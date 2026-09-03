Президент России высказался по поводу мобилизации и озвучил потери ВСУ

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Президент России высказался по поводу мобилизации и озвучил потери ВСУ

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу проведения новой волны мобилизации в нашей стране для пополнения задействованных в СВО войск ВС России. Тему эту активно муссирует киевская пропаганда, а с ее подачи распространяют западные медиа.

Утверждается, что обязательный призыв в армию с отправкой на фронт тысяч российских мужчин может начаться уже в следующем месяце. Увязывают это с проведением выборов в Государственную Думу РФ, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Некоторые особо ретивые фантазеры даже предрекают введение военного положения в России. В рамках этого режима возможна не частичная, а всеобщая мобилизация. Очень уж им хочется, чтобы у нас ситуация хоть немного была похожа на то, что творится в их стране.

Среди причин необходимости мобилизации называют якобы большие потери российской армии и необходимость ускорить наступление на Донбассе. Вражеские паблики утверждают, что Путин поставил задачу перед Генштабом ВС РФ выйти к западным границам ДНР до конца этого года.

Выдумки, распространяемые киевской и западной пропагандой для дестабилизации нашего общества, опроверг российский лидер. В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин сообщил, что руководство страны даже не рассматривает сценарий проведения новой мобилизации. Слухи эти в преддверии выборов в Госдуму распространяют наши враги, дабы повлиять на результат.

Глава государства подчеркнул, что у задействованных в СВО войск ВС РФ нет проблем с личным составом. Чего не скажешь о противнике. Потери ВСУ на фронте ежемесячно составляют 8–12 тысяч военнослужащих, сообщил президент. Он отметил, что это количество значительно превышает набор людей в рамках насильственной мобилизации.
49 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +13
    Сегодня, 13:55
    МОСКВА, 13 сентября 2022 года — РИА Новости. Российские власти не планируют объявлять мобилизацию из-за специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
    В марте Владимир Путин заявил, что задачи на Украине решают только профессиональные военные, призывать резервистов из запаса не будут.
    what
    Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +4
      Сегодня, 14:00
      «— Ты же слово дал, ирод! — Я дал, я обратно взял! Я хозяин своего слова!» (с)
    2. двп Звание
      двп
      +14
      Сегодня, 14:02
      Мы верим, верим. И президенту верим,и Медведеву,и Пескову,и Картаполову. Как не верить если Владимир Владимирович никогда нас не обманывал.
    3. Вайфу Звание
      Вайфу
      +11
      Сегодня, 14:04
      Сейчас нам Монтесума объяснит, что это все заявления ЦИПСО и прочее. А кто посмел усомниться или что-то вспомнить из недавнего прошлого, подлежит минусованию.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -2
        Сегодня, 14:21
        Цитата: Вайфу
        Сейчас нам Монтесума объяснит, что это все заявления ЦИПСО и прочее.

        Ну вот, опередили меня внезапным разоблачением. request Просто безобразие какое-то - не дают "эталонному охранителю" спокойно поработать. Я жутко расстроен и напрочь потерял сон и аппетит! laughing
        1. Вайфу Звание
          Вайфу
          +3
          Сегодня, 14:46
          не дают "эталонному охранителю" спокойно поработать

          А еще похоже эталонному ябеде. Жаль на дискуссионной платформе вы на большее оказались не способны.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            0
            Сегодня, 14:52
            А еще похоже эталонному ябеде. Жаль на дискуссионной платформе вы на большее оказались не способны.

            А я думал что меня одного банят ? Как я понял Монтесума -это админ ?
          2. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 15:33
            Цитата: Вайфу
            А еще похоже эталонному ябеде. Жаль на дискуссионной платформе вы на большее оказались не способны.

