Изделие приняли. Почему уголовное дело всё равно появилось?
Триста семьдесят пять комплексов беспилотников по трём контрактам Минобороны. Сумма, которую обвинение связывает с предполагаемым хищением, — более трёх миллиардов рублей. А рядом лежит другой документ: защита ссылается на акт Минобороны от 13 мая 2026 года, где, по её словам, зафиксированы отсутствие претензий к качеству и соответствие тактико-технических характеристик техзаданию.
Простая логика предлагает два ответа: раз изделие приняли, обвинять не за что; раз предъявлено обвинение, приёмка ничего не стоит. Оба ответа преждевременны. Приёмка, цена, комплектация, расчёт ущерба и уголовная ответственность — разные графы одной сделки.
Вот здесь внимательно. Полного комплекта первичных документов в открытом доступе нет: мы видим позиции суда, следствия и защиты в публичном изложении. Сам акт от 13 мая не опубликован. Поэтому разговор начинается не со слова «виновны» и не со слова «оговорили», а с движения государственного заказа по документам.
Два комплекта бумаг
Уголовные дела в отношении руководства ГК «Эфко» и компании «Транспорт будущего».
Первый комплект бумаг отвечает на технические вопросы: что заказано, какие характеристики записаны в техническом задании, сколько изделий поставлено, прошли ли они испытания, подписал ли заказчик приёмку. В основном деле о БПЛА защита опирается именно на этот ряд. По её версии, заказчик проверил комплексы и подтвердил соответствие заявленным требованиям.
Второй комплект отвечает на вопросы уголовно-экономические: как была сформирована цена, из чего собрано изделие, соответствовали ли документы фактической комплектации, кто имел полномочия принимать решение, как следствие рассчитало предполагаемый ущерб. По версии обвинения, три контракта 2024 года на 375 комплексов связаны с хищением более трёх миллиардов рублей и поставкой продукции, не соответствовавшей условиям заказа. Эти числа задают масштаб обвинения, но без раскрытой методики не позволяют вычислить ущерб или завышение на один комплекс.
Эти два ряда могут пересекаться, но один не отменяет другой автоматически. Подписанная приёмка — весомый факт в пользу поставщика, особенно когда спор касается качества и характеристик. Но она сама по себе не показывает, как возникла цена и что было известно участникам сделки на каждом этапе. Ровно так же предъявленное обвинение не аннулирует акт приёмки и не превращает версию следствия в установленный итог.
Деньги здесь федеральные, заказчик государственный, продукция предназначена для войск. Значит, цена ошибки ложится не на абстрактный «рынок». Если заказчик принял соответствующее заданию изделие, следствию предстоит объяснить, где именно возник ущерб. Если цена или комплектация были искажены, предстоит объяснить, почему контрольные документы этого не остановили. Пока публичная цепочка не замкнута ни в одну сторону.
Комплектующие известны, ущерб оспаривается
Уголовное дело бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина.
В деле радиостанций «Эрика» обвинение, оглашённое в суде, связывает десять контрактов на 6,5 тысячи изделий с применением не предусмотренных контрактом китайских комплектующих. Названная сумма — 383 208 179 рублей. Это не выплата по договору и не окончательный судебный итог, а сумма в обвинительной конструкции, методика которой публично не раскрыта.
Защита отвечает по существу предмета поставки. Один из подсудимых утверждает, что импортные компоненты были известны заказчику, радиостанции не относились к военной технике, а обмана и ущерба не было. Суд ещё оценивает эти доводы. Спор идёт не вокруг существования коробок с радиостанциями, а вокруг того, какие компоненты разрешал контракт, что знал заказчик и каковы денежные и правовые последствия расхождения.
Если компоненты действительно были согласованы, это бьёт по версии о скрытой подмене. Если согласование не покрывало фактическую комплектацию или требования контракта, одна поставка физически работающих изделий не закрывает вопрос. Между этими двумя «если» лежат техническое задание, переписка, спецификации и экспертиза. Публично раскрыта лишь часть их содержания.
Поэтому аккуратная формула звучит скромнее громкого заголовка: государственный заказчик получил изделия, а суд разбирается, соответствовали ли их состав и оформление контрактам и возник ли доказуемый ущерб. Скромнее — не значит мягче. Просто бюджетный рубль надо вести по накладным, а не по интонации.
Экспертиза меняет сумму
Дело ПАО «Ил» показывает другую часть механизма. Первоначально трём фигурантам вменяли ущерб в 18 миллионов рублей, связанный с выплатами при опытно-конструкторских работах по Ил-76МД-90А и самолёту-заправщику. После трёх экспертиз сумма была снижена до 4,2 миллиона рублей. Дело рассматривается повторно, защита оспаривает квалификацию эксперта, методику и вывод о том, что работа не была выполнена.
Здесь меняется не газетное округление, а числовая основа обвинения. Разница между 18 и 4,2 миллиона рублей не доказывает невиновность автоматически. Она показывает другое: сумма зависит от конкретного ответа — какая работа выполнена, как её оценили и что именно оплачено.
Государственный контракт проходит несколько контрольных точек. Есть задание, исполнитель, отчёт о работе, приёмка, платёж и последующая экспертиза. Если поздняя экспертиза даёт другую оценку, спор нельзя свести к лозунгу «деньги украли» или к обратному лозунгу «всё приняли — значит, вопросов нет». Нужно установить, какой документ отражал реальный объём работы и почему оценки разошлись.
Для плательщика это не юридическая тонкость. Это качество самой системы контроля. Сначала бюджет или государственное предприятие оплачивает результат по одному комплекту документов. Затем следствие, эксперт и суд могут оценивать тот же результат по-другому. Если между первоначальной приёмкой и последующей оценкой нет понятного моста, государство оплачивает не только изделие или разработку, но и последствия этого разрыва.
Приговор — тоже стадия
До приговора документальная цепочка дошла в деле антидронового комплекса «Оберег». 18 июня суд первой инстанции назначил двум фигурантам 13 и 10 лет лишения свободы. По изложенной в публичных материалах позиции суда, стоимость комплектующих для прототипа и опытных образцов была завышена, а разница в 12,1 миллиона рублей похищена. Защита объясняла рост затрат сложностью поставок и участием посредников, суд эту версию не принял.
Но и здесь последняя печать ещё требует точного названия. Защита заявила о намерении обжаловать приговор; подтверждения его вступления в силу на момент подготовки статьи нет. Поэтому «суд первой инстанции установил» — допустимая формула. «Окончательно доказано» — уже лишняя надстройка.
Четыре дела показывают четыре разные точки одной цепи: приёмку БПЛА, комплектацию радиостанций, оценку выполненной работы и судебный вывод о цене комплектующих. Они не образуют единой схемы и общей кассы. Общий знаменатель здесь аналитический, а не процессуальный: первоначальные документы и последующая оценка не всегда складываются в одну проверяемую цепь.
Системе контроля нужна прослеживаемая цепочка: кто утвердил требования и цену, кто принял результат, по какой методике рассчитана разница и на каком документе основан переход к обвинению. Речь не о публикации закрытых оборонных материалов, а о том, чтобы каждая следующая контрольная точка могла проверить предыдущую.
В основном деле о БПЛА федеральный заказчик получил 375 комплексов, а обвинение говорит о сумме свыше трёх миллиардов рублей. Открытые материалы пока не позволяют точно установить, где между контрактом, поставкой, приёмкой и расчётом ущерба оборвалась контрольная цепь. Платит государство. Изделие получает армия. А цену несовпадения двух комплектов бумаг снова оплачивает тот же плательщик — деньгами, временем и доверием к гособоронзаказу.
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