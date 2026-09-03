Противник потерял большую часть Великобурлукского месторождения диатомита

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Противник потерял большую часть Великобурлукского месторождения диатомита

В ходе наступательной операции на северо-востоке Харьковской области российские войска добились значительных успехов. Помимо оперативно-тактических результатов по окружению сил противника на территории площадью порядка 400 кв. км, им удалось взять под контроль значительную часть Великобурлукского месторождения диатомита.

Диатомит - это осадочная горная порода, состоящая из окаменевших панцирей диатомовых водорослей. Это сырьё, которое именуют горной мукой, отличается высокой пористостью, лёгкостью и химической стойкостью. Благодаря своим уникальным свойствам диатомит широко используется в промышленности: как фильтрующий материал при очистке воды и пищевых продуктов, как наполнитель в производстве лёгких бетонов и теплоизоляционных материалов, как сырьё для производства высокопрочного стекла, а также в качестве абразивного компонента и сырья для химической промышленности.



Великобурлукское месторождение считается крупнейшим на Украине из числа тех, что ещё не введены в промышленную эксплуатацию. По данным Государственного баланса полезных ископаемых Украины, его подтверждённые запасы оцениваются в 7,5 млн тонн.

Это обстоятельство придаёт произошедшему особый политико-экономический подтекст. Ранее Зеленский в рамках переговоров с американской стороной неоднократно заявлял о готовности допустить американские компании к разработке украинских недр. В числе ключевых активов, которые Киев собирался предложить Вашингтону в обмен на продолжение поставок вооружений, называлось и Великобурлукское месторождение. Таким образом, контроль над этим ресурсным узлом в случае закрепления может существенно скорректировать экономические параметры сделки между Киевом и его западными партнёрами.

Другими словами, глава киевского режима может вычёркивать Великобурлукское месторождения из перечня тех «плюшек», за счёт которых он собирался вооружать украинскую армию американским оружием.
15 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +15
    3 сентября 2026 20:39
    Ну теперь я знаю практически всё fellow Даже не представлял, что в 50 узнаю что такое Диатомит! А уж то, что мы его контролируем - сделало мой день по положительным эмоциям! laughing
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +23
      3 сентября 2026 20:41
      А уж то, что мы его контролируем - сделало мой день по положительным эмоциям!
      Что бы совсем Вас порадовать сообщу что в РФ разведанные запасы оцениваются примерно в 350 миллионов тонн, что составляет около 35% от общемировых запасов.
      1. Комментарий был удален.
      2. даэтоя Звание
        даэтоя
        +8
        3 сентября 2026 20:56
        прекрасно."партнеры" будут рады...
      3. Перейра Звание
        Перейра
        -2
        3 сентября 2026 21:38
        Так это же замечательно. Запасы увеличились на целых 2%. Теперь точно соскочим с нефтяной иглы.
      4. Немчинов Вл Звание
        Немчинов Вл
        -4
        3 сентября 2026 23:13
        Цитата: Trapp1st
        Что бы совсем Вас порадовать сообщу что в РФ разведанные запасы оцениваются примерно в 350 миллионов тонн, что составляет около 35% от общемировых запасов.
        lol

        Великобурлукское месторождение считается крупнейшим на Украине из числа тех, что ещё не введены в промышленную эксплуатацию. По данным Государственного баланса полезных ископаемых Украины, его подтверждённые запасы оцениваются в 7,5 млн тонн.
        lol lol

        Прям как в поговорке, - "курочка в гнезде, яичко в .... (ну, в курочке в общем wink ), а кто-то уже и прибыли готов подсчитывать (!). lol lol
        1. красноярск Звание
          красноярск
          0
          Вчера, 19:46
          Цитата: Немчинов Вл
          а кто-то уже и прибыли готов подсчитывать (!).

          Как говаривал мой дед - "Не переплыл, а лапти сушишь"
          Как я не люблю этого преждевременного уряканья. Урякать будем тогда, когда лохлы капитуляцию подпишут. Тогда можно будет и баланс подсчитывать, - что потеряли и что приобрели.
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +3
      4 сентября 2026 10:31
      А уж то, что мы его контролируем

      Осталось совсем малое: взять Великий Бурлук и закрепить по результатам войны за собой.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +3
    3 сентября 2026 20:50
    глава киевского режима может вычёркивать Великобурлукское месторождения из перечня тех «плюшек», за счёт которых он собирался вооружать украинскую армию американским оружием.
    Посчитал: всего этого месторождения на 4 часа войны хватит, но можно не беспокоится, Трамп за украинское оружие Европу на счётчик поставил.
  3. samarin1969 Звание
    samarin1969
    0
    3 сентября 2026 20:59
    Автор как-то оптимистичен. Устанавливаем контроль над литием, углём, диатомитом, солью, подбираемся к марганцу и урану. Но кто даст гарантию, что "партнёры" вроде Трампа, Бессета и пр. не потребуют вернуть "своё"...А внешнеэкономическая политика РФ так неуступчива, по ценам на углеводороды, морским богатствам, условиям транзита ресурсов...!
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +5
      3 сентября 2026 22:18
      Цитата: samarin1969
      Автор как-то оптимистичен. Устанавливаем контроль над литием, углём, диатомитом, солью, подбираемся к марганцу и урану. Но кто даст гарантию, что "партнёры" вроде Трампа, Бессета и пр. не потребуют вернуть "своё"...А внешнеэкономическая политика РФ так неуступчива, по ценам на углеводороды, морским богатствам, условиям транзита ресурсов...!

      Да так то бы автор не столько оптимистичен, сколько информативен. По сути он всего лишь поведал про то, что бандерлоги и матрасы утратили контроль над большей частью месторождения. Как и что будет дальше покажет время.
      По большому счету сделку с Трампом, по передаче украинских месторождений, Зелепука подписывал уже после истечения полномочий президента т.е.его подпись под документом нелегитимна и юридически несостоятельна. winked
  4. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    +4
    3 сентября 2026 21:08
    "О сколько нам открытий чудных...!"
  5. Dizel200 Звание
    Dizel200
    -1
    3 сентября 2026 21:20
    А у нас бензина нет который день,грустно
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      -1
      3 сентября 2026 23:07
      Цитата: Dizel200
      А у нас бензина нет который день,грустно
      так надо на Диатомит транспорт переводить получается ?!
  6. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    4 сентября 2026 08:39
    Как это отразиться на кошельке рядового гражданина страны ? А никак ! Просто кто то станет миллионером через десяток лет эксплуатации данного месторождения
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    4 сентября 2026 11:16
    Ну отлично. Наверно. Видимо нам в новостях об этом рассказали, чтобы люди знали, вот целей достигнем и как заживём хорошо на диатомите. Потом. Ух!