            Надеетесь, что начну оправдываться? Перед вами? laughing Очень зря! Вот если бы вы относились к категории комментаторов, мною уважаемых или интересных, можно было бы пообщаться.... Но нет, даже близко не подходите под эти определения. Так что, свободны г-н разоблачитель, пишите ишшо. hi
    4. Вайфу Звание
      Вайфу
      +1
      Сегодня, 14:13
      Вас сразу же начали минусовать просто за напоминание о прошлых заявлениях и действиях.....
    5. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 15:26
      Любые заявления можно сразу смело делить на 1/2 независимо от того кто их делает. Проверено не однократно на практике.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +11
    Сегодня, 13:57
    Чего тут спорить?!
    Скоро всё сами увидим и услышим,ждать чутка осталось.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 14:22
      Слухи эти в преддверии выборов в Госдуму распространяют наши враги, дабы повлиять на результат.
      А это как ? feel
      1. роман66 Звание
        роман66
        +2
        Сегодня, 14:43
        А никак! Володя, разве хоть что-то может повлиять на исход выборов?
        Добрейшего
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 13:59
    Все эти заявления- только заявления. Посмотрим, что будет дальше. Лично я, на Верхний Ларс, не рвану.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      -1
      Сегодня, 14:09
      Другой путь знаете?
      .
      .
      .

      ...............................

      .
      .
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 14:58
        Другой путь знаете?

        А почему вы так негативно к Андрею Николаевичу ? Человек высказал свою позицию, что тут плохого ? Ну придёт повестка значит судьба такая, пойдём служить Родине.
  4. Лудоман Звание
    Лудоман
    +6
    Сегодня, 14:01
    Он и в 2022 подобный бред нес, он и тогда не хотел мобку проводить и дотянул просто до катастрофы на фронте. Но реальности глубоко плевать что он хочет или не хочет. Реально клоун, дурачёк думает что если мы Донбасс возьмём то сможет с Украиной о заморозке договориться, а если нет? Люди вообще осознают что этот человек их судьбу и судьбу всей страны ставит на "авось"?
    1. Перейра Звание
      Перейра
      +3
      Сегодня, 14:29
      У него нет других вариантов.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -7
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Лудоман
      Реально клоун, дурачёк думает

      Уважаемая редакция , комментатор откровенно подставляет сайт под статью УК РФ №319.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +11
        Сегодня, 14:45
        Это кого Ви имели ввиду, товарищ Жуков?!
        Конечно Гитлера, товарищ Сталин!
        А Ви кого имели ввиду, товарищ Монтесума?! 😜
  5. Жека111 Звание
    Жека111
    +3
    Сегодня, 14:02
    Ну так то все логично - при нынешнем положении дел в зоне сво мобилизация не нужна, но все мы прекрасно понимаем, что ситуация может поменяться, например если в Украину зайдут натовцы, вот тогда без мобилизации будет сложно обойтись
    1. Лудоман Звание
      Лудоман
      -2
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Жека111
      Ну так то все логично - при нынешнем положении дел в зоне сво мобилизация не нужна, но все мы прекрасно понимаем, что ситуация может поменяться, например если в Украину зайдут натовцы, вот тогда без мобилизации будет сложно обойтись

      Украине нафиг никакие натовцы ненужны чтобы заставить нас рано или поздно мобилизацию проводить, они будут мобилизовать, мобилизовать и мобилизовать, пока ВС РФ не надорвется.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -7
        Сегодня, 14:33
        Цитата: Лудоман
        Украине нафиг никакие натовцы ненужны чтобы заставить нас рано или поздно мобилизацию проводить, они будут мобилизовать, мобилизовать и мобилизовать, пока ВС РФ не надорвется.

        Вы сами-то не надорвитесь, из-за кордона комменты впихивая. Явно видно, откуда трудитесь под надёжным прикрытием ВПН, разоблачитель вы наш отважный.🤮
        1. Лудоман Звание
          Лудоман
          -1
          Сегодня, 14:44
          Цитата: Монтесума
          Цитата: Лудоман
          Украине нафиг никакие натовцы ненужны чтобы заставить нас рано или поздно мобилизацию проводить, они будут мобилизовать, мобилизовать и мобилизовать, пока ВС РФ не надорвется.

          Вы сами-то не надорвитесь, из-за кордона комменты впихивая. Явно видно, откуда трудитесь под надёжным прикрытием ВПН, разоблачитель вы наш отважный.🤮

          Не пиши мне ничего, я с таких как ты презираю.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            -5
            Сегодня, 14:47
            Цитата: Лудоман
            Не пиши мне ничего

            Тыкать будете своим корешам за кордоном.
            Цитата: Лудоман
            я с таких как ты призераю.

