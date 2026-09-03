«Какие-то вбросы»: Путин прокомментировал слухи о заморозке вкладов в РФ

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«Какие-то вбросы»: Путин прокомментировал слухи о заморозке вкладов в РФ


Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, назвал регулярно появляющиеся слухи о возможной заморозке банковских депозитов граждан нелепыми и безосновательными.

Отвечая на соответствующий вопрос, президент заявил, что подобные домыслы лишены всякой логики. Он напомнил, что даже в 2022 году, когда население охватила тревога и люди массово спешили снять наличные, отечественные кредитные организации работали без сбоев и выдавали все запрошенные средства. Вскоре паника улеглась, и деньги вернулись обратно на счета.

Рост объёма вкладов Путин объяснил привлекательными процентными ставками: люди предпочитают хранить сбережения в банках, а при снижении доходности ситуация изменится. При этом он подчеркнул, что экономика страны находится в устойчивом положении.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже говорил, что слухи о заморозке вкладов запускаются извне с целью подрыва стабильности. Он отметил, что подобные меры нанесли бы ущерб самой финансовой системе, бизнесу и государству.

В июле зампред Центробанка Алексей Заботкин также заверял, что сбережения граждан не будут заблокированы ни при каких обстоятельствах. В правительстве не раз подчёркивали, что такие слухи беспочвенны и направлены на создание напряжённости.

Путин также указал на необходимость обновления инвестиционного цикла в стране. По его мнению, без макроэкономической устойчивости говорить о капиталовложениях невозможно. Планирование на длительную перспективу в условиях высокой инфляции теряет смысл, поэтому повышение ключевой ставки было вынужденным и оправданным шагом.

Президент отметил надёжность банковской системы, указав на рост прибыли Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Россельхозбанка. Он выразил уверенность, что при сохранении стабильности появятся и инвестиции, в том числе иностранные.
33 комментария
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    -2
    Сегодня, 13:12
    Интересно, кто же первый выдаст коммент типа - раз "сверху" предупреждают об отсутствии планов по заморозке вкладов, то точно заморозят, и надо срочно бежать снимать все деньги? wink
    1. ian Звание
      ian
      +12
      Сегодня, 13:19
      Цитата: Монтесума
      Интересно, кто же первый выдаст коммент типа - раз "сверху" предупреждают об отсутствии планов по заморозке вкладов, то точно заморозят

      Пусть это буду я hi
      Потому что это многолетний опыт нашей страны свидетельствует- чем чаще и настойчивее правительство убеждает народ в том, что это не произойдет- тем выше вероятность, что "это" уже происходит и ситуацию пытаются приглушить, чтоб не начали разбегаться перед "стрижкой".
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +4
        Сегодня, 13:27
        Цитата: ian
        чтоб не начали разбегаться перед "стрижкой".

        Спасибо просветил, а то меня жена вопросом мучает: положить сбережения на счёт или вложить в недвижку.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 13:29
        Цитата: ian
        Пусть это буду я hi

        Ничего не имею против. hi
        Как говорится - история нас рассудит. (с) smile

        Кстати, минус не мой, ставлю только за хамство.
      3. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 13:55
        Пусть это буду я

        Да какая разница вы не вы.
        Кто-нибудь да найдется.
        Ведь у нас , что на ВО что в России за свои слова отвечать не принято.
        Вот вы ведь ничем не ответите.
        Вот и власть ничем не ответит.
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 15:37
          Цитата: bk316
          Вот вы ведь ничем не ответите.

          Я отвечаю по своим обязательствам. И никто не может упрекнуть меня в том, что я обещал, но не сделал. Ну кроме некоторых комментаторов на ВО, которые тут иногда требуют "ответить за базар", путая размышления или предположения с обязательствами. hi
          Если я даю обещание- я обязан отвечать. А вот о государстве такого сказать не могу. request
    2. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +2
      Сегодня, 13:22
      Не знаю, кто первый это скажет - цепсошник или всепропальщик - но разрыв между "нами" и "ими" надо как-то преодолевать. Либо как в Библии: государство, разделённое в себе, не устоит.
    3. cast iron Звание
      cast iron
      +3
      Сегодня, 13:23
      раз "сверху" предупреждают об отсутствии планов по заморозке вкладов, то точно заморозят, и надо срочно бежать снимать все деньги?


      Тут важен контекст. Более 90% от всей массы вкладов сейчас принадлежит богатым и очень богатым людям, в том числе нашим гениальнейшим, обеспеченным депутатам. Они сами себе что ли вклады заморозят? Нет конечно. Это в начале 90-ых бОльшая часть капитала не была сконцентрирована у кучки упырей, поэтому можно и нужно было кинуть всех граждан на вклады. А вот уважаемых людей кидать никак нельзя. Так что заморозка сейчас исчезающе маловероятна.
      1. Бережный Звание
        Бережный
        +1
        Сегодня, 13:39
        Так они себя могут обезопасить своим же законом. Как уже стало с ихними доходами. А всех остальных под метлу.
        1. cast iron Звание
          cast iron
          +2
          Сегодня, 13:40
          Так они себя могут обезопасить своим же законом.


