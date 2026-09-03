Нетаньяху заявил об убеждённости в способности «устранить иранскую угрозу»

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Нетаньяху заявил об убеждённости в способности «устранить иранскую угрозу»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что его правительство продолжает работать над свержением иранского режима, назвав эту задачу «близкой и достижимой». В интервью израильскому телевидению он заявил:

Все наши структуры под моим руководством работают над тем, чтобы свергнуть режим в Иране и навсегда покончить с этой угрозой.

Глава израильского правительства дал понять, что завершать войну с Ираном явно не намерен. По его словам, Тегеран знает о силе Израиля:



Если вы чему-то научились, не связывайтесь с нами.

Таким образом, Израиль попросту решил выиграть время. Кабмин Нетаньяху использует паузу в боевых действиях для масштабного пополнения арсеналов - за 24 часа в страну поступило 6 500 тонн военных грузов, включая авиационные боеприпасы, военные грузовики и военную технику. А с конца февраля, то есть с момента нападения на Иран, Израиль получил более 115 000 тонн вооружений, львиная доля которого - от Соединённых Штатов Америки.

Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял, что конечная цель Израиля - свержение режима в Тегеране, хотя в марте он признавал, что решающую роль здесь должны сыграть сами иранцы. Ставка была на беглого Резу Пехлеви, называющего себя наследником иранского престола. Также спецслужбы Израиля и США рассчитывали на мятеж курдов. Однако все эти расчёты пока не оправдываются, что и вызывает негодование как у Нетаньяху, так и у Трампа.
23 комментария
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +10
    3 сентября 2026 19:30
    Какая отвратительная рожа, кровавого убийцы. am
    1. Гений Ё Звание
      Гений Ё
      +1
      4 сентября 2026 17:19
      Моше Даяна вообще "стервой одноглазой называли", кровожадный народец!
  2. БМС Звание
    БМС
    +10
    3 сентября 2026 19:30
    Когда Изгаиль прекратит свое существование, тогда и иранская угроза исчезнет сама собой.
  3. -ш- Звание
    -ш-
    +6
    3 сентября 2026 19:32
    хахаха, без пин до сов?....удачи
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      3 сентября 2026 19:43
      И даже с ними! Ту же самую мегауверенность он транслирует уже лет 30
      1. -ш- Звание
        -ш-
        0
        4 сентября 2026 09:31
        так за ним они и стоят, вот и уверенный)
        1. Alex F._2 Звание
          Alex F._2
          0
          4 сентября 2026 09:58
          Уверенности хоть отбавляй, а результат есть? За десятки то лет что-то должно быть? Война со всеми соседями, уничтожение тысяч детей и т.д., а что-то позитивное?
          1. -ш- Звание
            -ш-
            0
            4 сентября 2026 18:11
            а при чём тут позитив? речь шла что человек уверовал в себя и тявкает, но знает что за него впрегутся...а вот сам 1 на 1 ниразу не сражался, всегда была помощь, в наше время вообще только пару стран способны вести войну сами, так как производят оружие и припасы сами
  4. goga13 Звание
    goga13
    +4
    3 сентября 2026 19:43
    Скоро переплюнет австрийского художника
    1. Гений Ё Звание
      Гений Ё
      +1
      4 сентября 2026 17:26
      После 2014 года уже окончательно "переплюнул" и маскироваться перестал!
      Фашизм - дитя Сионизма!!!
  5. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +2
    3 сентября 2026 19:47
    После Израиля останется стеклянная радиоактивная пустыня к коей он последнее время стремится изо всех сил.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    3 сентября 2026 19:53
    Нетаньяху заявил об убеждённости в способности «устранить иранскую угрозу»

    Походу, пока бибику головёнку не открутят, он так и будет кукарекать про иранскую угрозу.
    Как он визжал: я уже 40 лет про неё говорю!
    Экий настырный паяц. wassat
    1. napalm Звание
      napalm
      +1
      3 сентября 2026 20:26
      Цитата: К-50
      Нетаньяху заявил об убеждённости в способности «устранить иранскую угрозу»

      Походу, пока бибику головёнку не открутят, он так и будет кукарекать про иранскую угрозу.
      Как он визжал: я уже 40 лет про неё говорю!
      Экий настырный паяц. wassat

      Он выступил, сказал что если его не выбирут. То Израиль будет уничтожен.
  7. anjey Звание
    anjey
    0
    3 сентября 2026 20:01
    Мал клоп - но вонючь на весь БВ laughing
  8. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    +1
    3 сентября 2026 20:07
    А с конца февраля, то есть с момента нападения на Иран, Израиль получил более 115 000 тонн вооружений, львиная доля которого - от Соединённых Штатов Америки.
    и никаких затруднений с финансированием ... what
    1. anjey Звание
      anjey
      0
      3 сентября 2026 20:14
      51 й штат Дяди Сэма,таки да laughing ....
      1. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        0
        3 сентября 2026 20:23
        Цитата: anjey
        51 й штат Дяди Сэма,таки да
        Ох, в современном мире, уже стало далеко не всегда понятно, - где "хвост" а где сама "собака" (!). А уж тем более, кто и кем "виляет" .... winked
        1. anjey Звание
          anjey
          +1
          3 сентября 2026 21:24
          как израиль не пыжится- без сша он мизерный игрок на бв.... hi
  9. Mitka Звание
    Mitka
    0
    3 сентября 2026 22:22
    А мацу на вортник не положить?!?!?!
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    4 сентября 2026 05:13
    Цитата: БМС
    Когда Изгаиль прекратит свое существование, тогда и иранская угроза исчезнет сама собой.
    И Ближний Восток сойдёт с первых полом новостей
  11. Варяжко Звание
    Варяжко
    0
    4 сентября 2026 12:04
    Он что решил ликвидировать Израиль и потом застрелится?
  12. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    4 сентября 2026 14:56
    Netanjahu, je to přece úplně opačně, Izrael je hrozbou pro Irán.. a nejen pro Irán. Poslední rok se Izrael zhnusil celému světu.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      4 сентября 2026 14:57
      Нетаньяху же говорит совершенно противоположное: Израиль представляет угрозу для Ирана... и не только для Ирана. За последний год весь мир разочаровался в Израиле.