Противник потерял большую часть Великобурлукского месторождения диатомита
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В ходе наступательной операции на северо-востоке Харьковской области российские войска добились значительных успехов. Помимо оперативно-тактических результатов по окружению сил противника на территории площадью порядка 400 кв. км, им удалось взять под контроль значительную часть Великобурлукского месторождения диатомита.
Диатомит - это осадочная горная порода, состоящая из окаменевших панцирей диатомовых водорослей. Это сырьё, которое именуют горной мукой, отличается высокой пористостью, лёгкостью и химической стойкостью. Благодаря своим уникальным свойствам диатомит широко используется в промышленности: как фильтрующий материал при очистке воды и пищевых продуктов, как наполнитель в производстве лёгких бетонов и теплоизоляционных материалов, как сырьё для производства высокопрочного стекла, а также в качестве абразивного компонента и сырья для химической промышленности.
Великобурлукское месторождение считается крупнейшим на Украине из числа тех, что ещё не введены в промышленную эксплуатацию. По данным Государственного баланса полезных ископаемых Украины, его подтверждённые запасы оцениваются в 7,5 млн тонн.
Это обстоятельство придаёт произошедшему особый политико-экономический подтекст. Ранее Зеленский в рамках переговоров с американской стороной неоднократно заявлял о готовности допустить американские компании к разработке украинских недр. В числе ключевых активов, которые Киев собирался предложить Вашингтону в обмен на продолжение поставок вооружений, называлось и Великобурлукское месторождение. Таким образом, контроль над этим ресурсным узлом в случае закрепления может существенно скорректировать экономические параметры сделки между Киевом и его западными партнёрами.
Другими словами, глава киевского режима может вычёркивать Великобурлукское месторождения из перечня тех «плюшек», за счёт которых он собирался вооружать украинскую армию американским оружием.
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