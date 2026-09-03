Эффектно, но неэффективно: в Китае разработали платформу защиты войск от БПЛА

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Эффектно, но неэффективно: в Китае разработали платформу защиты войск от БПЛА

Сложно сейчас найти страну, в которой специалисты оборонных компаний и военные не ломают головы, пытаясь изобрести эффективные способы защиты от беспилотников. Конфликт на Украине, отчасти война на Ближнем Востоке, показали решающую роль БПЛА в современном вооруженном противостоянии.

В Китае решили пойти своим путем и разработали роботизированную платформу с большим защитным экраном. По задумке инженеров, такой щит может прикрыть от ударов беспилотников. Одновременно с комплексом физической защиты, БПЛА и наземные роботизированные комплексы будут распылять дымовую завесу, которая должна скрыть передвижение подразделений. Соответствующее видео полигонных испытаний китайской комплексной защиты распространяется в соцсетях.



Некоторые российские военные эксперты весьма скептически оценили китайский разработку. На полигонных испытаниях гибридная платформа выглядит эффектно, но в реальных боевых условиях ее эффективность сомнительна.

В современной войне главным средством поражения стали не автоматные и пулеметные пули, а недорогие дроны со взрывчаткой. Для них сами роботизированные платформы станут доступными для поражения целями, как и всё, что находится за ними. В целях разведки современные армии используют тепловизоры, радары и другие средства распознавания целей, для которых дымовая завеса не станет серьезным препятствием.

Такой комплекс окажется более эффективным не на ТВД, а для применения силовыми структурами в гражданских целях. Например, при подавлении массовых протестов. Мобильные щиты прикроют силовиков от камней, фаеров и прочего, что обычно летит в них в таких случаях. Дым создает хаос и панику, а дроны усиливают психологическое давление на толпу.

13 комментариев
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  1. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 13:15
    Так и к тяжелой пехоте вернемся. Будет бегать с дробовиками и щитами и должна будет уметь быстро собираться в черепаху и так же быстро рассыпаться. sad
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 13:19
    А с боков-флангов? А сверху? А ежели ветер не туда? А пересеченная местность,лес,высокие кусты? А искусственные преграды?
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 13:24
    а что дрон этот "гуляй городок" облететь не может?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:32
      Василенко Владимир hi ,не только может но и обязательно облетит,или сбросом сверху бахнет по той пехоте,да и среди "птицеводов" виртуозов хватает снизу влетят,опять же кто мешает долбануть по этим секциям РПГ или ПТРК а потом приступить к "ласкам" БПЛА. Вспомнил я что это за машина,ранее такие показывали для противодействия уличным беспорядкам,ага.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 13:34
        Цитата: Ропот 55
        Вспомнил я что это за машина,ранее такие показывали для противодействия уличным беспорядкам

        жа и с этим проблема, перекинь бутылку с "кошкиной смесью" через этот "забор", при чем участников беспорядков этот "забор" еще и защитит от разбросов огня или поражающих элементов, а вот тем кто стой стороны прилетит все и полностью
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 13:37
          Василенко Владимир,там если я правильно помню(память ни к черту) такая машина на базе КАМАЗа или подобного раздвигает эти секции и просто перекрывает улицу для прохода,пехота в виде правоохранительной там не видно было,а тут именно для прикрытия наступающих войск задумываться.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            Сегодня, 13:38
            если честно китайцы вечно какую то фигню придумывают, им нужно из всего сделать цирк
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 13:40
              Василенко Владимир,да вы что belay сейчас фанаты Китая вам объяснят что Китай супер-пупер-мега держава живущая аж в 23 веке и все остальные страны просто из зависти поливают их "грязью".
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                +1
                Сегодня, 13:43
                Цитата: Ропот 55
                живущая аж в 23 веке и все остальные страны просто из зависти поливают их "грязью".
                да-да-да
                пусть так и будет
    2. Casey_Ryback Звание
      Casey_Ryback
      0
      Сегодня, 14:42
      по сценарию не положено)
  4. Casey_Ryback Звание
    Casey_Ryback
    0
    Сегодня, 14:41
    против стрел пойдет наверное
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Casey_Ryback
      против стрел пойдет наверное
      а если навесом?
      1. Casey_Ryback Звание
        Casey_Ryback
        0
        Сегодня, 14:51
        пересмотрел ролик) да, если навесом, то не пойдёт)