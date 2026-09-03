Пора на посикунчики: из-за проблем у Киева Кушнер и Уиткофф засобирались в РФ

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Пора на посикунчики: из-за проблем у Киева Кушнер и Уиткофф засобирались в РФ

Владимир Зеленский в своём вечернем обращении заявил, что представители американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили готовность посетить Москву в ближайшие дни.

Глава киевского режима:



Есть предварительные даты. Мы рассчитываем, что представители президента Америки приедут сюда, в Киев. От них уже есть подтверждение: будет встреча и в Москве тоже. Мы надеемся на встречу в ближайшие дни.

Примечательно, что поездка американских «посланцев» в Москву для киевского режима нужна как воздух. Ещё совсем недавно, когда украинские формирования при поддержке западных кураторов нацелились на российские нефтеперерабатывающие заводы, портовую инфраструктуру и крупные склады в глубине территории России, никакие переговорщики из Вашингтона Киеву не были нужны. Более того, любые попытки обсудить мирное урегулирование жёстко пресекались, а сама идея диалога с Москвой публично высмеивалась.

Однако ситуация кардинально изменилась после того, как Россия дала мощный и болезненный ответ. Систематическими ударами по объектам портовой инфраструктуры на Дунае и Чёрном море был фактически обнулен трафик через украинские морские и речные порты, что нанесло серьёзнейший удар военному и экономическому потенциалу киевского режима. Параллельно российские войска перешли к безостановочным ударам по целям в Киеве, включая пункты управления, энергетические объекты и логистические узлы, обеспечивавшие работу военной машины режима.

Именно после этого о необходимости срочных визитов в Москву заговорили в Киеве. Уиткофф и Кушнер, ранее не проявлявшие особой активности в «российском направлении», теперь вновь засобирались в Москву на «посикунчики».

Такая смена риторики и планов явно вызвана проблемами с реализацией замыслов киевского режима на поле боя и в экономическом противостоянии с Россией. Американские эмиссары едут не столько для обсуждения мира, сколько для того, чтобы на месте оценить масштаб потерь и попытаться предотвратить окончательный коллапс украинского прокси-проекта, загнанного в угол жёсткими ответными действиями Москвы.
78 комментариев
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  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +26
    3 сентября 2026 21:03
    Путин - возьми больничный! Уважительная причина откосить от «гостей»…. feel
    1. gsev
      gsev
      -19
      3 сентября 2026 21:37
      Цитата: Охотовед 2
      Путин - возьми больничный! Уважительная причина откосить от «гостей»….

      Россия заинтересована в мире с Украиной. Реальные переговоры о мире могут идти только при посреднечестве США без вмешательства Турции и Европы.Если бы переговоры имели шанс продвинуться к миру то Зеленский бы озвучил готовность ее еврейско-армянской элиты к отказу от гонений на русский язык и православие. Пока Зеленский приказал своим спецназовцам демонстративно зарезать православных монахов перед визитом Уиткофа.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +35
        3 сентября 2026 21:46
        Цитата: gsev
        Россия заинтересована в мире с Украиной.

        Сразу - Нет! Россия заинтересована в том, чтобы это недогосударство украина - прекратило своё существование. Только в таком случае появляется уверенность в том, что Наши Детки и Внуки не будут воевать на этой территории. Возможно лишь существование буферного аграрного государства из западных областей (после физического уничтожения националистических элементов), без армии и тяжёлого вооружения, разделение и присоединения нац областей к Польше, Венгрии и Румынии - тоже противоречит интересам России.
        1. gsev
          gsev
          -11
          3 сентября 2026 21:51
          Цитата: Охотовед 2
          Россия заинтересована в том, чтобы это недогосударство украина - прекратило своё существование.

