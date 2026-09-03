Нетаньяху заявил об убеждённости в способности «устранить иранскую угрозу»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его правительство продолжает работать над свержением иранского режима, назвав эту задачу «близкой и достижимой». В интервью израильскому телевидению он заявил:
Все наши структуры под моим руководством работают над тем, чтобы свергнуть режим в Иране и навсегда покончить с этой угрозой.
Глава израильского правительства дал понять, что завершать войну с Ираном явно не намерен. По его словам, Тегеран знает о силе Израиля:
Если вы чему-то научились, не связывайтесь с нами.
Таким образом, Израиль попросту решил выиграть время. Кабмин Нетаньяху использует паузу в боевых действиях для масштабного пополнения арсеналов - за 24 часа в страну поступило 6 500 тонн военных грузов, включая авиационные боеприпасы, военные грузовики и военную технику. А с конца февраля, то есть с момента нападения на Иран, Израиль получил более 115 000 тонн вооружений, львиная доля которого - от Соединённых Штатов Америки.
Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял, что конечная цель Израиля - свержение режима в Тегеране, хотя в марте он признавал, что решающую роль здесь должны сыграть сами иранцы. Ставка была на беглого Резу Пехлеви, называющего себя наследником иранского престола. Также спецслужбы Израиля и США рассчитывали на мятеж курдов. Однако все эти расчёты пока не оправдываются, что и вызывает негодование как у Нетаньяху, так и у Трампа.
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