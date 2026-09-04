Вэнс: Они не хотят говорить, но Азербайджан и Турция помогают нам против Ирана

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Вэнс: Они не хотят говорить, но Азербайджан и Турция помогают нам против Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично перечислил страны, которые в частном порядке помогают Вашингтону в кампании против Ирана. В ходе брифинга в Белом доме Вэнс заявил, что среди союзников США против Исламской Республики - Турция, Азербайджан, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия.

Вэнс:

Если посмотреть на Турцию, Азербайджан, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию... многие страны, иногда они не хотят об этом публично заявлять, но в частном порядке предпринимают много хороших шагов, чтобы помочь нам добиться, чтобы иранцы понесли наказание.

Это заявление, сделанное в разгар острого американо-иранского противостояния, фактически раскрывает завуалированную поддержку, которую региональные державы оказывают усилиям США по экономической блокаде и военному давлению на Иран. По оценке экспертов, подобное разглашение ставит перечисленные страны в уязвимое положение - Тегеран теперь может расценивать их как легитимные цели для ответных ударов, что многократно повышает риски эскалации в отношении тех же Катара и Азербайджана.

Реакция Тегерана не заставила себя ждать. В МИД Ирана уже заявляли, что любые контакты с Вашингтоном не являются переговорами, а лишь обменом сигналами через посредников, и возобновление диалога невозможно, пока США нарушают свои обязательства. В Тегеране подчёркивают: позиция по Ормузскому проливу и ядерной программе остаётся неизменной, а американские попытки навязать свои условия обречены на провал.

Ранее иранские официальные лица выражали предпочтение вести переговоры именно с Вэнсом, однако его нынешнее заявление только усилило недоверие.
54 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 07:05
    мусульмане против мусульман.... жесть.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +13
      Сегодня, 07:09
      И все при помощи иудеев. Австрийский художник улыбается и шепчет, а я вам говорил про все беды 🤗
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +7
        Сегодня, 07:15
        Азербайджан с Алиевым то куда лезет? Решили в политику поиграться? Так это быстро лечится, по туркам Иран бить наверное не станет, а вот по азербайджанцам - может легко бахнуть! Кстати удар будет и нам на руку, предложения по нефти резко сократятся.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +2
          Сегодня, 08:21
          Азербайджан с Алиевым то куда лезет? Решили в политику поиграться?

          Это как в мультфильме "Маугли". Тигр "Шерхан" это турки а шакал "Табаки" это азербайджан. Вот и виляет хвостом азербайджан что бы туркам угадить.
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +8
        Сегодня, 07:34
        Добавлю. У России сейчас кризисные отношения с Азербайджаном, который поддерживает бендеровцев и свою мафию в России.

        Помощь Ирана пригодится.
        1. даэтоя Звание
          даэтоя
          +1
          Сегодня, 08:56
          у простого народа может и кризис а руководители обнимаются.в новостях показывали по центральным каналам.можете посмотреть.
          1. 2al Звание
            2al
            +1
            Сегодня, 09:40
            Внимательно посмотрел видео встречи Путина и Эрдогана, султан не удержался и публично сверкнул на Путина ну просто лютым взглядом.
            1. Комментарий был удален.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +3
      Сегодня, 07:33
      Обычное дело. И не первый раз. Сколько раз воевала, к примеру, Персия, с Османской Империей?

      Мусульмане неоднородны. И никогда не будут.
    3. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 08:07
      Вот вам и мусульманский братский мир. Как выяснилось всем правят бабки, даже среди братьев муксульман. Капитализм сильнее религии оказался...
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 10:08
        Цитата: KukuRuzvelt
        Вот вам и мусульманский братский мир. Как выяснилось всем правят бабки, даже среди братьев муксульман.

        Где он братский то? Мусульмане шииты и мусульмане сунниты веками друг с другом враждуют и каждый Коран трактует как ему удобно.
    4. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 08:39
      мусульмане против мусульман.... жесть.
      Семиты против семитов на почве религиозных разногласий жесть не меньшая.
      1. gsev
        gsev
        0
        Сегодня, 10:41
        Цитата: kosmozoo
        Семиты против семитов на почве религиозных разногласий жесть не меньшая.

