ВСУ атаковали порт Сочи морскими дронами-камикадзе

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ВСУ атаковали порт Сочи морскими дронами-камикадзе

Запущенный украинскими боевиками морской дрон-камикадзе пытался пройти в порт города Сочи, но сдетонировал при проходе специальных заграждений. Благодаря принимаемым администрацией порта контрмерам, жертв и разрушений удалось избежать.

Вероятнее всего, противник пытался при помощи БЭК нанести удар по находившимся в порту судам снабжения и патрульным катерам Черноморского флота России. При этом очевидно, что, поскольку применение противником безэкипажных катеров невозможно без американской спутниковой связи и разведки, а также британских технологий, за подобными атаками стоят западные кураторы киевского режима.



По некоторым данным, на фоне системных ударов по портовой инфраструктуре Одесской области для производства и запуска дронов и безэкипажных катеров по акватории Чёрного моря ВСУ используют суда, заблокированные в портах Николаева. Поскольку на судах есть генераторы, производство и обслуживание БЭК не зависит от подачи электричества в Николаеве.

Обострение обстановки в акватории Чёрного моря, где ВСУ при помощи БЭК и БПЛА регулярно атакуют российские грузовые суда, в очередной раз показало уязвимость нынешних позиций в мировых водах. Чтобы нивелировать возможности противника атаковать на море, необходимо, помимо прочего, развивать собственный безэкипажный флот. В настоящее время ВС РФ уже обладают готовыми и испытанными в бою образцами этих вооружений.
38 комментариев
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  1. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +1
    Сегодня, 12:45
    уже очень скоро Украина останется без Одесской и Николаевской областей
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +9
      Сегодня, 13:08
      Цитата: Romario_Argo
      уже очень скоро Украина останется без Одесской и Николаевской областей

      Скоро не останется, мы почему-то силы тратим на хутора под Харьковым и пытаемся освободить какие-то Славянски и Краматорски..А надо отрезать украину от моря и от границы, только полная блокада от Европы будет способствовать Победе, а так как движемся еще лет на десять в лучшем случае. А то порт в Сочи уже атакуют...
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        -1
        Сегодня, 13:18
        куда не ткни в Украину везде засада
        вообще то Славянск и Краматорск находится в Донецкой области а это территория РФ
        ВСУ окапываются вокруг Киева и истерят что Украина может потерять Черниговскую, Сумскую, Харьковскую области
        еще у ВСУ паника по вступлению Белоруссии в СВО что грозит потерей Луцка, Ровно, Житомира
        1. Konnick Звание
          Konnick
          0
          Сегодня, 13:27
          Цитата: Romario_Argo
          вообще то Славянск и Краматорск находится в Донецкой области а это территория РФ

          Когда освободим Одессу и пройдем на север с целью изоляции 404 от Европы то и вся территория бывшей украины будет РФ, а стремиться освободить ДНР это лишняя трата ресурсов и самое главное жизней наших бойцов
          1. Romario_Argo Звание
            Romario_Argo
            -3
            Сегодня, 13:53
            пока ресурсов хватает только на то на что хватает
            для освобождения всей Украины требуется переход всех армий на дивизионную структуру
            ждем от Ростеха выход производство БМП свыше 600 ед. в месяц как раз на доукомплектацию 3-х бригад в 3 дивизии
            глядишь к 2028 году сформируем еще 30-33 дивизий к нынешним 27 т.е. умножим на 2
            1. Konnick Звание
              Konnick
              0
              Сегодня, 13:57
              Цитата: Romario_Argo
              пока ресурсов хватает только на то на что хватает

              На всё не может хватить, даже всеобщая мобилизация не поможет. В ВОВ часто были случаи когда целые дивизии не могли прорвать оборону, а вот когда за дело брались с умом м правильно действовали артиллерией, авиацией и использовали данные разведки то хватало полка, а то и меньше
              1. Romario_Argo Звание
                Romario_Argo
                -3
                Сегодня, 14:00
                мобилизации не будет (!) нет техники, нет КАЗ
                а под брезент на Камаз - эти братские могилы наш бюджет точно не потянет на выплатах компенсаций
                1. Konnick Звание
                  Konnick
                  -1
                  Сегодня, 14:04
                  Цитата: Romario_Argo
                  мобилизации не будет (!) нет техники, нет КАЗ
                  а под брезент на Камаз - эти братские могилы наш бюджет точно не потянет на выплатах компенсаций

