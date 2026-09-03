Расширен плацдарм для наступления к Краматорску: ВС РФ освободили село Ижевка

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Расширен плацдарм для наступления к Краматорску: ВС РФ освободили село Ижевка

Подразделения «южной» группировки российских войск освободили расположенный к юго-востоку от Дружковки населенный пункт Ижевка и расширили плацдарм для дальнейшего наступления к Краматорску и Алексеево-Дружковке.

Ижевка относится к Константиновскому району и расположена в трех километрах к северо-западу от Молочарки, об освобождении которой Минобороны сообщило ранее, и в трех километрах к востоку от Алексеево-Дружковки. К Алексеево-Дружковке наши войска также продвигаются с юга – со стороны Константиновки по трассе Н20. Укрепрайон длительное время готовился к обороне с востока и юга (по реке Казённый Торец и вдоль трассы Н-20). Продвижение через Золотой Колодезь позволяет в перспективе развить успех и нанести удар во фланг и тыл украинской группировке.





Чтобы выйти на окраины превращенной противником в очередную «крепость» Дружковки, нашим бойцам предстоит освободить населенные пункты Алексеево-Дружковку, Осыково и Кондратовку. Освобождение Дружковки, в свою очередь, откроет нашей армии прямую дорогу для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.



Также сообщается, что армия России освободила населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области, таким образом существенно расширив плацдарм для дальнейшего наступления к областному центру.
3 комментария
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  1. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +5
    Сегодня, 15:04
    Замечательная новость! Вся Дружковка и ее восточные окрестности из Ижевки - как на ладони
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 15:06
      . Подразделения «южной» группировки российских войск освободили расположенный к юго-востоку от Дружковки населенный пункт Ижевка и расширили плацдарм для дальнейшего наступления к Краматорску и Алексеево-Дружковке.


      Вокруг Орехова так же есть подвижки.Вот карты.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 15:41
    Бандэрлоги тикают быстрее собственного визга.