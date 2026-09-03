Дроны ВС РФ атаковали сухогрузы в Чёрном море, идёт «охота» на украинские фуры

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Дроны ВС РФ атаковали сухогрузы в Чёрном море, идёт «охота» на украинские фуры

Морская блокада Украины поддерживается нашими военными в непрерывном режиме. Сегодня еще два судна с военным грузом пытались прорваться в черноморский порт, но были атакованы ударными беспилотниками на подходе, сообщает Минобороны РФ. Перефразируя известное выражение из повести Николая Гоголя, некоторые произведения которого попали под запрет на Украине: «Не всякое судно дойдет до украинского побережья».



Украинские каналы утверждают, что сегодня в ходе непрекращающихся уже около недели атак по Киеву ВС РФ впервые применили реактивные дроны «Герань-5». Под удары попали склад таможни, объекты в районе аэропорта Борисполь, склад «Биокон» под Киевом, комплекс FM Logistic в Дударкове и военные склады на территории завода Coca-Cola в Броварском районе. Вывески с иностранными брендами уже не спасают от российских атак.

Своего рода «охоту» на грузовые автомобили на украинских дорогах и стоянках ведут операторы БПЛА 50-й отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ВС РФ. Кадры объективного контроля зафиксировали уже более 90 таких ударов по фурам. Практически все они выглядят вполне себе гражданскими. Однако известно, что таким образом противник маскирует не только перевозку военных грузов. Полуприцепы используются для скрытого запуска ударных беспилотников самолетного типа.



Теперь любая фура на подконтрольной Киеву территории – законная военная цель. И винить за это простым украинским дальнобойщикам, перевозящим коммерческие грузы, остается только своих не в меру изобретательных «захисников».

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент падения зенитной ракеты вблизи с многоэтажками в Киеве. Сообщается, что боеприпас выработал топливо, так и не поразив цель.

19 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Cartograf Звание
    Cartograf
    +18
    Вчера, 18:21
    У меня только один вопрос на текущий момент по портам Украины-- мы повреждаем суда уже месяц,а они не боятся идти в порты Ураины. ПОЧЕМУ??? Может топиь намного эффективне,чем просто попасть дроном??
    1. ian Звание
      ian
      +5
      Вчера, 18:29
      Тоже удивляет этот факт. Возможно, незалежна берет на себя стоимость ремонта и простоя в случае повреждения. Поставки нужны любой ценой.... request
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Вчера, 18:38
        Просто стоимость премии за фрахт, превышает инстинкт самосохранения. И здесь только одно топить, с потерями экипажа. Но вот в море это с экологической точки зрения может быть проблемно. Значит в порту, но до полного изнечтожения.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Вчера, 18:38
      " Идет охота на волков, идет охота..." ( В.С. Высоцкий)

      Ибо нехрен! Сами начали. А теперь- кто не спрятался, мы не виноваты... laughing
    3. Улисс Звание
      Улисс
      +3
      Вчера, 18:59
      Однозначно топить. Желательно крупнотонажные прямо у причала. Причал выходит из строя, а подьём судна дело непростое и длительное. Порты бандерлогов должны стать кладбищами затопленных судов..
    4. Mastur Звание
      Mastur
      -1
      Вчера, 19:10
      А зачем их топить? Разбивается как правило ходовая рубка. И все- дешево и сердито. Потом на буксир и в любой ближайший порт РФ. Но до этого пока еще не додумались с сожалению.
      laughing
      1. Виктор Чужой Звание
        Виктор Чужой
        +1
        Вчера, 19:48
        Думаете дадут подплыть на буксире и спокойно утащить к себе в порт прям в настоящем времени ?! Так аналогично влупят дронов в буксир. Когда начали позволять регистрировать флот под удобным флагом это стало началом разрушения суверинитета стран. Аналогично офшоры размыли налоги. А уж сухопутные границы стали простыми занавесками в голом поле. Многие просто обходят даже эти занавески. Почему-то только местами и редко на границе стреляют по любому кто лезет мимо КПП. Вроде как спрашивать там ни кого не надо зачем он лезет мимо официальных дверей в чужое государство. Стреляли бы на границе по нарушителям и не было толп мигрантов там где не надо.
    5. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Вчера, 20:15
      показательнее скорее............................................
    6. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Вчера, 22:14
      Цитата: Cartograf
      ПОЧЕМУ???

      поразить не значит уничтожить или потопить. Корабль большой, дрон маленький. поврежденный корабль берется на буксир и тащится дальше. Иногда на ремонт иногда на разгрузку в порту.
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +2
    Вчера, 18:23
    Ну у хитро попых, так всегда. Вопрос кто кого перехитрил. Ну кастрюли на головы, и скакать. Надеюсь речёвку не забыли.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +4
    Вчера, 18:27
    Отрадно слышать что выносим логистические пути … надо увеличивать темпы уничтожения поставок шумерии
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 18:39
    Любое судно идущие в порты Украины законная цель .После сегодняшней выходки в порту Сочи, даже хозяева яхт класса " крейсер " зададутся вопросом почему не топим суда прорыва.Если надо денег дадим ,прошерстите яхто- марины Украины. ,в хлам .
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 01:45
      Цитата: tralflot1832
      в порту Сочи

      Как вы там, держитесь? Южный дозор сейчас пишет про массированную дроновую и ракетную атаку.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 18:55
    Надо признать, осознавать, что там ещё много чего целого осталось...
    Так то, если суда перестанут заходить, это не важно, но ведь они идут...
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Вчера, 18:55
    Кто-то на ВО уже объснял, что дрон несёт 15-100кг взрывчатки. Громадный корабль этим не потопить. Поэтому удары наносятся по мостику и этого достаточно, чтобы корабль обездвижить. Значит нам необходимо дотянуть радиус своих УМПК до хохлопортов. Возможно существуют и другие способы доставки чего-то на полтонны-тонну. Кто в теме подключитесь к обсуждению
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Вчера, 22:06
      И не факт, что удар БПЛА по рубке, обездвижит судно. Это больше похоже на акцию устрашения судовладельцев. Было бы идеально, если бы Россия, могла бы устроить морскую блокаду Украины, силами Черноморского флота. Но флот запрет в Новороссийске, не найдя противоядия против БЭКов. Странно, что на вооружении ВМФ России, до сих пор так и не появились свои безэкипажные катера,которые могли бы закрыть все подходы к украинским портам.
  7. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Вчера, 18:55
    404е когда начали охоту на транспорт вокруг Крыма не смотрели, что РФ не бьёт по гражданским объектам, фурам и складам?
  8. УВБ Звание
    УВБ
    -1
    Вчера, 19:42
    Опять удары по рубке. а груз невредим. украинцы пожар потушили, отбуксировали и разгрузили. Понятно, единичным дроном такое судно не потопить, значит нужно бить не по рубке а по грузу, эффект будет то что надо!
  9. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 00:36
    В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент падения зенитной ракеты вблизи с многоэтажками в Киеве
    Жалко что рядом, хотя я по своей сути очень добрый человек.