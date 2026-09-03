Путин: Договориться друг с другом должны в первую очередь Россия и Украина

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Путин: Договориться друг с другом должны в первую очередь Россия и Украина

Президент России Владимир Путин считает, что договориться друг с другом должны в первую очередь напрямую вовлеченные в вооруженный конфликт страны — РФ и Украина, а остальные страны могут только помогать им в этом процессе.

Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, российский лидер признал немаловажную посредническую роль в миротворческом процессе США и Китая. Путин подчеркнул, что КНР всячески способствует тому, чтобы эта проблема была решена прежде всего мирными средствами. В частности, этот вопрос постоянно поднимает представитель главы КНР Си Цзиньпина во время встреч между Москвой и Пекином.

По мнению Путина, шансы на мирное урегулирование украинского конфликта есть, однако проявления государственного терроризма со стороны киевского режима существенно осложняют возможности для достижения мира. Путин уточнил, что западные «союзники» Украины фактически являются соучастниками международного терроризма. При этом ответ России на атаки ВСУ оказался значимым для тех, кто «открыл этот ящик Пандоры».

Путин также отметил, что Россия готова восстановить полноформатные отношения с США, однако этот процесс зависит и от Вашингтона. В настоящее время продолжаются контакты с американской администрацией, судя по всему, президент США Дональд Трамп, судя по всему, настроен на позитивную и конструктивную работу.
36 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 13:17
    А разве можно договориться с бандерлогами ?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 13:24
      Получается так. Главный же сказал, а не кто то другой.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Ирек
      А разве можно договориться с бандерлогами ?

      С бандерлогами разговор короткий, только через прицел. Единственный приемлемый вариант - договариваться с новыми вменяемыми руководителями (проверенными "на вшивость" ФСБ РФ) после полной капитуляции и окончательного крушения бандеровского режима.

      Моё сугубо личное мнение, не претендующее быть единственно верным.
    3. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 13:42
      Я вот задумался, с кем наш ВГК собрался там договариваться? Имя, сестра - имя (с).
      ВВП опять сказал много слов, но никто ничего не понял. Сейчас опять пойдут «версии»!!!
      По Закону, хoхлы должны выборы провести… если через военную капитуляцию - то нужно смотреть, кто её подписать имеет право.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +4
        Сегодня, 13:48
        Какая разница, вот Вам лично? Любите чтобы у Вас подгорало от чувства несправедливости? Вон был случай. Сбили самолёт, из экипажа выжил один штурман, на земле подорвал себя гранатой и боевиков. Жене потом посмертно орден вручали. Спустя годы слава Богу не в этом же зале, принимали со всем уважением нового официального главу страны, хозяина тех самых боевиков много лет назад.
    4. кредо Звание
      кредо
      +5
      Сегодня, 13:52
      А разве можно договориться с бандерлогами ?

      С Талибаном договорились, с оппозицией Башара Ассада договорились, с отпрысками немецких фашистов договорились значит и с этими договоряться. soldier
      1. Voskolina Звание
        Voskolina
        +1
        Сегодня, 14:42
        В Абу-Даби уже было. В состав делегации от руины входил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. И членов нашей делегации, как и тех кто их отправил, нисколько это не задело. am
    5. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 14:03
      Главные злодеи джунглейШер-Хан — хромой бенгальский тигр, главный враг Маугли. Он жесток, горд, нарушает законы джунглей и хочет убить человека.Табаки — подлый шакал, прихвостень Шер-Хана. Он труслив, льстив, разносит сплетни и пакостит исподтишка.Бандар-логи — племя серых мартышек и обезьян. Они глупы, хвастливы, не имеют законов и похищают Маугли.Рыжие собаки (деканы) — свирепая стая хищников, которая приходит с севера и несет смерть всему живому в лесу.Отрекшиеся волки — часть Волчьей Стаи, которая предает старого вожака Акелу из-за страха перед Шер-Ханом
      ну вы тоже на малай на белом барсе, скорей один из отрекшихся волков.
  2. ergh081 Звание
    ergh081
    +11
    Сегодня, 13:17
    С кем договариваться собрался? Не понятно. А сказать по-русски - забанят
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 13:23
      Все договоры с нелегитимными властями украины, пустая трата времени, денег, а самое главное человеческих жизней.
    2. Per se. Звание
      Per se.
      +1
      Сегодня, 13:39
      Зеленский, - марионетка Соединённых Штатов, а госпереворот в 2014 дело рук ЦРУ и Госдепа США. Разве это не озвучивалось после майдана? Самое интересное, предпосылка и выводы к началу СВО.
      Вообще складывается впечатление, что практически везде, во многих регионах мира, куда США приходят устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма. Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом.

