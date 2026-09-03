Военный экспорт Германии в Израиль в этом году достиг рекордной суммы
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В первой половине нынешнего года экспорт вооружений и военной техники из Германии в Израиль резко вырос и составил почти 800 миллионов евро. Такие данные опубликовал один из немецких таблоидов со ссылкой на Министерство экономики и энергетики ФРГ. Это рекордный объем за всю историю продажи немецких вооружений для ЦАХАЛ.
За весь предыдущий год сумма военных поставок в Израиль из ФРГ составила 260 млн евро. Таким образом, экспорт вырос более чем в три раза только за первые шесть месяцев в сравнении с годовым объемом 2025-го. Рост связан с частичной отменой канцлером Германии Мерцем ограничений на поставки германских вооружений Израилю в ноябре прошлого года.
Особенно заметный скачок пришелся на второй квартал 2026 года. Германия одобрила тогда поставки на 735,8 миллиона евро — около 91,9% всей суммы за первое полугодие. Из них 67% предназначались для «военно-морского проекта», еще 21% — для лицензий на совместные проекты немецких и израильских компаний ВПК.
Самой крупной поставкой стала передача ВМС Израиля построенной в Германии подводной лодки INS Drakon. Это третья по счету субмарина класса Dolphin-II, заказанная Израилем. Церемония передачи состоялась в прошлом месяце на верфи ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в немецком Киле.
Подводная лодка «Дракон» — крупнейшая субмарина, построенная в Германии после Второй мировой войны. Ее стоимость оценивается примерно в 550 миллионов евро. Длина INS Drakon превышает 70 метров, а водоизмещение — более 2 000 тонн. Это делает ее крупнейшей и самой мощной подлодкой на Ближнем Востоке. В сфере подводного флота Израиль полностью зависит от ФРГ, и эта зависимость сохранится как минимум в течение следующего десятилетия.
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