          Украинцы имеют право жить в своем государстве. Просто оно должно сократится до территории населенной одними украинцами, если не желает отказаться от угнетения меншинств и должно стать нейтральным или миролюбивым если не хочет оставаться целью превентивных ударов от соседей. Украине следует помнить о гибели татарских ханств, черкесских орд и Османской империи промышлявших торговлей русскими пленницами.
          1. drags33 Звание
            drags33
            +16
            3 сентября 2026 22:02
            Просто оно должно сократится до территории населенной одними украинцами

            Идея красивая на бумаге, но абсолютно невыполнимая в жизни. Стоит только оставить украинцам хоть один хутор - и оттуда пойдет коричневый национализм и гнойная ненависть к русским. Укры не могут жить без противопоставления себя России. Украинцы на свет появляются только через ненависть к русским - другого пути размножения у них нет! Вспомните Западную Украину послевоенного периода - бандеровцы, схроны, терракты, убийства... И поскольку тогда не выкорчевали весь этот национализм - он опять пророс в XXI веке... За что и платим сейчас...
            1. gsev
              gsev
              -19
              4 сентября 2026 00:17
              Цитата: drags33
              Стоит только оставить украинцам хоть один хутор - и оттуда пойдет коричневый национализм и гнойная ненависть к русским.

              На мой взгляд ненависть к русским там выросла из бесправия укранцев, которые по распределению после вузов, техникумов и ПТУ оказались в общагах Иваново и Ногинска во время перестройки, раста цен, закрытия предприятий, увольнений без возможности прокормиться на даче в окружении родственников. Ненависть культивировалась Ельциными и Кучмами понимавшими, что им выгодно обратить гнев с тех кто людей ограбил просто на людей другой нации.Московские толстосумы видели в украинках бежавших от тамошней нищеты ресурсы для вербовки в наложницы.
              Цитата: drags33
              Вспомните Западную Украину послевоенного периода - бандеровцы, схроны, терракты, убийства...
              Партизанская война в Прибалтике и на Украине прекратилась с прекращением сталинских репрессий.Хотя гнет в украинских колхозах сохранялся до начала перестройки. Из западной Украины от самого дикого гнета бежали в Восточную. А 9из Восточной Украины от среднего гнета в колхозах бежали в Центральную Россию. Я в 1988 году в Мелитополе слышал рассказы от коллеги с тамошнего завода как он доярок выгонял на дойку под угрозой тюрьмы за опоздание или прогул при позднем Брежневе и Щербицком. Кстати попытка закабаления медиков неминуемо приведет к росту национализма и русофобии в мусульманских, финно-угорских и монголо-бурятских регионах России.
              1. Отставник2012 Звание
                Отставник2012
                +4
                4 сентября 2026 04:35
                Бессовестно Вам пизд...лгал мелитопольский коллега с тамошнего завода о доярках,под угрозой тюрьмы идущими на дойку коров.....
                1. gsev
                  gsev
                  0
                  4 сентября 2026 10:17
                  Цитата: Отставник2012
                  Бессовестно Вам пизд...лгал мелитопольский коллега с тамошнего завода о доярках,под угрозой тюрьмы идущими на дойку коров.....

                  Он окончил что-то вроде отделение сельскохозяйственного машиностроения в украинском вузе и был направлен в сельское хозяйство молодым специалистом. Первая его работа заключалась в подъеме доярок на работу. Вместе с районным начальником он объезжал доярок и поднимал их на работу. В одном месте доярка не отошла от вчерашнего похмелья и крыла и молодого специалиста, и местного босса и компартию и советскую власть на всю улицу. Чтобы не потерять авторитет в глазах молодого специалиста начальник пригрозил доярке и ее семье репрессиями при повторении такой откровенной критики существующего состояния дел.Перегибы в колхозах были повсеместным явлением и меня это совсем не удивило. Неприглядную картину мне рассказывала жительница колхоза на херсонщине и моя бабушка очень много рассказывала как их семья спасалась от колхозного начальства. Кстати в 1942 году бабушка наняла даже офицера из структур типа ОМСБОНа чтобы найти управу на бригадира в совхозе Вороново под Москвой. Но по ее словам московские совхозно-колхозные начальники были робкими и таких зверств как в деревне Сибировка Юрловского района Тамбовской области не совершали. Примерно в 1970 году из Сибировки от колхозных порядков все население убежало поднимать советский ВПК и оборонку. Потомки кулаков из Сибировки в составе Альфы привели к власти Ельцина и удержали его у власти в 1993 году.
            2. Kusja Звание
              Kusja
              +1
              Вчера, 05:59
              Да если бы и выкорчевали, то на ту самую оставшуюся "миролюбивую и нейтральную" наехали бы зашкерившиеся в гейропе и продолжили бы возрождение.
          2. guest Звание
            guest
            +4
            4 сентября 2026 01:00
            Цитата: gsev
            Просто оно должно сократится до территории населенной одними украинцами

