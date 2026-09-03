Верховный суд оставил без изменений приговор экс-замглаве МО Тимуру Иванову

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Верховный суд оставил без изменений приговор экс-замглаве МО Тимуру Иванову

Верховный суд России отказался вносить изменения в первый приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову. Замглавы Минобороны был осужден на 13 лет за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, Иванов должен выплатить штраф в размере 100 млн рублей. Его бывшего подчиненного Антона Филатова суд приговорил к 12,5 годам колонии и штрафу в размере 25 млн рублей. Кроме того, арестованные в ходе следствия активы и недвижимость фигурантов по решению суда изъяты в пользу государства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова, из соображений секретности рассмотрение кассационных жалоб, длившееся более шести часов, проходило в закрытом от прессы режиме. При этом оба осужденных по этому делу — и Иванов, и этапированный из колонии в Москву Антон Филатов — участвовали лично. Сторона защиты просила Верховный суд, поскольку фигуранты не признали вину ни по одному из инкриминируемых им эпизодов преступлений, отменить приговор и отправить материалы дела на повторное рассмотрение первой инстанцией.



Кроме того, в рамках второго уголовного дела Иванов обвиняется в получении взяток на общую сумму 152 млн рублей от президента ООО «Олимп сити строй» Александра Фомина, которому бывший замглавы МО обещал «общее покровительство по службе». Дело о взятках в отношении Иванова в настоящее время слушается в Симоновском районном суде Москвы.
34 комментария
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +14
    Вчера, 18:58
    Интересненько, недавно фигурировали несколько другие цифры. Но судя по довольной роже, как то он не очень огорчён. Видимо сидеть будет на спец зоне, но "коммерческой", и деньжата у него на это есть.
    1. ian Звание
      ian
      +9
      Вчера, 19:12
      Может и будет. У меня другой вопрос- если у него конфискованы "активы и недвижимость"- из каких активов фигурант вынет штраф в 100 лямов?
      Или гуманный суд поделил активы "по справедливости"? recourse
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Вчера, 19:17
        Ой да не спрашивайте, он такой у нас гуманный, к вот таким. Видимо суд придумал, что за время отсидки он должен наработать на, сколько там. А не сможет будет по рублю в месяц выплачивать после отсидки. Далее счёт выставлять не кому. what
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Вчера, 19:53
        Цитата: ian
        Или гуманный суд поделил активы "по справедливости"?

        Вот так было при Петре Первом :
        1. ian Звание
          ian
          +7
          Вчера, 20:02
          Точно? Видимо по этому Меньшикова так и не повесили. Он украл столько, что этой веревкой можно было земной шарик обмотать... Так что строгость "режима" у нас не меньше- за метр веревки года на 3 можно "присесть", а "придворные" воруют почти в открытую, пока в опалу не попадут. И то в основном по сигналу свыше "релоцируются".. request
        2. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          0
          Вчера, 22:57
          Ну да, Меньшиков так всю жизнь и прожил в страхе laughing И это самый знаменитый казнокрад, но он хоть полезен был для государства.
          Салтыков-Щедрин намного позже сказал свое знаменитое "разбудите меня через тысячу лет..."
          В Китае вон вообще расстреливают показательно, а "придворные" воруют, как не в себя request
          Спросите меня, что делать? Не знаю, даже при Сталине воровали, но хоть не так, все-же боялись.
          В ЕС вся элита прет все, что может, уже не стесняясь, в США... ну у них это законные доходы "лоббизм" smile В Африке вообще помолчим, в Азии, вот про Японию не слышал, хотя, может просто не интересовался, в остальных гребут все подряд.
          Мир, со времен первобытных племен, ни хрена не изменился, менталитет человека еще лет 1000 будет такой. В советское время, хоть напоказ боялись выставлять, это осуждалось обществом, лет сто в таком режиме, глядишь и изменилось-бы что-то.
          А сейчас, кто больше всего орет о коррупции, только пробивается к заветному месту, начинает воровать за потерянные годы recourse
      3. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        0
        Вчера, 23:34
        Цитата: ian
        ...из каких активов фигурант вынет штраф в 100 лямов? Или гуманный суд поделил активы "по справедливости"?
        ну судебная система поди умеет заниматься и сложением и вычитанием ... winked
        ...осужден на 13 лет за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, Иванов должен выплатить штраф в размере 100 млн рублей.
        То есть в ходе следствия: 3,9 млрд рублей минус -
        конфискованы "активы и недвижимость"
        , минус то что ушло в ходе следствия и рассмотрения судом -
        "по справедливости"
        , и остаточек около
        100 млн рублей
        , в качестве "неотвратимости наказания !" ... winked
        lol
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +24
    Вчера, 19:00
    Вот честно говоря наплевать на этого проходимца с паркета МО...... искренне жаль боевого генерала Ивана Попова которого осудили по надуманному предлогу за металлолом, а как говорят на самом деле за критику начальника Генштаба ВС России (люто не навидит критику что в исполнении Суровикина, что Пригожина). По истине что имеем не храним и разбрасываемся кадрами которые ох как сейчас на фронте нужны.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +9
      Вчера, 19:10
      Это не "мы", ВВП!!!!!!!!!!!
      Суворовкин, Попов и убитый по приказу Пригожин - настоящие патриоты России. А кто "чтить память" алкаша Ельцина....лучше не скажу свое мнение, а то попаду в бан. winked
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -1
        Вчера, 23:00
        Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
        убитый по приказу Пригожин - настоящие патриоты России

        Долларовый миллиардер-олигарх - патриот?
        Продовольствием видимо армию он бесплатно снабжал?
        Чудны твои дела Господи......
  3. Aleks1956OU Звание
    Aleks1956OU
    +15
    Вчера, 19:01
    Какой в России гуманный и милосердный суд?
    Наверное, ему надо было дать вышку и привести приговор немедленно. Именно так и поступили бы с простым кадром.
    Ему ведь доверили самое святое, защиту Родины, а он проворовал всё, что можно и нельзя?
    И ещё улыбается?
    Вопрос: «А, что МО не знал, что его замы воруют годами? Живут как арабские шейхи, имеют квартиры как короли?
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -2
      Вчера, 19:06
      Смотрим часто фильмы серии "Момент Отечества"....там и про такие высокопоставленные военные воры очень правдиво рассказывают!
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 20:22
      Цитата: Aleks1956OU
      И ещё улыбается?

