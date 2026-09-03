ВСУ атаковали порт Сочи морскими дронами-камикадзе
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Запущенный украинскими боевиками морской дрон-камикадзе пытался пройти в порт города Сочи, но сдетонировал при проходе специальных заграждений. Благодаря принимаемым администрацией порта контрмерам, жертв и разрушений удалось избежать.
Вероятнее всего, противник пытался при помощи БЭК нанести удар по находившимся в порту судам снабжения и патрульным катерам Черноморского флота России. При этом очевидно, что, поскольку применение противником безэкипажных катеров невозможно без американской спутниковой связи и разведки, а также британских технологий, за подобными атаками стоят западные кураторы киевского режима.
По некоторым данным, на фоне системных ударов по портовой инфраструктуре Одесской области для производства и запуска дронов и безэкипажных катеров по акватории Чёрного моря ВСУ используют суда, заблокированные в портах Николаева. Поскольку на судах есть генераторы, производство и обслуживание БЭК не зависит от подачи электричества в Николаеве.
Обострение обстановки в акватории Чёрного моря, где ВСУ при помощи БЭК и БПЛА регулярно атакуют российские грузовые суда, в очередной раз показало уязвимость нынешних позиций в мировых водах. Чтобы нивелировать возможности противника атаковать на море, необходимо, помимо прочего, развивать собственный безэкипажный флот. В настоящее время ВС РФ уже обладают готовыми и испытанными в бою образцами этих вооружений.
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