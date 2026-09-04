Вэнс: Они не хотят говорить, но Азербайджан и Турция помогают нам против Ирана
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично перечислил страны, которые в частном порядке помогают Вашингтону в кампании против Ирана. В ходе брифинга в Белом доме Вэнс заявил, что среди союзников США против Исламской Республики - Турция, Азербайджан, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия.
Вэнс:
Если посмотреть на Турцию, Азербайджан, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию... многие страны, иногда они не хотят об этом публично заявлять, но в частном порядке предпринимают много хороших шагов, чтобы помочь нам добиться, чтобы иранцы понесли наказание.
Это заявление, сделанное в разгар острого американо-иранского противостояния, фактически раскрывает завуалированную поддержку, которую региональные державы оказывают усилиям США по экономической блокаде и военному давлению на Иран. По оценке экспертов, подобное разглашение ставит перечисленные страны в уязвимое положение - Тегеран теперь может расценивать их как легитимные цели для ответных ударов, что многократно повышает риски эскалации в отношении тех же Катара и Азербайджана.
Реакция Тегерана не заставила себя ждать. В МИД Ирана уже заявляли, что любые контакты с Вашингтоном не являются переговорами, а лишь обменом сигналами через посредников, и возобновление диалога невозможно, пока США нарушают свои обязательства. В Тегеране подчёркивают: позиция по Ормузскому проливу и ядерной программе остаётся неизменной, а американские попытки навязать свои условия обречены на провал.
Ранее иранские официальные лица выражали предпочтение вести переговоры именно с Вэнсом, однако его нынешнее заявление только усилило недоверие.
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