          Вот когда закон такой примут, тогда и говорите. Тогда и можно бежать и снимать со счетов.
          1. Бережный Звание
            Бережный
            +3
            Сегодня, 13:42
            Не держу вкладов. Хватает только "от" и "до".
            По делам их.......
    4. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 13:48
      Интересно, кто же первый выдаст коммент типа - раз "сверху" предупреждают об отсутствии планов по заморозке вкладов, то точно заморозят, и надо срочно бежать снимать все деньги? wink

      Видимо Вы не имели на руках валюты и не положили её на вклад в банке под проценты, а вот те кто это сделал, в полной уверенности в том, что получат её обратно именно в долларах, евро и т.п., были неприятно удивлены, когда наши начальники лишили их такой возможности и заявили о том, что валюту можно получить только в рублях и только по определённому курсу а не установленной процентной ставке по вкладу.
      Жизненный опыт лучшая память чем благие увещевания. hi
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        -1
        Сегодня, 14:08
        указав на рост прибыли Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Россельхозбанка.
        "Моё слово, как банковский вексель" (из фильма...)
  2. Касатик Звание
    Касатик
    +2
    Сегодня, 13:13
    Тут комментировать - только портить!
  3. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 13:19
    Ясно хто и откуда это вбрасывает.
  4. sub307 Звание
    sub307
    +5
    Сегодня, 13:27
    Когда то я поверил, что...
  5. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    -1
    Сегодня, 13:31
    Тут вот, что интересно. При таком высоком ключе, все наши банки вкладываются в депозиты, а не в реальный сектор экономики. Поскольку барыш со вкладов больше и безопасней и на развитии и производстве столько не заработаешь. Вопрос, а чем отдавать собирается ЦБ ? Вроде как напрашивается 2 ответа: печатанием денег (и тут будет уже не инфляция гипер-инфляция) либо просто - напросто возьмут деньги со вкладов. А что им еще останется? Казалось бы, что проще опустить ключ, но нет, мы не такие...нам подавай потрясения.
    1. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +4
      Сегодня, 13:48
      Добрый день. Я банковский клерк. Чуть поясню.
      Цитата: Игнатий555
      При таком высоком ключе, все наши банки вкладываются в депозиты

      Банки принимают депозиты, а не вкладывают в них. Привлекают депозиты и размещают в кредиты, ценные бумажки и т.п. Это суть банковского (ростовщического) бизнеса. Привлечь подешевле, разместить подороже.
      Цитата: Игнатий555
      не в реальный сектор экономики

      У банка 2 варианта вложения в реальный сектор - войти в долю или дать кредит предприятию. Оба варианта применяются, хотя второй, конечно, более свойственен банку.
      Цитата: Игнатий555
      Вопрос, а чем отдавать собирается ЦБ?

      Вы имеете ввиду размещение в ЦБ? Это далеко не самый выгодный актив. ЦБ берёт деньги под ключ -1%. Обычно банки в него размещают остатки корсчёта на конец дня. И скажу так, банки куда больше привлекают финансирование от ЦБ, чем размещаются.
      Цитата: Игнатий555
      Казалось бы, что проще опустить ключ

      Проще далеко не всегда равно лучше. Дешёвые деньги стимулируют развитие, это факт. Но они же стимулируют и спрос, и особенно кредитный. Скажем аккуратно, закредитованность населения у нас и так крайне высокая. И массовые невозвраты ссуд уже текущая реальность.. Ну это я только один из факторов привожу.
      К ЦБ, на самом деле, очень много вопросов. Попытка решать немонетарные проблемы монетарным способом вызывает удивление, но других инструментов у него сейчас тупо нет, они делают то, что могут.
      1. Игнатий555 Звание
        Игнатий555
        -1
        Сегодня, 13:54
        Я конечно хочу вам поверить, но Алиса говорит другое:
        Центральный банк РФ принимает деньги от других российских банков под процент, равный ключевой ставке. rencredit.ru banki.ru cbr.ru
        Проще говоря, ключевая ставка работает в обе стороны:
        Даёт деньги банкам — это максимальный процент, под который ЦБ готов выдать кредит коммерческому банку.
        Берёт деньги у банков — это минимальный процент, под который ЦБ готов принять от банков деньги на свои депозиты.