      Это в заголовке статьи он улыбается, видимо старое фото, а сейчас ему не до улыбок, и с лица сбледнул.
  4. al3x Звание
    al3x
    +15
    Вчера, 19:02
    Жаль, что ещё сверху пятак не накинули за такую наглость. А в идеале было бы его бывшего начальника к нему в хату подселить.
  5. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +7
    Вчера, 19:04
    Сразу видно невиновного человека☝️
  6. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Вчера, 19:04
    Да бог..которого нет...чтоб ВВП по просьбе другого вора Шойгу этого вора без совести и морали не помилово в тихорь winked am ях
    1. Ponimatel Звание
      Ponimatel
      -1
      Вчера, 19:12
      Да бог..которого нет...

      По нынешним временам опасная риторика. Чувства верующих панимаешь... Хотя как быть с чувствами не верующих, видящих в телевизоре как Негарант облизывает замшелую картинку в окладе?
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Вчера, 19:15
        Кому надо, пусть верит в бога....я веря только в себя.
        На счет бога...где он был, когда ж...бандеровцы во время АТО убили детей Донбасса????????????
        1. Ponimatel Звание
          Ponimatel
          +2
          Вчера, 19:19
          бога...где он был, когда ж...бандеровцы во время АТО убили детей Донбасса?

          Если бы он был, то к нему были бы вопросы... Если такая скотина как человек создан им по своему подобию... То нафик он сам то нужен?
          1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
            Лиза Кернер-Тимошенко
            -2
            Вчера, 19:20
            Поэтому я и атеистка и верю только в себя!
            1. Ponimatel Звание
              Ponimatel
              +3
              Вчера, 19:22
              верю только в себя!

              /... мелко крестит монитор/ Покайся грешница! Покайся !
  7. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +6
    Вчера, 19:05
    Что то шойгу не слышно в последнее время
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -2
      Вчера, 19:17
      Спрячется.... laughing wink Это же с Т.Ивановым и другими военными ворами все пр Шойгу было!!!!!!! И убийство Пригожина тоже!
    2. фа2998 Звание
      фа2998
      0
      Вчера, 20:06
      Цитата: Zaurbek
      Что то шойгу не слышно в последнее время

      Да ,недоработало Следствие.Куча замов в тюрьме-а главный начальник не в курсе.Либо прокуратуру вовремя остановили.. what
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    +7
    Вчера, 19:11
    Для этого упыря 13 лет не срок.
    Сомневаюсь что Тимурка будет сидеть весь срок...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 19:11
    Цитата: Zaurbek
    Что то шойгу не слышно в последнее время

    Зато слышно его дочку ,на ВЭФ он лайн выступала . good
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 19:12
    Цитата: Zaurbek
    Что то шойгу не слышно в последнее время

    Зато слышно его дочку ,на ВЭФ он лайн выступала . good
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Вчера, 19:19
      ...и какие сказки она рассазала? Или она уже смылась в Гейропу (чего меня нисколько не удивидо бы am )
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Вчера, 20:13
        Придётся восполнить вашу дремучую неосведомлённость .Год назад Ксения Шойгу закончила проект с своей компанией " Реиновация фортов Финского залива " .Музей - мемориал в Кронштадте АПЛ "К - 3" тоже её рук дело. Если и были скандалы ,Ксюша была истцом.Проект был исполнен без госсредств.Только частные инвестиции.Теперь она возглавляет госпроект : Долина Менделеева: по редкозёмам и тоже только на частные инвестиции.К ней очередь от инвесторов ,конечно если она заручилась поддержкой ЕN + и Дерипаска тут не причём ! bully Как настроение у вас поднялось ? love
  11. bbb Звание
    bbb
    0
    Вчера, 19:41
    Все-таки может это как-то связано с изменой.
  12. rs777 Звание
    rs777
    +1
    Вчера, 19:57
    Какой роскошный семитский шнобель. Профессор Столешников был бы в восторге. laughing
  13. faterdom Звание
    faterdom
    +5
    Вчера, 20:10
    Да уже скоро выходить за хорошее поведение и соблюдение режима. По УДО.
    Может даже участвует в художественной самодеятельности.
  14. likana Звание
    likana
    +4
    Вчера, 20:17
    В сети есть снимки обнимашек Иванова с пургометом , так трогательно! В дружеской обстановке, неформально... пили и ели за ворованные деньги... Все жду, когда за Пескова возьмутся... Все тот снимок из памяти не идет... Сколько сволочей за счет народа сладко харчуется... А по телевизору деньги собирают детям на лекарства... Гнилое время...
  15. tabex Звание
    tabex
    +1
    Вчера, 23:13
    Этого "ценного специалиста" очень ждут в каскаде, где в тылу проходят службу депутаты и проворовавшиеся чиновники