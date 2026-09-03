Пашинян переложил на Москву решение о российской военной базе в Армении

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Пашинян переложил на Москву решение о российской военной базе в Армении

Вернувшись с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Бишкеке, премьер-министр Армении выступил с пламенной речью по итогам визита в столицу Кыргызской Республики. Помимо прочего, в своем привычном стиле двунаправленной политики высказался по поводу присутствия 102-й российской военной базы на территории Армении.

На саммите ШОС президент России Владимир Путин после переговоров с главой армянского кабмина заявил, что решение по поводу дальнейшего нахождения российских военных в Армении должен принимать Ереван. Если решат, что база им больше не нужна, то наше Минобороны выведет военных.



Однако старающийся до последнего усидеть на двух стульях Пашинян и на этот раз переложил ответственность на Москву. Аналогично он себя ведет и по поводу членства Армении в ОДКБ, а в особенности в ЕАЭС. Выйти из этих организаций требует Брюссель, иначе никакого движения на вступление в ЕС не будет. Но это означает дальнейший разрыв связей с РФ, что чревато для Армении серьезными негативными последствиями.

Армянский премьер:

Мы не считаем присутствие 102-й военной базы на территории Армении жизненно необходимым. Если Россия примет решение вывести базу из Армении, мы не возражаем. Но если они выразят желание остаться, мы готовы обсудить и этот вопрос.

Российская 102-я ордена Александра Невского военная база, размещенная в Гюмри и Ереване, создана в соответствии с Договором о правовом статусе ВС РФ на территории Армении. Изначально Москва и Ереван заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году продлили до 2044-го. Задачей военной базы служит отражение внешних угроз для Армении.
48 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +1
    Вчера, 19:22
    Дву стулье это тренд современности. Вспомним Турок, мелкобританию. Это от того что понимание у двухстульных есть, не выгонят, будут за меня бороться, а я у двух маток пока пососу.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +11
    Вчера, 19:23
    Какое бы решение не приняла Москва, Пашинян объявит русских виноватыми во всём.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 02:50
      Какое бы решение не приняла Москва, Пашинян объявит русских виноватыми во всём.

      Поэтому Москва не принимает никаких решений.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 19:24
    Никол прекрасно осазнаёт что будет ,если мы уйдём ,будет лавировать до последнего .
    1. тагил Звание
      тагил
      +6
      Вчера, 19:36
      Пашинян гражданин франции, что бы он плохого не сделал он всегда может сбежать к себе на родину. А в армении он просто работает так же как и санда в молдавии. Да им по большому счету насрать (прошу прощение за мой французский) на страны которыми они сейчас управляют как и клоуну на украине. У них есть где преклонить голову после трудов "праведных" во благо европки.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        +1
        Вчера, 19:55
        Хуже когда такие ни куда не собираются, вросли во власть и будут за нее цепляться пока камня на камне не останется.
      2. ВячеSeymour Звание
        ВячеSeymour
        0
        Сегодня, 00:42
        Пашинян гражданин франции, что бы он плохого не сделал он всегда может сбежать к себе на родину.

        Гражданин Франции ? А можно по подробнее о его гражданстве и его родине?
        Я чего- то упустил? А сын гражданин Турции или нет?
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      Вчера, 19:36
      Цитата: tralflot1832
      будет лавировать до последнего

      так закон о вступлении в ЕС приняли в июне когда шла по России первая волна ударов по НПЗ и на запада ждали, что еще немного, еще чуть-чуть и.... и Никол вероятно в этом был уверен, что он на стороне победителей.... только вои время идет и декабрь все ближе... лавировать оно можно, только могут и членство в ЕАЭС приостановить
      1. commbatant Звание
        commbatant
        -2
        Вчера, 20:44
        Цитата: BrTurin
        ... лавировать оно можно, только могут и членство в ЕАЭС приостановить

        ...занесут кому надо и не приостановят...поэтому Пашинян и улыбается, деньги не его а армянского бизнеса или ЕСу...а приостановят и черт с ним ему в армении не жить...главное чтобы в его президентство ТМВ не началась, что мало вероятно...
        ...наши как с Кубой поступят, долг армении простят и за аренду ВБ будут платить, а комментаторы на ВО будут предлагать "братскому" армянскому народу МБР помочь...или "ядеркой" по турции ударить...
    3. commbatant Звание
      commbatant
      +2
      Вчера, 20:49
      Цитата: tralflot1832
      Никол прекрасно осазнаёт что будет