            Ну так пусть тогда где нибудь в Канаде такое государство и создают.
          3. рядовой61 Звание
            рядовой61
            +2
            4 сентября 2026 05:40
            Нет никаких украинцев, есть бандеровские выродки am
            1. gsev
              gsev
              +1
              4 сентября 2026 10:21
              Цитата: рядовой61
              Нет никаких украинцев, есть бандеровские выродки

              Есть украинский язык и песни на этом языке спорят на звание самых мелодичных с итальянскими песнями и операми. Основная масса русских ничего не имеет против ни украинского, ни против немецкого государства если там к власти не идут нацистские русофобские партии как последние 35 лет на Украине и 15 лет в Германии.
        2. Александр Райков Звание
          Александр Райков
          -2
          3 сентября 2026 22:47
          "Сразу — нет! Россия заинтересована в том, чтобы это недогосударство Украина прекратило своё существование. Только в таком случае появляется уверенность в том, что наши детки и внуки не будут воевать на этой территории." - Да если недогосударство 404 будет существовать и в следующие 70 лет, то дети, внуки и правнуки будут воевать, скорее всего. Проблема в одном: уже 4,5 года ВС РФ всё время побеждают... но никак победа не приходит... наверно, что-то не так... а время идёт... поезд уходит — кто-то 24.02.2022 г. вообще мог предположить, что после 4,5 лет СВО ДНР не будет освобождена? ... Наверно, уже в Кремле тоже запутались... Станет вопрос: что делать, а потом неминуемо — кто виноват... классика!
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            +2
            3 сентября 2026 22:50
            Цитата: Александр Райков
            Наверно, уже в Кремле тоже запутались... Станет вопрос: что делать, а потом неминуемо — кто виноват... классика!

            Самое удивительное, что Я знаю ответ на оба этих вопроса hi
          2. Виктор Чужой Звание
            Виктор Чужой
            0
            3 сентября 2026 23:06
            Ну так проблема не в победе на конкретной территории - это просто идет уборка ненужного хлама в своем доме. А это как корупция и преступноть почти не имкореннимы. Можно оставить очаги или размеры небольшие - но полностью не искоренить. Просто потому чо не бувает только хорошие и только плохое, не бывает только белое и черное - все равно будет и размытое понимание что и где и в каком случае хорошо а что плохо. У каждой медали есть две стороны - но и ребро ни куда не денется при этом. А будет там в основном аграрная и добывающая сторона - производства чего то серьезного надо переаодить подальше от туда. А то даже щас у нас 2 заводика близковато к границам РФ находятся. Не надоело заводы таскать туда сюда во время войн ?!
          3. Boton Звание
            Boton
            0
            3 сентября 2026 23:27
            Цитата: Александр Райков
            если недогосударство 404 будет существовать и в следующие 70 лет, то дети, внуки и правнуки будут воевать, скорее всего.

            С такими темпами на «фронтах империи», которые есть и за 10 лет закончить специальную военную операцию проблематично. Поэтому это всё - ещё на годы.
      2. Zhan Звание
        Zhan
        +2
        3 сентября 2026 23:09
        Пока Зеленский приказал своим спецназовцам демонстративно зарезать православных монахов перед визитом Уиткофа.

        Если это правда, то монахам обеспечено царство небесное. А вот невинно пролитая кровь монахов, этим утыркам просто так с рук не сойдёт.
        Реальные переговоры о мире могут идти только при посреднечестве США без вмешательства Турции и Европы

        Прошу прощения, а зачем на посредники ? Россия матушка и сама в состоянии сказать своё веское слово. Играть в преферанс с болваном, удовольствие не великое. Тем более прикуп наш.
        1. gsev
          gsev
          -3
          4 сентября 2026 00:31
          Цитата: Zhan
          Прошу прощения, а зачем на посредники ?

