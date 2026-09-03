Пострадавший в результате покушения в Энгельсе офицер доставлен в клинику Москвы
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В Саратовской области, по данным местных источников, совершено покушение на офицера Воздушно-космических сил.
Поступают сведения о том, что неизвестный произвёл в военнослужащего несколько выстрелов, в результате чего офицер получил тяжёлое ранение. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
Сообщается о том, что покушение было совершено в одном из посёлков близ Энгельса. К настоящему моменту известно, что офицер специальным бортом доставлен в московский госпиталь для прохождения лечения.
На месте покушения в Саратовской области работают несколько групп, включая группу Следственного комитета и полиции.
По последним данным, возбуждено уголовное дело по двум статья Уголовного кодекса РФ. Это незаконный оборот оружия и покушение на убийство.
При этом стрелявший пока не найдет, и остаётся в бегах.
Напомним, что за время украинского конфликта спецслужбы противника многократно устраивали покушения на высокопоставленных российских военных. И несколько таких атак завершились трагично. Например, в декабре 2024 года в результате подрыва взрывного устройства в Москве погиб командующих войсками РХБЗ генерал Игорь Кириллов. Вместе с ним погиб и его помощник - майор Илья Поликарпов, который должен был отвести генерала на службу.
Таким образом, приходится констатировать, что спецслужбы противника продолжают проведение террористической деятельности в глубине территории России. Причём вполне очевидно, что во всех этих случаях выступает организатором.
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