        Самые жестокие войны между близкими народами или гражданские войны.Христианские летописи времен крестовых походов признавали, что Саладин при ведении войны не выходил за рамки тогдашних правил ведения войны.Альбигойские, гуситские войны велись с дикой жестокостью.
      2. Дмитрий Ригов Звание
        Дмитрий Ригов
        0
        Сегодня, 11:44
        Так персы не семиты вообще-то. Вот арабы и евреи семиты, но последние не мусульмане все же.
    5. Виталий161 Звание
      Виталий161
      +1
      Сегодня, 09:11
      мусульмане против мусульман.... жесть.
      Все не много жестче, мусульмане помогают иудеям и христианам лупить мусульман, это лютая жесть laughing
    6. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 09:12
      Цитата: Nexcom
      мусульмане против мусульман.... жесть.

      Думаю это политическое вранье, просто попытка США втянуть в войну с Ираном Турцию и Азербайджан.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 09:14
        я вообще подозреваю что амеры просто хотят под шумок всех столкнуть лбами и натравить на персов. им бы от этого просто песня была бы.
        1. Венд Звание
          Венд
          +1
          Сегодня, 09:35
          Цитата: Nexcom
          я вообще подозреваю что амеры просто хотят под шумок всех столкнуть лбами и натравить на персов. им бы от этого просто песня была бы.

          Так оно и есть, США чтобы выбраться из экономической ямы, нужна очередная мировая война, тогда США под шумок спишут все свои долги
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 09:43
            не только спишут, но и ещё наварятся. как во время ВОВ. мы ж за всё им золотом заплатили.
            1. Венд Звание
              Венд
              0
              Сегодня, 09:54
              Цитата: Nexcom
              не только спишут, но и ещё наварятся. как во время ВОВ. мы ж за всё им золотом заплатили.

              Было такое, вот поэтому США так жаждут разжечь пожар мировой войны. А ведь об этом говорили еще при СССР.
      2. 2al Звание
        2al
        0
        Сегодня, 09:36
        Без Моссад тут не обошлось, уверен что сейчас его оперативники работают, превращая
        политическое вранье
        в реальность.
      3. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 10:22
        Цитата: Венд
        Цитата: Nexcom
        мусульмане против мусульман.... жесть.

        Думаю это политическое вранье, попытка США втянуть в войну с Ираном Турцию и Азербайджан.

        Зря вы так думаете. Турция претендует на роль регионального лидера и ослабление её региональных геополитических конкурентов чужими руками, будь это Иран или Израиль, отвечает её интересам, а Азербайджан, бегая на подстановке у Анкары, мечтает расширить свои владения на северные территории Ирана где компактно проживают миллионы этнических азербайджанцев. Зря мечтает. Большие проблемы у малых стран начинаются с неоправданных амбиций их лидеров, что Алиев и демонстрирует. У Ирана хватит ракет чтобы вогнать Баку в каменный век и сделать обратный ход т.е. вернуть под свой контроль территорию когда то завоёванную Российской империей на которой впоследствии образовался Азербайджан.
        У Алиева после карабахской компании башку сносит и он никак не поймёт то, что Азербайджан никогда не станет региональный державой. Не по Сеньке шапка.
        1. Венд Звание
          Венд
          0
          Сегодня, 11:57
          Цитата: Ныробский
          Цитата: Венд
          Цитата: Nexcom
          мусульмане против мусульман.... жесть.

          Думаю это политическое вранье, попытка США втянуть в войну с Ираном Турцию и Азербайджан.

          Зря вы так думаете. Турция претендует на роль регионального лидера и ослабление её региональных геополитических конкурентов чужими руками, будь это Иран или Израиль, отвечает её интересам, а Азербайджан, бегая на подстановке у Анкары, мечтает расширить свои владения на северные территории Ирана где компактно проживают миллионы этнических азербайджанцев. Зря мечтает. Большие проблемы у малых стран начинаются с неоправданных амбиций их лидеров, что Алиев и демонстрирует. У Ирана хватит ракет чтобы вогнать Баку в каменный век и сделать обратный ход т.е. вернуть под свой контроль территорию когда то завоёванную Российской империей на которой впоследствии образовался Азербайджан.
          У Алиева после карабахской компании башку сносит и он никак не поймёт то, что Азербайджан никогда не станет региональный державой. Не по Сеньке шапка.