      ...его для этого и привели к власти в 2018, решили территориальный спор с азерами, выкинули русских из региона, начали реализовывать проекты в области логистики, уменьшения народонаселения армении, впереди много еще надо чего сделать...но это уже без русских, а потом и без турок...
  4. ian Звание
    ian
    +7
    Вчера, 19:25
    Отличный план good
    Сработало с карабахом, сработает и со всем остальным.
    Ни в чем не нести никаких обязательств и со всего собирать плюшки.
    А если погонят с санными тряпками- то это не он виноват, а кляти москали. Они сделали все, чтоб ухудшить жизнь честных армян. И карабах слили, и из союза выгнали, и денег лишили.... Теперь как он и говорил, надежда только на европу.
    А Воваевич ниучем ниуинуатый.... request
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Вчера, 19:29
    Военная база... ладно, уйдёт этот Пашинян, так на его место сядет следующий, такой же...
    Пока Россия занята заравниваем скакуасии, другие дела/проблемы по доброму не решаются... и тут даже не увы, это объективная реальность на данный момент времени....
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +4
      Вчера, 19:33
      Все происходящее включая скакунов это результат 25 лет движухи операторов трубы, возомнивших себя великими геополитиками, мудрейшими шахматистами.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Вчера, 19:59
        Звериный оскал капитализЬма ... но это ведь последствия, потому как ничего не происходит просто так, по взмаху руки какого то "волшебника"...
  6. KCA Звание
    KCA
    +2
    Вчера, 19:40
    А нам, собственно, этот пашканян зачем? На озеро Севан летать? К нему только через горы, на ишаках, в Азербайджан можно хоть по Каспию дойти, турки их любят, что нам с той Армении? Выбрали себе, этого, мммэээ, вот и живите сами
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +1
      Вчера, 19:43
      А нам, собственно, этот пашканян зачем?
      Зачем нам Армения, Казахстан, Белоруссия...
      1. KCA Звание
        KCA
        +1
        Вчера, 19:58
        Казахстан есть зачем, не буду углубляться - Каспий, нефть, уран, ту-ту в Китай, дальше по экономической карте посмотрите, Беларусь - сосед, лояльный и без вые..., или, скажем так, терпимо, а нам ещё в Калининград дорогу пробивать, без них нивкак, наше ПВО прикрывает не только их, с их территории, но и нас с запада, наше ТЯО и Искандеры в Беларуси размещены, трибалтика может курить в сторонке, достаточно аргументов?
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          0
          Вчера, 19:59
          Плюсы можно привести во всех бывших Союзных республиках и не только.
          1. KCA Звание
            KCA
            -1
            Вчера, 20:03
            Приведите плюсы за трибалтику, грузию, ту-же армению, не дай бог окраину, оценивайте не географию, геологию и логистику, а реальные отношения с ними, с правительством, курсом в наты всякие и т.д.
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              0
              Вчера, 20:07
              не дай бог окраину
              Вы не поддерживаете СВО?
              оценивайте не географию, геологию и логистику
              Тогда что?))
              а реальные отношения с ними, с правительством, курсом в наты всякие и т.д.
              Не иметь отношений с путинской властью, не ориентироваться на нее это нормально, это ни как не говорит об отношении с народами России.
              1. KCA Звание
                KCA
                -7
                Вчера, 20:13
                Больше половины населения планеты считают что иметь отношения с Путиным нормально, а какие-то мелкие, на карте раз 20 надо плюсик клацать, чтоб хоть немножко их появилось, считают ненормальным? Год в 79, вроде, год, мультфильм "Баба Яга против", это когда СССР дали право провести Олимпиаду 80, и эти бабы яги щёки надувают? Если-б не русскоязычные и сочувствующие граждане, один Сармат сбился с курса, потерял управление и нет больше трибалтики, или наглии, на выбор
                1. Trapp1st Звание
                  Trapp1st
                  +3
                  Вчера, 20:20
                  Больше половины населения планеты считают что иметь отношения с Путиным нормально
                  Это Вы о ком? О Китае который пользуясь ситуацией подмял под себя РФ, или про Индию которая по бросовым ценам скупает ресурсы обратно отправляет известный бензин, Турция ОАЭ которые наживаются на выводе наворованного из РФ...?
                  один Сармат сбился с курса, потерял управление и нет больше трибалтики, или наглии, на выбор
                  А слабо сделать РФ передовой, процветающей страной, отменить принятые антинародные законы, снизить налоги, сделать образование и медицину реально доступной и бесплатной? Или только испортить чужое?
                  1. KCA Звание
                    KCA
                    -5
                    Вчера, 20:44
                    У вас какое звание по экономике? Кандидат? Доктор? Может Академик? Какой доступ? Или Интернет вам всю правду несёт на блюдечке? То что АЭС в Акуе принадлежит Росатому и Турция будет получать только 20% энергии от того, что МЫ Турции продадим? Ну, типа, за аренду земли. Тавтология - приземлённо - 99%, надеюсь, умеют пользоваться компьютером, сколько из них могут его с нуля собрать, запустить и обеспечить бесперебойную работу? Пусть 10%, с АЭС всё, немножко, не так, 0.00000.1%, а ещё им надо топливо, обслуживание, захоронение отходов и тысячи прочих нюансов, заменить нас, на уже построенной станции нивкак, вы знаете что у вестингаус топливные сборки квадратные, у нас шестигранники, кувалдой в реактор забивать? Потом, отработку должен забирать поставщик, вестингаус куда заберёт изотопы с полураспадом в миллиард лет? Да пошлёт он, а вот у нас есть БН-600, БН-800, строятся БН-1200 и БРЕСТ, где отходы превращаются в доходы, БРЕСТ и ВВЭЭР 1200 вообще образуют замкнутый цикл, туда-сюда, туда-сюда, а оставшийся шлак можно в коробке с хомячком похоронить
                    1. Trapp1st Звание
                      Trapp1st
                      -1
                      Вчера, 20:49
                      АЭС в Акуе принадлежит Росатому
                      Так на 100% оплачивает строительство Российская сторона Вы, Я, все в РФ заплатили что бы сделать подарок народу Турции, выгодней предложения им естественно ни кто не предоставит. Вы в обще это понимаете? Детям в РФ на лечение по смс люди сбрасываются в то же время...
                      1. KCA Звание
                        KCA
                        -2
                        Вчера, 21:26
                        Не поняли? Мы на терр Турции строим СВОЮ АЭС, отнять турки её не смогут нивкак, могут не дать работать, а им зачем? Охрененная территория у моря будет просто так стоять? Там ни пляж, ни отель не построить, это не корова, которую из сарая пинком выгнал, сама погуляла, сама пожрала и спать пришла, а с утречка за сиськи подёргал и на тебе - ведро молока. Вот люди по СМС не надо грузить, не понимаете, какое это кидалово? Минута рекламы на центральном ТВ стоит в разы дороже чем, ой, миллион на пилюлю, у нас нет таких денег, спасите, нашего Епрофанушку, ля, вас приведи на ТВ и посади под камеру, без подготовки вы как будете говорить? Ась? Я скажу - ээээ, муэээ, дык, мык пык, у меня это, того ребёнок болеет, бабла надо. Изн'т ит? Или вы театральные курсы заканчивали?
      2. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Вчера, 20:46
        Зачем нам Армения, Казахстан, Белоруссия.

