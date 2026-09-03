Верховный суд оставил без изменений приговор экс-замглаве МО Тимуру Иванову
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Верховный суд России отказался вносить изменения в первый приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. Замглавы Минобороны был осужден на 13 лет за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, Иванов должен выплатить штраф в размере 100 млн рублей. Его бывшего подчиненного Антона Филатова суд приговорил к 12,5 годам колонии и штрафу в размере 25 млн рублей. Кроме того, арестованные в ходе следствия активы и недвижимость фигурантов по решению суда изъяты в пользу государства.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова, из соображений секретности рассмотрение кассационных жалоб, длившееся более шести часов, проходило в закрытом от прессы режиме. При этом оба осужденных по этому делу — и Иванов, и этапированный из колонии в Москву Антон Филатов — участвовали лично. Сторона защиты просила Верховный суд, поскольку фигуранты не признали вину ни по одному из инкриминируемых им эпизодов преступлений, отменить приговор и отправить материалы дела на повторное рассмотрение первой инстанцией.
Кроме того, в рамках второго уголовного дела Иванов обвиняется в получении взяток на общую сумму 152 млн рублей от президента ООО «Олимп сити строй» Александра Фомина, которому бывший замглавы МО обещал «общее покровительство по службе». Дело о взятках в отношении Иванова в настоящее время слушается в Симоновском районном суде Москвы.
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