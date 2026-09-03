Президент России высказался по поводу мобилизации и озвучил потери ВСУ

Президент РФ Владимир Путин высказался по поводу проведения новой волны мобилизации в нашей стране для пополнения задействованных в СВО войск ВС России. Тему эту активно муссирует киевская пропаганда, а с ее подачи распространяют западные медиа.Утверждается, что обязательный призыв в армию с отправкой на фронт тысяч российских мужчин может начаться уже в следующем месяце. Увязывают это с проведением выборов в Государственную Думу РФ, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Некоторые особо ретивые фантазеры даже предрекают введение военного положения в России. В рамках этого режима возможна не частичная, а всеобщая мобилизация. Очень уж им хочется, чтобы у нас ситуация хоть немного была похожа на то, что творится в их стране.Среди причин необходимости мобилизации называют якобы большие потери российской армии и необходимость ускорить наступление на Донбассе. Вражеские паблики утверждают, что Путин поставил задачу перед Генштабом ВС РФ выйти к западным границам ДНР до конца этого года.Выдумки, распространяемые киевской и западной пропагандой для дестабилизации нашего общества, опроверг российский лидер. В ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин сообщил, что руководство страны даже не рассматривает сценарий проведения новой мобилизации. Слухи эти в преддверии выборов в Госдуму распространяют наши враги, дабы повлиять на результат.Глава государства подчеркнул, что у задействованных в СВО войск ВС РФ нет проблем с личным составом. Чего не скажешь о противнике. Потери ВСУ на фронте ежемесячно составляют 8–12 тысяч военнослужащих, сообщил президент. Он отметил, что это количество значительно превышает набор людей в рамках насильственной мобилизации.

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