          СБУ мечтает отравить или заразить Путина во время прямых переговоров с Зеленским. В любом случае России и Украине в своем мирном договоре придется учитывать интересы США. Учет интересов Польши и Румынии очень дорого обойдется Украине, а Германии, Франции и Великобритании дорого России.КНР под шумок СВО миниму надеется оттяпать от России остров Большой Уссурийский. Румыния превратить славянское население Приднестровья в рабов не делая большого различия между русскими и украинцами.
          1. Zhan Звание
            Zhan
            -1
            4 сентября 2026 11:31
            СБУ мечтает отравить или заразить Путина во время прямых переговоров с Зеленским

            Нууу...пускай помечтают, это не вредно.
            В любом случае России и Украине в своем мирном договоре придется учитывать интересы США. Учет интересов Польши и Румынии очень дорого обойдется Украине, а Германии, Франции и Великобритании дорого России.КНР под шумок СВО миниму надеется оттяпать от России остров

            А с какого перепугу, Россия должна учитывать вообще чьи то интересы ? И я всё таки надеюсь, что у России хватит ума и воли довести СВО, с полной и безоговорочной капитуляцией территории 404. А интересы выше упомянутых западных, южных и восточных "ПАРТНЁРОВ"....нам вообще по боку. Кто они такие, такие же террористы и подонки, которые вооружали и финансировали Киевскую хунту. Я бы как минимум их арестовал и приговорил тайгу на Колыме пропалывать. Это просто отбитые и отпетые уголовники. А интересы уголовников, цивилизованное государство не учитывает, оно их наказывает и отправляет на исправительных работы. Это как минимум.
            hi
            1. gsev
              gsev
              +1
              4 сентября 2026 11:43
              Цитата: Zhan
              . Я бы как минимум их арестовал и приговорил тайгу на Колыме пропалывать. Это просто отбитые и отпетые уголовники.

              Вы всерьез считаете допустимым иностранных дипломатов в случае неудачных переговоров направлять на Колыму как сталинских колхозников за 20 колосков? С Уго Чавесом у Трампа этот номер прошел, но арест американских дипломатов столь высокого ранга можно производить только после победы в термоядерной войне.
              1. Zhan Звание
                Zhan
                -2
                4 сентября 2026 11:56
                Цитата: gsev
                Цитата: Zhan
                . Я бы как минимум их арестовал и приговорил тайгу на Колыме пропалывать. Это просто отбитые и отпетые уголовники.

                Вы всерьез считаете допустимым иностранных дипломатов в случае неудачных переговоров направлять на Колыму как сталинских колхозников за 20 колосков? С Уго Чавесом у Трампа этот номер прошел, но арест американских дипломатов столь высокого ранга можно производить только после победы в термоядерной войне.

                Ничуть не сомневаюсь в своих словах. Пускай лучше эти дипломаты вспомнят, как заразились оспой коренное население колоний, безнаказанно бомбили Югославию, интервенции во Вьетнаме и т.д....список очень большой. Спровоцировали войну Украины и России. Про Грузию я уже молчу. Теперь колобродят Армению. Попытка устроить переворот в Казахстане. И это всё ваша западная "КУЛЬТУРА ДИПЛОМАТИИ".Мой вам добрый совет, уйдите с дороги медведя, вы его слишком сильно разозлили. Мы стали умнее и хитрее. Спасибо Вам, этот вы нас научили. А по сему, разрешите откланятся.
                soldier
              2. Zhan Звание
                Zhan
                -1
                4 сентября 2026 12:10
                Вы всерьез считаете допустимым иностранных дипломатов в случае неудачных переговоров направлять на Колыму как сталинских колхозников за 20 колосков?

                Отвечу Вам словами Уильяма Шекспира:
                "Грехи других, Вы так судить усердно рвётесь, начните со своих и до чужих не доберётесь."
          2. старпом Лом Звание
            старпом Лом
            0
            Вчера, 19:24
            Цитата: gsev
            СБУ мечтает отравить или заразить Путина во время прямых переговоров с Зеленским

            Сталину с Гитлером в 1945 переговоры вести не понадобилось. Да и с его преемниками тоже. И "союзнички" , принимая капитуляцию немцев и японцев, обошлись без личного участия своих глав государств.
            1. gsev
              gsev
              0
              Вчера, 21:42
              По воспоминаниямСудоплатова Сталин пытался вести переговоры с Гитлером с установлением мира примерно по Днепру после летних поражений РККА. По воспоминаниям Шелленберга он с Гиммлером обсуждал условия мира при неудачах Германии в войне. Хотя многим тогда было ясно, что Германия будет разбита, Шелленберг считал возможным сохранить за Германией Балканы, Польшу, Чехословакию, Бельгию, Нидерланды, Данию, Норвегию, немецкоговорящие регионы Франции. При допросе Геринга советской разведкой тот заявил, что поверил в поражение немецкой армии примерно после провала наступления у озера Балатон в 1945 году. Еврейско-армянское руководство Украины предпочитаетмаксимальное уничтожение украинских националистов на фронте в надежде, что выжившие украинцы будут более послушными и раболепными перед зеленскими, коломойскими, аваковыми и тимошенками.
    2. ser-pov Звание
      ser-pov
      +8
      3 сентября 2026 22:02
      Американские эмиссары едут не столько для обсуждения мира, сколько для того, чтобы на месте оценить масштаб потерь и попытаться предотвратить окончательный коллапс украинского прокси-проекта, загнанного в угол жёсткими ответными действиями Москвы.

