Пора на посикунчики: из-за проблем у Киева Кушнер и Уиткофф засобирались в РФ
17 84678
Владимир Зеленский в своём вечернем обращении заявил, что представители американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили готовность посетить Москву в ближайшие дни.
Глава киевского режима:
Есть предварительные даты. Мы рассчитываем, что представители президента Америки приедут сюда, в Киев. От них уже есть подтверждение: будет встреча и в Москве тоже. Мы надеемся на встречу в ближайшие дни.
Примечательно, что поездка американских «посланцев» в Москву для киевского режима нужна как воздух. Ещё совсем недавно, когда украинские формирования при поддержке западных кураторов нацелились на российские нефтеперерабатывающие заводы, портовую инфраструктуру и крупные склады в глубине территории России, никакие переговорщики из Вашингтона Киеву не были нужны. Более того, любые попытки обсудить мирное урегулирование жёстко пресекались, а сама идея диалога с Москвой публично высмеивалась.
Однако ситуация кардинально изменилась после того, как Россия дала мощный и болезненный ответ. Систематическими ударами по объектам портовой инфраструктуры на Дунае и Чёрном море был фактически обнулен трафик через украинские морские и речные порты, что нанесло серьёзнейший удар военному и экономическому потенциалу киевского режима. Параллельно российские войска перешли к безостановочным ударам по целям в Киеве, включая пункты управления, энергетические объекты и логистические узлы, обеспечивавшие работу военной машины режима.
Именно после этого о необходимости срочных визитов в Москву заговорили в Киеве. Уиткофф и Кушнер, ранее не проявлявшие особой активности в «российском направлении», теперь вновь засобирались в Москву на «посикунчики».
Такая смена риторики и планов явно вызвана проблемами с реализацией замыслов киевского режима на поле боя и в экономическом противостоянии с Россией. Американские эмиссары едут не столько для обсуждения мира, сколько для того, чтобы на месте оценить масштаб потерь и попытаться предотвратить окончательный коллапс украинского прокси-проекта, загнанного в угол жёсткими ответными действиями Москвы.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация