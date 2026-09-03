Власти Финляндии решили оставить границу с Россией закрытой до 2028 года

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Власти Финляндии решили оставить границу с Россией закрытой до 2028 года


Кабинет министров Финляндии выступил с инициативой продлить действие закона, регулирующего порядок пересечения границы с Россией, до 31 декабря 2028 года.



В пресс-релизе МВД страны поясняется, что такие меры необходимы для противодействия возможному давлению на Хельсинки, повышения безопасности рубежей и готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с использованием миграционных потоков как оружия.

В ведомстве подчеркнули, что риск наплыва мигрантов на российской границе по-прежнему высок. Закон предоставляет правительству право ограничивать приём заявлений о предоставлении убежища на отдельных участках, но лишь в тех случаях, когда другие способы не позволяют обеспечить суверенитет или национальную безопасность.

Глава МВД Мари Рантанен заявила, что принятые меры позволяют пограничным службам действовать эффективно в наиболее опасных случаях миграции.

Закон о защите границы вступил в силу летом 2024 года как временное решение. В 2025 году парламент уже продлевал его до конца 2026 года. С 2023 года Финляндия начала постепенно закрывать переходы на границе с Россией, объясняя это ростом числа просителей убежища из третьих стран. Впоследствии ограничения стали действовать на постоянной основе.

Хельсинки обвинял Москву в том, что она способствует прибытию мигрантов к границе, однако Кремль эти обвинения отверг, заявив, что российские пограничники действуют строго по инструкции и пропускают только тех, у кого есть законные основания.

При этом исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен отмечал, что закрытие границы сильно сказалось на доходах финских приграничных городов.

В настоящее время все сухопутные переходы на границе закрыты. Предложение о продлении закона до 2028 года демонстрирует, что меры по обеспечению безопасности на восточной границе носят долгосрочный характер.
14 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 18:05
    Диагноз известен...
    А так, кто им доктор, сами, все сами... fool
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Вчера, 18:10
      А где "зубы дракона" и минные поля, упущение однако со стороны финнов. fool
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +4
        Вчера, 18:25
        Вот дал Господь соседушек нашему городу.... Раньше на выходные толпами приезжали водки пожрать, да поблевать по садам и скверам, вишь ли у них сухой закон был, а потом по карточкам. А сейчас забурели, отгородились, водку разрешили, правда хлебают под одеялом, ибо сосед может настучать, обликум морале чу.хновато.... laughing
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Вчера, 19:01
        Так строить фортификации дело не просто дорогое, это как предложение к воровству!!!
        Видать ещё не поделили/не решили, в чей карман это все пойдёт... wink
    2. ВАМ Звание
      ВАМ
      +1
      Вчера, 18:13
      Трудно подобрать рецептуру. За больным надо долго наблюдать. Но может и так случиться, что не излечим. Ну тогда........., и земля стекловатой. sad
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 19:05
        Вроде как это теперь... да и раньше, не наша забота...
        Там гейропейские доХтора из Брюсселя приглядят, позаботится... wink
  2. rubin1968 Звание
    rubin1968
    +1
    Вчера, 18:22
    Почему оно решает когда открывать?
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Вчера, 18:26
    Отличное решение - пусть финики дома бухают.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 18:30
    Закрытая финами граница в одностороннем порядке ,остановит войска КНДР ?
    Цитата: marchcat
    А где "зубы дракона" и минные поля, упущение однако со стороны финнов. fool

    С минными полями горе ,олени будь они не ладны и саамы оленеводы .Совсем под ноги не смотрят.
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Вчера, 19:02
    Можно и с нашей стороны закрыть ....откроем, когда постучат
  6. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Вчера, 19:42
    Власти Финляндии решили оставить границу с Россией закрытой до 2028 года
    А после 2028 года что? Или султан помрет, или ишак подохнет?
  7. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Вчера, 20:28
    Жду когда Россия заявит о закрытии границы до 2030 года в ответ.
  8. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Вчера, 20:33
    Очевидно, что для Ихалайнена хорошая и дешевая водка скоро не будет.
  9. Перейра Звание
    Перейра
    0
    Вчера, 20:58
    Узнал через знакомых о состоянии дел.
    Среди всего прочего финка славилась своим обучением. Свидетельство того, кто был там недавно: Финляндия закончилась. У них там полнейшая жопа с деньгами, отменили даже автобус из аэропорта из-за нехватки средств. Соответственно и уровень образования полетел вниз.