      Вот на кой нам с ними общаться? Всё уже давно понятно, что они могут сказать, но за свой "базар" не отвечают .... Послать в пешее эротическое путешествие...
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +4
        3 сентября 2026 23:05
        Цитата: ser-pov
        Вот на кой нам с ними общаться? Всё уже давно понятно, что они могут сказать, но за свой "базар" не отвечают .... Послать в пешее эротическое путешествие...

        Они едут/летят в Москву оценить масштаб потерь ? В России можно им показать наши потери, - людские, жилого фонда, складов и НПЗ. Они это едут смотреть, чтобы их носами ткнули в их работу по передаче разведданных Украине ?!
        Ну а потом в пешее эротическое путешествие ! am
      2. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +2
        3 сентября 2026 23:09
        Ну почему не поговорить? Главное никаких конкретных решений, а так поболтать, наобещать любви безмерной, икры горшок и миллиардные проекты и пусть катят обратно.
        Нам обострять еще и отношения с Рыжим Нарциссом ни к чему, надо облегчать по максимуму себе положение, пока война идет.
        Вот, как своего добьемся, можно будет и посылать всех, а так, зачем себе лишние трудности создавать, если можно ничего не делая их избежать request .
    3. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +4
      3 сентября 2026 22:38
      Цитата: Охотовед 2
      Путин - возьми больничный! Уважительная причина откосить от «гостей»…. feel

      Зачем? Это не его уровень. Там " лавровых" будет достаточно А может и "шоег". hi
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    3 сентября 2026 21:05
    Если верить Зеленскому, то Витькофф и Зятькофф снова в деле, надо же попробовать спасти украинский проект Вашингтона от полной ж... yes

    При этом, 1-го сентября конкретики на этот счёт из Москвы не было никакой.
    БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Конкретики по возможной активизации посреднических усилий американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера по украинскому урегулированию пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    1. Kusja Звание
      Kusja
      +1
      Вчера, 06:04
      ВитькОв и ЗятькОв. Так будет првильнее laughing
  3. BAI Звание
    BAI
    +5
    3 сентября 2026 21:06
    Пора на посикунчики


    Да чтоб они подавились. Или насыпать слабительного ....
    1. Mitka Звание
      Mitka
      -1
      3 сентября 2026 21:55
      Мацы им с дёгтем!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      3 сентября 2026 23:27
      Можно им устроить проблемы с вылетом, Зеля же обещал, ну пусть в их самолёт и прилетит укродрон, изрисованный бандерой, трызубами и обязательно со старлинком
  4. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +16
    3 сентября 2026 21:07
    Кушнер и Уиткофф засобирались в РФ

    Минск-1, Минск-2, Стамбул, Анкоридж. Скупой платит дважды, тупой трижды, лох платит всегда.
  5. просто СЕРГЕЙ Звание
    просто СЕРГЕЙ
    +6
    3 сентября 2026 21:18
    Ну вот как полетят так пусть украинцы и собьют их. Ведь просроченный обещал же.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      3 сентября 2026 21:54
      Цитата: просто СЕРГЕЙ
      Ну вот как полетят так пусть украинцы и собьют их. Ведь просроченный обещал же.

      Отличная мысль! good
  6. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    -2
    3 сентября 2026 21:19
    Наверное хотят проверить, насколько хорошо в России работает правило „без предупреждения - не приходить“!». В принципе всегда могут сказать: "мы просто мимо проходили".
    Времена сейчас неспокойные.., бронежилеты бы не забыли.
  7. rytik32 Звание
    rytik32
    +4
    3 сентября 2026 21:26
    Сегодня один хохлосайт, известный фото- и видеоматериалами ударов дронами по нашим объектам пожаловался: вкладывать нечего, всё сбивают ... вот и шлют гонцов, чтобы спасти Украину от краха
    1. gsev
      gsev
      -1
      3 сентября 2026 21:53
      Цитата: rytik32
      пожаловался: вкладывать нечего, всё сбивают ...

