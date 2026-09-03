Вэнс: Мы бы ушли, но страны Персидского залива просят нас этого не делать

4 923 20
Вэнс: Мы бы ушли, но страны Персидского залива просят нас этого не делать

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал очередное громкое заявление о ближневосточной политике Вашингтона. По его словам, Штаты якобы могут покинуть регион в любой момент, но страны Персидского залива чуть ли не умоляют их этого не делать.

Вэнс:

Мы можем уйти.. Но в странах Персидского залива говорят нам: Это было бы худшим, что может случиться в мире.

При этом вице-президент делает вид, что именно США решают, оставаться им или уходить, хотя реальность говорит об обратном.

Ранее Иран неоднократно заявлял: для нормализации ситуации в регионе Штаты должны вывести все свои военные базы, включая базу Пятого флота из Бахрейна. Тегеран называл это одним из ключевых условий завершения конфликта.

И вот сегодня по военным базам США «прилетело» снова. По данным СМИ, Иран нанес удары по американским объектам в районе базы Пятого флота в Манаме. Сообщается о применении дронов Shahed-136, которые поразили военную инфраструктуру США.

Аналитики отмечают, что слова Вэнса о том, что это союзники просят американских военных не уходить, не более чем попытка сохранить лицо, пока американское военное присутствие в регионе превращается в уязвимую цель, а не в гарантию стабильности.

Напомним, что в Тегеране неоднократно заявляли: американские военные на Ближнем Востоке не могут защитить самих себя, не говоря уже о странах, в которых они находятся под видом оказания помощи с безопасностью:

А для этих стран гораздо безопаснее было бы, если бы американских военных на их территории не было.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    -1
    3 сентября 2026 21:16
    После Украины американцам запрещено всерьез воевать где либо, мы не дадим.
    1. gsev
      gsev
      0
      3 сентября 2026 21:28
      Цитата: Andobor
      После Украины американцам запрещено всерьез воевать где либо, мы не дадим.

      Иран вроде просто требует от США прекратить боевые действия, санкции и разморозить иранские средства замороженные при объявлении санкций ранее. Причем Иран готов получить эти деньги не с США а от ее арабских союзников. Вэнс полноценно подключится к иранскому направлению внешней политики США только когда военные США и Израиля признаются в невозможности победить Иран.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +4
        3 сентября 2026 22:32
        У США сейчас Цугцванг, любой ход ведёт к ухудшению их позиции. Военным путём они вопрос Ирана решить не могут, уйти из региона - потерять контроль над странами залива (их нефтью), договориться с Ираном - получить недружественный Израиль и соответственно проблемы в собственной стране. Из Рыжего стратег - как из ковна пуля!
        Даже не представляю как матрасники вылезут из этой задницы. Вэнсу лучше бы держать дистанцию от этого геморроя, иначе политического будущего у него не будет.
        1. commbatant Звание
          commbatant
          -3
          3 сентября 2026 23:48
          Цитата: Охотовед 2
          Военным путём они вопрос Ирана решить не могут, уйти из региона - потерять контроль над странами залива (их нефтью)

          сша обезжиривают своих экономических конкурентов в ЕСу и в АТР, через ИРИ блокируя доступ их к нефти, газу, нефтепродуктам, нефтехимии, азотным удобрениям и т.д. стран Персидского залива, а также нарушая международное судоходство на БВ и в р-не Африканского рога опять же руками ИРИ и их прокси...

          "...чегошь тебе надо еще собака?" (с)
        2. gsev
          gsev
          -4
          4 сентября 2026 00:26
          Цитата: Охотовед 2
          Даже не представляю как матрасники вылезут из этой задницы. Вэнсу лучше бы держать дистанцию от этого геморроя, иначе политического будущего у него не будет.

          США проиграли войну в Афганистане и Вьетнаме, но слабее от этого не стали. После ухода из Афганистана из этой страны прекратился поток наркотиков в США и союзные им страны, после ухода из Вьетнама Вьетнам сразу начал отдаляться сначала от КНР, а затем от России и в конце концов стал другом и почти союзником США по крайней мере против КНР. Вэнсу совсем не сложно нормализовать отношения с Ираном. Иранское общество патриотично, но если не убивать их ученых и шиитов живущих в Сирии, Ливане, Йемене, Саудовской Аравии, Бахрейне, то иранский народ станет тяготится КСИР а не угрозами из Израиля и США. Даже гипотетическое ядерное оружие Ирана более опасно гигемонистким устремления Китая и Турции чем Израилю и США.
        3. ian Звание
          ian
          0
          4 сентября 2026 09:25
          Навеяло - " Я поймал медведя!
          Ну так тащи его сюда.
          Не могу. Он меня не пускает... "
    2. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      -4
      3 сентября 2026 23:05
      Это сарказм такой ? У них насчёт нас разязаны руки , одни профит . Американские бесы воюют с нами а точнее получают огромные прибыли как политические так и экономические руками ЧВК Свинарник ; их люди не гибнут , Европа покупает у них вооружение . Для них это успешный бизнес а не война который нужно затягивать как только можно.
      мы не дадим

