Пострадавший в результате покушения в Энгельсе офицер доставлен в клинику Москвы

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Пострадавший в результате покушения в Энгельсе офицер доставлен в клинику Москвы

В Саратовской области, по данным местных источников, совершено покушение на офицера Воздушно-космических сил.

Поступают сведения о том, что неизвестный произвёл в военнослужащего несколько выстрелов, в результате чего офицер получил тяжёлое ранение. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.



Сообщается о том, что покушение было совершено в одном из посёлков близ Энгельса. К настоящему моменту известно, что офицер специальным бортом доставлен в московский госпиталь для прохождения лечения.

На месте покушения в Саратовской области работают несколько групп, включая группу Следственного комитета и полиции.

По последним данным, возбуждено уголовное дело по двум статья Уголовного кодекса РФ. Это незаконный оборот оружия и покушение на убийство.

При этом стрелявший пока не найдет, и остаётся в бегах.

Напомним, что за время украинского конфликта спецслужбы противника многократно устраивали покушения на высокопоставленных российских военных. И несколько таких атак завершились трагично. Например, в декабре 2024 года в результате подрыва взрывного устройства в Москве погиб командующих войсками РХБЗ генерал Игорь Кириллов. Вместе с ним погиб и его помощник - майор Илья Поликарпов, который должен был отвести генерала на службу.

Таким образом, приходится констатировать, что спецслужбы противника продолжают проведение террористической деятельности в глубине территории России. Причём вполне очевидно, что во всех этих случаях выступает организатором.
48 комментариев
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  1. marchcat Звание
    marchcat
    +13
    Сегодня, 14:17
    Долго ещё будем констатировать такого рода происшествия? Там тоже есть высокопоставленные военные... negative
    1. faiver Звание
      faiver
      +5
      Сегодня, 14:25
      долго, и в этом нет ничего удивительного......
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 14:59
        не понимаю какой смысл преследуют СБУ в этих террактах и убийствах - если место погибшего военнослужащего занимает следующий
        это же не ученые по термоядерному синтезу или еще каким узким и критичным технологиям
        эти украинские терракты от без исходности и бессилия
        1. knn54 Звание
          knn54
          0
          Сегодня, 15:03
          -если место погибшего военнослужащего занимает следующий
          Вопрос в том, кто будет этот следующий
          1. Romario_Argo Звание
            Romario_Argo
            -2
            Сегодня, 15:06
            думаете, это не СБУ а наши так двигают своих по карьерной лестнице (?)
            * СК рассматривать будет разные версии
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 14:38
      Там и зеленая плесень есть. Но ее синагога трогать не велит.
      1. Грац Звание
        Грац
        +5
        Сегодня, 14:41
        все вопросы к Верховному главнокомандующему, без него ни наши спецслужбы ни наше МО даже не чихнет
        1. bk316 Звание
          bk316
          -3
          Сегодня, 14:48
          без него ни наши спецслужбы ни наше МО даже не чихнет

          Надеюсь. Это и есть воинская дисциплина.
    3. Вайфу Звание
      Вайфу
      0
      Сегодня, 14:47
      Песков недавно дал на данный вопрос ответ. Долго.
    4. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 15:23
      С ними наш главком собрался о чем-то разговаривать
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 14:18
    Мотоциклист в шлеме подъехал, навскидку выстрелил несколько раз и уехал. Классика Мексики или Южной Америки. По идее по камерам отследят его путь и вопрос как он планировал обрывать след. Ну и это не по мессенджеру "развести" на закладку СВУ, это уже серьёзная агентура.
    1. Аскольд65 Звание
      Аскольд65
      +2
      Сегодня, 14:22
      Цитата: Копчёный
      Ну и это не по мессенджеру "развести" на закладку СВУ, это уже серьёзная агентура.