        rencredit.ru
        banki.ru
        Таким образом, ключевая ставка — это базовый инструмент денежно-кредитной политики ЦБ, который влияет на всю экономику: ставки по вкладам и кредитам для людей и бизнеса, инфляцию и доступность денег в системе.
        banki.ru
        psbank.ru
        Совет директоров Банка России устанавливает размер ключевой ставки, ориентируясь на макроэкономический прогноз и ситуацию на финансовых рынках. Заседания по этому вопросу проходят регулярно, но в особых обстоятельствах ЦБ может изменить ставку внепланово.
        1. Mishka78 Звание
          Mishka78
          +3
          Сегодня, 14:07
          Цитата: Игнатий555
          Алиса говорит другое

          Алиса, несомненно, умная :) Но она теоретик и выдаёт то, что находит в сети, т.е. всякую чушь.
          А я практик с 25 летним стажем. Руководитель кредитного департамента. hi
          Кому верить - дело хозяйское :)
          https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/62252/Bbs2607r.pdf
          Пробегитесь по последнему бюллетеню, интереснейшее занятие, доложу я вам. Многое становится понятным. Я вообще с юности люблю со статистикой работать.
          1. Игнатий555 Звание
            Игнатий555
            -1
            Сегодня, 14:13
            Может быть вы просто заняты другими вопросами, человек не может знать все, даже если он руководитель. Как я понимаю, вы занимаетесь вопросами выдачи кредитов юр. и физ. лицам. А тут другой вопрос. Сейчас еще спросил deepseek, вот, что он ответил:

            Центральный банк России принимает деньги от коммерческих банков по ставке 13% годовых (по состоянию на конец августа 2026 года).
            Эта ставка называется ставкой по депозитам постоянного действия. Она устанавливается на уровне на 1 процентный пункт ниже ключевой ставки и формирует нижнюю границу процентного коридора Банка России.
            На конец августа 2026 года ключевая ставка составляла 14%, поэтому ставка, по которой ЦБ принимает депозиты, равна 13%.
            Что это значит для банков?
            По сути, это механизм, с помощью которого регулятор управляет ликвидностью в банковской системе:
            Привлечение избыточной ликвидности: Если у банков образуются свободные денежные средства, они могут разместить их на депозите в ЦБ и получить гарантированный доход по этой ставке (13%).
            Установление нижней границы: Эта ставка работает как "пол", ниже которого коммерческим банкам невыгодно размещать деньги. Если рыночная ставка опускается ниже 13%, банкам становится выгоднее просто держать деньги в ЦБ.
            Сравнение с другими операциями ЦБ
            Для полноты картины полезно посмотреть и на другие ставки, по которым ЦБ взаимодействует с банками:
            Операция Срок Ставка (конец авг. 2026) Роль
            Депозиты постоянного действия 1 день 13,00% Нижняя граница коридора; ЦБ забирает избыточную ликвидность.
            Ключевая ставка — 14,00% Основная ставка, задающая ориентир для всей экономики.
            Операции РЕПО (постоянного действия) 1 день 15,00% Верхняя граница коридора; ЦБ предоставляет ликвидность под залог ценных бумаг.
            Ломбардные кредиты от 2 до 90 дней 15,75% Кредиты под залог ценных бумаг (из ломбардного списка) на более длительный срок.
            Таким образом, ставка по депозитам (13%) — это минимальная ставка в системе, а кредиты от ЦБ обходятся банкам значительно дороже (до 15,75%).

            Если вас интересуют ставки по вкладам для физических лиц, они устанавливаются коммерческими банками самостоятельно, но ориентируются на эти ставки ЦБ. Например, в конце августа средняя максимальная ставка в топ-10 банках составляла 12,90%, что близко к ставке по депозитам ЦБ
            1. Mishka78 Звание
              Mishka78
              +1
              Сегодня, 14:28
              Цитата: Игнатий555
              Центральный банк России принимает деньги от коммерческих банков по ставке 13% годовых (по состоянию на конец августа 2026 года).

              Истинно так, говорю я вам :) Дипсик умнее алисы, хоть это и не патриотично.
              И если вы посмотрите раздел 2 бюллетеня по ссылке выше, вы увидите что выдал ЦБ кредитов на 9+, а привлёк на 4 трлн.
              Ну и просто логически - ЦБ возьмёт деньги под 13%. А вам их выдадут сейчас в потребкредит под 30%. Вот и думайте :)
              https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/62266/14082026_ko.xlsx
              смотрите п. 4 таблицы.
    2. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +1
      Сегодня, 14:05
      Цитата: Игнатий555
      либо просто - напросто возьмут деньги со вкладов.

      А экономический смысл в этом какой? Вроде бы смысл должен быть заставить деньги работать. Так они и сейчас работают: под каждый лежащий на вкладе рубль выдано кредитов на 5-6 рублей и вот они уже работают. Так что Вы мыслите пережитками социализма. При капитализме все долги съедает инфляция. Вон США за 50 лет обесценили доллар в сто раз, никто и не пикнул.
      Цитата: Игнатий555
      Казалось бы, что проще опустить ключ, но нет, мы не такие...нам подавай потрясения.

