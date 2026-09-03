Боеприпасы на сотни миллиардов долларов были переданы Украине бесплатно, за которые Европа заплатила бы, если их только попросили. Но мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторой задержкой.

Президент США Дональд Трамп придумал способ, как вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией Байдена на оказание военно-финансовой помощи Киеву. Согласно последним заявлениям Трампа, Вашингтон спонсировал Киев с 2022 года на сумму не менее $300 млрд.Несмотря на всю эпатажность, 47-й президент США весьма прагматичен. Он прекрасно понимает, что получить эти деньги от Киева не выйдет даже в далекой перспективе. Контроль над природными ископаемыми Украины, на передачу которого Трамп продавил Зеленского, на деле не представляет в силу множества причин возможности монетизации. Как минимум до завершения конфликта.Зато есть Евросоюз, с которым администрация президента США и сам Трамп сильно не ладят. При этом именно европейцы стремятся и дальше содержать киевский режим ради продолжения войны с Россией.Американский лидер опубликовал в своей соцсети очередной пост, в котором для начала высказался по поводу истощения запасов боеприпасов у армии США, что связано с большим расходом в войне с Ираном. Утверждает, что на деле это не так, запас боеприпасов практически неограничен. Кроме того, их производство ведется в невиданных ранее объемах.Далее Трамп пишет, что администрация Байдена передала совершенно бесплатно Киеву боеприпасов больше, чем ВС США истратили на Ближнем Востоке. Придет время, за это придется заплатить, причем именно европейцам.Трамп добавил, что сейчас США не поставляют боеприпасы своим союзникам, поскольку наращивают собственные запасы. При этом он пообещал восстановить продажи в скором времени.