      В этом ряду и обещания нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю — обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули. Да, часто можно слышать, что политика — грязное дело. Возможно, но не настолько же, не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. Где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие.
      Это из "Обращение президента России о начале специальной военной операции", там ещё много любопытного к теме...
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:14
        судя по всему, президент США Дональд Трамп, судя по всему
        Что Трамп президент, мы знаем, судя по всему... winked
        1. Борис Сергеев Звание
          Борис Сергеев
          0
          Сегодня, 14:59
          В сети смеются над Трампом, "открывшем" Ормузский пролив, который и до февраля 2026 г был открытым. Как же отнестись к заявлению Путина о договаривающихся России и Украине, между которыми до февраля 2022 г никакого конфликта, вроде бы, и не было?
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 13:22
    Ну а что? Сказанно было уже и почему Зеленский и Ко живы и здоровы,теперь сказано и про переговоры-договоры. Всё открытым текстом и без утаек.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +6
    Сегодня, 13:25
    Даже как-то тревожно становиться после подобных заявлений. А что с "денацификацией и демилитаризацией" делать будем?
    Да, там ведь ещё десятки тысяч штыков "коалиции желающих" наготове. Ждут не дождутся остановки (прекращения) боевых действий...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:44
      Fachmann hi ,а вы не переживайте,от нас с вами НИЧЕГО не зависит,нас с вами как и любого комментатора В.О. в рядах власть имущих не услышат,а у них там свои интересы,свои принципы и свои "ветра" дуют.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        +2
        Сегодня, 13:47
        Ох, Александр, хоть с кем-то по затронутой теме на нашей "кухне" мнениями обменяться, пар выпустить... drinks
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 13:53
          Fachmann, согласен с вами,иногда это просто необходимо,чтоб мозгом-психикой не поехать laughing .
  5. позывной_53 Звание
    позывной_53
    +4
    Сегодня, 13:34
    Президент России Владимир Путин считает, что договориться друг с другом должны в первую очередь напрямую вовлеченные в вооруженный конфликт страны — РФ и Украина, а остальные страны могут только помогать им в этом процессе.

    Кто это пишет? Было же сказано
    Целью спецоперации глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Цитата: «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также предать суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

    И ничего о договорняке :)
  6. Бережный Звание
    Бережный
    +4
    Сегодня, 13:34
    ".......Слышу речь не мальчика, но мужа....." (Борис Годунов)
    Но я бы перефразировал..
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 13:34
    Какие могут быть переговоры когда столько крови вылито. Как с Германией и Японией только капитуляция и суд над главарями и виновных в убийствах и издевательствах над мирными жителями и на виселицу показательно.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 13:40
      Вот вот. Как только войска дойдут до польской границы так сразу постройка виселиц.
  8. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +6
    Сегодня, 13:36
    Все это игра на публику и стремление понравиться своей миролюбивостью другу Си и прочим рыжим заокеанским пенсионерам. Не уверен, что товарищ Верховный и сам верит в то, что говорит
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 13:46
    "Договариваться" так же как в прошлые разы? А потом: "нас обманули"? С кем договариваться собрались?
  10. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 13:47
    Путин: Договориться друг с другом должны в первую очередь Россия и Украина

