Зеленский назвал Каталонию союзником Украины после привоза в Киев пожарных машин

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Зеленский назвал Каталонию союзником Украины после привоза в Киев пожарных машин

Зеленский провёл встречу с главой так называемого Женералитета Каталонии Сальвадором Илией и мэром Барселоны Жауме Коллбони. По словам главы киевского режима, в ходе встречи обсуждались вопросы восстановления Украины и регионального сотрудничества:

По итогам переговоров Каталония подписала меморандумы с Запорожьем, Днепропетровской и Львовской областями.

Как отметил Зеленский, прямая поддержка общин на местах имеет критическое значение в условиях военного времени. Барселона, являющаяся городом-побратимом Киева с сентября 2022 года, оказывает украинской столице помощь разного плана. В ходе нынешнего визита Киев получил от Барселоны целых два пожарных автомобиля.



Зеленский, назвав Каталонию союзником Украины:

Кроме того, стороны подписали новый Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий партнёрство в сфере городской инфраструктуры, энергоэффективности, ветеранских и других общественно значимых проектов.

Визит каталонской делегации происходит на фоне неоднозначного статуса этого региона в самой Испании. Каталония на протяжении длительного времени является центром сепаратистского движения, стремясь к полной независимости от Мадрида и созданию собственного государства. Регион отличается от всей Испании особой культурой, языком, самостоятельной историей и высоким уровнем экономического развития, однако постоянное давление со стороны центрального правительства в Мадриде провоцирует негодование среди населения и появление лидеров, ведущих политику полного отделения.

Примечательно, что Барселона, активно поддерживающая киевский режим, в 2026 году стала одним из самых популярных направлений у российских туристов в ЕС. По данным туроператоров, спрос на визы в Испанию вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, причём на Барселону приходится 60% всех запросов по стране.

Сами же визиты так называемых союзников давно превратились в элементы работы масштабной коррупционной схемы. Одна их таких схем связана с поставками на Украину боеприпасов. В ней оказался замешан Ханно Певкур - эстонский министр обороны, который из-за разгоревшегося скандала подал в отставку. А скоро ли ожидать отставки каталонских «помощников» киевского режима?
13 комментариев
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  1. ian Звание
    ian
    +3
    Сегодня, 08:02
    Ну, будем надеяться тоже в Киев сегодня десяток Гербер с геранями завезем и счет подровняем... hi
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 08:06
      По данным Института Статистики Каталонии (IDESCAT) на 2025 год, иностранцы составляют 18,7% населения региона (около 1,5 миллиона человек). Среди них преобладают выходцы из стран Латинской Америки (32,8%), далее следуют европейцы (29,9%, из которых 21,1% — граждане стран ЕС), африканцы (23,2%) и азиаты (около 14%). Среди крупнейших диаспор — марокканцы, колумбийцы, итальянцы, румыны и китайцы.

      Не подскажите, кому из них денег дать - чтобы пожарные машины срочно понадобились каталонцам? what
      1. ian Звание
        ian
        +3
        Сегодня, 08:09
        Даже денег давать не надо. Дым лесных пожаров над Испанией и так по моему не рассеялся... Видимо лишние (списанные). request
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 08:17
          ...надо марокканцам сказать что в Каталонии свободные места есть...
      2. spectr Звание
        spectr
        0
        Сегодня, 10:51
        А может и не надо ничего никому давать. Еще неизвестно, что этот Сальвадор повезет обратным рейсом.
  2. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 08:12
    У ЗЕ этих пожарных машин и другого имущества великое множество----все имущество из Донецкой. Запорожской, Херсонской областей вывезено под чистую, голые. города. поселки оставляет
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:17
    ❝ Зеленский*, назвал Каталонию союзником Украины ❞ —

    — «Каталонія це не Іспанія?» ...
  4. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 08:26
    Надо нам по этим машинам шлёпнуть.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 08:26
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Зеленский*, назвал Каталонию союзником Украины ❞ —

    — «Каталонія це не Іспанія?» ...

    Конечно нет. И Сеута тоже не Испания уже.
    Испания - самая ужасная страна, Главный сказал. Ату ее, мочить надо!
  6. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 08:31
    Классное предложение: Каталония отделяется от Испании и входит в состав Украины. Название подходящее УКР - Украинская Каталонская Республика.
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:47
    Никогда бы не подумал ,что у Каталонии есть лишние пожарные машины . Тем более они пойдут сразу на продажу
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 09:04
      стороны подписали новый Меморандум о сотрудничестве,

      Готовьтесь каталонцы мошну развязывать!
      Сейчас услышите только одно: - Дай, дай и много раз дай!
      Дружба с хо хлами - она такая! laughing
  8. rusich Звание
    rusich
    +1
    Сегодня, 09:38
    С пожарными машинами из Лос-Анжелеса тана для дурковины уже проходили в 2022 году. Машины ушли в дурковину, а штат горел.