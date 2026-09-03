Дроны ВС РФ атаковали сухогрузы в Чёрном море, идёт «охота» на украинские фуры
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Морская блокада Украины поддерживается нашими военными в непрерывном режиме. Сегодня еще два судна с военным грузом пытались прорваться в черноморский порт, но были атакованы ударными беспилотниками на подходе, сообщает Минобороны РФ. Перефразируя известное выражение из повести Николая Гоголя, некоторые произведения которого попали под запрет на Украине: «Не всякое судно дойдет до украинского побережья».
Украинские каналы утверждают, что сегодня в ходе непрекращающихся уже около недели атак по Киеву ВС РФ впервые применили реактивные дроны «Герань-5». Под удары попали склад таможни, объекты в районе аэропорта Борисполь, склад «Биокон» под Киевом, комплекс FM Logistic в Дударкове и военные склады на территории завода Coca-Cola в Броварском районе. Вывески с иностранными брендами уже не спасают от российских атак.
Своего рода «охоту» на грузовые автомобили на украинских дорогах и стоянках ведут операторы БПЛА 50-й отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» ВС РФ. Кадры объективного контроля зафиксировали уже более 90 таких ударов по фурам. Практически все они выглядят вполне себе гражданскими. Однако известно, что таким образом противник маскирует не только перевозку военных грузов. Полуприцепы используются для скрытого запуска ударных беспилотников самолетного типа.
Теперь любая фура на подконтрольной Киеву территории – законная военная цель. И винить за это простым украинским дальнобойщикам, перевозящим коммерческие грузы, остается только своих не в меру изобретательных «захисников».
В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент падения зенитной ракеты вблизи с многоэтажками в Киеве. Сообщается, что боеприпас выработал топливо, так и не поразив цель.
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