Вэнс: Мы бы ушли, но страны Персидского залива просят нас этого не делать
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал очередное громкое заявление о ближневосточной политике Вашингтона. По его словам, Штаты якобы могут покинуть регион в любой момент, но страны Персидского залива чуть ли не умоляют их этого не делать.
Вэнс:
Мы можем уйти.. Но в странах Персидского залива говорят нам: Это было бы худшим, что может случиться в мире.
При этом вице-президент делает вид, что именно США решают, оставаться им или уходить, хотя реальность говорит об обратном.
Ранее Иран неоднократно заявлял: для нормализации ситуации в регионе Штаты должны вывести все свои военные базы, включая базу Пятого флота из Бахрейна. Тегеран называл это одним из ключевых условий завершения конфликта.
И вот сегодня по военным базам США «прилетело» снова. По данным СМИ, Иран нанес удары по американским объектам в районе базы Пятого флота в Манаме. Сообщается о применении дронов Shahed-136, которые поразили военную инфраструктуру США.
Аналитики отмечают, что слова Вэнса о том, что это союзники просят американских военных не уходить, не более чем попытка сохранить лицо, пока американское военное присутствие в регионе превращается в уязвимую цель, а не в гарантию стабильности.
Напомним, что в Тегеране неоднократно заявляли: американские военные на Ближнем Востоке не могут защитить самих себя, не говоря уже о странах, в которых они находятся под видом оказания помощи с безопасностью:
А для этих стран гораздо безопаснее было бы, если бы американских военных на их территории не было.
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