Эффектно, но неэффективно: в Китае разработали платформу защиты войск от БПЛА
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Сложно сейчас найти страну, в которой специалисты оборонных компаний и военные не ломают головы, пытаясь изобрести эффективные способы защиты от беспилотников. Конфликт на Украине, отчасти война на Ближнем Востоке, показали решающую роль БПЛА в современном вооруженном противостоянии.
В Китае решили пойти своим путем и разработали роботизированную платформу с большим защитным экраном. По задумке инженеров, такой щит может прикрыть от ударов беспилотников. Одновременно с комплексом физической защиты, БПЛА и наземные роботизированные комплексы будут распылять дымовую завесу, которая должна скрыть передвижение подразделений. Соответствующее видео полигонных испытаний китайской комплексной защиты распространяется в соцсетях.
Некоторые российские военные эксперты весьма скептически оценили китайский разработку. На полигонных испытаниях гибридная платформа выглядит эффектно, но в реальных боевых условиях ее эффективность сомнительна.
В современной войне главным средством поражения стали не автоматные и пулеметные пули, а недорогие дроны со взрывчаткой. Для них сами роботизированные платформы станут доступными для поражения целями, как и всё, что находится за ними. В целях разведки современные армии используют тепловизоры, радары и другие средства распознавания целей, для которых дымовая завеса не станет серьезным препятствием.
Такой комплекс окажется более эффективным не на ТВД, а для применения силовыми структурами в гражданских целях. Например, при подавлении массовых протестов. Мобильные щиты прикроют силовиков от камней, фаеров и прочего, что обычно летит в них в таких случаях. Дым создает хаос и панику, а дроны усиливают психологическое давление на толпу.
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