      Уже было что то подобное. Одних из Турции возвращали, а других брали на границе с Казахстаном. Надеюсь сейчас наши спецы так же оперативно сработают.
    2. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 14:33
      след обрывается легко - мотоцикл не автомобиль, съехал с дороги в любую лесопарковую зону, заехал на крытую парковку и т.д., бросил байк и ушел пешком или уехал на другом транспорте....
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 14:38
        Да, но лет ндцать назад. Сейчас тотально всё в камерах, даже вокруг лесополос, а нейронка обработает всех входящих-выходящих очень быстро.
        1. faiver Звание
          faiver
          +5
          Сегодня, 14:40
          не тотально, это только так кажется.....
        2. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 14:41
          Сейчас ловят через раз, улетел уже из Турции или ещё не успел...
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            -3
            Сегодня, 14:47
            Посмотрим. Я пока уверен, что найдут. Время такое. Это не заблаговременно СВУ заложить, которое через сутки сработает.
        3. bk316 Звание
          bk316
          +3
          Сегодня, 14:49
          Сейчас тотально всё в камерах, даже вокруг лесополос

          Это в Москве и области.
          1. Копчёный Звание
            Копчёный
            0
            Сегодня, 14:52
            Это везде. Вокруг нас масса электронных устройств с камерами, доступ к которым имеют не только пользователи. Или Вы не в курсе?
            1. bk316 Звание
              bk316
              +5
              Сегодня, 14:53
              Денис, я хоть и москвич, но дача у меня за 300 км.
              Готов вам экскурсию устроить по местам, где вдоль дороги на 30 км ни одной камеры, более того километров на 15 и интернета нет.
              Кстати мое передвижение на авто по этой местности засечь крайне проблематично.
              1. Копчёный Звание
                Копчёный
                +1
                Сегодня, 14:56
                Я понимаю, что камеры не каждые 100 метров. Вы понимаете, что сегодня совпадения среди тысяч людей в каком то квадрате местности, будет искать не следователь, а нейронка? Что стрелявшего искать будут не только куда уехал, а откуда приехал, кто туда приехал и тд. И всё это уже делает не следователь.
      2. rytik32 Звание
        rytik32
        +4
        Сегодня, 14:39
        Цитата: faiver
        бросил байк и ушел пешком или уехал на другом транспорте

        В Брянске в 2002 году так мотоциклист средь белого дня на оживлённом проспекте расстрелял вора в законе - не нашли.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 14:42
          ..дык тихо сгнил где-нибудь залитый в бетон или асфальт...
          1. Romario_Argo Звание
            Romario_Argo
            0
            Сегодня, 15:10
            а может реально не знал что там вор какой то, просто кто то кого то подрезал на дороге
            а не нашли потому что так выпало 50 на 50
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 15:14
              ...какова вероятность встретить живого единорога на улице города? 50 на 50. Это как? Это ну или встретим, или не встретим... lol
            2. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              +1
              Сегодня, 15:17
              Цитата: Romario_Argo
              а может реально не знал что там вор какой то, просто кто то кого то подрезал на дороге
              а не нашли потому что так выпало 50 на 50

              Ага, они совершенно случайно катались на мотоцикле с автоматом!

              2 июня 2002 года в Брянске произошло убийство вора в законе Бориса Петрушина, известного в криминальном мире под кличкой Барыга.
              Убийство произошло около 10:30 возле остановки «Улица Менжинского» по проспекту Московский. Двое неизвестных на мотоцикле подъехали к остановившемуся на светофоре джипу Toyota, в котором сидел Петрушин, и произвели несколько выстрелов в упор, предположительно из АК-74, после чего скрылись.
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +8
    Сегодня, 14:19
    Стала известна личность офицера, в которого стреляли 3 сентября в Энгельсском районе Саратовской области. Им оказался командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС РФ генерал-майор Николай Варпахович.
    У меня слов нет am
    Остаётся только ждать, что сами «дальники» отомстят! Они точно это сделают.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +5
      Сегодня, 14:37
      Это если приказ будет. Но с этим как-то туго. Яйца у кремлевских дедов уже не те...
      1. bk316 Звание
        bk316
        -1
        Сегодня, 14:51
        Яйца у кремлевских дедов уже не те...

