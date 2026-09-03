Советник Зеленского: Украина столкнулась с острым дефицитом технических кадров

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Советник Зеленского: Украина столкнулась с острым дефицитом технических кадров


В 2026 году украинские технические вузы столкнулись с резким падением числа абитуриентов – количество поданных заявлений сократилось на треть по сравнению с прошлым годом. Спад затронул все инженерные и IT-направления. Об этом рассказал Олег Устенко – украинский экономист и советник Зеленского с 2019 по 2024 годы.



В крупнейших университетах страны, в частности в КНУ имени Шевченко, на мехмате, физфаке и радиофизическом факультете недобор учащихся достигает половины от плана. На некоторых узких направлениях, таких как прикладная физика и электроника, из 120 бюджетных мест занято лишь 19.

На инженерные вакансии в сфере оборонной промышленности претендуют в среднем от нуля до двух соискателей, а общий недостаток специалистов в оборонных компаниях оценивается примерно в 500 человек. Некоторым предприятиям приходится уговаривать вернуться на работу уже ушедших на пенсию профессионалов.

Одна из ключевых причин кризиса – массовый отъезд молодёжи за рубеж. Ещё до конфликта техническое образование теряло привлекательность, а многие квалифицированные кадры уехали на более прибыльную работу в другие страны.

Устенко описал ряд мер, которые могут помочь Украине решить проблему кадров. Например, создать «маршрут возвращения» для украинских специалистов, уехавших за границу: дать налоговые льготы, проводить стажировки на Украине и создавать прочие условия, в которых захотят работать уехавшие украинцы. Но захотят ли они вернуться, учитывая обстановку в стране – вопрос скорее риторический.

По оценке Устенко, Украина может столкнуться с глубоким кризисом уже через 5-10 лет, если не сможет исправить ситуацию с техническими кадрами. При этом он заявляет, что «война будет выиграна».
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 14:24
    ...не журысь, хлопчик! (с) wassat главное сало кому жрать ещё остались... wassat от их и забусифицируете....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 14:30
      из 120 бюджетных мест занято лишь 19.
      Доскакались с кастрюлей на голове wassat
  2. rytik32 Звание
    rytik32
    +4
    Сегодня, 14:31
    Половина населения Украины уже уехала. Остались в большинстве те, кому ехать некуда, т.е. пенсионеры. Поэтому нет ничего удивительного в катастрофическом снижении количества абитуриентов.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 14:40
      ..фигня, они и своих пенсов припашут. было бы кого.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 14:47
      Цитата: rytik32
      Половина населения Украины уже уехала. Остались в большинстве те, кому ехать некуда, т.е. пенсионеры. Поэтому нет ничего удивительного в катастрофическом снижении количества абитуриентов.



      Украину используют в качестве тарана,а в итоге страдает демография.

      . Население Украины за 35 лет сократилось вдвое — с 52 млн в 1991 году до 24−26 млн в нынешнем. Причем, начиная с 2022-го года, страна потеряла, по разным оценкам, от 7 до 10 миллионов. Большинство уехали — кто в Россию, кто в Европу, около полутора миллионов погибли.

      Фронт косил, конечно, мужиков. Но когда их стало мало, в Киеве начали раскручивать тему женской мобилизации. По ТВ постоянно крутят ролики, на которые гарные дивчины рассказывают, как здоров служить в ВСУ. Это — завлекают контрактниц. Такие есть, но мало, чтобы затыкать дыры на фронте. Все идет к тому, что женщин начнут мобилизовывать, как и мужчин.


      https://svpressa.ru/war21/article/530276/

      Население Украины может сократиться до 15 млн человек к концу XXI века, если властям не удастся остановить депопуляцию. Об этом заявил глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник в интервью телеканалу «ВИТА ТВ». ... В июне мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив подчеркнул, что депопуляция является важнейшей проблемой Украины, и количество рожденных детей упало как в прифронтовых районах, так и в тыловых.

      В мае ассоциированный эксперт CASE Украина Ульяна Костенко сообщила, что ежегодно население страны сокращается примерно на 320 тысяч человек, что соразмерно населению областного центра вроде Винницы.В том же месяце министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что население страны сократилось примерно до 22–25 млн человек. Чиновник назвал такую ситуацию катастрофической.Ранее Буданов не захотел пугать украинцев численностью населения страны.


      https://www.gazeta.ru/social/news/2026/09/01/29227705.shtml

      .Члены Европарламента принимают безумные решения, руководствуясь принятым ранее глобалистами планом о расчленении России по примеру Югославии. Об этом заявил экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург. По его словам, именно этим планом руководствуются европейские политики при принятии решений. ... Он добавил, что некоторое время назад в Европе было принято решение о том, что в случае победы Украины Россия должна быть разгромлена как страна или разделена как Югославия.