                  Я это понимаю, не средние века чтобы с копьями воевать, тогда побеждали у кого больше воинов, а сейчас думать прежде всего надо, а вот с этим проблема. А техники да, нет. Даже танки не строим , а берем с хранения и модернизируем, вплоть до установки новых сварных башен с превращением Т-72 в Т-90
                  1. Romario_Argo Звание
                    Romario_Argo
                    -1
                    Сегодня, 14:11
                    с танками как раз то нормально всё,
                    Т-72Б3М это да старые корпуса
                    Т-90М Прорыв-3 это всё новые
                    Т-80БВМ под них взяли технологию сварных башн от Т-90М
                    по БМП-3 производство новых корпусов это одно до 600 в месяц
                    а вот производство готовых изделий БМП-3 не более 300 в месяц
                    есть тенденция к росту производства
                    1. Konnick Звание
                      Konnick
                      0
                      Сегодня, 14:17
                      Цитата: Romario_Argo
                      Т-90М Прорыв-3 это всё новые

                      Корпуса от Т-72, но сильно доработанные
                      А сварные башни используют из-за громадных "современных" СУО. А так сварные швы на башнях по-моему все также трещат, никак УВЗ технологию сварки не доработает, хоть и поставили новую печь отжига. Я в свое время предлагал УВЗ сварочную технологию ЖЗТМ от Бубнова, в советское время Ждановский завод тяжелого машиностроения (Мариуполь) варил танковым заводам корпуса , но они пошли своим путем, задрав нос
                      1. Romario_Argo Звание
                        Romario_Argo
                        0
                        Сегодня, 14:23
                        кстати, УВЗ и Омсктрансмаш ставят серийно ДЗ Реликт на Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М3
                        - полностью на всю длину надгусеничных полок
                        - 3-й ряд ДЗ на борт частично перекрывая катки
                        - верх МТО
                        - полностью закрывают ДЗ борта и заднею стенку башн
    2. Ksavier Звание
      Ksavier
      0
      Сегодня, 13:46
      Годика через три? Или через 10?
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 14:06
        в принципе да, год точно если ждать общевойсковые армии
        если использовать ВДВ и МП то можно хоть завтра
        18 А: 47, 70 дивизии + ВДВ и МП 106, 7, 76, 96, 810, 120, 55 дивизии = 9 дивизий
        10, 22 Бр.СпН, 144, 136 бригады = 4 бригады почти как дивизия
        на Херсон, Николаев, Очаков точно хватит - Одесса это скорее уже 2-й или 3-й этап
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 12:45
    для производства и запуска дронов и безэкипажных катеров по акватории Чёрного моря ВСУ используют суда, заблокированные в портах Николаева

    Собственно не понимаю проблему, просто притопите эти суда прямо в порту Николаева! Они там даже без движения находятся - просто как по мишеням стационарным будет работа, не жалейте уже ПКР, можно и ФАб использовать.
    Ну а то, что Сочи прикрыли заграждениями, похвально!
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:46
    Почему не повесить радар над морем в сочи ,на тот же воздушный шар. Все же БЭК подошел к порту и не был обнаружен и уничтожен еще на подходе
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      -6
      Сегодня, 12:59
      ага, тогда придется официально признать Румынию стороной конфликта и расширить СВО еще и на Румынию с её полной Геранизацией
  4. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +2
    Сегодня, 12:47
    А почему суда в порту Николаева до сих пор не уничтожены, ВОТ ВОПРОС?
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      -1
      Сегодня, 12:56
      потому же почему и мосты через Днепр стоят - подход иной - нечему ездить
      нет АЗС, нет локомотивов, нет тяговых подстанций
    2. Мурзик Звание
      Мурзик
      -3
      Сегодня, 13:08
      То есть, то что Путин говорит открыто что есть контакты в текущим режиме со спецслужбами между России и Украины не возникают вопросы?
    3. sub307 Звание
      sub307
      -5
      Сегодня, 13:19
      Наверно имеют отношение к бизнесу "друзей-миллиардеров" нашего "кормчего"...,по аналогии с "Запорожсталью", которую лишь недавно "рихтовать" начали. winked
  5. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +2
    Сегодня, 12:47
    Слава Богу, что из прежних ошибок и просчетов сделаны надлежащие выводы и предприняты соответствующие меры в части защитных сооружений.
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 13:21
      Точно,...- "лучше поздно, чем никогда...", и пяти лет ещё не прошло. winked
  6. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 12:48
    Там непонятно, то ли огнем поразили, то ли боны задержали и он взорвался.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +4
      Сегодня, 13:00
      Цитата: Andobor
      Там непонятно, то ли огнем поразили, то ли боны задержали и он взорвался.

