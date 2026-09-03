Есть предварительные даты. Мы рассчитываем, что представители президента Америки приедут сюда, в Киев. От них уже есть подтверждение: будет встреча и в Москве тоже. Мы надеемся на встречу в ближайшие дни.

Владимир Зеленский в своём вечернем обращении заявил, что представители американского президента Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили готовность посетить Москву в ближайшие дни.Глава киевского режима:Примечательно, что поездка американских «посланцев» в Москву для киевского режима нужна как воздух. Ещё совсем недавно, когда украинские формирования при поддержке западных кураторов нацелились на российские нефтеперерабатывающие заводы, портовую инфраструктуру и крупные склады в глубине территории России, никакие переговорщики из Вашингтона Киеву не были нужны. Более того, любые попытки обсудить мирное урегулирование жёстко пресекались, а сама идея диалога с Москвой публично высмеивалась.Однако ситуация кардинально изменилась после того, как Россия дала мощный и болезненный ответ. Систематическими ударами по объектам портовой инфраструктуры на Дунае и Чёрном море был фактически обнулен трафик через украинские морские и речные порты, что нанесло серьёзнейший удар военному и экономическому потенциалу киевского режима. Параллельно российские войска перешли к безостановочным ударам по целям в Киеве, включая пункты управления, энергетические объекты и логистические узлы, обеспечивавшие работу военной машины режима.Именно после этого о необходимости срочных визитов в Москву заговорили в Киеве. Уиткофф и Кушнер, ранее не проявлявшие особой активности в «российском направлении», теперь вновь засобирались в Москву на «посикунчики».Такая смена риторики и планов явно вызвана проблемами с реализацией замыслов киевского режима на поле боя и в экономическом противостоянии с Россией. Американские эмиссары едут не столько для обсуждения мира, сколько для того, чтобы на месте оценить масштаб потерь и попытаться предотвратить окончательный коллапс украинского прокси-проекта, загнанного в угол жёсткими ответными действиями Москвы.