      Да не в этом дело. Высокая ставка стимулирует вложения в оборонку. Там ставка льготная, - считайте чистая преференция. Дешево и эффективно.
      1. Игнатий555 Звание
        Игнатий555
        0
        Сегодня, 14:29
        А экономический смысл в этом какой?
        Просто, на мой взгляд, может образоваться пузырь, из-за вложения денег на депозиты и средствами его погашения. С последним вопрос. Предприятия не тянут процент 14+, а откуда тогда брать деньги на обеспечение? Тут логический ответ, либо печатать либо откуда-то взять. Далее вопрос откуда взять? Ответ, да вот же у нас тут депозиты физ. лиц. на энное количество триллионов. Понятна моя мысль? Насчет оборонки согласен, я думаю, что и производственным предприятиям уже давно пора давать льготные ставки. Только не вижу связи между высокой ставкой ключа и льготной ставки на оборонку. Мне кажется, что эти вещи не связаны между собой никак.
        1. Кубик123 Звание
          Кубик123
          0
          Сегодня, 15:07
          Цитата: Игнатий555
          Предприятия не тянут процент 14+, а откуда тогда брать деньги на обеспечение?

          Классика макроэкономики говорит, что ключевая ставка задает порог экономической рентабельности для предприятий, если зарабатываешь меньше ставки, то такие предприятия должны быть ликвидированы за неэффективностью, но это теория. Если не можешь продать свой товар выше себестоимости плюс ставка, значит он на рынке не нужен.
          Цитата: Игнатий555
          Ответ, да вот же у нас тут депозиты физ. лиц. на энное количество триллионов. Понятна моя мысль?

          Мысль понятна, но, на мой взгляд, она лишена смысла. Для государства эта операции просто перекладывание денег из одного кармана в другой без профита и с недостатками в виде озлобившегося населения. Еще раз: при социализме такая операция имела бы смысл, при капитализме - нет. При социализме смысл был в том, чтобы при недостатке потребительских товаров для населения изъять у населения излишнее средство платежа не создавая ажиотажа в магазинах, а сейчас я просто не вижу в этом смысла.
          Цитата: Игнатий555
          Только не вижу связи между высокой ставкой ключа и льготной ставки на оборонку.

          Простой ответ: создаются преференции для людей работающих на оборонку. Не можешь выжить в обычном бизнесе, - попытайся там.
  6. Лудоман Звание
    Лудоман
    0
    Сегодня, 13:36
    Я думаю до этого нам ещё далеко, существуют другие методы по изъятию бабла у населения, тоже болезненные, но не настолько.
  7. Mitka Звание
    Mitka
    -1
    Сегодня, 13:38
    " Президент отметил надёжность банковской системы, указав на рост прибыли Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Россельхозбанка "



    А вот в этом никто и не сомневался!!!
  8. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 13:40
    Отвечая на соответствующий вопрос, президент заявил, что подобные домыслы лишены всякой логики.
  9. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 13:49
    Цитата: Монтесума
    Интересно, кто же первый выдаст коммент типа - раз "сверху" предупреждают об отсутствии планов по заморозке вкладов, то точно заморозят, и надо срочно бежать снимать все деньги? wink

    Девальвации не будет, твёрдо и чётко» — фраза Бориса Ельцина, которую он произнёс 14 августа 1998 года, выступая перед журналистами в Новгороде.
    Спустя три дня, 17 августа, был объявлен дефолт, и Россия столкнулась с одним из самых тяжёлых экономических кризисов в своей истории.
    kommersant.ru

    А Путин преемник Ельцина , значит , его слово такое же железное.
  10. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 13:55
    Владимир Владимирович, к сожалению простой народ России за 35 лет капитализма и демократии потерял всякое доверие в заявления власти. Люди прекрасно помнят и про "дефолта не будет" и про повышение пенсионного фонда, и про "СВО идёт по плану" и многое другое. И в этом виновато не ЦИПСО, Госдеп САСШ, рептилоиды и масоны. А так можно можно ещё добавить:
    Я верю в честность Президента
    И в неподкупность постовых ,
    В заботу банка о клиентах…
    В русалок верю, в домовых.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +1
      Сегодня, 14:01
      Возраста разумеется, не фонда. Очепятка.
  11. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 15:27
    «Один раз соврёшь — другой раз не поверят».(с)
  12. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:35
    На все железным болтом ложится поговорка - не жили хорошо и не хрен начинать. Стоит присмотреться: жизнь построена на паразитизме, большинство стремится жить за счет кого-то, а эти кто-то можно сказать и вовсе не живут. Такая пирамидальная конструкция. Казино МММ работает с незапамятных времен.