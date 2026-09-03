Власти Финляндии решили оставить границу с Россией закрытой до 2028 года
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Кабинет министров Финляндии выступил с инициативой продлить действие закона, регулирующего порядок пересечения границы с Россией, до 31 декабря 2028 года.
В пресс-релизе МВД страны поясняется, что такие меры необходимы для противодействия возможному давлению на Хельсинки, повышения безопасности рубежей и готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с использованием миграционных потоков как оружия.
В ведомстве подчеркнули, что риск наплыва мигрантов на российской границе по-прежнему высок. Закон предоставляет правительству право ограничивать приём заявлений о предоставлении убежища на отдельных участках, но лишь в тех случаях, когда другие способы не позволяют обеспечить суверенитет или национальную безопасность.
Глава МВД Мари Рантанен заявила, что принятые меры позволяют пограничным службам действовать эффективно в наиболее опасных случаях миграции.
Закон о защите границы вступил в силу летом 2024 года как временное решение. В 2025 году парламент уже продлевал его до конца 2026 года. С 2023 года Финляндия начала постепенно закрывать переходы на границе с Россией, объясняя это ростом числа просителей убежища из третьих стран. Впоследствии ограничения стали действовать на постоянной основе.
Хельсинки обвинял Москву в том, что она способствует прибытию мигрантов к границе, однако Кремль эти обвинения отверг, заявив, что российские пограничники действуют строго по инструкции и пропускают только тех, у кого есть законные основания.
При этом исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен отмечал, что закрытие границы сильно сказалось на доходах финских приграничных городов.
В настоящее время все сухопутные переходы на границе закрыты. Предложение о продлении закона до 2028 года демонстрирует, что меры по обеспечению безопасности на восточной границе носят долгосрочный характер.
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