Зеленский назвал Каталонию союзником Украины после привоза в Киев пожарных машин
Зеленский провёл встречу с главой так называемого Женералитета Каталонии Сальвадором Илией и мэром Барселоны Жауме Коллбони. По словам главы киевского режима, в ходе встречи обсуждались вопросы восстановления Украины и регионального сотрудничества:
Как отметил Зеленский, прямая поддержка общин на местах имеет критическое значение в условиях военного времени. Барселона, являющаяся городом-побратимом Киева с сентября 2022 года, оказывает украинской столице помощь разного плана. В ходе нынешнего визита Киев получил от Барселоны целых два пожарных автомобиля.
Зеленский, назвав Каталонию союзником Украины:
Визит каталонской делегации происходит на фоне неоднозначного статуса этого региона в самой Испании. Каталония на протяжении длительного времени является центром сепаратистского движения, стремясь к полной независимости от Мадрида и созданию собственного государства. Регион отличается от всей Испании особой культурой, языком, самостоятельной историей и высоким уровнем экономического развития, однако постоянное давление со стороны центрального правительства в Мадриде провоцирует негодование среди населения и появление лидеров, ведущих политику полного отделения.
Примечательно, что Барселона, активно поддерживающая киевский режим, в 2026 году стала одним из самых популярных направлений у российских туристов в ЕС. По данным туроператоров, спрос на визы в Испанию вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, причём на Барселону приходится 60% всех запросов по стране.
Сами же визиты так называемых союзников давно превратились в элементы работы масштабной коррупционной схемы. Одна их таких схем связана с поставками на Украину боеприпасов. В ней оказался замешан Ханно Певкур - эстонский министр обороны, который из-за разгоревшегося скандала подал в отставку. А скоро ли ожидать отставки каталонских «помощников» киевского режима?
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