представление и них.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              0
              Сегодня, 13:07
              Цитата: СергейСмирнов3663
              Комментировать и печатать у себя интервью террористов нельзя!!!

              вот так и сделали из солженицына кумира, а дали бы людям прочесть его бред глядишь и не было бы проблем
              1. СергейСмирнов3663 Звание
                СергейСмирнов3663
                -1
                Сегодня, 13:23
                Начнем с того, что Солженицын контра, а не терорист.
                В то время, когда его печатали Хрущёв уже "профукивал" завоевания коммунизма, а Брежневу было не до Солженицына.
                К тому же печатали его не в СССР.
                А когда его памфлеты опубликовали у нас, то уже и страны, как таковой не было.
                Было сборищё либералов у руководства.
                Но это как раз и характеризует ситуацию...
                Сталин его не грохнул, хотя мог.
                Он призывал во время войны свергнуть строй.
                Хрущёв его выпустил.
                Брежнев не трогал.
                А когда общество совсем разложились, его стали публиковать открыто.
                Это как с известным нам режисером Михалковым., поборником сталинских времён и репрессий, в каждом фильме которого антисоветчина.
                Если бы не его знаменитый родственник обласканный Сталиным, то где бы был наш успешный сегодня режиссёр.
                Мог бы быть там, где хаматова, например.
                Но это не террортсты, а диссиденты.
                Не у кого в Америке или Китае не приходит в голову опубликовать мемуары того, кого они считают терористами.
              2. Schneeberg Звание
                Schneeberg
                +1
                Сегодня, 14:07
                Цитата: Василенко Владимир
                дали бы людям прочесть его бред глядишь и не было бы проблем

                Если бы я работал в отделе пропаганды ЦК КПСС, то разрешил бы издание его книг, для того чтобы от него отвернулось бо́льшая часть советской страны. Я так не смог осилить ни одной его книги, разве что только в туалете и другим местом wink
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  +1
                  Сегодня, 14:10
                  а если еще и с комментариями, то его не цветами бы встречали, а тухлыми яйцами
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    +6
    Сегодня, 12:27
    В перестрелке ГУР и СБУ участвовал фигурант убийства переговорщика от Украины

    Да перестрелитесь там с обеих сторон до минимума, а то и под корень!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Joker62
      Да перестрелитесь там с обеих сторон до минимума, а то и под корень!

      А ведь может и такое случиться!
      Крысы бегут с тонущего корабля,
      а эти свиномордые могут начать разборки между собой, чтобы выгородить себя, и потопить соседа!
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:32
    Наступает осенний период ,зима скоро. Потоки денежки с ЕС ,стали мелеть ,а хорошо жить привычка осталась ! Вот и бьются хлопцы за контроль последних ручейков
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 12:44
      Осеннее обострение у психических? lol
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +3
        Сегодня, 12:47
        Цитата: Mouse
        Осеннее обострение у психических?

        это у них нормальное состояние
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +1
          Сегодня, 12:50
          Круглогодичное... Даж психи и те не таковые, как водится.... lol
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 12:56
            а вы виде на ютубе посмотрите, такое ощущение что там пол страны члены секты "украденных унитазов", им в уши дерьмо льют, а они в это верят и даже не хотят на несуразности внимания обращать
            вчера видел как "РУССКИЕ" с акцентом а временами и на шароварном оскорбляли какого то таксиста, при чем фон и сами актеры совмещены
  4. Попандос Звание
    Попандос
    +1
    Сегодня, 12:40
    перестрелки в городе недопустимы.
    правильно, поэтому всем личным составом за город, и стенка на стенку с автоматом наперевес
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 12:43
    вот видео пристрелки
    https://www.facebook.com/reel/1567489808491652
  6. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 12:53
    заявив, что перестрелки в городе недопустимы
    - другое дело за городом. Пусть выезжают и валят там друг друга) идеальный вариант...
    1. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      -1
      Сегодня, 13:06
      Пусть выезжают и валят там друг друга) идеальный вариант...
      Сразу в Британию или Францию. Пусть порадуют хозяев настоящими перестрелками.
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 12:55
    Да и начхать на первопричины и нюансы этой перестрелки - главное чтобы не останавливались и продолжали!
  8. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 12:57
    . перестрелки в городе недопустимы.

    Даже так?
    А мужики то и не знали :)
    В следующий раз за городом устроят.
  9. Комментарий был удален.
  10. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 13:12
    убийством Дениса Киреева, который в 2022 году выступал переговорщиком от Украины.

    А то есть так у нас называют агента ГУР