          Логика в ваших рассуждениях есть, но я думаю. что США как раз на этих амбициях и играют)
    7. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 09:17
      мусульмане против мусульман.... жесть.

      Христьяне против христьян тоже жесть. И только евре не воюют с евреями а сеят смуту.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:18
        то есть кошерные капо в лагерях не прислуживали и своих же кошерных в печи не отправляли? нет, это конечно не война, но, по-моему показательно.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 09:45
          нет, это конечно не война, но, по-моему показательно

          Вы правы это не война а желание выжить или прожить подольше любой ценой. И это не показатель.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 09:48
            как раз показатель. выжить ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 07:10
    ❝ Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично перечислил страны, которые в частном порядке помогают Вашингтону в кампании против Ирана ❞ —

    — Сдал Диджей «союзничков» ...
    1. silberwolf88 Звание
      silberwolf88
      +3
      Сегодня, 07:17
      Практически нарисовал мишени на пособниках мирового зла
      1. 2al Звание
        2al
        +1
        Сегодня, 09:19
        Скорее США пытаются втянуть Азербайджан в конфликт и перерезать морской коридор на Каспии. Но в вооруженном конфликте с Ираном, от Азербайджана только сажа от сгоревших нефтепромыслов останется, турки им точно ничем не помогут не то что США.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +8
    Сегодня, 07:11
    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично сдал всех своих прихлебателей, включая недосултана и помидорного короля из Баку wink
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +10
      Сегодня, 07:13
      а это в стиле амеров. они всех сливают - хоть союзничков хоть кого.... амеры. что с них взять. гадливая нация. как и бритосы.
      1. 2al Звание
        2al
        0
        Сегодня, 09:20
        Для США Эрдоган весьма кривой союзник, они хотят его поменять на более верного и преданного, без самостийных замашек.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 09:22
          какие проблемы? уберут Султана и вытащат какого-нибудь Гюлена-эмигранта из США. или дождутся пока Султан сам в ящик сыграет, а там проплатят "выборы". делов то.
          1. 2al Звание
            2al
            0
            Сегодня, 09:25
            Пробовали не получилось, Эрдоган конкретно зачистил турецкую армию, но Восток это всегда дело тёмное и мутное.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 09:25
              но Восток это всегда дело тёмное и мутное.

              вот-вот. и ещё раз повторяю - Султан то не вечный....
  4. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 07:15
    гадить соседу под дверь?противопоказано! неужели в Баку и др. этого не понимают...
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Сегодня, 07:18
    Список Вэнса - это многовекторные подстилки, которые всегда переметнутся на сторону сильнейшего. А персы молодцы - не прогибаются.
  6. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 07:18
    В Тегеране подчёркивают: позиция по Ормузскому проливу и ядерной программе остаётся неизменной, а американские попытки навязать свои условия обречены на провал.

    Молодцы персы!
    Таких не прогнешь и не нагнешь.
    И не обманешь!
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 07:41
    2.09.2026 На складе боеприпасов в Азербайджане прогремел взрыв, сообщили министерства по чрезвычайным ситуациям, обороны и внутренних дел республики.
    Совпадение? Не думаю!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:16
      кальян бабахнул. yes затягиваться надо было аккуратнее.