    Не пойму так они террористы или нет. Вчера они террористы с ними не будем договариваться, сегодня уже должны договориться. Это похоже на - "стою на асфальте в лыжи обутый то ли лыжи не едут, то ли я молодец"
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +3
      Сегодня, 14:27
      А какая теперь разница, Конашенков еще в 2017 докладывал что ВКС лишили руки одного террориста, но спустя много лет рука у террорриста отросла и теперь ручкается с ВВП в качестве президента Сирии.
  11. hermit Звание
    hermit
    +1
    Сегодня, 13:48
    Если он действительно так думает, то это не ужас, а ужас-ужас-ужас. После майдана Украина полностью лишилась суверенитета и находится под внешним управлением. А Западу нужно не мирное урегулирование, а перемирие по ЛБС с сохранением санкций и постоянной военной угрозой. За те двенадцать лет, что длится украинский кризис, казалось бы, можно было бы понять суть политики Запада в данном вопросе, но нет: давайте договариваться. С кем и о чем? Обычный человек, когда он что-то делает и у него не получается, рано или поздно задает себе вопрос: а может быть я что-то не так делаю? Но президент - человек необычный. Иначе он бы не был президентом.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:18
      Цитата: hermit
      Но президент - человек необычный.

      А в чем его необычность ? Интересно, очень ! hi
      1. hermit Звание
        hermit
        0
        Сегодня, 14:48
        Пытаться пробить головой стенку - это ли не необычность?
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 13:49
    Цитата: Ирек
    А разве можно договориться с бандерлогами ?
    Можно. Если хорошенько прижать их к стенке
  13. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 14:02
    Цитата: Ирек
    А разве можно договориться с бандерлогами ?

    Можно.
    Кого бомбили в Сирии , с ними и ведёт переговоры и договоры власть РФ (но не с высокой позиции.).
  14. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +2
    Сегодня, 14:29
    Президент России Владимир Путин считает, что договориться друг с другом должны в первую очередь напрямую вовлеченные в вооруженный конфликт страны — РФ и Украина, а остальные страны могут только помогать им в этом процессе.


    Да чего уж!

    Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым»,


    Путин заявил, что он не ожидает, что удастся достигнуть договоренностей с «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».


    В своем выступлении он отдельно обратился к украинским военнослужащим. "Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине", - сказал Путин. Он подчеркнул, что украинские военнослужащие давали присягу на верность своему народу, "а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом".
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 14:37
      Он подчеркнул, что украинские военнослужащие давали присягу на верность своему народу, "а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом".

      Но почему-то воюем мы исключительно с украинскими военнослужащими, а с антинародной хунты волос не упал даже, все живы и здоровы
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 14:36
    Президент России Владимир Путин считает, что договориться друг с другом должны в первую очередь напрямую вовлеченные в вооруженный конфликт страны — РФ и Украина
    А кто эта Украина, кто эти лица ? Киевский режим вместо зелей или другие ?
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 14:40
      Вам и здесь Путин отвечает: Зеля его вполне устраивает.

      Как вы видите, мы не наносим таких ударов [по руководству Украины]. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди, действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить Россию на колени, наносить нам очередное стратегическое поражение, какие-то там нам переговорщики нужны


      Заметьте, ни о каком стратегическом поражении Украины "бивший первым" даже не вспоминает.
  16. Casey_Ryback Звание
    Casey_Ryback
    0
    Сегодня, 14:40
    Б/Украина не субъектна, самостоятельно решения не принимает. Если вас покусала чья-то собака, то вы же выясняете отношения с хозяином, а не с собакой.
    Единственное что могу представить, то как некий глубоко нами законспирированный казачок выходит на первый план после ликвидации всей текущей верхушки, посылает на три буквы амеров, бритов и европу, и вот тогда с ним (казачком) мы договариваемся. Реально ли?... (риторически)