Президент России Владимир Путин считает, что договориться друг с другом должны в первую очередь напрямую вовлеченные в вооруженный конфликт страны — РФ и Украина, а остальные страны могут только помогать им в этом процессе.Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, российский лидер признал немаловажную посредническую роль в миротворческом процессе США и Китая. Путин подчеркнул, что КНР всячески способствует тому, чтобы эта проблема была решена прежде всего мирными средствами. В частности, этот вопрос постоянно поднимает представитель главы КНР Си Цзиньпина во время встреч между Москвой и Пекином.По мнению Путина, шансы на мирное урегулирование украинского конфликта есть, однако проявления государственного терроризма со стороны киевского режима существенно осложняют возможности для достижения мира. Путин уточнил, что западные «союзники» Украины фактически являются соучастниками международного терроризма. При этом ответ России на атаки ВСУ оказался значимым для тех, кто «открыл этот ящик Пандоры».Путин также отметил, что Россия готова восстановить полноформатные отношения с США, однако этот процесс зависит и от Вашингтона. В настоящее время продолжаются контакты с американской администрацией, судя по всему, президент США Дональд Трамп, судя по всему, настроен на позитивную и конструктивную работу.

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