      Бьют по этим аквадронам из РБУ РБУ-6000 (сокр. от «Реактивно-бомбомётная установка — 6000», наименование — «Смерч-2») — советский реактивный морской бомбомёт со стационарной наводящейся в двух плоскостях установкой с двенадцатью радиально расположенными стволами. Предназначен для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. Летят эти снаряды с характерным воем ... Ни с чем не спутаешь . Вчера слушал ночью .
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    -3
    Сегодня, 13:00
    Так. Записываем в список ударов для тяо. Тоннели, мосты, банковая, 1400км границы с ЕС, Берлин, Париж, Вашингтон, Тбилиси, корабли в порту Николаева. Готово.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +3
      Сегодня, 13:08
      Цитата: Копчёный
      Тоннели, мосты, банковая, 1400км границы с ЕС, Берлин, Париж, Вашингтон,

      Париж и Лондон пока не бей, там много культурных ценностей со всего мира,
      - вдарь лучше по базам ЯО во Франции и Великобритании, оно и спокойней будет.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 13:15
        Да без проблем. Ща поправим списочек.
  8. AKuzenka Звание
    AKuzenka
    +1
    Сегодня, 13:02
    При этом очевидно, что, поскольку применение противником безэкипажных катеров невозможно без американской спутниковой связи и разведки, а также британских технологий, за подобными атаками стоят западные кураторы киевского режима.
    Так в такую "игру" можно играть большим количеством участников. Например американские и британские порты и/или суда, могут быть атакованы дронами-камикадзе, запущенными организацией "За мир во всём мире". По принципу: Нет поджигателей войны - нет войн. Идею дарю всем!
  9. БМС Звание
    БМС
    +3
    Сегодня, 13:02
    невозможно без американской спутниковой связи и разведки, а также британских технологий

    Надоел этот скулеж. Кто мешает предоставить, скажем Ирану, аналогичные технологии, для ударов по американским и английским базам?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:20
      Цитата: БМС
      Кто мешает предоставить, скажем Ирану, аналогичные технологии, для ударов по американским и английским базам?

      Что имеем то и даём, и не палимся, думаешь Иран без "всеобъемлющего стратегического партнёрства" отстреливается? И зачем ЦРУшник в Москву прилетал? - А кто его знает.
  10. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 13:12
    Уважаемый автор, не могли бы вы пояснить, почему называете военнослужащих армии и флота Украины "боевиками"? Это - что? Оправдание атаки государства Украина на Сочи? Типа, какие-то там безвестные "боевики" дуркуют?
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +2
      Сегодня, 13:54
      Цитата: acetophenon
      Типа, какие-то там безвестные "боевики" дуркуют?

      Принижение противника большая ошибка пропагандистов
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 13:23
    Когда отгоним бандэрлогов от Чёрного моря, тогда будет безопасно.
  12. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 13:44
    "«Киев не может, Москва – не хочет»: война на Украине переходит на новый этап – NYT..."
    Это просто статус СВО, гениально подмечено...
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:51
    Цитата: Romario_Argo
    уже очень скоро Украина останется без Одесской и Николаевской областей
    По хорошему, она должна остаться без Украины wink
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 14:18
      И опять 15 лет бандеровцев из лесов и схронов вытравливать как после ВОВ?
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 15:21
        Цитата: KCA
        И опять 15 лет бандеровцев из лесов и схронов вытравливать как после ВОВ?

        Есть примеры посвежее, - Чечня
        1. KCA Звание
          KCA
          +1
          Сегодня, 15:36
          Да там, вроде, тихо всё, Путин с местными царьками договорился, Ахматом и Рамзаном и поставил их, по очереди, "смотрящими"