      То, что вы там принимаете, – это, по сути, провокация ядерной войны. Вы когда-нибудь задумывались об этом? И в этих резолюциях никогда не содержится, даже в конце, такого предложения: «Да, нам, возможно, тоже следует вести переговоры» – подчеркнул парламентарий.


      https://topcor.ru/73882-raschlenit-rf-kak-jugoslaviju-raskryt-plan-evropy-po-vojne-na-ukraine.html
  3. позывной_53 Звание
    позывной_53
    +5
    Сегодня, 14:43
    Украина столкнулась с острым дефицитом технических кадров

    Как будто у нас не так. Пока разносчик пиццы будет получать больше слесаря 6-го разряда, нам до европы или китайцев как до Луны пешком.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 14:46
      ...а уж низкосоциальные и тарелочницы сколько насас... назарабатывают.... вообще - диво дивное. вероятно какое общество - такие и в цене. получается что спецы то - и не нужны особо....

      зы разнощики - это ценно. обслуга всегда была нужна определенной прослойке. новоиспечённым боярам без этого - никак. это ж "статус"...
  4. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 14:46
    Верной дорогой идете, бандеровцы. Демилитаризация и денацификация в действии.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 14:59
      Цитата: убей фашиста
      Верной дорогой идете, бандеровцы. Демилитаризация и денацификация в действии.


      Их дорогу для них определяют западные хозяева,но похоже что конфликт вошёл в свою завершающую стадию.

      . «Эта осень, эта зима могут стать решающими не только для независимости Украины, но и для нас самих», — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. И заявление это — отнюдь не просто громкие слова. Есть очень много оснований полагать, что нынешняя эскалация гораздо серьезней. И даже не следствие вышедшего в тираж «духа Анкориджа». Очень похоже на то, что война входит в эндшпиль. И стороны начинают это понимать. ... Замысел прост: массированный удар по критической инфраструктуре. В первую очередь, по воде и свету, возможно, по промышленности, и наверняка по значимым символическим целям, вроде Кремля или монумента Родины-Матери в Волгограде. После чего ультимативное принуждение в завершению боевых действий на их условиях. Этот замысел не менялся уже несколько месяцев и вопрос, чем именно бить. ... Так или иначе, эти осень и зима будут для нас очень опасными. Сначала враг будет пытаться выносить нашу критическую инфраструктуру (возможно, одним ударом, возможно, серией ударов), от чего нам предстоит отбиться. Потом, скорее всего во второй половине зимы, возможна попытка прямого вмешательство стран Запада. Так как неуспех Украины скорее всего будет означать её конец. Ну, разумеется, если наши принимающие решения таки решат действовать должным образом, а такая вероятность сейчас высока.


      https://k-politika.ru/opasnaya-osen-opasnaya-zima-v-chem-sostoit-zamysel-kieva/
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 14:50
    главное это безвиз и труселя в кружавчиках
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:52
    Зачем вам техническое образование ? Главное, мог носить кастрюлю на голове ,быть лояльным к идеям бандеровщины . Этот набор , как правило заменяет все .
    Дурь - наше все !
    Современный лозунг Украины .
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 15:11
    Що , в еврейском 95-ом квартале кловуны закончились?
  8. Перейра Звание
    Перейра
    0
    Сегодня, 15:16
    Зачем свинопасам и горшкомоям физика?
  9. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 15:20
    Молодёжь вся повыезжала. С мамами иногда с папами. От них на Украине только банковские счета остались. Через которые они оплачивают продление украинских паспортов и интернет игры*.

    *Одни и те же игры на Украине и в Европе стоит разных денег.
  10. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    0
    Сегодня, 15:27
    Отправили технарей на фронт... Их там немножко утилизировали. Закон сохранения материи. Необходимо сгенерировать еще больше двухсотых укров. Тогда дефицит еще увеличится.
  11. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:36
    В украинских городах в выпускных классах по 1-2 парня, остальных уже вывезли.