Военный экспорт Германии в Израиль в этом году достиг рекордной суммы

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Военный экспорт Германии в Израиль в этом году достиг рекордной суммы

В первой половине нынешнего года экспорт вооружений и военной техники из Германии в Израиль резко вырос и составил почти 800 миллионов евро. Такие данные опубликовал один из немецких таблоидов со ссылкой на Министерство экономики и энергетики ФРГ. Это рекордный объем за всю историю продажи немецких вооружений для ЦАХАЛ.

За весь предыдущий год сумма военных поставок в Израиль из ФРГ составила 260 млн евро. Таким образом, экспорт вырос более чем в три раза только за первые шесть месяцев в сравнении с годовым объемом 2025-го. Рост связан с частичной отменой канцлером Германии Мерцем ограничений на поставки германских вооружений Израилю в ноябре прошлого года.

Особенно заметный скачок пришелся на второй квартал 2026 года. Германия одобрила тогда поставки на 735,8 миллиона евро — около 91,9% всей суммы за первое полугодие. Из них 67% предназначались для «военно-морского проекта», еще 21% — для лицензий на совместные проекты немецких и израильских компаний ВПК.

Самой крупной поставкой стала передача ВМС Израиля построенной в Германии подводной лодки INS Drakon. Это третья по счету субмарина класса Dolphin-II, заказанная Израилем. Церемония передачи состоялась в прошлом месяце на верфи ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в немецком Киле.

Подводная лодка «Дракон» — крупнейшая субмарина, построенная в Германии после Второй мировой войны. Ее стоимость оценивается примерно в 550 миллионов евро. Длина INS Drakon превышает 70 метров, а водоизмещение — более 2 000 тонн. Это делает ее крупнейшей и самой мощной подлодкой на Ближнем Востоке. В сфере подводного флота Израиль полностью зависит от ФРГ, и эта зависимость сохранится как минимум в течение следующего десятилетия.
20 комментариев
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +1
    Вчера, 17:26
    Две еврейские страны, помогают третьей еврейской стране против России ✡️🥴 Писатель австрийский собирается воскреснуть ⚰️
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Вчера, 17:38
      Просто немцы помогают Израилю построить собственный Рейх.
  2. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Вчера, 17:31
    Внутренний товарооборот между фашистами 😂😂😂
    1. Netl Звание
      Netl
      0
      Вчера, 17:39
      Цитата: Вольный Остров
      товарооборот между фашистами

      ИМХО, ну не было у немцев шансов не отдать лодку евреям.
      Те наверняка в договоры кучу закладок понаставили о страшных финансовых карах за любые мелочи по их неисполнению.

      А у Мерца и так бюджет трещит request
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Вчера, 17:33
    Бывшие гитлеровские нацисты активно помогают сионистам, кто мог такое предвидеть когда-то? А вообще, не удивительно уже, видя еврея Зеленского, поклоняющегося Бандере и создающего пантеон в честь националистов, массово убивавших его соплеменников.

    О, сколько нам открытий чудных....(с) request
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 17:40
    Для них всех деньги не пахнут.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Вчера, 17:40
    ""Строительство израильской подводной лодки INS «Дракон» в Германии продолжалось около 14 лет (с момента заказа и начала работ в 2012 году до передачи ВМС Израиля в августе 2026 года).""

    Всё что нужно знать про грядущий напрыг наты на Отечество в 2030 году.
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Вчера, 20:54
      Цитата: Копчёный
      ""Строительство израильской подводной лодки INS «Дракон» в Германии продолжалось около 14 лет (с момента заказа и начала работ в 2012 году до передачи ВМС Израиля в августе 2026 года).""

      Всё что нужно знать про грядущий напрыг наты на Отечество в 2030 году.

      Это фактически прототип лодок нового поколения с кучей модификаций внутри, самая крупная построенная Германией лодка в новом веке
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Вчера, 21:17
        Хорошо. Лодку предыдущего поколения сколько лет строят?
        1. Пупырчатый Звание
          Пупырчатый
          0
          Вчера, 21:21
          Той же серии, но с гораздо меньшей модернизацией строили по 7 лет. Но Израиль тоже вносил существенные изменения. В 2018 году Израиль остановил практически готовое строительство, чтобы полностью перепроектировать корабль. Ей удлинили корпус и значительно увеличили рубку под интеграцию новых ракетных систем.
  6. faiver Звание
    faiver
    -1
    Вчера, 17:40
    По большому счету это не наше дело.....
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 17:53
    Военный экспорт Германии в Израиль в этом году достиг рекордной суммы
    Арабы бы хоть немного подсуетились, да чего-нибудь взорвали в Германии wink
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 18:07
    Вопрос... военные расходы немалые, а возможные приобретения перекроют потери, хоть как то?
    1. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Вчера, 20:56
      А какие именно? Марокко на четверть экспорт вооружений из израильского оружия строить, ОАЭ и Бахрейн активно с Израилем торгуют, и тд
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 21:39
        Вопрос... а они ничего не теряют расходов вообще нет?
        Кстати, это ведь государственные расходы, а оружием торгуют частные компанией и это не один и тот же карман...
        1. Пупырчатый Звание
          Пупырчатый
          0
          Вчера, 21:45
          Отвечал постом выше, прошу прощения)
    2. Пупырчатый Звание
      Пупырчатый
      0
      Вчера, 21:47
      Тут вопрос о чем речь конкретно. Если расходы - ну сильная армия это всегда расходы. У Израиля крепкая экономика, там одних золотовалютных резервов на несколько сот миллиардов, экономика многовекторная, а треть ее построена на высоких технологиях. Могут себе позволить.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 22:40
        За все приходится платить, за войну так обязательно...
        Кстати, просто задал вопрос, потому как ответ искать сейчас, дело дохлое, уж больно все по разному оценивают происходящее...
        Просто подождать, а потом посмотреть на итоги...
  9. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    0
    Вчера, 19:56
    Надо внедрить в немецкое кораблестроение Рахманова. Это лишит не только Израиль но и других заказчиков возможностей обновления флота .
  10. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 21:13
    В обоих случаях любезно не упоминаются запахи крематориев времен ВМВ. Моло воспоминаний, много денег.