  8. Arhat109 Звание
    Arhat109
    +1
    Сегодня, 08:01
    Или раскрывает завуалированную поддержку или наброс на вентилятор, дабы перессорить мусульман промеж себя. Доказательства привел или джентельменам надо верить на слово?
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 08:04
    Ну прямо откровение десятилетия. А ещё они помогают против РФ.
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 08:23
    Молодец, Анкл Вэнс!
    Спалил контору "братских мусульманских народов".
    Однако, учитывая. что победа американцев и Нитаньяхи над Ираном недостижима, эти ребята получат от Ирана откат за свою "братскую помощь". Особенно Азербайджан, который вдруг возомнил себя военной державой, победив оплчение Карабаха при помощи турок и Израиля.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 08:27
    азербайджан крепко привязан к израилю. В Иране большое количество граждан этнических азербайджанцев. По слухам азербайджан должен был среди прочих участвовать в наземной операции против Ирана. Как принято у еврейцев и англосаксов сначала замутили провокацию с якобы обстрелом персами аэропорта азеров и на этом начали нагнетать напряжение. Персы подтянули к границе свои силы и вроде как иранские азербайджанцы не поддержали планы алиева и тот врубил попятку. А султан Тайип он известный гимнаст - умеет одним задом сидеть на нескольких стульях и за денежку любой танец спляшет.
  12. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 08:48
    Вэнс заявил, что среди союзников США против Исламской Республики - Турция, Азербайджан, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия
    Педофил Доня как-то похвастался, что наследный принц Саудовской Аравии любит целовать его задницу. Остальные, полагаю, тоже?
  13. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    Сегодня, 08:55
    Шикарный маневр - в духе америкашек. Нагадить Ирану, а потом стравить Иран с Турцией и другими мусульманами, а самим спрятаться за лужу и потирать свои потные жадные ручонки, наблюдая как глупые гои режут друг друга
    1. 2al Звание
      2al
      0
      Сегодня, 09:29
      Алиев ни в коем разе не мусульманин.
    2. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 10:48
      Dobře jste vystihl myšlení Američanů. Stejný plán mají v Evropě s Ruskem, které chtějí dostat do války s Evropou, nejlépe jenom proti Slovanům. K západní Evropě má Amerika mnohem blíž, než k dříve komunistickým státům. USA je světový terorista, který vymýšlí války, aby sám z toho bohatl.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        0
        Сегодня, 10:48
        Вы хорошо передали ход мыслей американцев. У них тот же план в Европе с Россией, они хотят втянуть Европу в войну, предпочтительно только против славян. Америка гораздо ближе к Западной Европе, чем к бывшим коммунистическим государствам. США — это мировой террорист, который развязывает войны, чтобы обогатиться.
  14. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 09:26
    Бывает. И чо?

    Как пример: Турция поставила Украине кучу гражданской продукции. Дизельгенераторы например.
    А Китай 1-2й по торговле с Украиной!

    считать ли это "поддержкой"??? частной, ха-ха?

    Имхо, пиарная попытка натянуть хоть чтото....
  15. 2al Звание
    2al
    0
    Сегодня, 09:28
    Вэнс во многом выдаёт желаемое за действительное, реальный союзник США это Армения, вот только база РФ в Гюмри их пока сдерживает, но это пока.
  16. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 10:40
    J.D. Vance se ukazuje stejně mentálně postižený jako Trump. Za co chtějí USA trestat Irán??? jsem nepochopil. Za to, že mají ropu kterou si nechtějí nechat ukrást nacistickou Amerikou????? Co si ti Američané o sobě myslí? Celé století jen loupí a kradou a stejně mají holý zadek, vše projedli a vsadili do výšky mrakodrapů. Jenže toho se nikdo nenají a auta Američanů bez ropy zůstanou na místě. Je čas, aby falešný svět začal opět říkat pravdu, největší nacisté na planetě jsou Ukrajinci, USA, Německo a Anglie! A na tyto státy je potřeba uvalit ty nejpřísnější sankce a cla!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 10:40
      Джей Ди Вэнс демонстрирует такую ​​же умственную неполноценность, как и Трамп. За что США хотят наказать Иран??? Я не понял. За нефть, которую они не хотят позволить украсть нацистской Америке??? Что эти американцы о себе думают? Они грабили и воровали целое столетие, а у них до сих пор пустые задницы, они всё загнали в тупик и поставили всё на высоту небоскребов. Но никто это не съест, и машины американцев без нефти останутся на месте. Пора этому фальшивому миру снова начать говорить правду: самые большие нацисты на планете — это украинцы, США, Германия и Англия! И против этих стран необходимо ввести самые строгие санкции и пошлины!
  17. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 12:39
    Венс сдал Алиева как помощника США, это очень "понравится" Тегерану! Хотя думаю он и так знал.