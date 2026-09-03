Как там в котле: об окружённом на северо-востоке Харьковщины противнике

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Как там в котле: об окружённом на северо-востоке Харьковщины противнике

Из Харьковской области приходят сообщения о том, что после закупоривания крышки котла российские войска приступили к ликвидации остатков группировки противника на северо-востоке региона.

Российские военные отмечают, что до смыкания кольца окружения силам противника было предложено сложить оружие и прекратить сопротивление. Для донесения информации до противника использовались как радиосвязь, так и специальные листовки, которые сбрасывались с беспилотников. Однако ВСУ российские предложения проигнорировали, тем самым самостоятельно решив свою судьбу.



На данный момент подразделения украинской армии окружены в населённых пунктах Николаевка, Варваровка, Хрипуны, Резниково, Красный Яр, Лукашово, Комиссарово, Грачёвка, Лобаново, Лошаково, Бузово, Сердобино, Рубленое и Березники.



По ним работают из самых разных средств огневого поражения. Это дроны, реактивная артиллерия, миномёты. По противнику в кольце бьют также бронетехника и пилотируемая авиация. Причём, что интересно, окружённый противник надеется на то, что его деблокируют. Но командование ВСУ, похоже, списало оказавшиеся в котле подразделения.

Киевский режим своим согражданам о положении дел на северо-востоке Харьковщины, конечно, не расскажет. Да и вряд ли потянутся к папе римскому, президенту Турции, генсеку ООН просители процедуры «экстракшн». Не тот «уровень» окружённых, чтобы о них кто-то думал в кабинетах украинской столицы... Да и давно уже никакого «экстракшна» на фронте не практикуется - и так было слишком много жестов доброй воли.

Поэтому всё идёт к тому, что ещё несколько сотен квадратных километров территории Харьковской области перейдут под полный контроль армии России. А далее - лишение противника узлов логистики в Приколотном и Великом Бурлуке.
37 комментариев
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  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    -26
    Вчера, 17:47
    какой катёл! мы бравые ребята это фсё враньё
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +14
      Вчера, 18:32
      Молодцы наши массмедиа! Очень скромно пишут! Боятся сглазить. И правильно. Вообще-то речь идёт про два котла! fellow Первый, численностью до 2 тысяч человек. Площадь образовавшегося там котла составила 460 квадратных километров, он включает 27 населенных пунктов. Ликвидация этого котла позволит отодвинуть линию фронта от приграничных районов Белгородской области, "как минимум на 20 километров"... Второй, но пока "дырявенький котёл" наклевывается на восточном берегу реки Оскол. Там заблокированы 13 батальонов ВСУ общей численностью в пять тысяч человек, (!!!) и российские военные приступили к их уничтожению.
  2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +6
    Вчера, 17:47
    Надеюсь, что процесс зачистки данной территории завершится достаточно быстро.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Вчера, 17:53
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Надеюсь, что процесс зачистки данной территории завершится достаточно быстро.

      Вряд ли, в лоб на них ни кто не пойдет, выжигать мощным оружием - там у них плотность никакая, жратвы на долго хватит. Да и крышка котла там фактически серая зона. По которой дадут выходит, - уничтожая.
  3. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    -4
    Вчера, 17:49
    Тушеная свинина однако. Закатать в белые пакеты и отправить на полки их пустых прилавков 😏🐽
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +14
      Вчера, 17:56
      Цитата: Мини Мокик
      Тушеная свинина однако. Закатать в белые пакеты и отправить на полки их пустых прилавков 😏🐽

      Полагаете, что это смешно?
      Но новость отрадная. Важно, чтобы ни один из котла не смог уйти. Либо земля стекловатой, либо плен.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +6
        Вчера, 18:26
        А может, и в плен уже не брать - раз предложили - отказались. Ну и подыхайте. А другим наука
        1. красноярск Звание
          красноярск
          +5
          Вчера, 18:35
          Цитата: роман66
          А может, и в плен уже не брать - раз предложили - отказались. Ну и подыхайте. А другим наука

          А кто отказался, рядовые, вчера бусифицированные бойцы? Или таки командиры? То-то и оно. У рядовых никто и не спрашивал. Поэтому, если нет риска для наших бойцов, то в плен брать как можно больше. Рабочие руки всегда пригодятся.
          1. Igool Звание
            Igool
            +8
            Вчера, 18:48
            Цитата: красноярск
            . У рядовых никто и не спрашивал.