        Это на вашем уровне управления - уровне плинтуса кажется, что дело в яйцах, в действительности дело в мозгах.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 14:56
          ...вообщето очень хорошо если у носителя яиц есть и мозги, или же наоборот (от перестановки слагаемых сумма не меняется). но смысл то понятен. опять же наличие только одного причиндала из перечисленных не есть признак реального начальника....
    2. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      +3
      Сегодня, 14:49
      Цитата: Охотовед 2
      ...Им оказался командир 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальней авиации ВКС РФ генерал-майор Николай Варпахович.
      получается, что "они" (спецслужбисты укр-ны) умышленно и дерзко уничтожают именно боевых офицеров армии России, а в ответ кремлёвские (как минимум до поры до времения) взращивают и не трогают таких особей в форме как "Тимур Иванов и Ко" ... ?! Но последних, ни те, ни те не уничтожают ... request
      Ну как разобраться в такой ситуации, кто опаснее для государственности отечества ? what
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 14:59
        ...ну если вор носит форму, не форма виновата в этом, а, скорее, те кто ему это форму назначил...
    3. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Охотовед 2
      Стала известна личность офицера

      который оказался генералом...
    4. VovaVVS Звание
      VovaVVS
      0
      Сегодня, 15:26
      Где был в это время адьютант генерала?
  4. Комментарий был удален.
    1. agond Звание
      agond
      -11
      Сегодня, 14:24
      Вероятно пострадавший был в военной форме
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +14
        Сегодня, 14:26
        Дугина в форме была? Бригады Скорой помощи в форме были? МЧС в военной форме ???

        зы дети наверно тоже военную форму носили...
  5. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +13
    Сегодня, 14:33
    Сильная страна на такие атаки ответила бы троекратно, но фломастерные импотенты на это не способны,боятся.
  6. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +6
    Сегодня, 14:37
    Пока существует Украина теракты буду т продолжаться ведь это так очевидно!
    1. Вайфу Звание
      Вайфу
      0
      Сегодня, 14:49
      Если власть РФ не отличается решительностью и смелостью, то подобное может устроить любой бантустан на планете.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 14:41

    Таким образом, приходится констатировать, что спецслужбы противника продолжают проведение террористической деятельности в глубине территории России. Причём вполне очевидно, что во всех этих случаях выступает организатором.

    Почему в Украине или в Европе не уничтожают высокопоставленных военных лиц?
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 14:45
    В общем наши спецслужбы молодцы только враг работает лучше и смелее, знает где наши генералы, спокойно выслеживает их и скрывается, а у нас не очень знают где эти вражеские агенты так массово плодятся, кто и откуда их координирует
  9. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +2
    Сегодня, 14:53
    - Владимир Владимирович, покушение на генерала очередное!
    - Да? Ну ладно.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:54
    А мы даже террористов ,не признаем террористами ! Зе кто угодно ,не легитимный, просроченный ,но не главарь террористов !
  11. Silbi Звание
    Silbi
    +3
    Сегодня, 15:03
    Сколько раз говорили, в эту игру можно играть вдвоем. Если бы на каждое подобное покушение отвечали троекратно, на территории окраины, проблемы бы давно не было или спало в разы. Благо потомкам Судоплатова не особо нужно легендироваться на территории незалежной, как в сороковые среди немцев, да и не в Африке работать. Обидно, видимо, даже в этом какое-то самоограничения есть. А сколько специалистов у нас в этой области , бездействуют!
  12. Oberst_71 Звание
    Oberst_71
    +3
    Сегодня, 15:04
    Так вооружите офицеров выдайте табельное оружие. Идут боевые действия. В царской России о чем трубят газеты было хорошо и весело всем. И офицеры постоянно носили оружие если в форме. без него появление в публичных местах считалось нарушением формы одежды.
  13. 2al Звание
    2al
    +2
    Сегодня, 15:17
    От Саратова до с.Таловки Казахстана 180км это 2 часа езды.
  14. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 15:21
    [quote=Иван Иванов_36]- Владимир Владимирович, покушение на генерала очередное! [quote]
    - Его расстреляли ...
  15. ДЯДЯСТАС Звание
    ДЯДЯСТАС
    0
    Сегодня, 15:23
    А почеу наши шпионы никого не убивают в Украине?? Неужели нет жадных до денег украинцев в укропетерии, готовы убить хоть своих родителей за гроши....