        Например, Армения с нами даже не граничит и находится в глухом закоулке в отличии от многих других бывших республик союза. Так, что разница есть и большая.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Вчера, 20:53
          Куба, Венесуэла, Иран, Египет, Бразилия, Никарагуа, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, ЦАР, Алжир ... тоже не граничат, на фиг их?
          1. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            0
            Вчера, 20:57
            ... тоже не граничат, на фиг их?

            Что вы имеете ввиду? Наших баз там нет. А торговать можно со всеми. Даже, с Арменией.
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              0
              Вчера, 20:59
              Наших баз там нет.
              А Африканский корпус это как глухие тетеревы из ДМБ))
              1. Алексей Лантух Звание
                Алексей Лантух
                0
                Вчера, 21:02
                А Африканский корпус это как глухие тетеревы из ДМБ))

                Это их проблемы и проблемы заказчиков этих наемников.
  7. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +6
    Вчера, 19:42
    Очень странный посыл. Если база российская, то выводить или оставлять её решает РФ. Ещё более странная её задача "отражение внешних угроз для Армении". Зачем?!...Там живут теперь уже чужие граждане независимой страны. Пусть сами себя защищают.
    1. KCA Звание
      KCA
      -1
      Вчера, 20:07
      И что РФ решает? Отрежут воду, розетку, запретят покидать пределы базы, не будут принимать самолёты снабжения, кабели связи обрежут и глушилки связи по забору поставят, они в своём праве. А нам с султаном будет проще договориться, чем со штатовскими проститутками
      1. samarin1969 Звание
        samarin1969
        +2
        Вчера, 20:13
        Цитата: KCA
        Отрежут воду, розетку, запретят покидать пределы базы, не будут принимать самолёты снабжения, кабели связи обрежут и глушилки связи по забору поставят, они в своём праве

        Так поэтому надо валить из этого гадюшника, пока не стали блокировать. Проблемы армян и турок - это проблемы только армян и турок. База там не сможет блокировать переход Армении к новым "друзям".
        1. KCA Звание
          KCA
          -1
          Вчера, 20:19
          Во время гражданских войн в Таджикистане у меня товарищи были по делам связаны, там алюминиевый завод крупный, они туда силовое электрооборудование поставляли, так их моджахеды, или как их там, из рук в руки передавали правительственным войскам, утром наоборот, вообще никаких конфликтов, и из наших никто не пострадал, и друг с другом не конфликтовали, восток дело тонкое
    2. commbatant Звание
      commbatant
      -1
      Вчера, 20:32
      Цитата: samarin1969
      Очень странный посыл. Если база российская, то выводить или оставлять её решает РФ.

      Отнюдь. Она находится там для защиты армении и не на птичьих правах, а на основании двустороннего соглашения, т.е. волеизъявления армении и РФ, армения денонсирует соглашение о пребывании нашей ВБ на своей территории и все, мы должны вывести ее в обозначенные сроки (так выводились наши ВБ / пограничники из грузии, азербайджана, частично из ПМР, таджикистана...) РФ обеспечивает безопасность армении, как на двустороннем уровне с РФ, так и в рамках ОДКБ. Так на кой черт Воваевичу выгонять нашу ВБ? Наша ВБ, как заложник политических обстоятельств и Пашинян выжмет все по максимуму из нее, при решении вопроса по нашей концессии ЮКЖД, стоимости газа, доступ товаров армении на рынок РФ и т.д.
      Там живут теперь уже чужие граждане независимой страны.

      ...там уже, как 35 лет живут чужие нам люди, референдум о сохранении СССР там не проводился, они уже в середине 80-х не хотели жить при Союзе получая дотации из Союзного центра за счет бюджета РСФСР...
      ...просто прошлая армянская элита в армении дашнаки ворующая, как в не себя в глаза врали нам, что они пророссийские и армян работающих в РФ также все устраивало...
      ...получается Пашинян (не желая того) расставил все по местам, показав т.с. истину отношений к нам со стороны носатых, как живущих в армении, так и живущих в РФ...
      1. oldzek Звание
        oldzek
        0
        Вчера, 21:01
        для меня маршалы Баграмян,Бабаджанян,летчик Н.Степанян,актеры Джигарханян,Мкртчан,шахматист Т.Петросян АРМЯНЕ.а этот гейропеец нет ИМХО
        1. commbatant Звание
          commbatant
          -1
          Вчера, 21:11
          Цитата: oldzek
          для меня маршалы Баграмян,Бабаджанян,летчик Н.Степанян,актеры Джигарханян,Мкртчан,шахматист Т.Петросян АРМЯНЕ.а этот гейропеец нет ИМХО