            Надеюсь Вы не только писать, но и читать умеете:
            "Для донесения информации до противника использовались как радиосвязь, так и специальные листовки, которые сбрасывались с беспилотников. "
            Так, что в курсе не только командиры, но и подчинённые.
            Поэтому нашим бойцам рисковать ради них своими жизнями не вижу ни какого резона.
            Врага надо уничтожать, наших бойцов- беречь.
          2. частное лицо Звание
            частное лицо
            0
            Вчера, 21:01
            Поэтому, если нет риска для наших бойцов, то в плен брать как можно больше. Рабочие руки всегда пригодятся.

            А зачем ? Чтобы потом отпустить? И да вы уверены на 100% что они насильно мобилизованные ? И где вы хотели бы что бы эти "рабочие руки" работали? Лучше уж их "Солнцепеком" , РСЗО или ФАБами.
          3. Mastur Звание
            Mastur
            0
            Вчера, 23:14
            Бусифицированные с таким ослиным упорством не бьются.Это идейные до мозга костей. am
  4. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +11
    Вчера, 17:50
    Отказались сдастся, и ладно. При отсутствии мозга, туловище не нужно, а земля будет стекловатой! negative
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +11
      Вчера, 17:54
      По ним работают из самых разных средств огневого поражения. Это дроны, реактивная артиллерия, миномёты. По противнику в кольце бьют также бронетехника и пилотируемая авиация

      Работайте, отважные сыны России!
      Свиномордые не должны коптить русскую землю!
    2. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      0
      Вчера, 21:00
      И более рплодородная, удобренная.
    3. Андрей Андреев_2 Звание
      Андрей Андреев_2
      +1
      Вчера, 22:02
      Да не отказались, возможности нет! Заградотряды уничтожат...Но то, что все пленные будут из "насильно мобилизованных" - факт.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +11
    Вчера, 17:51
    Окружённый противник,рядовой состав не знает что он окружён .Его командование скорее всего ему говорит что они наступают .Возилжно и не здесь ,а на другом участке.По составу ВСУ там в плен брать не кого ,потом отсартируем по мешками. " Негров и арабов " из Франции в отдельные мешки .
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +8
      Вчера, 18:02
      Цитата: tralflot1832
      " Негров и арабов " из Франции в отдельные мешки .

      Ну чего же вы так, Макрон сказал - «лучшие военные умы франции помогают военным украины (155я Анна Киевская)», для «умов» - только специальные пластиковые контейнеры! laughing и обязательно вернуть Макрону по описи, чтоб не нарушать «отчетность» по умам!
      1. роман66 Звание
        роман66
        +6
        Вчера, 18:28
        Как после " Буратины" что-то в мешки собирать? Пепел разве что смести....
      2. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Вчера, 18:40
        Цитата: Охотовед 2
        ля «умов» - только специальные пластиковые контейнеры! и обязательно вернуть Макрону по описи, чтоб не нарушать «отчетность» по умам!

        Всех вместе закопать, а фото Макрону.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Вчера, 18:03
    Кого нужно от туда вывели, а пушечное мясо... да кто ж его жалеть будет, это не проблема зелебобиков...
    К слову... нам такое тоже не нужно, значит ровнять с грунтом, там дурь сплошная... не надоть нам такого... soldier
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Вчера, 18:10
      rocket757 hi ,и ведь не сдаются,если ориентироваться на СМИ,а значит идейно вдохновлённые,и свою правду отстаивают, чтобы тут не писали.
      1. Igool Звание
        Igool
        +2
        Вчера, 18:52
        Цитата: Ропот 55
        свою правду отстаивают, чтобы тут не писали.


