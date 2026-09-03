Трамп потребует от ЕС вернуть потраченные Байденом на помощь Украине миллиарды

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Трамп потребует от ЕС вернуть потраченные Байденом на помощь Украине миллиарды

Президент США Дональд Трамп придумал способ, как вернуть сотни миллиардов долларов, потраченные администрацией Байдена на оказание военно-финансовой помощи Киеву. Согласно последним заявлениям Трампа, Вашингтон спонсировал Киев с 2022 года на сумму не менее $300 млрд.

Несмотря на всю эпатажность, 47-й президент США весьма прагматичен. Он прекрасно понимает, что получить эти деньги от Киева не выйдет даже в далекой перспективе. Контроль над природными ископаемыми Украины, на передачу которого Трамп продавил Зеленского, на деле не представляет в силу множества причин возможности монетизации. Как минимум до завершения конфликта.

Зато есть Евросоюз, с которым администрация президента США и сам Трамп сильно не ладят. При этом именно европейцы стремятся и дальше содержать киевский режим ради продолжения войны с Россией.

Американский лидер опубликовал в своей соцсети очередной пост, в котором для начала высказался по поводу истощения запасов боеприпасов у армии США, что связано с большим расходом в войне с Ираном. Утверждает, что на деле это не так, запас боеприпасов практически неограничен. Кроме того, их производство ведется в невиданных ранее объемах.

Далее Трамп пишет, что администрация Байдена передала совершенно бесплатно Киеву боеприпасов больше, чем ВС США истратили на Ближнем Востоке. Придет время, за это придется заплатить, причем именно европейцам.

Боеприпасы на сотни миллиардов долларов были переданы Украине бесплатно, за которые Европа заплатила бы, если их только попросили. Но мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторой задержкой.

Трамп добавил, что сейчас США не поставляют боеприпасы своим союзникам, поскольку наращивают собственные запасы. При этом он пообещал восстановить продажи в скором времени.
53 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +15
    3 сентября 2026 20:00
    Ай молодца!!! Донни опять жгет! good
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +6
      3 сентября 2026 20:06
      Донни опять жгет!

      Вот именно жжёт , походу он впадает в старческий маразм.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +17
        3 сентября 2026 20:19
        Я реально выпаду в осадок если Рыжий продавит ЕС на возврат денег belay прямо буду держать пальцы скрещенными за него, чтобы всё получилось! good
        Думаю в ЕС сейчас маковку чешут - что это было??? what
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +5
          3 сентября 2026 20:21
          Я реально выпаду в осадок если Рыжий продавит ЕС на возврат денег

          И не Вы один.
        2. BAI Звание
          BAI
          -4
          3 сентября 2026 21:09
          если Рыжий продавит ЕС на возврат денег

          Так они нашими активами расплатятся
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            +1
            3 сентября 2026 23:08
            Цитата: BAI
            если Рыжий продавит ЕС на возврат денег

            Так они нашими активами расплатятся

            Цитата: роман66
            Легко - это команда " ФАС" на наши активы

            Могли бы - давным давно потратили бы.За 5 лет поводов много было....
        3. роман66 Звание
          роман66
          -2
          3 сентября 2026 21:46
          Легко - это команда " ФАС" на наши активы
          1. Neo-9947 Звание
            Neo-9947
            +2
            3 сентября 2026 23:47
            Цитата: роман66
            это команда " ФАС"

            Видно не всё так просто.
            Не получается у них прибрать к рукам активы РФ, даже у Трампа.
            А то, что товарищ Трамп очень хорошо умеет считать деньги и долгов не прощает - это факт. (Ни будь он миллиардером и президентом США.) И как говорится, всегда приходит за своими деньгами. Так что $300 млрд или там все 500, потраченные на украину, придется кому-то возвращать. И этот "кто-то" - явно не РФ. А украина это вернет или её европейские гаранты, Трампа мало волнует....
            А проценты капают, между делом.
            yes
        4. Приходимец_СЭМ Звание
          Приходимец_СЭМ
          -1
          4 сентября 2026 11:47
          Цитата: Охотовед 2

          Думаю в ЕС сейчас маковку чешут - что это было??? what


          Давно известно: "задержка" - это Залёт!!! fellow
      2. Jovanni Звание
        Jovanni
        +4
        3 сентября 2026 20:28
        Цитата: частное лицо
        Вот именно жжёт , походу он впадает в старческий маразм.