          ...они все жили или в Армянской ССР (и были частью советского народа) или уже в современной РФ...не захотев быть "в трудною годину" со "своим" народом...
          ...армянский народ сделав свой выбор сначала выйдя из СССР, потом оккупировал азербайджанские земли так и не признав их армянскими, потом проголосовал 3 раза подряд за Пашиняна ненавидящего РФ...
          ...зачем навязывать армянам свою волю, пусть станут бомжами без роду и племени...
          1. oldzek Звание
            oldzek
            +1
            Вчера, 21:20
            Я как говорил Паниковский человек раньшего времени и считаю что нет плохих народов а есть ДеРмоВые люди у всех народов.а обмануть нас людей не трудно.обещай...обещай...хоть рай в облаках,хоть коммунизм за земле,причем в ближайшее время.
            1. commbatant Звание
              commbatant
              -1
              Вчера, 21:33
              Цитата: oldzek
              ДеРмоВые люди у всех народов.а обмануть нас людей не трудно.обещай...обещай...хоть рай в облаках,хоть коммунизм за земле,причем в ближайшее время.

              Расскажи это властям сша или ЕСу, пристрелят, как бешенную собаку, за каждый фунт отдашь 10 и будешь считать, что тебе повезло...
    3. Дед_Иван Звание
      Дед_Иван
      0
      Вчера, 20:33
      Полагаю, что база несет дежурство в режиме дальней разведки. Но, если её задача действительно "отражение внешних угроз для Армении", то не думаю, что разумно её сохранять. Конфликтовать с Турцией и Азербайджаном в интересах Армении? Армения практически всё сделала для доминирования этих стран над своей территорией.
  8. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    +8
    Вчера, 19:44
    Очевидно, что Пашинян законно избранный президент Армении.
    Его позиция - это позиция армянского народа.
    Не вижу в этом проблем, кроме как провала очередных политических эффективных менеджеров России.
    Но даже при этом, предлагаю отвечать на все инициативы Армении заркально.
    Нет нашего бизнеса в Армении - закрыть их бизнес у нас.
    Предлагают вывести военную базу - убрать, вместе со всеми миротворцами.
    Свернуть военное сотрудничество, они нам все равно не друзья и не союзники.
    Хотят вступать в НАТО и в Европу, закрыть для армян границу.
    И т. д.
    Нельзя быть для всех открытыми.
    Для всех надо быть предсказуемым, но злыми, чтобы уважали и боялись.
  9. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Вчера, 19:45
    Никто не задумывается почему в РФ пишут Кыргызская республика а в Киргизии пишут Ресей?
    1. KCA Звание
      KCA
      -2
      Вчера, 21:36
      А вы не задумывались, почему в эингланд нас называют раша, а мы их англичане, почему эмэрикэнс для нас американцы, почему дёйчланд для нас немцы, дальше можете продолжить по любому словарю, там транскрипции прописаны
  10. Андрей Мишин Звание
    Андрей Мишин
    +5
    Вчера, 19:52
    Эти слова являются достаточным основанием для вывода базы. Толку от базы никакого, она съедает ресурсы, необходимые для СВО и сама уязвима в силу географического расположения и логистики.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -3
      Вчера, 19:58
      Толку от базы никакого, она съедает ресурсы
      Свято место, пусто не бывает.
  11. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Вчера, 20:06
    Мы не считаем присутствие 102-й военной базы на территории Армении жизненно необходимым. Если Россия примет решение вывести базу из Армении, мы не возражаем. Но если они выразят желание остаться, мы готовы обсудить и этот вопрос.

    В переводе на русский со стороны армении: наше присутствие в ОДКБ бессмысленно и бесполезно, но пока мы в ОДКБ защищайте нас, а мы пока получая скидку на газ, не будем вводить аренду за вашу базу у нас...
    Даже в армянском МИДе, есть люди, которые не даром паек получают...мы уже сейчас свою ВБ только через ИРИ можем эвакуировать... грузия и азербайджан чьи диаспоры в РФ жируют давно небо нам закрыли...
  12. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Вчера, 20:08
    Мудро так заявил. Сказал, что не против, чтобы база ушла, но не против, чтобы и осталась.
  13. Fisher Звание
    Fisher
    +4
    Вчера, 20:23
    Не понимаю почему ругают пашиняна? Его продвинули для выполнения определенной работы, и он эту работу выполняет. Если эта работа идёт во вред России, то надо спрашивать здесь у нас с тех людей, которые отвечают за этот участок. Почему так произошло, что нужно сделать, чтобы интересы России не пострадали.