        Так и фрицы в 1939-1945 годах тоже так сказать " свою правду отстаивали".
        Что не мешало им быть сволочами и у_блюд_kaми.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Вчера, 18:59
        Так не перестаю повторять, что просто не будет...
        Что у них в головах... если разбиратся, это целое изложение писать придётся, хотя по сути, все уже было написано и здесь... если разрозненные/отдельные посты собрать и обобщить в единое целое...
        Но вот в чем дело, на отступать некуда, проиграть нельзя!!! Придётся давить, ровнять до конца... по другому уже никак... soldier
  7. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Вчера, 18:10
    Тосами бы их пропекли еще.
  8. николаи Звание
    николаи
    +1
    Вчера, 18:10
    Пошли котлы - значит у х о х л о в нет сил на их деблакировку, и наши это знают , раз на такое идут .В 24 -25 годах такого не было.Посмотрим , правильная у наших информация , раз идут на такие рискованные шаги , или нет.
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Вчера, 18:14
    Можно все-таки и котлы создавать, вот так и надо, только долго, на этот сколько времени ушло?
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Вчера, 18:24
    Произвести очищение данных земель от скверны - фабами и термобаром!
  11. Владимирский Звание
    Владимирский
    +3
    Вчера, 18:45
    Новость хорошая, но есть инфа, что южная часть котла - серая зона, которую противник легко может при желании убрать. Больше смахивает на инфовброс с целью отвлечения сюда резервов противника с участков, где у нас непросто.
  12. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +3
    Вчера, 18:54
    Сколько народу понапрасну на тот свет отправляется ?! Предложили бы им на стройку на Сахалин, туннель строить лет на 20.....
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Вчера, 20:03
      Цитата: Zaurbek
      Сколько народу понапрасну на тот свет отправляется ?! Предложили бы им на стройку на Сахалин, туннель строить лет на 20.....

      Там стахановец Дмитриев один копает, просил не беспокоить! request
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Вчера, 21:45
      Цитата: Zaurbek
      Сколько народу понапрасну на тот свет отправляется ?! Предложили бы им на стройку на Сахалин, туннель строить лет на 20.....
      Сейчас руками никто ничего не строит. Все делается техникой.
  13. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -2
    Вчера, 18:59
    Забавная фотография на заставке. всучки ласкают друг-другу фаберже? Как собаки перед случкой lol
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Вчера, 21:57
      Насколько я понимаю:это фото учений по оказанию первой помощи. А теперь случай из жизни:мобилизовали молодого парня с нашего района,подорвался на "лепестке", потерял ступню. Пока донесли до госпиталя, истёк кровью, в общем погиб.Подозреваю, не оказалось рядом того, кто смог бы правильно наложить жгут,как показано на этом фото. Моё мнение, над xoxлами шутить можно и нужно, но не доводить это до абсурда. Кстати, минус не мой.
  14. смерш24 Звание
    смерш24
    +1
    Вчера, 19:40
    Эти "закотлованные" чубатые будут отстреливатся до последнего патрона
  15. Обычный Звание
    Обычный
    +3
    Вчера, 20:05
    Горшочек, вари.
    ------------------------------
  16. rs777 Звание
    rs777
    -2
    Вчера, 20:20
    Главное - не вернуть потом это все в качестве "жеста доброй воли".
  17. BAI Звание
    BAI
    -4
    Вчера, 21:12
    . Но командование ВСУ, похоже, списало оказавшиеся в котле подразделения.

    А чего там. Численость окруженных упала с 5000 до 2000. А это потери 10 дней боев. Ни о чем