        Ну это его личное дело, хочет - пусть себе впадает... Но европа должна платить! А то бабосы девать некуда, жируют. Кому ни попадя пихают, типа зели, а большому рыжему парню зажимают...
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        3 сентября 2026 20:36
        Цитата: частное лицо
        Вот именно жжёт , походу он впадает в старческий маразм.

        Вот в этом направлении его маразм достоин поддержки, очень полезный вид маразма. Пусть Европа пребывает в напряжении и ожидании конкретных действий Донни. good
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          3 сентября 2026 20:42
          Пусть Европа будет в напряжении и ожидании конкретных действий Донни.

          Европа походу уже Донни не воспринимает в серьёз, после его заявлений. Ясно же это только слова ни чем не подкреплённые.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +4
            3 сентября 2026 20:46
            Цитата: частное лицо
            Европа походу уже Донни не воспринимает в серьёз, после его заявлений. Ясно же это только слова ни чем не подкреплённые.

            Посмотрим, вдруг всё же найдёт способ тряхнуть ЕС-овскую казну. Хотелось бы урезать их возможности поддержки бандеровского режима.
            1. частное лицо Звание
              частное лицо
              -1
              3 сентября 2026 20:52
              Посмотрим, вдруг всё же найдёт способ тряхнуть ЕС-овскую казну.

              Как? Он уже что мог сделал .
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                +2
                3 сентября 2026 20:59
                Цитата: частное лицо
                Посмотрим, вдруг всё же найдёт способ тряхнуть ЕС-овскую казну.

                Как? Он уже что мог сделал .

                Донни у нас выдумщик, вдруг ещё способ отыщется? Конечно, к этому его заявлению нужно относиться скептически, но хотелось бы надеяться на осуществление его хотелки, хотя бы частично.
                1. частное лицо Звание
                  частное лицо
                  -1
                  3 сентября 2026 21:10
                  к этому его заявлению нужно относиться скептически, но хотелось бы надеяться на осуществление его хотелки, хотя бы частично.
                   Это в принципе не реально как и заявления Дони на выборах что он способен остановить конфликт.
              2. Evgeny64 Звание
                Evgeny64
                0
                3 сентября 2026 23:17
                А нам не все равно? feel Лишь-бы пробовал, чем больше у них конфликтов между собой, тем меньше внимания нам feel
          2. свой1970 Звание
            свой1970
            +2
            3 сентября 2026 23:10
            Цитата: частное лицо
            Европа походу уже Донни не воспринимает в серьёз, после его заявлений. Ясно же это только слова ни чем не подкреплённые.

            Тем не менее - пошлины повышенные уже начали взыскивать с европейских товаров.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +4
      3 сентября 2026 20:20
      Цитата: rocket757
      Ай молодца!!! Донни опять жгет! good

      Просто замечательно fellow Запасаемся попкорном и ждём wink
  2. rs777 Звание
    rs777
    -4
    3 сентября 2026 20:03
    Какой скромный на его фоне пу. Ни с кого никаких репараций никогда не требовал. Особенно с киевской шайки - ни за Курск, ни за бомбежки портов и НПЗ. А со своих западных партнёров за санкции, арест активов, захват предприятий и пиратство - тем более. Истинный патриот России. Патриотичнее его только козырев-второй.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      3 сентября 2026 20:33
      Кстати можете в Англии купить книгу " Предательство" где утверждают что Трамп агент Кремля или " тайный почитатель" ,сдающий демократические ценности.
    2. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      3 сентября 2026 20:33
      Кстати можете в Англии купить книгу " Предательство" где утверждают что Трамп агент Кремля или " тайный почитатель" ,сдающий демократические ценности.Он в разработке КГБ как только первый раз женился и угораздило же его - первая жена чешская спортсменка из соцлагеря.Был в Москве и Ленинграде при Мише. Не знаю при ком проводил конкурс в Москве " Мисс Вселенная " - точно агент .
      1. gsev
        gsev
        +2
        3 сентября 2026 21:24
        Цитата: tralflot1832
        Кстати можете в Англии купить книгу " Предательство" где утверждают что Трамп агент Кремля или " тайный почитатель" ,сдающий демократические ценности.