      Похоже северокорейцы еще привезли в РФ свое хваленое ПВО?
    2. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      -1
      3 сентября 2026 23:04
      Пусть берут пример со своего Зе-недофюрера и используют нейронку! laughing
    3. Мурзик Звание
      Мурзик
      +1
      4 сентября 2026 05:50
      Меньше языком надо трясти, накаркали на Сочи
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    3 сентября 2026 21:34
    Россия дала мощный и болезненный ответ.
    Хочется спросить, уточнить... а не в том ли кардинальная ошибка, что ответ дам, может по другому надо решать такие проблемы?
  9. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +8
    3 сентября 2026 21:35
    Дух Анкориджа протух и преобразился в душок Киева
    Еще немного и он превратится в зловоние
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    3 сентября 2026 21:37
    Я бы в этот раз предложил бы им сухарики. Без воды. И питья.
    Ну чисто символически, после прежних посукунчиков.
    Чтобы почувствовали разницу между тогда и теперь.
  11. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +6
    3 сентября 2026 21:42
    Неплохо устроились - ведут руками ЧВК Свинарник войну с нами в которой они не гибнут и зарабатывают долляры торгуя оружием через Европу , да ещё и благодаря вечнообманутому ими же другу Владимиру в Россию на посикунчики ездят , сплошной профит для американского Бесовника. am
  12. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +7
    3 сентября 2026 21:43
    Ну имейте честь, кремлевские. Не принимайте их.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -1
      3 сентября 2026 21:50
      Принять то их- надо. По Москве,на экскурсию свозить,показать московский метрополитен, икорочкой угостить, водочки налить,дать пару облезлых хвостов писца и выпроводить обратно- на самолёт. Гости все же...
    2. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      0
      3 сентября 2026 21:52
      Кремлевские считают ,что ведут свою очень хитрую политику. Но все уже знают фразу Путина в конце этой политической игры.
    3. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      +10
      3 сентября 2026 22:10
      Наши не придут
      Андрей Шигин            
      А наши не придут... Такое время ныне –
      Не тот сегодня год, война совсем не та.
      Никто не слышит глас, взывающий в пустыне.
      Да и пустыни нет - сплошная пустота.

      И в этой пустоте дорога будет долгой –
      Закончились давно короткие пути.
      Не вспыхнет Сталинград, и есть земля за Волгой...
      Но наши не придут. Откуда им прийти?

      Не выведет никто "За Родину!" на бомбах,
      Никто не прохрипит: "Даёшь стране угля!"
      Гуляют сквозняки в одесских катакомбах,
      Зашторен мавзолей под стенами Кремля.

      Не встанет политрук, не ткнёт наганом в небо,
      Труба не позовёт на подвиг и на труд.
      Коль отдали себя комфорту на потребу,
      Пора уже понять, что наши не придут!

      Так выпьем за дедов по чарке русской водки
      И снова в интернет – оттачивать умы,
      Развешивать флажки, терзать друг другу глотки.
      А наши не придут…  Все наши – это мы.

      04.05.2016
  13. Lako Звание
    Lako
    +2
    3 сентября 2026 21:44
    Едут обос-ную задницу Зеленского подтереть. Не о чем, с ними, в Москве разговаривать. Американцы к чему-нибудь мнению прислушивались, когда бомбили Иран?
  14. Обычный Звание
    Обычный
    +6
    3 сентября 2026 21:45
    На мой скромный взгляд надо без лишних эмоций раз и навсегда обозначить свою позицию и цели в этой позиции. И все. Прекратить эти встречи и указать на тот факт, что они не представляют для нас никакого интереса. Перестать улыбаться им, перестать принимать их на любом уровне. И продолжать, продолжать, продолжать добивать фашистскую шумерию. Это на самом деле просто, но надо иметь к этому силу и волю. А то мы делаем два шага вперед, но один назад. От этого и затянулась СВО. Слишком часто и не по делу делаем откаты ради эфемерной дружбы. Нет и не было у нас с западом никогда дружбы. Мы в их понимании всегда были сырьевым придатком, временным попутчиком с учетом их и только их интересов. Пора перестать себе врать. И играть на преданности своего народа.
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +6
      3 сентября 2026 22:11
      Вы почитайте сегодняшние высказывания Путина. Куда-то пропали и денацификация и прочее. Т.е. позицию как раз не в состоянии выработать. Все идут постоянные шарахания в разные стороны. Партнёры это отлично видят .
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +3
      4 сентября 2026 08:01
      они не представляют для нас никакого интереса