            Да у вас и русским языком проблемы, вот что значит долго за пределами России быть! Печалька...😪
      2. gsev
        gsev
        0
        Сегодня, 15:29
        Цитата: Лудоман
        они будут мобилизовать, мобилизовать и мобилизовать, пока ВС РФ не надорвется.

        Качество переходит в количество. Украинцам может надоесть умирать по приказу армянской и еврейской мафии. И Украина если не хочет погибнуть может устроить еврейско-армянский погром тем кто их мобилизует на запрет русского языка в новых регионах России.
  6. Аскольд65 Звание
    Аскольд65
    +7
    Сегодня, 14:09
    Глава государства подчеркнул, что у задействованных в СВО войск ВС РФ нет проблем с личным составом.

    Путин либо лукавит, либо ему врут его подчинённые.....
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +4
      Сегодня, 14:10
      Цитата: Аскольд65
      Глава государства подчеркнул, что у задействованных в СВО войск ВС РФ нет проблем с личным составом.

      Путин либо лукавит, либо ему врут его подчинённые.....

      И то, и другое
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +7
        Сегодня, 14:17
        Цитата: Konnick
        И то, и другое

        Так не бывает. Либо Путин знает о реальном положении дел на фронте с личным составом, но делает "хорошую мину при плохой игре". Либо он находится в "блаженном неведении", что у "прекрасной маркизы всё хорошо".... Но я склоняюсь больше к первому варианту, ибо шила в мешке не утаишь. Он так же в июне 2022 году уверял, что на фронте " справимся имеющимися силами", а в августе произошёл обвал с последующей быстрой "перегруппировкой".....
        1. Konnick Звание
          Konnick
          +1
          Сегодня, 14:24
          Цитата: Аскольд65
          Но я склоняюсь больше к первому варианту, ибо шила в мешке не утаишь.

          Ну он же не лишил звания Кузовлева за "освобождение" Купянска
          1. Аскольд65 Звание
            Аскольд65
            +5
            Сегодня, 14:27
            Цитата: Konnick
            Ну он же не лишил звания Кузовлева за "освобождение" Купянска

            Путин многих чего не лишил, даже за более крупные просчеты.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -3
      Сегодня, 14:37
      Путин либо лукавит, либо ему врут его подчинённые

      А у него просто нет особого выбора. Если будет молчать по своему обыкновению, народ сделает вывод, что распространяемая информация о мобилизации достоверна и на выборах проголосует за "красных", которые собираются войну остановить в случае победы.
      Поэтому Путину приходится делать такие заявления в надежде привлечь на сторону ЕР тех, кто до сих пор верит его обещаниям
      1. Аскольд65 Звание
        Аскольд65
        +1
        Сегодня, 14:50
        Цитата: Ате_ист
        Если будет молчать по своему обыкновению, народ сделает вывод, что распространяемая информация о мобилизации достоверна и на выборах проголосует за "красных", которые собираются войну остановить в случае победы.

        Народ в массе своей знает, что с личным составом на передовой есть проблемы. И многие даже догадываются почему.....
        Что " красные" собираются останавливать войну -- первый раз слышу. За это топило " Яблоко", но их сняли с выборов.
      2. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 14:51
        Цитата: Ате_ист
        Если будет молчать по своему обыкновению, народ сделает вывод, что распространяемая информация о мобилизации достоверна и на выборах проголосует за "красных", которые собираются войну остановить в случае победы.

        Вам не стыдно врать? am Коммунисты не собираются останавливать войну, более тог они всецело поддерживают СВО.
        Даже если бы это было не так - у них не будет такой возможности даже в случае победы на выборах.
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          -5
          Сегодня, 14:55
          Вам не стыдно врать?

          Вы не на трибуне, уважаемый. Коммунисты чем могут (как и многие другие граждане) поддерживают бойцов, которые участвуют в СВО, а не саму войну. Разницу чувствуете?
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            +1
            Сегодня, 15:00
            Цитата: Ате_ист
            Коммунисты чем могут (как и многие другие граждане) поддерживают бойцов, которые участвуют в СВО, а не саму войну. Разницу чувствуете?