        Трамп вынужден считаться с реальными угрозами США. Первая и самая главная угроза это международная наркомафия которая завалила США синтетикой от канадского филиала , марихуаной и опиумом от латиноамериканского. Помогая Украине Европа и США оснащают колумбийскую наркомафию средствами БПЛА и шифрования для доставки наркотиков в США. Вторая угроза как не странно коммунистическое крыло в Демократической партии, которое может при взятии власти превратить США в некий аналог бюроратически-раздолбайского СССР времен Андропова, Горбачева и Черненко, Если Европа хочет тратить средства на усиление мафии наркоторговцев и работорговцев на Украине, то пусть компенсирует сопутствующий ущерб для США.
    3. gsev
      gsev
      -1
      3 сентября 2026 21:16
      Цитата: rs777
      Какой скромный на его фоне пу. Ни с кого никаких репараций никогда не требовал.

      Зеленский в качестве репараций должен вернуть России 4 области. Это намного больше 300 миллиардов. Петр 1 хоть и победил в Северной войне но выплатил Швеции после своей победы репарации соизмеримые с тратами Европы в ходе СВО. За разорении Украины накануне Полтавского сражения Карлом Петр даже не пытался получить компенсацию от Швеции.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    3 сентября 2026 20:04
    Правильно, надо высосать из европки всё, что можно. И нам легче, и европейскому "пролетариату" есть над чем задуматься
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    3 сентября 2026 20:06
    Трамп же уже заключил ресурсную сделку за ту "помощь", что ему ещё надо? Или он как князь Игорь - собрал один раз дань - ну чего б ещё раз не собрать? А там и третий раз можно потребовать платы, чай в европах не древляне сидят, утрутся
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      3 сентября 2026 20:13
      alexoff hi ,а если те "древляне" пошлют того "Игоря" в пеший эротический как например с Гренландией? Или со сделкой по Украине? Что тот "князюшка" делать то будет.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        3 сентября 2026 20:15
        Тогда злые русские будут всякие диверсии устраивать и набеги беженцев, бывшие сотрудники американских инвестиционных фондов будут выворачивать карманы у населения чтоб закупить у США всё необходимое, рассказывая что им плевать на рейтинги
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -1
          3 сентября 2026 20:17
          alexoff, а ну как те "древляне" хашишина "правильного" найдут и ага wink
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -1
            3 сентября 2026 23:23
            Да когда они последний раз хоть какие-то поползновения совершали последний раз? А вот им могут напомнить про Фицо или Пальме
  5. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    3 сентября 2026 20:06
    Нада у зели потребовать, он сразу испугается и вернет, даже наворованное и отправленное Урсуле и Баррелю, а также Линде Грэм.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      3 сентября 2026 20:20
      faterdom hi ,ага испугается он ,кого Трампа? После того закидона в Белом Доме и переходе Зеленского под крышу Е.С. тройки ему Трамп не страшен laughing
  6. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    3 сентября 2026 20:13
    Цитата: alexoff
    А там и третий раз можно потребовать платы, чай в европах не древляне сидят, утрутся

    Скупой платит дважды, тупой трижды, лох платит всегда.
    1. rs777 Звание
      rs777
      0
      3 сентября 2026 20:18
      Хочу устроиться на работу к скупому... а лучше - к тупому... Нет, лучше, всё-таки - к лоху. wassat
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    3 сентября 2026 20:21
    Трамп может удивить замшелых европейских русофобов .Им остаётся только улыбаться ( диагноз ).Доня ,сделай что нибудь с газовым промыслами Норвегии результат тебя удивит.Кстати у Норвегии в ФНБ 2,2 трлн $ ( но это не точно ,может и больше ).Норвегия должна платить мзду США ,богатет сидя на шее у тебя . laughing
  8. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    3 сентября 2026 20:25
    Вот теперь тебя люблю я...
  9. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    -1
    3 сентября 2026 20:37
    No, tento šílený mírotvorec asi upadl na hlavu. Evropa mu musí připomenout, že napadnout a vykrást SSSR, nyní Rusko je mnohaletý plán USA, hlavně CIA a také Bidena, když ještě nebyl president. A také rozvrat Evropy pomocí EU je plán CIA a USA. Migrace do Evropy je plán USA. Převrat ve Venezuele je plán mírotvorce Trumpa, vraždy ochranky Madura je plán Trumpa, destabilizace Kuby je plán Trumpa, kde umírá tísíce lidí zbytečně kvůli embargu, protože nemají léky. Není ostudnějšího státu než je USA a Ukrajina, není ostudnějšího politika než je bezcitný vrah Trump a vrah Zelenský.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      3 сентября 2026 20:37
      Что ж, этот безумный миротворец, вероятно, упал головой вниз. Европа должна напомнить ему, что нападение и ограбление СССР, ныне России, — это давний план США, в первую очередь ЦРУ, а также Байдена, когда он ещё не был президентом. И дестабилизация Европы с помощью ЕС — это план ЦРУ и США. Миграция в Европу — это план США. Переворот в Венесуэле — это план миротворца Трампа, убийства охранников Мадуро — это план Трампа, дестабилизация Кубы — это план Трампа, где тысячи людей умирают без необходимости из-за эмбарго, потому что у них нет лекарств. Нет более позорного государства, чем США и Украина, нет более позорного политика, чем бессердечный убийца Трамп и убийца Зеленский.
  10. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    3 сентября 2026 20:44
    Никто ничего не даст взамен этому пустослову. После конфликта с ИРИ никто не воспринимает его всерьез. Кроме него самого.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      3 сентября 2026 21:02
      Цитата: Ivanhoe
      Никто ничего не даст взамен этому пустослову