      Всё давно разделилось, население и начальство не одно и то же.
      1. Вайфу Звание
        Вайфу
        0
        4 сентября 2026 14:33
        Две разных реальности. Путин вчера это в очередной раз подтвердил.
  15. al3x Звание
    al3x
    +4
    3 сентября 2026 21:46
    Т.е. эти шестиконечные желанные гости, а на днях Силуанова, как бы мы тут к нему не относились, просто чуть ли не прямым текстом послали вон из США с его предложениями о сотрудничестве. Ясно понятно. Пресмыкание в чьей-то крови неискоренимо.
  16. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +6
    3 сентября 2026 21:46
    Одно мне не ясно- почему раньше не лупили по портам и складам? Чего ждали? Что " братский народ" одумается и " сбросит ненавистную власть каритализма "?
  17. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    3 сентября 2026 21:54
    Je přece hanbou USA přijet do Moskvy žádat o mírové rozhovory a přitom stále podporovat navádět Ukrajinské drony hluboko na území Ruska! Vůbec bych takovou návštěvu nepřijal, jsou naprosto zbyteční a drzí.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +11
      3 сентября 2026 21:55
      Позорно, что США приезжают в Москву, чтобы просить о мирных переговорах, и в то же время поддерживают наведение украинских беспилотников вглубь российской территории! Я бы ни за что не принял такой визит, он совершенно ненужный и наглый.
      1. Пур Наволок Звание
        Пур Наволок
        +4
        3 сентября 2026 22:07
        Отлично сказано ! 👍🏻
        ................................
        1. Комментарий был удален.
      2. al3x Звание
        al3x
        +4
        3 сентября 2026 22:07
        Халяву все любят. Особенно, если это халява вип-класса, доступная лишь избранным. Не удивлюсь, если им и керосин в обе стороны оплачивают, только бы прилетели 🤷‍♂️
  18. К-50 Звание
    К-50
    +3
    3 сентября 2026 22:06
    из-за проблем у Киева Кушнер и Уиткофф засобирались в РФ

    Нех рен делать пол топтать. Идите лесом. Толку то от вас, только время тратить, да болтать попусту.
  19. Vulpes Звание
    Vulpes
    +5
    3 сентября 2026 22:09
    Интересно, а в Кремле не задумываются почему каждый раз, как только кУеву становится плохо, то к ним в гости сразу собираются дорогие партнёры? А затем все опять превращается в "нас обманули"? Может пора хоть какое-то уважение к самим себе начать испытывать и разок послать партнёров? Хотя если всю сознательную жизнь любовь и стремление на Запад превращаются в откровенную религию....
    1. Жозе Звание
      Жозе
      +4
      4 сентября 2026 00:37
      Эта "религия" преклонения перед всем западным у нас ещё со времён Петра Первого цветёт и пахнет до сих пор.
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        4 сентября 2026 05:38
        Цитата: Жозе
        Эта "религия" преклонения перед всем западным у нас ещё со времён Петра Первого цветёт и пахнет до сих пор.

        Как раз никто во времена Петра 1 перед западом не поклонялся. Петр насаждал все западное насильно. Большинство не понимало и плохо принимало западные порядки.
      2. Вайфу Звание
        Вайфу
        +1
        4 сентября 2026 14:34
        Партийная номенклатура преклонение вывела на новый недостижимый уровень.
  20. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +5
    3 сентября 2026 22:25
    Цитата: Андрей Николаевич
    Одно мне не ясно- почему раньше не лупили по портам и складам?

