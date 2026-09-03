Как там в котле: об окружённом на северо-востоке Харьковщины противнике
Из Харьковской области приходят сообщения о том, что после закупоривания крышки котла российские войска приступили к ликвидации остатков группировки противника на северо-востоке региона.
Российские военные отмечают, что до смыкания кольца окружения силам противника было предложено сложить оружие и прекратить сопротивление. Для донесения информации до противника использовались как радиосвязь, так и специальные листовки, которые сбрасывались с беспилотников. Однако ВСУ российские предложения проигнорировали, тем самым самостоятельно решив свою судьбу.
На данный момент подразделения украинской армии окружены в населённых пунктах Николаевка, Варваровка, Хрипуны, Резниково, Красный Яр, Лукашово, Комиссарово, Грачёвка, Лобаново, Лошаково, Бузово, Сердобино, Рубленое и Березники.
По ним работают из самых разных средств огневого поражения. Это дроны, реактивная артиллерия, миномёты. По противнику в кольце бьют также бронетехника и пилотируемая авиация. Причём, что интересно, окружённый противник надеется на то, что его деблокируют. Но командование ВСУ, похоже, списало оказавшиеся в котле подразделения.
Киевский режим своим согражданам о положении дел на северо-востоке Харьковщины, конечно, не расскажет. Да и вряд ли потянутся к папе римскому, президенту Турции, генсеку ООН просители процедуры «экстракшн». Не тот «уровень» окружённых, чтобы о них кто-то думал в кабинетах украинской столицы... Да и давно уже никакого «экстракшна» на фронте не практикуется - и так было слишком много жестов доброй воли.
Поэтому всё идёт к тому, что ещё несколько сотен квадратных километров территории Харьковской области перейдут под полный контроль армии России. А далее - лишение противника узлов логистики в Приколотном и Великом Бурлуке.
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