      а кто газ ЕСу зимой будет поставлять, ИРИ?
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        4 сентября 2026 05:12
        Цитата: commbatant
        а кто газ ЕСу зимой будет поставлять, ИРИ?
        Латвия с Эстонией wink
  11. commbatant Звание
    commbatant
    -1
    3 сентября 2026 21:01
    "Сирот" из ЕСу опять "прессуют", какая "жаль"...
  12. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    3 сентября 2026 21:12
    А зачем ему бесплатно европейских "союзников" защищать, и от кого, советского блока больше нет, США и Европе больше и незачем быть в одном "лагере", нет общего для них врага, а зачем тогда США нести расходы на защиту их, пусть и абстрактную. Все правильно, платить по рыночной цене за защиту они не хотят, Гренландию не отдают, он вообще выйдет из НАТО и выведет войска
  13. jack-no Звание
    jack-no
    -1
    3 сентября 2026 21:13
    Un sénile qui remplace un sénile.
    Un président est élu par un peuple, qui lui donne tout pouvoir, prévu par la Constitution.
    En conséquence, c'est au peuple américain qu'incombe la charge des conneries des présidents, notamment les 45°, 46°, 47° président.
  14. Blaster Звание
    Blaster
    0
    3 сентября 2026 21:36
    Конечно потребует.Имеет старушку Европу как хочет.
    1. Приходимец_СЭМ Звание
      Приходимец_СЭМ
      -1
      4 сентября 2026 12:24
      Цитата: Blaster
      Конечно потребует.Имеет старушку Европу как хочет.

      Идёт леший по лесу, слышит в кустах крики:"Помогите, насилуют!!!"
      Заглядывает леший в кусты, а там Баба Яга на пеньке скачет
      Леший и говорит:"Окстись, старая! Кто тебя насиловать -то захочет!
      -"А, что?! И помечтать нельзя?!!" bully
  15. Жнец Звание
    Жнец
    +4
    3 сентября 2026 21:38
    Именно амеры основные устроители этой войны и тут они вдруг деньги требуют за ими же развязанную войну) Ну и дела
  16. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    3 сентября 2026 21:55
    Пора нам Британию "топить", а с Трампа требовать компенсацию за уничтожение его врагов))
  17. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    3 сентября 2026 22:14
    Правильно, рыжий! Ломай их полностью! :)
  18. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    3 сентября 2026 22:15
    Прагматик.Бизнесмен. молодец.
  19. powart Звание
    powart
    -2
    4 сентября 2026 00:21
    Автор, вы хоть свою статью перечитайте. Где он у вас потребует от ЕС? С Украины сдерёт, когда она в ес вползёт.
    Надо было так сочинить: «Боеприпасы на сотни миллиардов долларов были переданы Украине бесплатно, за которые Европа заплатит, когда их попросят. Мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторой задержкой.» Вот, теперь верю.:) Да и то, не очень.
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    4 сентября 2026 05:11
    Цитата: частное лицо
    походу он впадает в старческий маразм.

    Где вы видите старческий маразм? Вполне себе прагматично, отжать деньги у Гейропы
  21. solar Звание
    solar
    +1
    4 сентября 2026 10:36
    Боеприпасы на сотни миллиардов долларов были переданы Украине бесплатно, за которые Европа заплатила бы, если их только попросили. Но мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторой задержкой.

    Он еще повоюет с Ираном, оружие в Штатах совсем закончится.