    Так ведь совместный бизнес. Как по своему кошельке бить то? Тот же аммиакопровод, который из Тольятти через линию фронта шёл в Одессу. Там из него делали удобрения и экспортировали через местный порт. Два или три года работал после начала СВО. Газ долгое время тоже через линию фронта качали. И т.д. и т.п.
  21. helicop-man Звание
    helicop-man
    +5
    3 сентября 2026 22:50
    Таких друзей - за орган, и в музей...
  22. Антон Семёнов Звание
    Антон Семёнов
    +2
    3 сентября 2026 23:20
    Интересно, в предверии приезда овских "партнёров" в башнях уже спустили трусы? Или просто приготовили уши для очередной лапши?
  23. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    -1
    3 сентября 2026 23:55
    Дома нет никого, заходите завтра.
  24. Stas157 Звание
    Stas157
    +4
    4 сентября 2026 00:51
    был фактически обнулен трафик через украинские морские и речные порты

    Не обнулен до сих пор. Нужно топить корабли, а не повреждать.
  25. Алексей G Звание
    Алексей G
    -1
    4 сентября 2026 01:28
    предотвратить окончательный коллапс украинского прокси-проекта

    Ну ясен красен... как только мы у куева переговоры, как только у нас проблемы то сразу война и перемога.
    Дугин был в чем то прав. Куеву плохо. А тут еще гур с сбу стреляются...
    Нашим пора понять, что войну выигрывать надо ужесточая удары, а не прекращая их при при первом стоне.
    Только белый флаг над радой! Белый флаг. Все ракеты по куеву!
  26. Volunteer Звание
    Volunteer
    +1
    4 сентября 2026 02:31
    И снова "Союз меча и орала"! Виткоф(и.о. Бендера) и стоящий шаг за ним, молчащий но важно надувающий щеки Зятьков-Кушнер как особа приближенная к Трампу(и.о. Кисы). Снова два еврейских афериста из Нью-Йорка будут грузить и вешать лапшу на уши. Они не имеют никакой симпатии к России и хотят её развести и ограбить. Мол лучшие времена скоро настанут и заграница нам поможет! А вот у кремлевских нет фаберже чтобы их послать, вот и играют в дурачка. Знают, что Стрелянное Ухо отмороженный на все 100 и может основательно нагадить. Только забыли, что тов. Ким посла С.У. куда подальше и после этого имеет респект. Так то...
  27. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    4 сентября 2026 05:10
    Цитата: Охотовед 2
    Самое удивительное, что Я знаю ответ на оба этих вопроса
    Ответ на этот вопрос знает вся страна wink
  28. Ковакс Звание
    Ковакс
    -2
    4 сентября 2026 17:14
    Пора на посикунчики:

    Посикунчики им... А в заводскую столовку не хотите ли? Ах, да, там и побить могут...
  29. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Вчера, 05:52
    Цитата: gsev
    Цитата: Охотовед 2
    Россия заинтересована в том, чтобы это недогосударство украина - прекратило своё существование.

    Украинцы имеют право жить в своем государстве. Просто оно должно сократится до территории населенной одними украинцами, если не желает отказаться от угнетения меншинств и должно стать нейтральным или миролюбивым если не хочет оставаться целью превентивных ударов от соседей. Украине следует помнить о гибели татарских ханств, черкесских орд и Османской империи промышлявших торговлей русскими пленницами.

    Да украинцы имеют право жить в своем государстве, в Канаде
  30. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Вчера, 09:41
    Однако ситуация кардинально изменилась после того, как Россия дала мощный и болезненный ответ.
    Я не могу ТОЧНО судить, насколько она изменилась - азартно врущие СМИ, представители властей и "военкоры" сильно затемняют картину происходящего - куда там "туману войны"...
    Но! 4 (четыре, Карл!) года! Даже известный тормоз Соколиный Глаз быстрее понял бы, что к чему!
  31. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    0
    Вчера, 10:21
    Цитата: Охотовед 2
    разделение и присоединения нац областей к Польше, Венгрии и Румынии - тоже противоречит интересам России.

    Может и противоречит, но тогда произойдёт неминуемое признание всех изменений на международном уровне и никто не сможет упрекнуть, что мы что-то там "отжали".
  32. Клон Звание
    Клон
    0
    Вчера, 21:53
    Цитата: drags33
    Идея красивая на бумаге, но абсолютно невыполнимая в жизни.

    Ну почему же невыполнимая... Армения - единственное в мире моногосударство, где прочие сидят под метлой, как...
    Вот пусть и на обсуждаемой территории недогосударста "Четыреста четыре" образуется что-то из популяции самых щирых украинцев, но в границах их исключительной моноэтничности...с вышками и колючкой по периметру.