            Ещё раз - вы нагло врёте. Любой может почитать программу коммунистов при желании. КПРФ Всецело поддерживает проведение СВО. Без всяких «чем могут».
            Более того выступают за ликвидацию лидеров нацистов.
            1. Ате_ист Звание
              Ате_ист
              -1
              Сегодня, 15:20
              Любой может почитать программу коммунистов при желании. КПРФ Всецело поддерживает проведение СВО

              Похоже, что врете как раз вы. В программе, с которой КПРФ идет на выборы в ГД, отсутствует такая информация. А вот доверенное лицо КПРФ Платошкин Н.Н., официально назначенный руководством партии, во время своих выступлений неоднократно говорил о намерении остановить войну в случае победы партии на выборах
    3. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 15:28
      Цитата: Аскольд65
      Путин либо лукавит, либо ему врут его подчинённые...

      скорее всего, нам просто объяснят, что ситуация изменилась, и то, что было неактуальным - стало позарез необходимым
  7. Radikal Звание
    Radikal
    +7
    Сегодня, 14:20
    В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин сообщил, что руководство страны даже не рассматривает сценарий проведения новой мобилизации.
    Ну вот это предельно откровенно, и однозначно говорит о том что гражданин никого не собирается побеждать, и достигать продекларированных в начале СВО целей, вероятнее всего в характерном для него стиле рассчитывает на договорняк. Из этой же области и его заявления о том, что с американскими переговорщиками Кушнером и Уиткоффом очень приятно иметь дело. И особенно видимо ему приятно работа Старлинка и американских расчётов Хаймерсов, и Патриотов, а так же целеуказания, которые дают американские воздушные разведчики над Черном морем. Иначе как понимать весь этот оксюморон? sad
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 14:29
      Цитата: Radikal
      Ну вот это предельно откровенно, и однозначно говорит о том что гражданин никого не собирается побеждать, и достигать продекларированных в начале СВО целей, вероятнее всего в характерном для него стиле рассчитывает на договорняк.

      Зря Вы его гражданином называете...он скорее господин
      1. Вайфу Звание
        Вайфу
        -1
        Сегодня, 14:45
        Скорее уж "мистер".
        Комментарий короткий.
  8. Voskolina Звание
    Voskolina
    -1
    Сегодня, 14:25
    «Это секрет, военная тайна».
  9. spectr Звание
    spectr
    -1
    Сегодня, 14:26
    В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин сообщил, что руководство страны даже не рассматривает сценарий проведения новой мобилизации.

    Ну если у нас не полные идиоты в руководстве, то эти сценарии разработали и рассмотрели еще где-то в 23-м году. Сейчас лишь, если наступит час Х, достанут "из под сукна" нужную папку и дадут отмашку. Их как минимум должно быть две: ядерная и безядерная.
  10. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 14:28
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что приближенные луноликого ,дескать,вместо -"Озвеина" луноликому дают "Пурген"! . . . hi
  11. Radikal Звание
    Radikal
    +1
    Сегодня, 14:31
    Цитата: Konnick
    Цитата: Radikal
    Ну вот это предельно откровенно, и однозначно говорит о том что гражданин никого не собирается побеждать, и достигать продекларированных в начале СВО целей, вероятнее всего в характерном для него стиле рассчитывает на договорняк.

    Зря Вы его гражданином называете...он скорее господин

    Ну может для кого-то он и господин, но не для меня. А вообще-то по Конституции мы все, ну или почти все граждане РФ, или кого-то это термин оскорбляет? winked bully
  12. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 14:32
    Путин может говорить что угодно, но реальность такова - если не удастся выпросить у рыжего господина "договорняк", придется продолжать мобилизацию.
    И что надо будет "отдать" Дони за содействие" в заключении "договорняка".
    Все-равно "договорняк" не решает и не может решить "украинский вопрос"...
  13. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    -1
    Сегодня, 14:41
    Цитата: Ропот 55
    Чего тут спорить?!
    Скоро всё сами увидим и услышим,ждать чутка осталось.

    Пройдут выборы, победит ядро и увидим насколько правдивы слова нашего ГК
  14. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    -1
    Сегодня, 14:46
    Цитата: Аскольд65
    Глава государства подчеркнул, что у задействованных в СВО войск ВС РФ нет проблем с личным составом.

    Путин либо лукавит, либо ему врут его подчинённые.....

    Либо врут. Да странно это звучит что он не понимает что русская, армия тоже теряет своих бойцов
    Без восполнения победить невозможно
    Скорее всего он лукавит прилюдно
  15. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 15:28
    А наши потери озвучить не хочет?