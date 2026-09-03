Пашинян переложил на Москву решение о российской военной базе в Армении

Мы не считаем присутствие 102-й военной базы на территории Армении жизненно необходимым. Если Россия примет решение вывести базу из Армении, мы не возражаем. Но если они выразят желание остаться, мы готовы обсудить и этот вопрос.

Вернувшись с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Бишкеке, премьер-министр Армении выступил с пламенной речью по итогам визита в столицу Кыргызской Республики. Помимо прочего, в своем привычном стиле двунаправленной политики высказался по поводу присутствия 102-й российской военной базы на территории Армении.На саммите ШОС президент России Владимир Путин после переговоров с главой армянского кабмина заявил, что решение по поводу дальнейшего нахождения российских военных в Армении должен принимать Ереван. Если решат, что база им больше не нужна, то наше Минобороны выведет военных.Однако старающийся до последнего усидеть на двух стульях Пашинян и на этот раз переложил ответственность на Москву. Аналогично он себя ведет и по поводу членства Армении в ОДКБ, а в особенности в ЕАЭС. Выйти из этих организаций требует Брюссель, иначе никакого движения на вступление в ЕС не будет. Но это означает дальнейший разрыв связей с РФ, что чревато для Армении серьезными негативными последствиями.Армянский премьер:Российская 102-я ордена Александра Невского военная база, размещенная в Гюмри и Ереване, создана в соответствии с Договором о правовом статусе ВС РФ на территории Армении. Изначально Москва и Ереван заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году продлили до 2044-го. Задачей военной базы служит отражение внешних угроз для Армении.