      Мы , благодаря одному не очень умному и чрезмерно любящему власть и корешей олигархов человеку уже пятый год со Свинарником возимся ...
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +5
    3 сентября 2026 21:35
    Вэнс: Мы бы ушли, но страны Персидского залива просят нас этого не делать

    "- поздравляю вас соврамши..."
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      3 сентября 2026 23:29
      Есть же американская пословица - как понять что политик врёт? Если рот открыл значит врёт laughing
  3. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +6
    3 сентября 2026 21:40
    Так вы с собой всю эту прозападную па.даль с БВ захватите за лужу к себе, заодно всех чубных с русской окраины, тогда оставаться не потребуется.
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    3 сентября 2026 22:03
    Напомним, что в Тегеране неоднократно заявляли: американские военные на Ближнем Востоке не могут защитить самих себя, не говоря уже о странах, в которых они находятся под видом оказания помощи с безопасностью

    Дело в том, что любая американская военная база- это такой замечательный источник коррумпированных доходов для местной правящей элиты, что их готовы терпеть и терпеть, и даже приглашать на свою территорию.
    Контрабанда в промышленных масштабах!
    Представляете, сколько всякого можно перевезти в Боинге С-17!
  5. drags33 Звание
    drags33
    +6
    3 сентября 2026 22:06
    Амеры крепко увязли на Ближнем Востоке. Этот как в той сказке: "Я медведя поймал! - Так веди его сюда... - Да он меня не пускает!" )))))))
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    3 сентября 2026 22:10
    Это, видимо, заразно. Вэнс инфицирован Трампом и несет какую-то чушь. Там если пин до ское руководство о ком и печется в этом регионе, то только о евреях. Остальные дойные коровы. Вассалы страдают за сюзерена, а не наоборот.
  7. Комментарий был удален.
  8. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +4
    3 сентября 2026 22:57
    Хорошо про американских бесов сказано , прям в точку :
     «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи».
  9. commbatant Звание
    commbatant
    -2
    3 сентября 2026 23:36
    А для этих стран гораздо безопаснее было бы, если бы американских военных на их территории не было.

    И ИРИ и сша ошибаются, персидским монархиям теперь никогда уже не будет безопасно...
  10. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    4 сентября 2026 00:32
    Вэнс:
    Мы можем уйти.. Но в странах Персидского залива говорят нам: Это было бы худшим, что может случиться в мире.
    -Я медведя поймал!
    - Так веди его сюда.
    -Да он меня не пускает...
    Примерно так это выглядит. И рады бы уйти, да после недавнего бегства из Афганистана это будет сильный удар по репутации гегемона. Хотя его уже и так начинают по тихоньку попинывать.
  11. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    4 сентября 2026 03:36
    Мы бы ушли
    уже и уйти хочется? зачем же кашу-то заварили?
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    4 сентября 2026 05:09
    Цитата: Роман 11
    уже и уйти хочется? зачем же кашу-то заварили?
    Уважаемые люди из Тель-Авива попросили
  13. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    4 сентября 2026 17:29
    "Мы можем уйти.. Но в странах Персидского залива говорят нам: Это было бы худшим, что может случиться в мире".
    - скоро, думаю, страны персидского залива таки попросят матрасников уйти, ибо несмотря на все заверения матрасников, защитить страны персидского залива они не смогли. Вопрос, зачем США тогда там нужны? Нам нужно всячески поддерживать Иран, ибо США нам враг, что они доказали, как своей поддержкой Украине, так и многим другим.
  14. valera75 Звание
    valera75
    0
    5 сентября 2026 17:37
    Вэнс: Мы бы ушли, но страны Персидского залива просят нас этого не делать

    а точнее это мы бы ушли,но сионистские файлы Эпштейна не дают этого сделать рыжему бесу.